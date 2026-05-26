Quanto ha guadagnato il Napoli con il secondo posto in serie A e quanto hanno guadagnato gli altri club?

📋 In Sintesi L’ultima giornata della Serie A 2025/2026 ha definito la ripartizione del tesoretto da 100 milioni di euro messo a disposizione dalla Lega per i piazzamenti in classifica. Secondo i dati ufficiali riportati da Calcio e Finanza, il Napoli ha incassato 13,2 milioni di euro grazie alla conquista del secondo posto, piazzandosi alle spalle dell’Inter campione d’Italia (15,7 milioni). Il turno finale ha sancito il disastro economico di Juventus (6,9 milioni) e Milan (8,1 milioni), superate in volata da Roma e Como nella corsa alla Champions League. Tuttavia, il dato più clamoroso riguarda il “paracadute” per la Serie B: il Verona, retrocesso da diciannovesimo, incasserà ben 25 milioni di euro, una cifra paradossalmente superiore a quella percepita dall’Inter per aver vinto lo Scudetto. Un’anomalia che dà pienamente ragione al recente sfogo di Aurelio De Laurentiis contro il sistema calcistico italiano.

Quanto ha guadagnato il Napoli con il secondo posto in Serie A e quali sono i ricavi delle altre squadre?

Il calcio giocato lascia spazio ai calcolatori. L’ultima giornata di Serie A non è stata decisiva solamente per le piazze di Roma, Como e Lecce, che negli ultimi 90 minuti hanno centrato i rispettivi obiettivi sportivi ai danni di Milan, Juventus e Cremonese. Il 38esimo turno ha avuto un impatto devastante sui bilanci di tutte e venti le società iscritte al torneo. I sorpassi in extremis, infatti, hanno ridisegnato la classifica finale, determinando l’esatta ripartizione dei ricavi derivanti dai diritti televisivi e dai premi di piazzamento.

Il tesoretto della Lega: 100 milioni in palio e la quota del Napoli

La Lega Serie A distribuisce i premi in base alla posizione finale. Agli azzurri vanno 13,2 milioni, dietro solo all’Inter capolista.

Ogni anno, la Lega Serie A mette a disposizione un tesoretto complessivo stimato in circa 100 milioni di euro, da spartire esclusivamente sulla base del posizionamento finale in campionato. Come svelato dall’autorevole portale Calcio e Finanza, la differenza tra un gradino e l’altro della classifica non è affatto banale, trasformando ogni singolo punto conquistato nell’ultimo turno in oro colato per le casse societarie.

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Il Napoli, grazie alla vittoria di misura sull’Udinese firmata da Hojlund, ha blindato aritmeticamente la medaglia d’argento. Questo secondo posto garantisce al club di Aurelio De Laurentiis un incasso netto di 13,2 milioni di euro (cifra ufficiale ricalibrata al ribasso rispetto alle stime iniziali della vigilia). Gli azzurri si piazzano così alle spalle della sola Inter, che in virtù della conquista dello Scudetto porta a casa il premio massimo di 15,7 milioni di euro.

Il disastro Champions: i milioni persi da Juventus e Milan

Roma e Como incassano 11,3 e 9,4 milioni. Bianconeri e rossoneri perdono non solo i ricavi UEFA, ma anche posizioni preziose in campionato.

Se a Napoli si sorride, a Torino e Milano si fanno i conti con un vero e proprio disastro finanziario. Il mancato accesso alla prossima Champions League da parte di Juventus e Milan significa dover rinunciare a decine di milioni di euro garantiti dalla UEFA, ma la beffa si estende anche ai ricavi nazionali. La percentuale di perdita, infatti, deriva direttamente dall’effettivo piazzamento in campionato.

La Roma (terza) e la sorpresa Como (quarto) hanno incassato rispettivamente 11,3 e 9,4 milioni di euro. Il Milan, scivolato al quinto posto, si deve accontentare di 8,1 milioni. Ancora peggio è andata alla Juventus: la mancata vittoria contro il Torino nell’ultimo turno ha relegato i bianconeri al sesto posto, fermando i ricavi a 6,9 milioni di euro. Per la “Vecchia Signora”, quel passo falso nel derby è costato più di un milione di euro solo in termini di premi Lega.

Le battaglie di metà classifica: quanto vale un sorpasso

Il Cagliari guadagna 600.000 euro in più superando Genoa e Fiorentina. L’Udinese difende la decima piazza sul Sassuolo per 700.000 euro.

La pioggia di milioni non riguarda solo le zone nobili della classifica. Nella parte destra del tabellone, ogni posizione scalata ha un peso specifico enorme per i bilanci delle medio-piccole. Il successo del Cagliari ai danni del Milan, ad esempio, è valso il sorpasso in extremis su Genoa e Fiorentina. I rossoblù sardi hanno chiuso al 14esimo posto incassando 2,2 milioni di euro, guadagnando così 600.000 euro in più rispetto alla sedicesima piazza da cui partivano prima del 38esimo turno.

Discorso simile per l’Udinese. Nonostante la sconfitta patita al Maradona contro il Napoli, i friulani hanno mantenuto la decima posizione (la preziosa “parte sinistra” della classifica) approfittando della contemporanea sconfitta del Sassuolo. I bianconeri incassano 3,8 milioni di euro, mentre i neroverdi, undicesimi, si fermano a 3,1 milioni. La differenza, garantita dal mancato sorpasso, è di ben 700.000 euro.

Il paradosso del “Paracadute”: il Verona guadagna più dell’Inter

Il Lecce incassa 1,3 milioni per la salvezza, ma le retrocesse Cremonese e Pisa prendono 10 milioni. Al Verona vanno ben 25 milioni: ADL aveva ragione.

L’analisi dei ricavi, tuttavia, porta alla luce la più grande e discussa anomalia del sistema calcistico italiano: il “paracadute” per la Serie B. Questo strumento, ideato per supportare finanziariamente le squadre retrocesse, genera paradossi inaccettabili. Il Lecce, che ha conquistato una meritata salvezza sul campo chiudendo al 17esimo posto, incassa 1,3 milioni di euro (400.000 euro in più rispetto alla Cremonese 18esima).

Tuttavia, la Cremonese e il Pisa (ultimo a 300.000 euro di premio Lega), in virtù della retrocessione, otterranno ben 10 milioni di euro ciascuna dal fondo paracadute. Ma lo scandalo sportivo riguarda il Verona: retrocesso da diciannovesimo in classifica (premio Lega di 600.000 euro), il club scaligero riceverà un paracadute di ben 25 milioni di euro grazie alla sua anzianità nella massima serie.

Una cifra abnorme, che supera di quasi 10 milioni i ricavi dell’Inter Campione d’Italia (15,7 milioni) e doppia quelli del Napoli secondo (13,2 milioni). Questi numeri certificano in modo inequivocabile quanto fosse lucido e fondato il durissimo sfogo di Aurelio De Laurentiis nella recente conferenza stampa d’addio di Antonio Conte, quando il patron azzurro definì il paracadute “qualcosa di maledetto” gestito dalle vecchie logiche di potere.

I Ricavi Ufficiali della Serie A 2025/2026 (Premi Piazzamento) Posizione Squadra Ricavo (Milioni di Euro) 1° Inter 15,7 mln 2° Napoli 13,2 mln 3° Roma 11,3 mln 4° Como 9,4 mln 5° Milan 8,1 mln 6° Juventus 6,9 mln 7° Atalanta 5,6 mln 8° Bologna 5,0 mln 9° Lazio 4,4 mln 10° Udinese 3,8 mln 11° Sassuolo 3,1 mln 12° Parma 2,8 mln 13° Torino 2,5 mln 14° Cagliari 2,2 mln 15° Fiorentina 1,9 mln 16° Genoa 1,6 mln 17° Lecce 1,3 mln 18° Cremonese (Retrocessa) 0,9 mln 19° Verona (Retrocessa) 0,6 mln 20° Pisa (Retrocessa) 0,3 mln

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL FALLIMENTO DI UN SISTEMA. Leggere i dati ufficiali della Lega Serie A fa salire i brividi e certifica, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la miopia del sistema calcistico italiano. Il Napoli si danna l’anima per un anno intero, conquista un secondo posto sudato e incassa 13,2 milioni di euro. L’Inter vince lo Scudetto e ne prende 15,7. Il Verona, che fallisce miseramente la stagione retrocedendo da penultimo, si porta a casa 25 milioni di euro grazie al paracadute. È un sistema che premia il fallimento sportivo a discapito della meritocrazia. Aurelio De Laurentiis, nella sua ultima conferenza stampa, aveva puntato il dito esattamente contro questa stortura, accusando le vecchie logiche di potere (citando esplicitamente Lotito) di tenere in ostaggio la Serie A. Finché una squadra retrocessa guadagnerà il doppio dei Campioni d’Italia, il nostro calcio non sarà mai un’industria credibile agli occhi degli investitori stranieri.

📌 Tutto sui ricavi della Serie A 2025/2026 Quanto ha guadagnato il Napoli con il secondo posto? Il Napoli ha incassato 13,2 milioni di euro dal tesoretto della Lega Serie A, piazzandosi alle spalle dell’Inter campione d’Italia, che ha percepito 15,7 milioni. Quanti soldi hanno perso Juventus e Milan? Oltre ai mancati introiti UEFA per la Champions, il Milan (quinto) ha incassato 8,1 milioni, mentre la Juventus (sesta) si è fermata a 6,9 milioni, superate da Roma (11,3) e Como (9,4). Cos’è il paradosso del paracadute per le retrocesse? Il sistema premia le squadre che retrocedono in Serie B: Cremonese e Pisa incassano 10 milioni a testa, mentre il Verona percepirà ben 25 milioni, superando gli incassi di Inter e Napoli. Quanto vale un sorpasso a metà classifica? Ogni posizione conta: il Cagliari ha guadagnato 600.000 euro in più superando Genoa e Fiorentina all’ultima giornata, mentre l’Udinese ha difeso 700.000 euro tenendo dietro il Sassuolo.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati finanziari relativi alla ripartizione dei 100 milioni di euro per i piazzamenti della Serie A 2025/2026, così come le cifre esatte del “paracadute” per le squadre retrocesse in Serie B, sono stati elaborati incrociando i report ufficiali della Lega Serie A e le analisi pubblicate dal portale specializzato Calcio e Finanza. Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026.