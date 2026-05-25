Iraola-Napoli, il colpo che può cambiare tutto: grande scelta o scommessa?

📋 In Sintesi Dopo l’ufficialità dell’addio di Antonio Conte, il quotidiano La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori su Andoni Iraola come possibile nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico basco, classe 1982, lascerà il Bournemouth a fine stagione dopo aver centrato una storica qualificazione in Europa League. Considerato uno dei maestri del pressing alto e delle transizioni veloci (con il suo collaudato 4-2-3-1), Iraola rappresenterebbe una rivoluzione filosofica totale rispetto al pragmatismo di Conte. Attualmente, il tecnico è corteggiato da mezza Premier League: il Crystal Palace è in pole position, ma resta viva l’ipotesi Liverpool. Se Aurelio De Laurentiis decidesse di affondare il colpo, il Napoli dovrebbe affrontare un mercato mirato, cercando terzini di grande corsa e un centravanti mobile, rinunciando a profili statici come Romelu Lukaku per esaltare incursori come Scott McTominay.

Andoni Iraola può diventare il nuovo allenatore del Napoli dopo Conte e come cambierebbe il gioco degli azzurri?

Il vuoto lasciato da Antonio Conte non può essere riempito con una scelta banale. Il Napoli si trova a un bivio storico: proseguire sulla strada del pragmatismo o tentare una rifondazione tecnica radicale. In questo scenario, l’indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport assume i contorni di una vera e propria dichiarazione d’intenti. Il nome di Andoni Iraola non è stato buttato lì per riempire una colonna di mercato, ma rappresenta un profilo coerente con l’idea di un calcio moderno, aggressivo e spettacolare. Ma chi è davvero questo tecnico basco e quanto cambierebbe il volto della squadra azzurra?

Chi è Andoni Iraola: da bandiera del Bilbao al miracolo Bournemouth

Dopo oltre 500 presenze con l’Athletic Club, ha portato il Rayo Vallecano in Liga e ha regalato al Bournemouth la prima qualificazione europea della sua storia.

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Nato a Usurbil (Paesi Baschi) il 22 giugno 1982, il 43enne Andoni Iraola Sagarna ha respirato calcio ad altissimi livelli fin da giocatore, collezionando oltre 500 presenze in 12 anni come bandiera dell’Athletic Club Bilbao. La sua carriera in panchina è un’escalation di successi costruiti attraverso il bel gioco. Nel 2021 ha preso le redini del Rayo Vallecano, portandolo dalla Segunda División alla Liga e chiudendo al 12° posto nella prima stagione in massima serie.

Il capolavoro, però, si è materializzato in Inghilterra. Arrivato al Bournemouth nel giugno 2023, ha trasformato una squadra abituata a lottare per la sopravvivenza in una macchina perfetta. Nel 2023/24 ha chiuso al 12° posto con 48 punti (record del club all’epoca). Nel 2024/25 ha alzato l’asticella a 56 punti (9° posto e quarti di FA Cup). In questa stagione (2025/26), ha compiuto l’impossibile: ha garantito al club la prima, storica qualificazione in Europa League.

L’addio ufficiale e il mercato: Crystal Palace in pole, occhio al Liverpool

Il 14 aprile il Bournemouth ha annunciato la separazione. Iraola è corteggiato dal Palace, ma resta nella lista del Liverpool in caso di esonero di Arne Slot.

Nonostante il trionfo, il ciclo inglese di Iraola è giunto al termine. Come anticipato in esclusiva da David Ornstein (la firma più autorevole di The Athletic), il 14 aprile 2026 il Bournemouth ha comunicato ufficialmente che il tecnico lascerà il club alla scadenza naturale del contratto. La società inglese non si è fatta trovare impreparata, ufficializzando l’arrivo di Marco Rose con un triennale. Le parole di commiato di Iraola sono state toccanti: “È stato un vero onore guidare questo club. Sento che questo è il momento giusto per fare un passo indietro, ma porterò per sempre con me ricordi fantastici”.

Dove andrà ora? Al 25 maggio 2026, il Crystal Palace appare la destinazione più probabile. Secondo fonti spagnole (El Gol Digital) e inglesi (Read Crystal Palace e il solito David Ornstein), le conversazioni sono ufficiali e positive: Iraola è attratto da Londra e da un progetto stabile senza le pressioni di un top club. Tuttavia, la pista Liverpool resta aperta. Con Arne Slot in bilico dopo una stagione deludente, il ds dei Reds Richard Hughes segue da vicino il basco. Secondo Footmercato, le agenzie di scommesse lo quotano a 4/1, secondo solo a Luis Enrique.

Sono invece definitivamente tramontate le ipotesi Athletic Bilbao (che ha annunciato l’ex Dortmund Edin Terzic), Manchester United (scartato) e Arabia Saudita (rifiutata dal tecnico). La Fiorentina lo considera un sogno impossibile, mentre il Chelsea resta alla finestra. E il Napoli? Al momento non ci sono firme, ma l’interesse di De Laurentiis è reale, sebbene la stampa specializzata lo consideri destinato a restare in Premier League.

La filosofia tattica: l’Hybrid High Press e le transizioni letali

Il suo 4-2-3-1 si basa su un pressing ibrido (zona-uomo) e su una velocità di transizione di 2,08 m/s. Nel 2025 era indicato come erede di Guardiola e Ancelotti.

Definire Iraola un innovatore non è un’esagerazione. Il suo calcio si fonda su un principio non negoziabile: l’aggressione come cultura. Non si tratta di un pressing occasionale, ma di una filosofia di vita. Già ai tempi del Rayo Vallecano, i dati erano impressionanti: solo il Bayern Monaco (73) aveva prodotto più high turnovers con tiro finale rispetto al Rayo di Iraola (68) in tutta Europa. Non a caso, già nel 2025 la stampa inglese e spagnola lo indicava come potenziale erede di Pep Guardiola al Manchester City e come uno dei candidati per la panchina del Real Madrid nel post-Ancelotti.

Il suo marchio di fabbrica è l’Hybrid High Press. Nel suo 4-2-3-1 (che in possesso diventa 4-3-3 o 4-1-4-1), la squadra si schiera inizialmente a zona per chiudere le vie centrali. L’attaccante (di solito Evanilson) compie una corsa curva per forzare il passaggio verso il difensore centrale. In quell’esatto istante scatta la trappola: la squadra passa a un pressing a uomo feroce e simultaneo su tutto il fronte offensivo.

Un meccanismo complesso che richiede tempo per essere assimilato. Lo spiegò bene il centravanti Dominic Solanke in un’intervista al The Times nel dicembre 2023: “All’inizio non riuscivamo a recepire tutte le informazioni. Per me, pressavo con un trequartista alle spalle e all’inizio i timing erano sbagliati. Non sapevamo quando pressare o rientrare. Ora è automatico”. Una volta recuperata palla, la verticalità è estrema: nella stagione 24/25, il Bournemouth ha registrato una velocità diretta di 2,08 metri al secondo (primo in Premier League), producendo 138 tiri in transizione (il 43% del totale, unica squadra sopra la soglia del 40%).

Il Bivio Filosofico: Conte vs Iraola Aspetto Tattico Antonio Conte (Il Passato) Andoni Iraola (Il Futuro) Modulo Principale 3-4-2-1 4-2-3-1 (fluido in 4-3-3) Fase di Pressing Medio-basso, organizzato e d’attesa Alto, intensivo, ibrido zona/uomo Linea Difensiva Bassa-media, tre centrali bloccati Altissima, quattro difensori a campo aperto Gestione del Rischio Basso (Controllo e stabilità) Alto deliberatamente (Caos organizzato)

Come giocherebbe il Napoli di Iraola: chi sale e chi scende

McTominay, Buongiorno e Neres sarebbero esaltati dal sistema. Incompatibile Lukaku, servirebbero terzini di grande corsa sul mercato e 3-4 mesi di pazienza.

Se Iraola sbarcasse a Napoli, l’identità della squadra verrebbe stravolta. Si passerebbe dalla protezione strutturata di Conte a un calcio di campo aperto e aggressione continua. Alcuni elementi dell’attuale rosa sembrano nati per questo sistema. Scott McTominay sarebbe la mezzala box-to-box perfetta per intensità e inserimenti. Alessandro Buongiorno ha le letture giuste per guidare una linea alta, mentre esterni come David Neres, Alisson Santos e Mathias Olivera andrebbero a nozze con le transizioni veloci. Qualche dubbio in più su Stanislav Lobotka, geniale nel palleggio ma fisicamente meno strutturato per i duelli rusticani del pressing ultra-aggressivo.

Il mercato dovrebbe adeguarsi di conseguenza. Un profilo statico e fisicamente in declino come Romelu Lukaku risulterebbe totalmente incompatibile con le richieste del tecnico basco, che necessita di un centravanti mobile capace di aprire gli spazi. Inoltre, il dispendioso 4-2-3-1 consuma i terzini: con capitan Di Lorenzo nella fase finale della carriera, servirebbero innesti di grande “gamba” sulle fasce e un mediano di rottura da affiancare a McTominay.

C’è però un fattore cruciale da considerare: il tempo. Il passaggio dalla difesa a tre di Conte alla linea a quattro alta di Iraola, unito alla mentalità di pressione costante, richiede 3-4 mesi di lavoro intensivo prima di diventare automatismo (la lenta partenza del Bournemouth nel 2023-24 insegna).

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo UNA SCOMMESSA AFFASCINANTE, MA SERVE PAZIENZA. Andoni Iraola non è il profilo del “continuiamo come prima”. È il profilo del “cambiamo davvero pelle”. Affidare la panchina del Napoli al tecnico basco sarebbe una scelta forte, coerente e ambiziosa da parte di Aurelio De Laurentiis. Significherebbe dotare la squadra di una filosofia chiara, misurabile e moderna, in linea con i top club europei. Tuttavia, è innegabile che si tratterebbe di una scommessa ad altissimo rischio. Iraola non ha mai allenato in Serie A e il suo calcio non è un abito che si indossa in tre giorni: richiede mesi di automatismi, sincronismi e disponibilità totale da parte dei giocatori. A Napoli, storicamente, il tempo non è mai infinito. Se la società cerca un impatto immediato, Iraola è un rischio; se cerca un progetto tecnico profondo per aprire un nuovo ciclo, è il nome perfetto.

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📌 Tutto su Andoni Iraola e il Napoli Chi è Andoni Iraola e cosa ha vinto? Ex bandiera dell’Athletic Bilbao, come allenatore ha portato il Rayo Vallecano in Liga e ha guidato il Bournemouth alla sua prima storica qualificazione in Europa League nella stagione 2025/26. Quali squadre vogliono Andoni Iraola? Il tecnico lascerà il Bournemouth a fine stagione. Attualmente il Crystal Palace è in pole position, ma resta forte l’interesse del Liverpool (in caso di esonero di Slot) e i sondaggi del Napoli. Come giocherebbe il Napoli con Iraola? Si passerebbe dal 3-4-2-1 di Conte a un 4-2-3-1 basato su pressing altissimo (Hybrid High Press), linea difensiva a centrocampo e transizioni offensive fulminee. Quali giocatori del Napoli sarebbero valorizzati da Iraola? Il sistema esalterebbe giocatori dinamici e veloci come Scott McTominay, Alessandro Buongiorno, David Neres e Mathias Olivera. Risulterebbe invece incompatibile un centravanti statico come Lukaku.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’indiscrezione sull’interesse del Napoli per Andoni Iraola è stata lanciata da La Gazzetta dello Sport. Le informazioni sul suo addio al Bournemouth e sulle trattative in Premier League sono state verificate incrociando i report di David Ornstein (The Athletic), Read Crystal Palace, El Gol Digital e Footmercato. L’analisi tattica e le dichiarazioni di Dominic Solanke sono tratte da un’intervista rilasciata al The Times nel dicembre 2023. I dati statistici sulle transizioni offensive riflettono i database ufficiali della Premier League 2024/2025. Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026.



