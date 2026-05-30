Calciomercato Napoli con Allegri: Rabiot per Anguissa, nel mirino Vlahovic, Gila e Gatti

📋 In Sintesi Il Napoli e Massimiliano Allegri hanno un accordo per un biennale da 4 milioni di euro a stagione, ma si attende la buonuscita del tecnico con il Milan per l’ufficialità. Sul fronte del calciomercato, non ci sarà una rivoluzione ma un’integrazione mirata. Si passerà alla difesa a quattro, con Gila e Gatti nel mirino. A centrocampo, le probabili partenze di Anguissa ed Elmas spingono il club verso Adrien Rabiot, pupillo di Allegri, sebbene frenato da un ingaggio di 5,5 milioni. In attacco, la suggestione Vlahovic si scontra con la realtà: il Napoli ha appena versato la prima rata al Manchester United per il riscatto definitivo di Rasmus Hojlund.

Quali sono gli obiettivi di calciomercato del Napoli con Massimiliano Allegri in panchina?

La macchina burocratica è in moto, ma le idee tecniche corrono già veloci. Massimiliano Allegri non può ancora dirigere il suo primo allenamento a Castel Volturno, ma le linee guida per il calciomercato del Napoli sono già state tracciate in totale sintonia con il direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è chiaro: costruire una squadra competitiva per l’anno del centenario, abbassando l’età media ma garantendo al nuovo allenatore una rosa pronta già per i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Quando firma Allegri con il Napoli e quali sono le cifre del contratto?

L’accordo prevede un biennale da 4 milioni netti a stagione più bonus, ma manca ancora la risoluzione economica tra l’allenatore e il Milan.

Il matrimonio tra il Napoli e il tecnico livornese è cosa fatta, ma per i comunicati ufficiali serve pazienza. Dopo il recente esonero, Allegri e il Milan devono trovare la quadra economica per la risoluzione del contratto. Solo quando arriverà la firma sulla buonuscita con i rossoneri, l’allenatore potrà siglare il suo nuovo vincolo con il club azzurro.

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Le cifre sul tavolo sono già definite: un contratto di due anni a poco più di 4 milioni di euro netti a stagione, arricchito da corposi bonus legati agli obiettivi sportivi e alle vittorie. Una volta sbrigata la pratica formale, Allegri avrà il compito di raccogliere l’eredità di Antonio Conte, partendo da una base solida che non necessita di stravolgimenti, come dimostra la volontà di trattenere elementi esperti in scadenza come Leonardo Spinazzola.

Adrien Rabiot al Napoli è un’operazione possibile?

Il francese è la prima scelta per sostituire il partente Anguissa, ma l’ostacolo principale è l’ingaggio da 5,5 milioni garantito dal Milan fino al 2028.

Il centrocampo azzurro si prepara a un profondo restyling. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il destino del reparto ruota attorno ad André-Frank Zambo Anguissa. Se il camerunense dovesse salutare la Campania, unito al mancato riscatto di Elmas, il Napoli dovrà piazzare un colpo di spessore internazionale. Il nome in cima alla lista di Allegri è quello di Adrien Rabiot.

Il trentunenne francese è un vero e proprio totem per l’allenatore, che lo ha guidato sia alla Juventus che al Milan. Un suo arrivo formerebbe una coppia di mezzali “box-to-box” devastante con Scott McTominay: il mancino educato di Rabiot unito alla fisicità e agli inserimenti dello scozzese. Tuttavia, l’operazione è complessa. Rabiot è legato al Milan fino al 2028 con uno stipendio netto superiore ai 5,5 milioni di euro. Servirà un capolavoro diplomatico di Manna per trovare un’intesa sia con i rossoneri che con l’entourage del giocatore. Nel frattempo, tornerà alla base Michael Folorunsho: il Cagliari non lo riscatterà e, dopo il feeling mai sbocciato con Conte, potrebbe rivelarsi una pedina utile per le rotazioni del toscano.

Come cambia la difesa del Napoli e chi sono i veri obiettivi?

Si passa dalla difesa a tre a una linea a quattro. Piacciono molto Mario Gila e Federico Gatti per rinforzare un reparto andato in difficoltà nell’ultima stagione.

La vera rivoluzione tattica di Allegri riguarderà il pacchetto arretrato. Il Napoli abbandonerà la difesa a tre utilizzata nell’ultimo biennio per tornare a una solida linea a quattro. Questo cambio di modulo impone interventi sul mercato per affiancare profili adatti ai centrali già in rosa.

Il profilo di Mario Gila, già seguito in passato dallo scouting azzurro, piace moltissimo al nuovo allenatore. A lui si aggiunge il nome di Federico Gatti, il cui futuro alla Juventus è tutt’altro che certo. Sulle fasce, invece, la dirigenza guarda al futuro: restano caldissime le piste che portano ai giovani talenti Anan Khalaili (classe 2004) ed Exequiel Zeballos (2002), profili ideali per abbassare l’età media e garantire imprevedibilità.

Qual è il futuro dell’attacco tra Hojlund, Vlahovic e i rientri dai prestiti?

Dusan Vlahovic resta una suggestione irrealizzabile, poiché il Napoli ha appena versato la prima rata al Manchester United per il riscatto definitivo di Rasmus Hojlund.

Nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Dusan Vlahovic, pupillo di Allegri capace di segnare 18 reti sotto la sua gestione nel 2024. Tuttavia, si tratta di puro fantamercato. Il Napoli ha già fatto la sua scelta per il presente e per il futuro: la società ha appena versato la prima tranche di pagamento al Manchester United per il riscatto definitivo di Rasmus Hojlund, che sarà il perno offensivo del nuovo ciclo.

Per quanto riguarda i rientri dai prestiti, la situazione è in divenire. Noa Lang, reduce dal Mondiale, potrebbe avere una seconda chance in azzurro proprio sotto la guida di Allegri. Discorso diverso per Lorenzo Lucca: l’attaccante preferirebbe un’esperienza in Inghilterra, ma il Napoli valuterà le offerte economiche prima di dare il via libera. Intanto, il club ha declinato l’invito del Barcellona per il Trofeo Gamper di agosto: la priorità è lavorare nei ritiri italiani per farsi trovare pronti all’inizio del campionato.

Gli Obiettivi di Mercato per il Napoli di Allegri Giocatore Ruolo Status Fattibilità Adrien Rabiot Centrocampista Sostituto di Anguissa Difficile (Ingaggio alto) Federico Gatti Difensore Obiettivo per la difesa a 4 Possibile Exequiel Zeballos Esterno Offensivo Investimento under 25 Molto Probabile Dusan Vlahovic Attaccante Suggestione Impossibile (C’è Hojlund)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PARADOSSO RABIOT E LA LINEA DE LAURENTIIS. L’interesse per Adrien Rabiot evidenzia un potenziale cortocircuito nelle strategie azzurre. Da un lato, c’è la volontà ferrea di Aurelio De Laurentiis di abbassare il monte ingaggi e puntare su profili giovani (come dimostrano i contatti per Zeballos e Khalaili). Dall’altro, c’è la richiesta di Allegri di avere “usato sicuro” e giocatori pronti per vincere subito. Garantire 5,5 milioni netti a un trentunenne andrebbe contro i principi finanziari storici del club. Giovanni Manna dovrà essere un vero prestigiatore per accontentare il suo allenatore senza far saltare i rigidi parametri economici imposti dalla presidenza.

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📌 Tutto sul mercato del Napoli di Allegri Quando firma Allegri con il Napoli e quali sono le cifre del contratto? L’accordo prevede un biennale da 4 milioni netti a stagione più bonus, ma manca ancora la risoluzione economica tra l’allenatore e il Milan. Adrien Rabiot al Napoli è un’operazione possibile? Il francese è la prima scelta per sostituire il partente Anguissa, ma l’ostacolo principale è l’ingaggio da 5,5 milioni garantito dal Milan fino al 2028. Come cambia la difesa del Napoli e chi sono i veri obiettivi? Si passa dalla difesa a tre a una linea a quattro. Piacciono molto Mario Gila e Federico Gatti per rinforzare un reparto andato in difficoltà nell’ultima stagione. Qual è il futuro dell’attacco tra Hojlund, Vlahovic e i rientri dai prestiti? Dusan Vlahovic resta una suggestione irrealizzabile, poiché il Napoli ha appena versato la prima rata al Manchester United per il riscatto definitivo di Rasmus Hojlund.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I retroscena di mercato e le cifre relative agli ingaggi riportati in questo articolo si basano sulle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport e incrociate con i dati finanziari ufficiali della SSC Napoli. Le dinamiche contrattuali di Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot sono state verificate tramite fonti vicine ai club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026.



