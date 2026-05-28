Napoli, fotofinish Allegri-Italiano: telefonata De Laurentiis riapre tutto. Oggi l’incontro Bologna

📋 In Sintesi La corsa per la panchina del Napoli si è ridotta a un serrato testa a testa tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese, fresco di esonero dal Milan, avrebbe operato il sorpasso decisivo grazie a una telefonata diretta di Aurelio De Laurentiis. Per Allegri è pronto un contratto fino al 2028 a 5 milioni di euro a stagione, ma dovrà prima risolvere le pendenze con il club rossonero. Nel frattempo, Italiano (a cui è stato offerto un accordo da 3 milioni di euro più bonus) incontra oggi i vertici del Bologna per formalizzare la rescissione, tra l’amarezza del ds Marco Di Vaio per i contatti segreti avvenuti a Roma. De Laurentiis vuole chiudere la questione prima del 5 giugno, data della sua partenza per gli Stati Uniti. Sullo sfondo, spunta una clamorosa offerta del Fenerbahce per Antonio Conte, con Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano e quali sono i contratti offerti?

Come in un Gran Premio ippico di altissimo livello, l’ultima curva si sta rivelando decisiva. La corsa alla successione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si è trasformata in un duello rusticano, un testa a testa che sta tenendo col fiato sospeso l’intera piazza partenopea. Fino a ieri mattina, la strada sembrava spianata per Vincenzo Italiano, ma nel calcio le certezze durano lo spazio di un mattino. Oggi, per usare un termine caro al diretto interessato, Massimiliano Allegri sembra aver messo il muso davanti. Un “corto muso” che potrebbe cambiare radicalmente la filosofia e il futuro del club azzurro.

Il ribaltone di Allegri: la telefonata di ADL e la voglia di riscatto

Esonerato dal Milan dopo il ko col Cagliari, il tecnico livornese è stato contattato dal presidente azzurro. Il ds Manna e Branchini lavoravano sottotraccia da giorni.

A scompigliare le carte in tavola, come rivelato da Pino Taormina sulle colonne de Il Mattino, è stata una telefonata arrivata nel cuore del pomeriggio. Dall’altro capo del filo c’era Aurelio De Laurentiis, che ha chiesto esplicitamente ad Allegri come intendesse risolvere la questione del suo contratto in essere con il Milan. Un segnale inequivocabile: il Napoli fa sul serio.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Le tempistiche di questa operazione sono frenetiche. Meno di quarantott’ore fa, Allegri ha ricevuto il benservito dal Milan, un licenziamento arrivato tra capo e collo subito dopo la sconfitta contro il Cagliari. Un epilogo che, in realtà, non ha sorpreso il tecnico: l’aria a Milanello era diventata irrespirabile da tempo, e il trattamento riservatogli dalla dirigenza rossonera lo ha profondamente irritato. Non a caso, già la settimana precedente all’ultima gara di campionato, il suo storico agente Giovanni Branchini aveva iniziato a tessere la tela con il ds azzurro Giovanni Manna.

Ieri sera, Allegri è arrivato a Pescara per presenziare al Premio Galeone. Chi lo ha incrociato descrive un uomo ferito nell’orgoglio, animato da una feroce voglia di riscatto immediato. De Laurentiis è rimasto folgorato da questa determinazione. Il patron ha tra le mani un curriculum che parla da solo: sei Scudetti, due finali di Champions League e una qualificazione alla massima competizione europea centrata in ogni singola stagione della sua carriera, eccezion fatta per quest’ultima annata disgraziata.

Il nodo contrattuale: le cifre del Napoli e l’ostacolo Cardinale-Ibra

Pronto un accordo fino al 2028 a 5 milioni di euro a stagione. Ma prima bisogna rescindere con i rossoneri, che potrebbero mettersi di traverso.

Il Napoli ha tra le mani un doppio “sì” virtuale, ma di scritto non c’è ancora nulla. Per Massimiliano Allegri, la dirigenza azzurra ha preparato un’offerta economicamente e progettualmente imponente: un’intesa valida fino al 2028, con uno stipendio netto da 5 milioni di euro a stagione.

Il vero ostacolo, tuttavia, risiede a Milano. Allegri è forte di un contratto che gli garantisce lo stipendio fino al 30 giugno 2027. Non ha fretta economica, ma ha fretta sportiva. Per sedersi sulla panchina del Maradona dovrà recarsi in sede al Milan e chiedere la risoluzione formale dell’accordo. Un passaggio burocratico che richiederà un paio di giorni e che nasconde un’insidia: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, visti i rapporti tesi delle ultime settimane, potrebbero assumere un atteggiamento “dispettoso”, complicando le pratiche di svincolo. Se Allegri forzerà la mano per liberarsi, significherà che il dado è definitivamente tratto in direzione Napoli.

Il giorno di Italiano: l’incontro col Bologna e l’amarezza di Di Vaio

Il tecnico incontra Saputo e Fenucci per formalizzare l’addio. La dirigenza rossoblù è irritata per i contatti segreti avvenuti a Roma con De Laurentiis.

Mentre l’ombra di Allegri si allunga sul Golfo, Vincenzo Italiano vive le sue ore decisive. Il tecnico, che fino a ieri sembrava il prescelto assoluto, si appresta a incontrare i vertici del Bologna: il presidente Joey Saputo, l’ad Claudio Fenucci e il ds Marco Di Vaio. L’obiettivo dell’allenatore è formalizzare la rescissione del contratto, ma il clima è tutt’altro che sereno.

Il Bologna non ha gradito le modalità con cui si è sviluppata la vicenda. Le parole di Marco Di Vaio, riportate da Il Mattino, trasudano amarezza: “Non ci hanno avvertito dell’incontro di Roma. Noi speriamo di trattenerlo, ci dispiacerebbe se ci dicesse che vuole andare via. Vorremmo continuare con lui”. Il riferimento è al vertice segreto tenutosi nella Capitale tra Italiano e De Laurentiis (analizzato nei nostri precedenti articoli), che ha di fatto sancito l’intesa verbale tra le parti.

Per Italiano, il Napoli ha pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno, oppure un triennale secco, a cifre considerevoli: 3 milioni di euro netti a stagione più sontuosi bonus legati agli obiettivi. Il rischio beffa, però, è dietro l’angolo: se De Laurentiis dovesse virare definitivamente su Allegri, Italiano si ritroverebbe in una posizione scomodissima, avendo già rotto con l’ambiente felsineo.

La deadline di ADL e la clamorosa indiscrezione su Conte in Turchia

Il presidente parte per gli USA il 5 giugno e vuole chiudere prima. Intanto, il Fenerbahce tenta l’ex tecnico azzurro con Paolo Maldini dirigente.

In via XXIV Maggio, sede della Filmauro, l’apprensione è palpabile. La dirigenza si tiene stretti entrambi i piani (A e B, a seconda dei punti di vista), ma la decisione è ormai alle porte. De Laurentiis ha una deadline precisa: il 5 giugno partirà per gli Stati Uniti, per farvi ritorno solo dopo 20 giorni. Il presidente è sereno e non vuole decidere sentendo la pressione addosso, ma l’esigenza di programmare il nuovo inizio impone di chiudere la pratica prima del volo transoceanico.

Nel frattempo, il mercato degli allenatori regala un’ultima, clamorosa suggestione internazionale che riguarda proprio l’uomo che ha appena lasciato Napoli. Da Istanbul rimbalza una voce clamorosa sul futuro di Antonio Conte: Hakan Safi, candidato forte alla presidenza del Fenerbahce, avrebbe messo sul tavolo una proposta faraonica per convincere il tecnico salentino a trasferirsi in Turchia. La vera bomba, però, riguarda la struttura dirigenziale: Safi vorrebbe affiancare a Conte nientemeno che Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico. Un asse da sogno che conferma come il valzer delle panchine europee sia appena cominciato.

Il Casting del Napoli: Le Offerte sul Tavolo Parametro Massimiliano Allegri Vincenzo Italiano Durata Contratto Fino al 2028 Biennale + Opzione (o Triennale) Ingaggio Proposto 5 milioni di euro netti 3 milioni di euro netti + bonus Ostacolo Principale Risoluzione con il Milan (Cardinale/Ibra) Rescissione con il Bologna irritato Filosofia Tattica Pragmatismo, gestione spogliatoio, “Corto Muso” Possesso, pressing alto, “Giochista”

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL BIVIO FILOSOFICO DEFINITIVO. Aurelio De Laurentiis si trova di fronte alla scelta più complessa della sua gestione recente. Mettere in competizione Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano significa non aver ancora deciso quale identità dare al Napoli del post-Conte. Sono due mondi opposti. Allegri garantisce una gestione tenace di uno spogliatoio complesso, un pragmatismo feroce e un curriculum europeo inattaccabile. È la scelta di chi vuole vincere subito, sfruttando la rabbia di un allenatore scaricato malamente dal Milan. Italiano, al contrario, rappresenta la costruzione di un progetto a lungo termine, basato sull’estetica del gioco e sulla valorizzazione della rosa, ma privo di garanzie assolute ad altissima quota. La telefonata ad Allegri dimostra che il presidente è tentato dall’usato sicuro e vincente. La deadline del 5 giugno si avvicina: chiunque vincerà questo fotofinish, dovrà essere supportato al 100% dalla società, senza rimpianti per chi è rimasto indietro.

📌 Tutto sul casting per la panchina del Napoli Qual è l’offerta del Napoli per Massimiliano Allegri? De Laurentiis ha pronto un contratto fino al 2028 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Allegri, però, deve prima risolvere il suo contratto in essere con il Milan. Qual è l’offerta del Napoli per Vincenzo Italiano? Per l’attuale tecnico del Bologna è pronto un accordo biennale (con opzione per il terzo anno) o un triennale secco, con uno stipendio di 3 milioni di euro più bonus. Perché il Bologna è irritato con Vincenzo Italiano? Il ds rossoblù Marco Di Vaio ha espresso amarezza perché il club non è stato avvertito dell’incontro segreto avvenuto a Roma nei giorni scorsi tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte allenerà il Fenerbahce in Turchia? Secondo le indiscrezioni, il candidato presidente Hakan Safi vorrebbe portare l’ex tecnico del Napoli a Istanbul, affiancandogli Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative al testa a testa tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, i dettagli dei contratti offerti e i retroscena sull’irritazione del Bologna sono stati verificati incrociando i report esclusivi a firma di Pino Taormina pubblicati sull’edizione odierna de Il Mattino. Le informazioni sull’esonero di Allegri da parte del Milan e sulla presenza del tecnico a Pescara per il Premio Galeone sono di dominio pubblico. I rumors sul Fenerbahce riflettono le attuali dinamiche del calciomercato internazionale. Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026.





