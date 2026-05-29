De Laurentiis sceglie Allegri: la mano decisiva di Manna. Accordo già pronto da marzo

📋 In Sintesi Aurelio De Laurentiis ha deciso: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dietro questa operazione c’è la forte regia del direttore sportivo Giovanni Manna, che consolida così il suo potere decisionale all’interno del club dopo l’era Conte. La trattativa ha vissuto momenti di stallo a causa dei dubbi del presidente, influenzato da sondaggi negativi ricevuti via smartphone, che lo avevano spinto a tenere aperta la pista Vincenzo Italiano. Tuttavia, un accordo economico rivisto mercoledì ha portato alla fumata bianca definitiva giovedì mattina, chiudendo le porte al tecnico del Bologna e sancendo l’inizio del nuovo ciclo tecnico azzurro.

Perché il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e qual è stato il ruolo di Giovanni Manna?

Il dado è tratto all’ombra del Vesuvio. Il Napoli ha scelto di affidare la propria guida tecnica a Massimiliano Allegri, chiudendo un cerchio che, in realtà, si era aperto già dodici mesi fa. Come riportato da un’approfondita inchiesta del Corriere dello Sport, l’arrivo del tecnico livornese non è frutto di un’intuizione improvvisa, ma il risultato di una complessa partita a scacchi societaria che vede un vincitore assoluto dietro la scrivania: il direttore sportivo Giovanni Manna.

Qual è stato il ruolo di Giovanni Manna nell’arrivo di Allegri al Napoli?

Il direttore sportivo è stato lo sponsor principale, sfruttando il legame nato alla Juventus e acquisendo così il pieno controllo delle strategie tecniche del club.

L’ingaggio di Massimiliano Allegri rappresenta uno snodo importante per l’organigramma della SSC Napoli. Durante il biennio targato Antonio Conte, Giovanni Manna aveva dovuto operare con margini decisionali inevitabilmente ridotti, complice la forte personalità e l’ingombrante presenza mediatica dell’allenatore salentino. Oggi, lo scenario è radicalmente mutato.

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Manna è stato il vero motore dell’operazione Allegri. I due condividono un rapporto professionale consolidato, nato e cementato durante la comune esperienza alla Juventus. Questa sintonia ha avuto un peso specifico enorme nelle valutazioni di Aurelio De Laurentiis. Con questa mossa, Manna si ritrova al centro esatto del progetto tecnico: una definitiva consacrazione manageriale che, tuttavia, lo espone a rischi altissimi. Se il Napoli di Allegri dovesse fallire, il DS non avrebbe più alibi e il suo peso specifico nel club verrebbe drasticamente ridimensionato.

Quali sono i retroscena tra De Laurentiis, Allegri e l’accordo della passata stagione?

Le parti avevano già un’intesa un anno fa, saltata per la permanenza di Conte (culminata con lo Scudetto). Dopo la parentesi di Allegri al Milan, i contatti sono ripresi.

La storia tra Allegri e il Napoli è fatta di incroci temporali affascinanti. Secondo le ricostruzioni confermate dalle fonti vicine alla presidenza, De Laurentiis e l’allenatore toscano avevano già raggiunto un accordo di massima tra marzo e aprile della passata stagione, quando i segnali di insofferenza di Antonio Conte sembravano preludere a un addio anticipato.

La storia, però, ha preso una piega diversa: Conte è rimasto, ha ricompattato l’ambiente e ha condotto il Napoli alla vittoria dello Scudetto. Questo trionfo ha liberato Allegri, che ha accettato la corte del Milan. Tuttavia, l’avventura in rossonero si è interrotta bruscamente dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari. Un ko che ha sorpreso lo stesso De Laurentiis, il quale, pur avendo nuovamente il nome di Allegri sul tavolo, ha deciso di prendersi una pausa di riflessione per valutare alternative.

La Cronologia della Scelta per la Panchina Domenica Sera De Laurentiis frena su Allegri a causa di messaggi e sondaggi negativi ricevuti sul telefono. Lunedì Incontro a Roma tra il Napoli e i manager di Vincenzo Italiano. Il club tiene aperti due tavoli. Mercoledì Nuovo vertice con Allegri: viene rivisto l’accordo economico sotto la spinta decisiva di Manna. Giovedì Chiusura totale con Allegri. Italiano comunica la permanenza al Bologna, ma il Napoli aveva già scelto.

Perché De Laurentiis ha avuto dubbi su Allegri e cosa è successo con Vincenzo Italiano?

Il presidente è stato frenato dai sondaggi negativi dei tifosi ricevuti su WhatsApp, tenendo in piedi la pista Italiano fino alla virata definitiva di mercoledì.

Il fine settimana appena trascorso è stato un vero e proprio thriller dirigenziale. Domenica sera, Aurelio De Laurentiis è stato assalito dai dubbi. Il motivo? Il suo smartphone è stato sommerso da messaggi WhatsApp di amici, conoscenti e addetti ai lavori che gli inoltravano sondaggi sul gradimento della piazza napoletana, nettamente contraria all’arrivo di Allegri per questioni filosofiche e di rivalità storica.

Per tutelarsi, il Napoli ha giocato su due tavoli. Lunedì a Roma è andato in scena un incontro molto positivo con i manager di Vincenzo Italiano. La società azzurra ha operato con trasparenza, avvisando l’entourage di Italiano della concorrenza di Allegri, e viceversa. Tuttavia, le pressioni interne di Manna e nuove riflessioni presidenziali hanno fatto pendere l’ago della bilancia verso l’ex juventino. Quando giovedì Italiano ha comunicato di aver chiuso il rinnovo col Bologna, il Napoli lo ha informato di aver già virato definitivamente su Allegri. Un epilogo inatteso che chiude definitivamente il casting.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RISCHIO CALCOLATO DI DE LAURENTIIS E MANNA. Scegliere Massimiliano Allegri significa andare deliberatamente contro il “sentiment” popolare. De Laurentiis, da sempre attento agli umori della piazza, questa volta ha deciso di fidarsi ciecamente del suo direttore sportivo. È una mossa da “all-in”. Manna ha ottenuto l’allenatore che voleva, un gestore esperto capace di assorbire le pressioni, ma ora non ha più la figura di Antonio Conte a fargli da scudo. Il Napoli passa da un calcio di intensità feroce a uno di gestione pragmatica. Se i risultati arriveranno subito, Manna diventerà il re del mercato; in caso contrario, la piazza non perdonerà questa scelta conservativa.

📌 Tutto sulla scelta di Allegri al Napoli Perché il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri? La scelta è stata fortemente caldeggiata dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha un ottimo rapporto con il tecnico dai tempi della Juventus. De Laurentiis ha avallato la decisione per affidarsi a un gestore esperto. Cosa è successo tra il Napoli e Vincenzo Italiano? Il Napoli ha tenuto aperta la pista Italiano incontrando i suoi manager a Roma. Tuttavia, mercoledì il club ha chiuso l’accordo economico con Allegri, informando Italiano prima che quest’ultimo ufficializzasse la permanenza al Bologna. Perché De Laurentiis aveva bloccato la trattativa domenica? Il presidente era stato influenzato da numerosi messaggi WhatsApp e sondaggi inviati da conoscenti, che mostravano un forte malcontento della tifoseria napoletana verso l’ipotesi Allegri. È vero che Allegri doveva arrivare al Napoli già l’anno scorso? Sì, c’era un accordo di massima tra marzo e aprile della passata stagione. L’intesa saltò perché Antonio Conte decise di restare, portando poi la squadra alla vittoria dello Scudetto.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La ricostruzione delle tempistiche e delle dinamiche societarie relative all’ingaggio di Massimiliano Allegri si basa sulle indiscrezioni pubblicate dal Corriere dello Sport e verificate dalla redazione sportiva di Napolissimo.it. L’analisi sul ruolo di Giovanni Manna riflette l’evoluzione dell’organigramma della SSC Napoli post-Scudetto. Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026.



