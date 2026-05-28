Allegri-Napoli, Fabrizio Romano: “Here we go”. Contratto fino al 2028 da 5 milioni mentre la piazza si ribella

HERE WE GO: ALLEGRI VERSO IL NAPOLI. Il Napoli ha accelerato in modo decisivo per Massimiliano Allegri: secondo Fabrizio Romano il classico “Here we go!” certifica che la trattativa è in fase avanzatissima e l’intesa con Aurelio De Laurentiis è vicina alla chiusura. La scelta sembra ormai orientata: contratto biennale fino al 30 giugno 2028 e ingaggio da 5 milioni l’anno, con Allegri in netto vantaggio su Vincenzo Italiano. Secondo Sky Sport, la dirigenza azzurra (De Laurentiis, Chiavelli, Manna) vuole chiudere nei prossimi giorni. Ma la piazza protesta: da giorni i social del Napoli sono invasi da commenti contro Allegri, esplosi dopo il post celebrativo per Kevin De Bruyne. I tifosi temono un calcio troppo prudente, troppo lontano dall’idea di Napoli aggressivo vissuto con Conte. I numeri dicono che Allegri col Milan nel 2025/26 ha fatto 70 punti (1,84 PPP) e 5° posto, mentre Italiano col Bologna 56 punti (1,47 PPP) e 8° posto. Il confronto vero non è sui punti ma sulla mentalità: Allegri è l’opposto di quello che il Napoli ha imparato ad essere. La scelta del club è chiara: esperienza e gestione immediata. Ma il rischio è aprire uno scontro netto con una piazza che vuole un allenatore che giochi a calcio, non che lo gestisca.

Allegri al Napoli è ufficiale? Cosa ha detto Fabrizio Romano e perché i tifosi protestano?

La corsa a due per la panchina del Napoli è giunta al suo epilogo, ma il traguardo si preannuncia infuocato. Dopo giorni di valutazioni, contatti frenetici e sorpassi, la dirigenza azzurra ha deciso di affondare il colpo decisivo per Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Juventus e Milan è ormai il grande favorito per raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte. A certificare lo stato avanzatissimo della trattativa è arrivato anche il post del massimo esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, che ha lanciato il suo inequivocabile “Here we go!”. Un segnale chiaro: l’intesa con il club di Aurelio De Laurentiis è a un passo dalla chiusura formale.

I dettagli dell’accordo e la scelta della dirigenza azzurra

De Laurentiis, Chiavelli e Manna hanno optato per l’esperienza immediata, mettendo sul tavolo un biennale da 5 milioni di euro a stagione.

Come riportato dagli aggiornamenti di Sky Sport, i vertici societari del Napoli hanno deciso di spingere con forza sul profilo del tecnico livornese. Il presidente Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna sono impegnati in queste ore a limare gli ultimi dettagli formali.

L’offerta messa sul tavolo è di primissimo piano: un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio netto di 5 milioni di euro all’anno. Il Napoli vuole blindare Allegri e trasformare la trattativa in un annuncio ufficiale nel giro di pochissimi giorni. In questo scenario, il profilo di Vincenzo Italiano è scivolato definitivamente in secondo piano. La società ha scelto l’esperienza, la gestione immediata della pressione e la capacità di governare uno spogliatoio complesso per affrontare il delicato post-Conte.

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🚨 BREAKING: Massimiliano Allegri as new Napoli head coach, here we go! 🔵💣 Former AC Milan manager accepts all the conditions offered by Napoli and he will sign in shortly. Deal done. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/fhwxsEftT0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

La rivolta della piazza: il “referendum” sotto il post di De Bruyne

La pallonata di Lavezzi ad Allegri in Cagliari-Napoli del 2009 è ancora oggi l’immagine più forte del rapporto tra il Napoli e il tecnico livornese: non un semplice episodio di campo, ma il simbolo di una frizione emotiva che i tifosi azzurri non hanno mai davvero dimenticato.

I tifosi non accettano il calcio speculativo di Allegri e temono di perdere l’identità offensiva costruita negli ultimi tre anni di successi.

Se nei palazzi della Filmauro si respira ottimismo per la chiusura dell’accordo, nelle strade di Napoli e sul web la reazione è di segno diametralmente opposto. Da giorni, i profili social ufficiali del club sono letteralmente invasi da commenti di protesta contro l’arrivo di Allegri. La contestazione è esplosa in modo virale sotto un recente post celebrativo dedicato a Kevin De Bruyne (che, come sappiamo, resterà a Napoli per cercare il riscatto). Quello spazio digitale si è trasformato in un vero e proprio referendum spontaneo contro il tecnico toscano.

Il nodo della discordia non è personale, ma profondamente filosofico e identitario. I tifosi percepiscono il calcio di Allegri come troppo prudente, speculativo e sideralmente lontano dall’idea di un Napoli aggressivo, propositivo e padrone del campo. La piazza ha visto cosa può diventare questa squadra: negli ultimi tre anni, sotto le gestioni di Spalletti e Conte, il club ha conquistato due Scudetti e una Supercoppa Italiana dominando il gioco. Tornare indietro, affidandosi a un allenatore che costruisce squadre programmate per non prendere gol e gestire il vantaggio senza rischiare, viene visto come un tradimento del DNA azzurro.

I numeri di Massimiliano Allegri: l’analisi dei dati Transfermarkt

Le statistiche confermano la capacità di produrre punti, ma evidenziano un rendimento che non sempre soddisfa le ambizioni massime di vertice.

Per capire il dibattito, bisogna analizzare i dati in modo freddo e oggettivo. Le statistiche fornite dal portale specializzato Transfermarkt sulle ultime quattro stagioni di Massimiliano Allegri in Serie A delineano un quadro chiarissimo:

Stagione 2025/26 (Milan): 38 partite giocate, 20 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte. Totale 70 punti, media di 1,84 Punti Per Partita (PPP) e 5° posto finale in classifica.

38 partite giocate, 20 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte. Totale 70 punti, media di 1,84 Punti Per Partita (PPP) e 5° posto finale in classifica. Stagione 2023/24 (Juventus): 36 partite giocate, 18 vittorie, 13 pareggi, 5 sconfitte. Totale 67 punti, media di 1,86 PPP e 4° posto finale.

36 partite giocate, 18 vittorie, 13 pareggi, 5 sconfitte. Totale 67 punti, media di 1,86 PPP e 4° posto finale. Stagione 2022/23 (Juventus): 38 partite giocate, 22 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte. Totale 72 punti, media di 1,89 PPP e 7° posto finale (condizionato dalle penalizzazioni).

38 partite giocate, 22 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte. Totale 72 punti, media di 1,89 PPP e 7° posto finale (condizionato dalle penalizzazioni). Stagione 2021/22 (Juventus): 38 partite giocate, 20 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte. Totale 70 punti, media di 1,84 PPP e 4° posto finale.

Questi numeri raccontano una verità innegabile: Allegri è un “macina-punti” costante, capace di garantire solidità. Tuttavia, il suo rendimento recente non è mai sfociato in una lotta reale per il vertice assoluto, confermando l’immagine di un tecnico pragmatico ma privo di quegli acuti spettacolari che la piazza partenopea richiede a gran voce.

Il Rendimento di Massimiliano Allegri in Serie A (Fonte: Transfermarkt) Stagione Club Partite V N P Punti PPP Posizione 25/26 Milan 38 20 10 8 70 1,84 5° 23/24 Juventus 36 18 13 5 67 1,86 4° 22/23 Juventus 38 22 6 10 72 1,89 7° 21/22 Juventus 38 20 10 8 70 1,84 4°

I numeri di Vincenzo Italiano: l’alternativa amata dai tifosi

L’ex tecnico di Fiorentina e Bologna ha medie punti inferiori, ma ha lavorato con rose meno profonde, garantendo sempre una struttura di gioco chiara.

Sull’altro piatto della bilancia c’è Vincenzo Italiano, il cui consenso social è stato nettamente più caldo. Anche in questo caso, i dati di Transfermarkt offrono una panoramica completa sulle sue ultime cinque stagioni in Serie A:

Stagione 2025/26 (Bologna): 38 partite giocate, 16 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte. Totale 56 punti, media di 1,47 PPP e 8° posto finale.

38 partite giocate, 16 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte. Totale 56 punti, media di 1,47 PPP e 8° posto finale. Stagione 2024/25 (Bologna): 38 partite giocate, 16 vittorie, 14 pareggi, 8 sconfitte. Totale 62 punti, media di 1,63 PPP e 9° posto finale.

38 partite giocate, 16 vittorie, 14 pareggi, 8 sconfitte. Totale 62 punti, media di 1,63 PPP e 9° posto finale. Stagione 2023/24 (Fiorentina): 38 partite giocate, 17 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte. Totale 60 punti, media di 1,58 PPP e 8° posto finale.

38 partite giocate, 17 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte. Totale 60 punti, media di 1,58 PPP e 8° posto finale. Stagione 2022/23 (Fiorentina): 38 partite giocate, 15 vittorie, 11 pareggi, 12 sconfitte. Totale 56 punti, media di 1,47 PPP e 8° posto finale.

38 partite giocate, 15 vittorie, 11 pareggi, 12 sconfitte. Totale 56 punti, media di 1,47 PPP e 8° posto finale. Stagione 2021/22 (Fiorentina): 38 partite giocate, 19 vittorie, 5 pareggi, 14 sconfitte. Totale 62 punti, media di 1,63 PPP e 7° posto finale.

Il Rendimento di Vincenzo Italiano in Serie A (Fonte: Transfermarkt) Stagione Club Partite V N P Punti PPP Posizione 25/26 Bologna 38 16 8 14 56 1,47 8° 24/25 Bologna 38 16 14 8 62 1,63 9° 23/24 Fiorentina 38 17 9 12 60 1,58 8° 22/23 Fiorentina 38 15 11 12 56 1,47 8° 21/22 Fiorentina 38 19 5 14 62 1,63 7°

Il confronto reale: la qualità della rosa e il dilemma di De Laurentiis

Allegri ha prodotto più punti (70 contro 56 nell’ultima stagione), ma Italiano ha lavorato con risorse inferiori dando un’identità chiara alle sue squadre.

Il confronto diretto tra i due tecnici, basato esclusivamente sulla media punti, premia nettamente Allegri. Tuttavia, come sottolineano gli analisti, il dato va contestualizzato: nella stagione 2025/26, il Milan di Allegri (70 punti, 20 vittorie) vantava una rosa infinitamente più forte e profonda rispetto al Bologna di Italiano (56 punti, 16 vittorie).

Il vero discrimine non è “chi è più bravo in assoluto”, ma “chi ha fatto meglio dentro il proprio contesto”. Allegri ha avuto a disposizione maggiore qualità e l’ha trasformata in punti pesanti. Italiano ha lavorato con risorse limitate, ma ha sempre garantito una struttura di gioco chiara, offensiva e riconoscibile.

La scelta del Napoli

Alla fine, il Napoli sembra aver scelto Allegri per una ragione precisa: mettere in panchina un allenatore capace di gestire subito pressione, ambiente e obiettivi.

È una scelta che può funzionare sul piano dell’equilibrio, ma che rischia di aprire uno scontro ancora più netto con una piazza che voleva un profilo più vicino a Italiano.

Ecco perché la trattativa non è solo mercato: è già diventata una questione identitaria.

Se la firma arriverà davvero nei prossimi giorni, il Napoli avrà completato uno scatto decisivo sul mercato allenatori. Ma il dibattito sui social e tra i tifosi continuerà, perché l’arrivo di Allegri non chiuderà la discussione: la renderà ancora più calda.

La vera paura della tifoseria

Quello che i tifosi del Napoli capiscono istintivamente, e che i numeri confermano, è questo: Allegri è l’opposto di quello che il Napoli ha imparato ad essere.

Non è solo una questione di modulo o di stile. È una questione di mentalità. Allegri costruisce squadre che non prendono gol, che gestiscono il vantaggio, che non rischiano. Questo a Torino, con il dominio economico della Juventus, ha funzionato per anni. A Napoli, con una piazza calda, una rosa di qualità e una proprietà che lascia Conte e che ha vinto in 3 anni due scudetti e una supercoppa, non è una formula che ha senso proporre.

I commenti di oggi non sono una provocazione estemporanea. Sono il segnale di una tifoseria che ha visto cosa può diventare il Napoli e non vuole tornare indietro.

De Laurentiis adesso ha una scelta davanti a sé. La più semplice — Allegri, nome noto, accordo rapido, 5 milioni e via — è anche quella che rischia di costare il più caro in termini di consenso e progetto. La più coraggiosa è quella che la piazza chiede a voce alta: un allenatore che voglia giocare a calcio, non solo non perderlo.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo UN TRADIMENTO DEL DNA AZZURRO. Quello che i tifosi del Napoli capiscono istintivamente, e che i numeri confermano in modo spietato, è che Massimiliano Allegri rappresenta l’esatto opposto di ciò che il Napoli ha imparato a essere. La formula del “corto muso”, basata sulla gestione passiva del vantaggio e sulla speculazione difensiva, ha funzionato a Torino grazie al dominio economico e politico della Juventus. Ma a Napoli, in una piazza calda, con una rosa ricca di talento offensivo e una proprietà che negli ultimi tre anni ha festeggiato due Scudetti e una Supercoppa dominando il gioco, questa formula non ha alcun senso. I commenti furiosi sotto il post di De Bruyne non sono una provocazione estemporanea di qualche hater, ma il grido d’allarme di una tifoseria che ha assaporato la grandezza estetica del calcio e si rifiuta categoricamente di tornare indietro.

📌 Tutto sul possibile arrivo di Allegri al Napoli Qual è l’offerta del Napoli per Massimiliano Allegri? La dirigenza azzurra ha preparato un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio netto di 5 milioni di euro a stagione. Perché i tifosi del Napoli protestano contro Allegri? La piazza rifiuta il calcio speculativo e prudente del tecnico livornese, ritenendolo incompatibile con l’identità offensiva che ha portato il Napoli a vincere due Scudetti negli ultimi tre anni. Quali sono le statistiche di Allegri nell’ultima stagione? Nella stagione 2025/26 alla guida del Milan, Allegri ha collezionato 38 partite, 20 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, chiudendo al 5° posto con 70 punti e una media di 1,84 punti a partita. Quali sono le statistiche di Italiano nell’ultima stagione? Nella stagione 2025/26 alla guida del Bologna, Italiano ha collezionato 38 partite, 16 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, chiudendo all’8° posto con 56 punti e una media di 1,47 punti a partita.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative all’accordo imminente tra il Napoli e Massimiliano Allegri sono state verificate incrociando i report di Sky Sport e gli aggiornamenti di mercato di Fabrizio Romano. I dati statistici completi (partite, vittorie, pareggi, sconfitte, punti e media PPP) relativi alle ultime stagioni di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano sono stati estratti fedelmente dal database ufficiale di Transfermarkt. Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026.



