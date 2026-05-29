Max Allegri al Napoli: è la scelta giusta dopo Conte? Modulo, formazione e mercato

📋 In Sintesi Massimiliano Allegri è il prescelto per raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Dopo aver risolto il contratto che lo legava al Milan fino al 2027, il tecnico toscano ha accettato un accordo biennale da circa 5 milioni di euro a stagione. La scelta di Aurelio De Laurentiis, che ha preferito Allegri a Vincenzo Italiano, ricompone l’asse dirigenziale con il ds Giovanni Manna, già collaudato ai tempi della Juventus. Dal punto di vista tattico, il Napoli passerà a un 3-5-2 organizzato e verticale, esaltando giocatori come Buongiorno, Lobotka, McTominay e Hojlund. Per Allegri si tratta di un ritorno: aveva già vestito la maglia azzurra da calciatore nella sfortunata stagione 1997-98.

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Come cambia il gioco e la formazione?

Massimiliano Allegri sarà l’erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Laurentiis e nelle ultime ore è arrivata la PEC decisiva: Allegri ha risolto il contratto con i rossoneri, dove aveva ancora un anno di accordo fino al 2027, e ora la strada verso Napoli è libera. Il contratto con il club azzurro è biennale, a circa 5 milioni di euro a stagione — cifra inferiore ai 6 che ha sempre guadagnato in carriera, a testimonianza di quanto Allegri abbia voluto questa panchina.

La rescissione consensuale tra Italiano e il Bologna aveva fatto pensare a un’accelerazione verso il Napoli per il tecnico emiliano, ma la pista Allegri è sempre rimasta la più calda nelle stanze di De Laurentiis. Il presidente azzurro aveva già corteggiato Allegri nel 2019. Questa volta è andata diversamente. E non è un dettaglio da poco: Max Allegri ritrova a Napoli anche il direttore sportivo Giovanni Manna, con cui aveva lavorato ai tempi della Juventus, un asse di fiducia già collaudato che potrebbe rivelarsi decisivo nella costruzione della squadra.

C’è un altro pezzo di storia da recuperare: Allegri ha già indossato la maglia del Napoli, nella stagione 1997-98, chiamato dall’allenatore Giovanni Galeone in una annata maledetta. Sette presenze, zero gol, cinque sconfitte e due pareggi, in un Napoli che cambiò tre allenatori, arrivò ultimo e retrocesse in Serie B. Tornare a Napoli da allenatore, da vincente, da uno dei tecnici più titolati della storia italiana, ha il sapore di un cerchio che si chiude.

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Chi è davvero Allegri: la carriera e il fallimento al Milan

Massimiliano Allegri nasce l’11 agosto 1967 a Livorno. Come calciatore fa il centrocampista per 374 partite e 56 gol in carriera, passando per Cagliari, Perugia, Pescara, Padova e Napoli, tra Serie A e Serie B. Si ritira nel 2003 senza aver mai vinto nulla da giocatore, ma con una testa già orientata verso la panchina.

Inizia ad allenare nelle serie minori, poi nel 2007 arriva al Sassuolo, con cui vince il campionato di Serie C1, e da lì inizia la scalata verso il vertice. Nel 2010 approda al Milan: lo prende in una squadra già forte, la porta allo Scudetto nel 2010-11 e vince la Supercoppa Italiana nello stesso anno. È lì che emerge il suo talento tattico: capacità di leggere la partita, gestire il gruppo, adattare il sistema ai giocatori disponibili, non viceversa.

Nel 2014 inizia il ciclo più lungo e più vincente della sua carriera: cinque anni alla Juventus, più un secondo ciclo dal 2021 al 2023 e un ulteriore ritorno nel 2024. Il bilancio bianconero è impressionante: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 2 finali di Champions League raggiunte, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid — entrambe perse, ma il solo raggiungerle con la Juventus era già un’impresa. A livello complessivo, il suo palmares da allenatore conta 6 Scudetti, 5 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Il capitolo Milan bis, quello appena chiuso, è invece una macchia. Arrivato in estate 2025 come erede di Conceiçao, Allegri conduce il Milan nelle prime posizioni per quasi tutta la stagione, poi crolla nel finale: quinta posizione, nessuna Champions League, esonero immediato con nota ufficiale di RedBird che parla di “fallimento inequivocabile”. Via lui, via l’AD Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada. Una resa dei conti totale.

Il calcio di Allegri: cosa è e cosa non è

Per capire cosa porterebbe Allegri al Napoli bisogna prima liberarsi di alcuni luoghi comuni. Allegri non è un allenatore “difensivista” nel senso passivo del termine. Non è uno che mette undici uomini dietro la palla e aspetta l’errore avversario. Ma non è nemmeno un allenatore che impone un’identità di gioco riconoscibile a prescindere dall’avversario, come fa Italiano o come faceva Sarri.

Il suo calcio si fonda su un principio preciso: l’organizzazione al servizio del risultato. Ogni sistema tattico è costruito intorno ai giocatori che ha e agli avversari che affronta, non a un’idea di gioco immutabile. Questo lo rende difficile da analizzare in astratto e straordinariamente efficace in concreto.

Il modulo base è il 3-5-2 o il 4-4-2, ma entrambi sono strutture dinamiche che cambiano faccia a seconda della fase. In fase di non possesso il 3-5-2 diventa un 5-3-2 compatto, con gli esterni che si abbassano a coprire l’ampiezza e i tre centrali che proteggono l’area: uno dei blocchi difensivi più solidi che si possa costruire in Serie A. In fase offensiva invece la squadra si allarga, il baricentro si alza, le mezzali si inseriscono e gli attaccanti cercano la profondità senza che ci sia mai un irrigidimento schematico. Allegri è uno dei pochi allenatori al mondo che riesce a far convivere solidità difensiva e pericolosità offensiva senza che una soffochi l’altra.

La caratteristica che lo distingue più di ogni altra, però, è la gestione della partita nel tempo. Allegri non cerca di dominare dall’inizio: cerca di vincere alla fine. Sa come difendere un vantaggio, sa come fare fallo tattico al momento giusto, sa quando abbassare il ritmo e quando accelerare. È un allenatore che pensa in termini di punteggio, non di gioco.

Come cambierebbe il Napoli con Allegri

Il primo cambiamento è strutturale: si resta alla difesa a tre. Con Conte il Napoli ha già lavorato con un 3-4-2-1 solido e collaudato, quindi la transizione al 3-5-2 di Allegri non è uno stravolgimento totale — è più un’evoluzione nella continuità. La differenza principale rispetto a Conte sarà nella gestione della palla e nel baricentro: meno pressing alto, più blocco medio-basso, meno intensità fisica e più intelligenza posizionale.

In difesa e in non possesso: Il Napoli di Allegri si abbasserebbe rispetto a quello di Conte, ma non in modo passivo. Il blocco difensivo sarebbe strutturato, compatto, difficilissimo da penetrare. I tre centrali avrebbero compiti precisi: il terzino aggiunto del sistema di Conte diventerebbe qui il quinto di centrocampo abbassato, e la squadra userebbe il pressing non come sistema di recupero palla in avanti, ma come trappola per costringere l’avversario all’errore in zone già presidiate.

In possesso: Allegri non costruisce lunghe catene di possesso. La circolazione di palla è funzionale, non decorativa: serve a spostare il blocco avversario, a trovare gli spazi alle spalle della loro linea difensiva, a creare i presupposti per l’azione diretta. I centrocampisti devono essere intelligenti posizionalmente più che tecnici nel senso classico. Le mezzali devono saper inserirsi senza palla, non solo palleggiare.

In transizione: Le transizioni offensive sarebbero il momento in cui il Napoli di Allegri diventerebbe più pericoloso: palla recuperata, verticalizzazione immediata verso gli attaccanti lanciati in profondità. Due attaccanti veloci e fisicamente pronti alla corsa diventerebbero un’arma devastante in questo sistema.

La rosa del Napoli nel sistema Allegri

Qui si apre il capitolo più interessante. Non tutta la rosa attuale si adatta al calcio di Allegri allo stesso modo, e alcune scelte di mercato diventano quasi obbligate.

Buongiorno sarebbe il perno difensivo assoluto. In una difesa a tre con uscita palla al piede, la sua capacità di impostare da centrale di destra è perfetta per il sistema di Allegri.

sarebbe il perno difensivo assoluto. In una difesa a tre con uscita palla al piede, la sua capacità di impostare da centrale di destra è perfetta per il sistema di Allegri. Di Lorenzo tornerebbe a fare il quinto a tutta fascia, il ruolo che conosce meglio: spingere, contenere, coprire l’ampiezza. Nel 3-5-2 è uno degli interpreti ideali di quel ruolo in tutta la Serie A.

tornerebbe a fare il quinto a tutta fascia, il ruolo che conosce meglio: spingere, contenere, coprire l’ampiezza. Nel 3-5-2 è uno degli interpreti ideali di quel ruolo in tutta la Serie A. Olivera avrebbe lo stesso ruolo dall’altra parte, e la sua qualità in fase di spinta lo rende molto adatto a un 3-5-2 che richiede quinti con grande corsa e testa di serie.

avrebbe lo stesso ruolo dall’altra parte, e la sua qualità in fase di spinta lo rende molto adatto a un 3-5-2 che richiede quinti con grande corsa e testa di serie. Lobotka resterebbe preziosissimo come regista davanti alla difesa, ma Allegri ha sempre valorizzato i mediani di copertura più che i registi puri: serve qualcuno che sappia proteggere la linea difensiva con intelligenza tattica, e Lobotka in quel ruolo è tra i migliori d’Europa.

resterebbe preziosissimo come regista davanti alla difesa, ma Allegri ha sempre valorizzato i mediani di copertura più che i registi puri: serve qualcuno che sappia proteggere la linea difensiva con intelligenza tattica, e Lobotka in quel ruolo è tra i migliori d’Europa. McTominay da mezzala avrebbe compiti diversi rispetto a Conte: meno corsa e pressione, più inserimenti profondi e arrivi in area. Il suo senso del gol e la sua fisicità lo rendono ideale per Allegri, che ha sempre amato le mezzali capaci di trovare la rete.

da mezzala avrebbe compiti diversi rispetto a Conte: meno corsa e pressione, più inserimenti profondi e arrivi in area. Il suo senso del gol e la sua fisicità lo rendono ideale per Allegri, che ha sempre amato le mezzali capaci di trovare la rete. De Bruyne — se dovesse restare — sarebbe il profilo tecnico intorno al quale costruire tutto il centrocampo: visione, fantasia, qualità nel passaggio filtrante verso gli attaccanti.

— se dovesse restare — sarebbe il profilo tecnico intorno al quale costruire tutto il centrocampo: visione, fantasia, qualità nel passaggio filtrante verso gli attaccanti. Neres in un 3-5-2 classico rischierebbe di perdere spazio come esterno puro, ma Allegri sa adattarsi: potrebbe giocare come seconda punta o come ala nel 3-4-3 che emerge nella fase offensiva del suo sistema.

in un 3-5-2 classico rischierebbe di perdere spazio come esterno puro, ma Allegri sa adattarsi: potrebbe giocare come seconda punta o come ala nel 3-4-3 che emerge nella fase offensiva del suo sistema. Højlund sarebbe la punta di riferimento in un 3-5-2 che vive di verticali: un centravanti fisico, capace di tenere palla e attaccare la profondità, è esattamente quello che Allegri ha sempre cercato.

La formazione probabile del Napoli di Allegri (3-5-2) Portiere Meret Centrale destro Buongiorno Centrale Beukema Centrale sinistro Rrahmani Quinto destro Di Lorenzo Mezzala destra McTominay Mediano Lobotka Mezzala sinistra De Bruyne / Vergara Quinto sinistro Olivera Prima punta Højlund Seconda punta / ala Neres

Il mercato del Napoli di Allegri

Allegri non ha mai avuto bisogno di rivoluzioni di mercato per vincere. Ha sempre vinto con ciò che aveva, adattandolo. Ma il Napoli con lui avrà bisogno di interventi mirati.

Un mediano di copertura fisico e intelligente per affiancare Lobotka in un doppio pivot basso, nei momenti in cui Allegri sceglie il 3-4-2-1 o il 4-4-2.

Un secondo attaccante capace di giocare vicino a Højlund con movimenti di taglio, che sia il profilo classico della seconda punta del 3-5-2: non un trequartista, ma un seconda punta vera.

Un quinto di destra di riserva, visto che Di Lorenzo non può reggere da solo l’intera stagione incluse le coppe europee.

Le uscite più probabili sono i giocatori costruiti da Conte specificamente per un pressing altissimo e un baricentro molto elevato: profili che nel sistema allegriniano si troverebbero a fare meno di quello che sanno fare.

Il confronto con Conte: due filosofie di calcio Aspetto Antonio Conte Massimiliano Allegri Modulo base 3-4-2-1 3-5-2 / 4-4-2 Filosofia Pressing alto, blocco corto, intensità fisica Blocco medio-basso, organizzazione, intelligenza tattica Baricentro Alto Medio Transizioni Gestite e controllate Veloci e verticali Gestione della partita Dominio e controllo dell’avversario Gestione del punteggio e adattamento Identità di gioco Fortissima, riconoscibile Fluida, variabile per avversario Palmares Scudetti, Premier, finali europee Scudetti, Coppe Italia, 2 finali Champions

La differenza più grande non è tattica, è mentale: Conte costruisce squadre che vogliono dominare, Allegri costruisce squadre che vogliono vincere. Suonano simili, ma sono due cose diverse.

È la scelta giusta?

La risposta onesta è: probabilmente sì, ma con una condizione precisa.

Allegri è uno dei pochi allenatori al mondo che sa come vincere lo Scudetto con costanza: ne ha vinti sei in carriera. Sa come gestire le pressioni di un grande club, sa come portare una squadra in fondo alle coppe europee, sa come tener vivo un gruppo nelle lunghe stagioni dove le energie calano. In questo senso è oggettivamente superiore a Italiano, che quelle vittorie non le ha ancora fatte.

Ma il Milan appena lasciato è una domanda aperta che non si può ignorare. Il crollo finale, il quinto posto, il “fallimento inequivocabile” certificato dalla proprietà: non è la prima volta che Allegri delude nella seconda parte di stagione. Alla Juventus è successo più di una volta, perdendo finali di Champions che sembravano alla portata. La sua capacità di gestire il gruppo nel lungo periodo a volte si inceppa quando mancano i giocatori chiave o quando la stagione diventa difficile da leggere tatticamente.

La condizione perché la scelta funzioni è una sola: il Napoli deve dargli una rosa competitiva e lui deve tenere il passo nelle partite europee. In Serie A Allegri non ha mai fallito quando aveva una squadra forte. In Champions ha raggiunto due finali ma non le ha mai vinte. Il Napoli post-Conte vuole crescere anche in Europa, e lì il dubbio rimane.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA SCELTA DI UN PRESIDENTE CHE VUOLE VINCERE SUBITO. Per Napolissimo questa è la scelta di un presidente che vuole vincere subito, non costruire un progetto a lungo termine. Allegri non è Italiano: non ha bisogno di anni per capire come gestire le pressioni di Napoli, non ha bisogno di tempo per imparare cosa significa stare su una panchina di prima fila. Porta in dote qualcosa che nessun altro candidato aveva: l’abitudine alla vittoria. Non come aspirazione, ma come vissuto quotidiano. Sei Scudetti, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe: sono numeri che pesano nel momento in cui si deve decidere chi mettere in panchina dopo Conte. Il rischio vero non è che Allegri non sappia allenare. Il rischio è un altro, più sottile: il Napoli di oggi è una squadra costruita per correre e pressare, e il sistema di Allegri richiede un profilo diverso, più posizionale, più attento all’organizzazione che all’intensità. Il mercato estivo sarà la cartina di tornasole di tutto: se Manna costruirà la rosa giusta per il 3-5-2 di Allegri, il Napoli sarà competitivo per lo Scudetto dal primo giorno. Se invece si cercherà di adattare Allegri alla rosa di Conte, il rischio di un anno di transizione è concreto. Max Allegri è tornato a Napoli. Ventotto anni dopo quell’annata maledetta in cui arrivò ultimo e retrocesse, torna da tecnico con sei Scudetti in tasca e la fame di chi ha ancora qualcosa da dimostrare. La panchina del Napoli è il banco di prova più duro che potesse scegliere. Ma uno come Allegri i banchi di prova li ha sempre superati. Quasi sempre.

📌 Tutto su Allegri al Napoli Qual è lo stipendio di Allegri al Napoli? Massimiliano Allegri ha firmato un contratto biennale con il Napoli, percependo un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione, inferiore ai 6 milioni guadagnati in passato. Come giocherà il Napoli di Allegri? Il modulo base sarà il 3-5-2, con un blocco medio-basso e transizioni veloci. La squadra punterà sull’organizzazione tattica e sulla solidità difensiva, esaltando gli inserimenti delle mezzali. Allegri ha già lavorato nel Napoli in passato? Sì, ha giocato nel Napoli da calciatore nella stagione 1997-98, chiamato da Giovanni Galeone. Collezionò 7 presenze in un’annata sfortunata che si concluse con la retrocessione in Serie B. Quali sono le differenze tattiche tra Conte e Allegri? Conte predilige pressing alto, intensità fisica e dominio del gioco (3-4-2-1). Allegri punta su un blocco medio-basso, intelligenza posizionale e gestione del risultato (3-5-2).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi tattica e storica presente in questo articolo è stata elaborata dalla redazione di Napolissimo.it. I dati relativi al contratto di Massimiliano Allegri e alla risoluzione con l’AC Milan riflettono le indiscrezioni di mercato attuali. Le statistiche sulla carriera del tecnico e i confronti tattici si basano sui database storici della Serie A. Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026.



