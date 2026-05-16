Lukaku e De Bruyne ai Mondiali: la beffa per il Napoli, solo 6 minuti giocati insieme

📋 In Sintesi Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati ufficialmente convocati dal ct Rudi Garcia per disputare i Mondiali 2026 con la maglia del Belgio. Per i due fuoriclasse si tratta della quarta rassegna iridata vissuta fianco a fianco, un traguardo storico che però suona come una clamorosa beffa per il Napoli. Arrivati in estate per dominare la Serie A, i due hanno vissuto una stagione maledetta, falcidiata da gravi infortuni muscolari e, nel caso di Lukaku, da drammi personali e rotture con Antonio Conte. Il dato statistico è impietoso: in tutta la stagione 2025/2026, De Bruyne e Lukaku hanno giocato insieme nel Napoli per soli 6 minuti in una gara ufficiale.

Quanti minuti hanno giocato insieme Lukaku e De Bruyne nel Napoli e andranno ai Mondiali 2026?

Ci sono notizie che, lette da prospettive diverse, cambiano completamente sapore. L’ufficialità delle convocazioni della nazionale del Belgio per i Mondiali 2026 (ospitati da USA, Canada e Messico) ha fatto esultare un’intera nazione, ma ha lasciato un profondo senso di vuoto all’ombra del Vesuvio. Il commissario tecnico Rudi Garcia ha inserito nella lista i nomi di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. I due amici, compagni di mille battaglie, voleranno in America per disputare il loro quarto Mondiale consecutivo insieme. Una favola sportiva assoluta, che però si scontra con il paradosso di una stagione napoletana letteralmente inesistente.

Quanti minuti hanno giocato insieme Lukaku e De Bruyne nel Napoli?

Il dato è clamoroso: in tutta la stagione, i due campioni belgi hanno condiviso il campo con la maglia azzurra per appena 6 minuti, durante la sfida di campionato contro il Torino del 6 marzo.

Quando nell’estate del 2025 Aurelio De Laurentiis riuscì nell’impresa di riunire King Kev e Big Rom sotto la guida di Antonio Conte, l’Europa intera guardò a Napoli con ammirazione. Doveva essere la prima, magica volta in cui i due avrebbero condiviso lo spogliatoio di un club, realizzando ciò che al Chelsea nel 2013 non era mai sbocciato. Sembrava la prima pennellata di un’opera d’arte fiamminga, ma si è trasformata in un cortometraggio dal finale amaro.

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La statistica è di quelle che fanno male al cuore dei tifosi: 6 minuti. È questo l’esatto lasso di tempo in cui De Bruyne e Lukaku hanno giocato insieme in una partita ufficiale del Napoli. È successo allo Stadio Maradona, lo scorso 6 marzo, contro il Torino. De Bruyne è entrato al 79′, Lukaku all’84’. Un battito di ciglia, un’illusione ottica prima che il buio degli infortuni inghiottisse nuovamente entrambi.

Quali infortuni hanno rovinato la stagione dei due belgi a Napoli?

La stagione è stata distrutta da gravissimi problemi muscolari: De Bruyne ha subito il secondo intervento in due anni, mentre Lukaku (fermo a 64 minuti totali) ha affrontato un grave infortunio, un lutto familiare e la rottura con Conte.

Analizzando il disastro, le colpe vanno ricercate in una sfortuna clinica senza precedenti, unita a dinamiche umane complesse. Tra agosto e ottobre, i muscoli dei due campioni hanno ceduto di schianto. Kevin De Bruyne ha dovuto fare i conti con una grave lesione che lo ha costretto a finire sotto i ferri per la seconda volta in due anni e due mesi allo stesso muscolo. Un calvario riabilitativo che lo ha tenuto lontano dal campo nei mesi cruciali.

Per Romelu Lukaku, se possibile, l’annata è stata ancora più devastante. Il suo tabellino recita appena 64 minuti giocati in tutta la stagione. Un infortunio al retto femorale a Ferragosto ha inaugurato un tunnel reso ancora più buio dalla tragica scomparsa del padre. A questo si è aggiunta la frattura totale e insanabile con il suo mentore Antonio Conte, culminata con la fuga in Belgio ad aprile e lo svuotamento dell’armadietto a Castel Volturno.

I numeri di una vita insieme: quante partite hanno giocato Lukaku e De Bruyne?

Dal 2010 a oggi, i due hanno disputato 83 partite insieme (82 col Belgio, 1 col Napoli), confezionando 18 gol in tandem. In America giocheranno il loro quarto Mondiale consecutivo.

Per capire l’entità del rimpianto napoletano, bisogna guardare a ciò che questi due ragazzi hanno costruito quando hanno indossato la stessa maglia rossa. La loro prima volta insieme risale all’11 agosto 2010, in un’amichevole a Turku contro la Finlandia. Avevano 17 e 19 anni. Oggi, a 33 e 35 anni, si preparano a chiudere un cerchio magico negli Stati Uniti, proprio dove — a Salvador de Bahia, nel Mondiale 2014 — segnarono i loro primi gol iridati eliminando gli USA agli ottavi (assist di Kevin per Romelu).

In totale, hanno giocato insieme 83 partite. Di queste, ben 82 con il Belgio e una sola, maledetta, con il Napoli. Insieme hanno costruito 18 reti: 13 volte De Bruyne ha mandato in porta Lukaku, 5 volte è successo il contrario. Nelle gare giocate fianco a fianco, Lukaku ha segnato 57 gol, De Bruyne 20 (con 39 assist). Numeri da leggende assolute, che a Napoli non si sono mai visti.

Lukaku & De Bruyne: Il confronto tra Belgio e Napoli Statistica Congiunta Con il Belgio Con il Napoli (25/26) Partite giocate insieme 82 1 Minuti in campo insieme Migliaia 6 minuti Gol costruiti in tandem 18 (13 assist KDB, 5 assist Rom) 0 Mondiali disputati insieme 4 (2014, 2018, 2022, 2026) –

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RIMPIANTO PIÙ GRANDE DELL’ERA DE LAURENTIIS. Vederli sorridere con la maglia del Belgio, pronti a volare negli Stati Uniti, fa un male cane. L’operazione che aveva portato De Bruyne e Lukaku a Napoli non era solo una mossa di mercato, era una dichiarazione di onnipotenza calcistica. Il destino, però, ha presentato un conto salatissimo. Se per De Bruyne si può parlare di pura sfortuna clinica, per Lukaku subentra la rabbia per un finale gestito malissimo a livello umano. Resta l’immagine di quei 6 minuti contro il Torino: un frammento infinitesimale di ciò che poteva essere e che, purtroppo, non sarà mai più. Un capolavoro rimasto per sempre chiuso nella mente del suo autore.

📌 Tutto su Lukaku, De Bruyne e i Mondiali 2026 Quanti minuti hanno giocato insieme Lukaku e De Bruyne nel Napoli? In tutta la stagione 2025/2026, i due campioni belgi hanno condiviso il campo per soli 6 minuti. È successo il 6 marzo durante la partita di campionato contro il Torino allo Stadio Maradona. Perché De Bruyne e Lukaku hanno giocato così poco a Napoli? Entrambi sono stati vittime di gravi infortuni muscolari. De Bruyne ha subito un’operazione chirurgica, mentre Lukaku ha collezionato solo 64 minuti totali prima di rompere definitivamente con Antonio Conte. Quanti Mondiali hanno giocato insieme Lukaku e De Bruyne? Quello del 2026 in Nord America sarà il loro quarto Mondiale consecutivo giocato insieme con la maglia del Belgio, dopo le edizioni in Brasile (2014), Russia (2018) e Qatar (2022). Quanti gol hanno costruito insieme in Nazionale? In 82 partite disputate insieme con il Belgio, hanno confezionato 18 reti in tandem: 13 volte De Bruyne ha fornito l’assist a Lukaku, e 5 volte è avvenuto il contrario.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le statistiche relative alle presenze congiunte, ai minuti giocati e ai gol costruiti da Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono state elaborate dalla redazione di Napolissimo.it incrociando i database ufficiali della Lega Serie A e della FIFA. La notizia della convocazione per i Mondiali 2026 è stata ufficializzata dalla federazione calcistica belga (RBFA) e dal ct Rudi Garcia. Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026.