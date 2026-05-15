Lukaku, il solito copione: scappa e fa terra bruciata. Anche a Napoli finisce malissimo

📋 In Sintesi La rottura totale tra Romelu Lukaku e il Napoli non è un fulmine a ciel sereno, ma l’ennesima replica di un copione comportamentale ben noto. Dopo aver vinto lo Scudetto un anno fa, il belga ha svuotato l’armadietto a Castel Volturno lasciando dietro di sé solo macerie umane. Il rifiuto di rientrare in Italia ad aprile ha generato una profonda delusione in Antonio Conte, il suo più grande estimatore, e ha portato a un gelo totale con i compagni di squadra (un vero e proprio “ghosting” simile a quello riservato a Lautaro Martinez ai tempi dell’Inter). Da Manchester a Londra, passando per Milano e ora Napoli: Lukaku si conferma un giocatore capace di vincere, ma incapace di chiudere i rapporti senza strappi violenti.

Perché Lukaku rompe sempre con le sue squadre e cosa è successo a Napoli con Conte e i compagni?

C’è un filo rosso che lega Manchester, Londra, Milano e, da oggi, anche Napoli. È la scia di macerie umane e professionali che Romelu Lukaku si lascia sistematicamente alle spalle ogni volta che decide di chiudere un capitolo della sua carriera. L’addio anticipato al club azzurro, con l’armadietto svuotato in fretta e furia e il ritorno in Belgio per preparare i Mondiali, non è un caso isolato. È la conferma definitiva di un modus operandi: Lukaku arriva, si fa amare, vince (o sfiora la vittoria) e poi, improvvisamente, distrugge tutto con comportamenti ai limiti della correttezza.

Il “metodo Lukaku”: perché le sue avventure finiscono sempre con rotture brusche?

Il centravanti belga ha sviluppato un pattern comportamentale ricorrente: quando decide di cambiare aria, taglia i ponti in modo netto e spesso irrispettoso verso società, allenatori e tifosi.

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Analizzando lo storico del giocatore, la parola “riconoscenza” sembra mancare dal suo vocabolario calcistico. Lo fece al Manchester United, forzando la mano per farsi cedere all’Inter. Lo rifece clamorosamente all’Inter, quando, dopo aver giurato amore eterno, scappò di notte per firmare con il Chelsea. E non si fece scrupoli a tradire lo stesso Chelsea, rilasciando un’intervista non autorizzata per dichiarare di voler tornare a Milano.

A Napoli è andata in scena l’ennesima replica. Nonostante il tricolore cucito sul petto appena un anno fa, alla prima vera difficoltà (il grave infortunio di Ferragosto e una stagione 2025/2026 da sole 7 presenze e 1 gol), Lukaku ha staccato la spina. Il rifiuto di tornare in Italia ad aprile per ultimare il recupero è la firma in calce al suo personalissimo modo di dire addio.

Cosa è successo a Napoli tra Lukaku, Antonio Conte e lo spogliatoio?

Il rifiuto di rientrare a Castel Volturno ha distrutto il rapporto con Antonio Conte, che aveva puntato tutto su di lui. Contemporaneamente, Lukaku ha interrotto ogni comunicazione con i compagni di squadra.

La rottura che fa più rumore, però, è quella con Antonio Conte. L’allenatore leccese è stato il suo scudo, il suo mentore e il suo più grande difensore. Lo ha voluto all’Inter rendendolo devastante, lo ha preteso a Napoli facendone il pilastro del quarto Scudetto. Eppure, davanti alla scelta di Lukaku di restare in Belgio ad aprile, anche Conte si è dovuto arrendere all’evidenza, rimanendo profondamente deluso a livello umano.

Il gelo si è esteso rapidamente allo spogliatoio. Dalla Campania filtra la notizia di uno stop totale alle comunicazioni tra i giocatori azzurri e il belga. Un vero e proprio “ghosting”. Un film già visto: impossibile non ripensare alle telefonate a vuoto di Lautaro Martinez, che cercava invano di contattare il suo ex gemello del gol mentre quest’ultimo trattava in segreto con la Juventus. Anche a Napoli, i compagni sono stati cancellati con un colpo di spugna.

Quale futuro per Lukaku dopo l’ennesima terra bruciata in Serie A?

Con le porte di Inter, Milan e Juventus sbarrate, e il rapporto con il Napoli distrutto, l’addio all’Italia in estate appare l’unica soluzione possibile per il centravanti.

Adesso, mentre si allena in Belgio sotto la supervisione di Rudi Garcia con l’obiettivo di farsi trovare pronto per i Mondiali 2026, Lukaku deve fare i conti con un mercato che lo guarda con crescente diffidenza. Il giocatore avrebbe espresso la volontà di tornare a vivere a Milano, ma è un’utopia: l’Inter non lo vuole più vedere, e il Milan (con Zlatan Ibrahimovic in dirigenza) è un’opzione impraticabile. Anche la Juventus ha virato su altri obiettivi.

Aurelio De Laurentiis dovrà trovargli una sistemazione in estate, e l’addio all’Italia sembra l’unica via d’uscita. Nel frattempo, ai microfoni di DAZN, Lukaku ha parlato solo del suo futuro in Nazionale e della sua squadra del cuore: “Sono in piena forma. Spero di essere convocato per il Mondiale. L’Anderlecht? Sono dispiaciuto per la loro sconfitta, dall’anno prossimo le cose si metteranno a posto”. Del Napoli, della squadra che lo ha pagato e dei compagni con cui ha vinto, nemmeno una parola. Il copione, appunto, è stato rispettato fino in fondo.

Lo storico delle rotture brusche di Romelu Lukaku Club Lasciato Anno Come è finita (Il Copione) Manchester Utd 2019 Forza la cessione allenandosi con l’Anderlecht senza permesso per farsi vendere all’Inter. Inter (1° addio) 2021 Dopo aver giurato amore ai nerazzurri, accetta l’offerta del Chelsea e parte improvvisamente. Chelsea 2021/22 Rilascia un’intervista non autorizzata a Sky scusandosi con l’Inter e rompendo con Tuchel. Inter (2° addio) 2023 Non risponde alle chiamate di dirigenti e compagni (Lautaro) mentre tratta in segreto con la Juve. Napoli 2026 Rifiuta di rientrare ad aprile, rompe con Conte, fa “ghosting” coi compagni e svuota l’armadietto.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL LIMITE UMANO DEL CAMPIONE. I numeri dicono che Romelu Lukaku è uno degli attaccanti più incisivi della sua generazione. Ha vinto ovunque sia andato, compreso a Napoli. Ma il calcio non è fatto solo di statistiche, è fatto di uomini e di spogliatoi. Il fatto che un professionista di questo livello non sia in grado di chiudere un’esperienza lavorativa senza generare rancore, delusione e terra bruciata attorno a sé, è un limite enorme. Tradire la fiducia di Antonio Conte, l’unico che lo ha sempre difeso contro tutto e tutti, è forse la macchia più grande della sua carriera. Il Napoli perde un attaccante, ma forse, a livello di serenità del gruppo, ci guadagna.

📌 Tutto sul comportamento e l’addio di Lukaku Perché si parla di “solito copione” per l’addio di Lukaku al Napoli? Perché il belga ha ripetuto lo stesso comportamento avuto in passato con Manchester United, Chelsea e Inter: tagliare i ponti in modo brusco, interrompere le comunicazioni con i compagni e forzare l’addio. Cosa ha fatto infuriare Antonio Conte? Conte è rimasto profondamente deluso a livello umano quando, ad aprile, Lukaku si è rifiutato di rientrare in Italia per ultimare il recupero dall’infortunio, preferendo restare in Belgio. È vero che Lukaku non parla più con i compagni del Napoli? Sì, dalle indiscrezioni emerge un gelo totale. Lukaku ha smesso di rispondere ai compagni azzurri, esattamente come fece con Lautaro Martinez ai tempi del suo secondo addio all’Inter. Dove giocherà Lukaku la prossima stagione? Avendo fatto terra bruciata in Italia (Inter, Milan e Juve non sono opzioni percorribili), il Napoli cercherà di cederlo all’estero durante il mercato estivo.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi comportamentale di Romelu Lukaku è stata elaborata dalla redazione di Napolissimo.it basandosi sullo storico documentato dei suoi trasferimenti precedenti (Manchester Utd, Chelsea, Inter). Le indiscrezioni relative al gelo con lo spogliatoio del Napoli e con Antonio Conte provengono da fonti vicine all’ambiente di Castel Volturno. Le dichiarazioni del giocatore sono tratte dall’intervista rilasciata a DAZN. Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026.







