Napoli sconfitto dal Bologna: Champions ancora da conquistare, futuro di Conte e De Bruyne tutto da decidere

📋 In Sintesi La sconfitta interna contro il Bologna (2-3) ha rimandato la qualificazione matematica alla Champions League e ha riaperto una corsa europea che sembrava già chiusa. Il Napoli guida con 70 punti ma tra la seconda e la quinta c’è solo un abisso di cinque punti: Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65. Agli azzurri basterà vincere una delle ultime due partite — a Pisa domenica 17 maggio alle 12:30 o in casa contro l’Udinese — per blindare il posto europeo. Sullo sfondo si agitano però questioni enormi: Antonio Conte non è certo di restare, Kevin De Bruyne potrebbe salutare dopo una sola stagione, Lukaku è in partenza e Hojlund verrà riscattato dal Manchester United per 44 milioni di euro. Una mini-rivoluzione attende il club azzurro.

Napoli in apnea per la Champions: 5 punti in 5 squadre, Conte in bilico e De Bruyne verso l’addio

Bastava una vittoria. Una sola partita, in casa, contro un Bologna che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Invece il Napoli è uscito dal Diego Armando Maradona con una sconfitta per 2-3, condannato dai gol di Bernardeschi, Orsolini e dalla prodezza di Rowe nel recupero. Una doccia gelata che lascia gli azzurri con la consapevolezza che la corsa alla Champions League non è ancora terminata. La squadra di Antonio Conte è prima in classifica con 70 punti, ma nella settimana più delicata si è trovata risucchiata in un finale di stagione al cardiopalma. Quattro punti raccolti nelle ultime quattro partite: un rendimento da metà classifica, non da una squadra che deve blindare l’Europa che conta.

Quanto è davvero in pericolo la Champions League del Napoli e cosa dice la classifica avulsa?

Il Napoli è primo con 70 punti ma tra la seconda e la quinta ci sono solo cinque punti di distacco. Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65: una situazione che rende ogni risultato dell’ultima settimana potenzialmente decisivo. Agli azzurri basterà vincere una delle ultime due partite — a Pisa il 17 maggio o contro l’Udinese — per qualificarsi matematicamente.

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La classifica racconta una storia di equilibrio quasi surreale per questo punto della stagione. Cinque squadre in cinque punti, tutte con ancora due partite da giocare, tutte con la stessa fame di Europa. Roma, Como e Juventus si sono fatte sotto nell’ultimo turno approfittando dei passi falsi di Napoli e Milan, trasformando quello che sembrava un finale già scritto in un thriller a più puntate.

Analizzando nel dettaglio la classifica avulsa — il primo criterio da applicare in caso di arrivo a pari punti — emergono alcune certezze importanti. Napoli e Juventus sono padrone del proprio destino: anche in caso di parità finale, i bianconeri e gli azzurri hanno margini nella classifica degli scontri diretti che li rendono relativamente al sicuro. Al Milan bastano due vittorie perché nella classifica avulsa è in vantaggio sulla Roma negli scontri diretti. Se anche questo criterio non bastasse, si passerebbe alla differenza reti generale e poi alle reti segnate in campionato. Solo in caso di ulteriore parità scatterebbe il sorteggio: uno scenario quasi impossibile ma tecnicamente previsto dal regolamento.

Di conseguenza, la situazione del Napoli è difficile da definire davvero in pericolo, ma sarebbe sbagliato liquidarla come già risolta. Domenica 17 maggio alle 12:30, sul campo del Pisa (gara anticipata per garantire la contemporaneità), gli azzurri avranno la prima e più semplice occasione per chiudere il discorso contro una squadra già retrocessa in Serie B.

Pos. Squadra Punti Diff. Reti 1° Napoli 70 +18 2° Juventus 68 +29 3° Milan 67 +18 4° Roma 67 +24 5° Como 65 +32

⚠️ Classifica aggiornata dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna 2-3. Tutte le squadre hanno ancora due partite da disputare.

Conte resterà al Napoli nella prossima stagione o è davvero tutto in bilico?

Antonio Conte non ha ancora deciso se restare al Napoli. Il tecnico è sotto contratto ma De Laurentiis ha aperto esplicitamente alla possibilità di liberarlo se fosse lui stesso a chiederlo. Sullo sfondo c’è il posto da ct della Nazionale italiana, rimasto vacante dopo la terza eliminazione consecutiva ai Mondiali.

Dodici mesi fa sembrava tutto già scritto in modo diverso. Conte era vicinissimo a un ritorno sulla panchina della Juventus, poi un incontro con Aurelio De Laurentiis aveva ribaltato tutto: entusiasmo rinnovato, visione condivisa, progetto ambizioso. La conferma era arrivata con una naturalezza quasi sorprendente e la stagione successiva aveva dato pienamente ragione a quella scelta. Oggi quel clima appare lontano anni luce.

Una stagione difficile — tra l’eliminazione precoce dalla Champions League e un’incredibile catena di infortuni che ha messo a dura prova la tenuta del gruppo — ha rimesso tutto in discussione. Conte è ancora sotto contratto con il Napoli per un’altra stagione, ma De Laurentiis ha aperto esplicitamente alla possibilità di liberarlo nel caso in cui fosse lo stesso allenatore a chiederlo. Una dichiarazione che, nel linguaggio diplomatico del calcio italiano, equivale a un segnale molto preciso sulla reale temperatura del rapporto tra i due.

A rendere ancora più intricato il quadro c’è l’ipotesi della Nazionale italiana. A Coverciano si è liberato il posto da commissario tecnico e il nome di Conte è quello che circola con maggiore insistenza negli ambienti della FIGC. La prospettiva di rilanciare una Nazionale umiliata dalla storia — fuori dai Mondiali per la terza edizione consecutiva — potrebbe fare gola a un uomo come lui. Tuttavia, Conte non lascerebbe il Napoli per questa sola ragione: se dovesse andare via, sarebbe perché la sintonia con De Laurentiis è venuta meno definitivamente.

Perché De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione?

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli è in bilico dopo una stagione costellata da quattro mesi di infortunio e prestazioni discontinue. Il club punta a tagliare il monte ingaggi e il contratto oneroso del belga pesa sulla valutazione finale.

Era stato presentato come il colpo destinato a cambiare le gerarchie del calcio italiano. E in parte Kevin De Bruyne ha mantenuto quella promessa: quando è stato in campo e in condizione, la differenza di qualità rispetto a chiunque altro era visibile a occhio nudo. Ma quattro mesi di infortunio hanno privato Conte del suo giocatore più talentuoso nei momenti più delicati della stagione.

Analizzando nel dettaglio le sue prestazioni quando disponibile, emerge un quadro sfumato. Le qualità dell’ex Manchester City non sono mai state in discussione, ma il sistema di Conte richiede un livello di sacrificio difensivo e di intensità nel pressing che non sempre si è sposato con le caratteristiche e le condizioni fisiche del belga.

A pesare sulla bilancia c’è poi la questione economica. Il Napoli punta a tagliare in modo significativo il monte ingaggi nella prossima sessione di mercato, e il contratto di De Bruyne rappresenta una voce di bilancio difficile da sostenere in presenza di rendimenti così discontinui. La sensazione, insomma, è che le strade si separeranno già in estate: un arrivederci prematuro, forse triste, ma comprensibile nella logica del calcio moderno.

Chi lascerà il Napoli in estate e chi invece è destinato a restare?

Il Napoli si prepara a una mini-rivoluzione estiva: Lukaku in partenza, Hojlund riscattato per 44 milioni dal Manchester United, Meret possibile cessione, Juan Jesus e Spinazzola in scadenza senza rinnovo. In bilico anche Beukema, Lobotka e Anguissa.

La lista di chi potrebbe lasciare il Napoli in estate è lunga e racconta di una squadra che ha bisogno di essere rimessa a nuovo in modo profondo. Partiamo dalle certezze assolute: Romelu Lukaku saluterà, è praticamente scritto. Il belga non ha convinto e il club non investirà ulteriori risorse su di lui. Sul fronte opposto, Rasmus Hojlund verrà riscattato dal Manchester United per la cifra di 44 milioni di euro secondo le indiscrezioni circolanti: un investimento importante che racconta della fiducia del club nel centravanti danese.

Tra i pali, Alex Meret potrebbe essere ceduto: il portiere dei due scudetti è ormai chiuso da Milinkovic-Savic e cerca una piazza dove tornare a giocare con continuità. In difesa, Juan Jesus e Leonardo Spinazzola non rinnoveranno quasi certamente i contratti in scadenza. Più difficile da decifrare è la posizione di Beukema, uscito da questa stagione con un bilancio deludente rispetto alle attese iniziali.

A centrocampo, il futuro di Stanislav Lobotka e soprattutto di Frank Anguissa — entrambi con contratto in scadenza nel 2027 — è tutt’altro che scontato. In un mercato in cui il Napoli vuole ridurre i costi, anche giocatori con contratti validi possono diventare oggetto di cessione se arrivano offerte importanti. Infine, Noa Lang e Lorenzo Lucca, di rientro dai rispettivi prestiti, difficilmente resteranno al Napoli, ma molto dipenderà dal nome del prossimo allenatore.

Giocatore Situazione attuale Scenario probabile Hojlund Prestito dal Manchester United ✅ Riscatto — 44 milioni € (indiscrezioni) Lukaku Stagione deludente ❌ Addio certo De Bruyne Contratto oneroso, stagione discontinua ⚠️ Probabile addio in estate Meret Contratto 2027, chiuso da Milinkovic-Savic ⚠️ Possibile cessione Juan Jesus / Spinazzola Contratti in scadenza ❌ Non rinnoveranno Beukema Prima stagione deludente ⚠️ Posizione in bilico Lobotka / Anguissa Contratti scadenza 2027 ⚠️ Futuro in discussione Noa Lang / Lucca Rientro dai prestiti ⚠️ Difficile permanenza

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RISCHIO DI UN’ESTATE SENZA BUSSOLA. Il Napoli si trova in un momento in cui tutto sembra sospeso: la Champions non è ancora matematica, Conte non ha ancora deciso, il mercato è un rebus da risolvere con urgenza. Il rischio vero non è perdere la Champions — quella arriverà — ma entrare nell’estate senza una direzione chiara. Se Conte va via, chi prende la squadra? Se De Bruyne parte, chi porta quella qualità di gioco? Se Anguissa e Lobotka vengono ceduti, chi costruisce il centrocampo? Sono domande che richiedono risposte rapide. Nel calcio moderno chi arriva tardi sul mercato paga dazio. E il Napoli, in questo momento, sta perdendo tempo prezioso aspettando che i suoi due protagonisti principali trovino il coraggio di parlarsi davvero.

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📌 Tutto sul Napoli, la Champions e il futuro Il Napoli è qualificato matematicamente in Champions League? No, non ancora. Il Napoli guida con 70 punti ma la qualificazione non è blindata. Basterà vincere una delle ultime due partite — a Pisa il 17 maggio alle 12:30 o contro l’Udinese — per conquistare il posto in Champions League. Come funziona la classifica avulsa per la Champions League 2025/2026? In caso di arrivo a pari punti si considerano prima gli scontri diretti, poi la differenza reti generale e infine le reti segnate. Solo in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio. Napoli e Juventus sono padrone del proprio destino; al Milan bastano due vittorie per il vantaggio sulla Roma negli scontri diretti. Conte resterà al Napoli la prossima stagione? Conte non ha ancora deciso. È sotto contratto ma De Laurentiis ha aperto alla possibilità di liberarlo. Sullo sfondo c’è la Nazionale italiana, rimasta orfana del ct. Il nodo si scioglierà a fine campionato. De Bruyne lascerà il Napoli in estate? La sensazione è che le strade si separino. De Bruyne ha saltato quattro mesi per infortunio, il suo contratto è oneroso e il club punta a tagliare il monte ingaggi. Un addio dopo una sola stagione appare sempre più probabile. Hojlund verrà riscattato dal Napoli e per quanto? Secondo le indiscrezioni, Rasmus Hojlund verrà riscattato dal Manchester United per 44 milioni di euro. Il centravanti danese è uno dei pochi punti fermi del progetto azzurro per la prossima stagione. Chi lascerà sicuramente il Napoli in estate? Lukaku è in partenza. Juan Jesus e Spinazzola non rinnoveranno i contratti in scadenza. Possibile anche la cessione di Meret. In bilico De Bruyne, Beukema, Anguissa e Lobotka. Noa Lang e Lucca difficilmente resteranno.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati di classifica sono aggiornati dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna 2-3. Le indiscrezioni su Conte, De Bruyne e i movimenti di mercato sono basate su fonti stampa accreditate e non costituiscono comunicazioni ufficiali del club azzurro. La cifra del riscatto di Hojlund — 44 milioni di euro — è basata su indiscrezioni non ancora ufficializzate né dal Napoli né dal Manchester United. Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026.



