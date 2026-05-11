Napoli-Bologna 2-3: Rowe beffa Conte al 90′. Niente festa Champions

Napoli-Bologna 2-3, Champions ancora lontana.

Il Napoli manca il match point della qualificazione matematica alla Champions League perdendo 2-3 al Diego Armando Maradona contro un Bologna che non aveva nulla da chiedere al campionato. Gli azzurri partono male, sotto di due gol già al 34′ per le reti di Bernardeschi (10′) e Orsolini su rigore (34′), poi rimontano nella ripresa con Di Lorenzo nel recupero del primo tempo e Alisson Santos al 48′ che firma il 2-2. Ma allo scadere Rowe gela il Maradona con il gol del definitivo 2-3 che spegne ogni speranza di serata perfetta. Assente per infortunio Kevin De Bruyne, costretto a saltare la partita per uno scontro in allenamento che ha richiesto punti di sutura sul volto. La qualificazione in Champions League resta ancora da conquistare matematicamente.

Come è finita Napoli-Bologna e il Napoli è qualificato in Champions League?

Ci sono sconfitte che fanno male più di altre. Quella subita dal Napoli contro il Bologna al Diego Armando Maradona rientra perfettamente in questa categoria: non solo per il risultato finale di 2-3, ma per come è maturata, per il momento in cui è arrivata e per quello che avrebbe potuto significare se le cose fossero andate diversamente. Gli azzurri avevano davanti a sé la possibilità di chiudere matematicamente il discorso Champions League, di regalare ai propri tifosi una serata di festa e di certezze. Invece, allo scadere, Rowe ha trasformato il Maradona in un teatro del silenzio, siglando il gol che ha consegnato i tre punti a un Bologna che, sulla carta, non aveva nulla da chiedere a questo campionato.

Perché il Napoli ha faticato così tanto nel primo tempo contro il Bologna?

Il Napoli è entrato in campo molle e privo della giusta intensità nel primo tempo, subendo il gol di Bernardeschi già al 10′ e quello di Orsolini su rigore al 34′. La squadra di Conte ha sofferto l’assenza di De Bruyne — infortunatosi in rifinitura con punti di sutura sul volto — e non è riuscita a imporre il proprio ritmo fino al gol di Di Lorenzo nel recupero del primo tempo.

Il copione del primo tempo è stato quello peggiore che Conte potesse immaginare alla vigilia. Gli azzurri sono scesi in campo con un approccio molle, svogliato, quasi distratto dalla posta in palio. Il Bologna, squadra che in teoria non aveva più nulla da chiedere al campionato, ha invece interpretato la partita con fame e aggressività, prendendo subito in mano le redini del gioco.

Il gol del vantaggio ospite è arrivato già al 10′: Bernardeschi ha ricevuto palla al vertice sinistro dell’area con una quantità di tempo e spazio inaccettabile per una squadra che punta alla Champions League. Il suo tiro mancino è stato preciso, potente, e Milinkovic-Savic è rimasto praticamente immobile. Un gol che non si può subire, in un momento in cui ogni dettaglio conta.

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Il Bologna ha sfiorato immediatamente il raddoppio con Miranda, che ha colpito un clamoroso incrocio dei pali dopo essersi girato in area su un’azione di grande qualità tecnica. Il Napoli ha risposto timidamente, con Giovane — schierato al posto dell’infortunato De Bruyne — che ha trovato pronto il giovane portiere ospite Pessina. Analizzando nel dettaglio la prestazione dei partenopei nel primo tempo, emergeva una squadra incapace di trovare le giuste misure senza la regia del belga: i movimenti erano lenti, prevedibili, senza quella scintilla di imprevedibilità che De Bruyne avrebbe garantito.

Il raddoppio del Bologna è arrivato al 34′ su calcio di rigore: Di Lorenzo, al rientro da titolare dopo tre mesi di assenza, ha commesso fallo su Miranda ravvisato dal VAR. Orsolini dal dischetto è stato freddo e preciso: Milinkovic-Savic ha intuito la direzione e toccato il pallone, ma non è bastato. Non bisogna tuttavia essere troppo duri con il capitano azzurro: rientrare dopo oltre tre mesi e ritrovare subito il ritmo e la lucidità tattica non è mai semplice, e l’episodio del rigore concesso può rientrare nei margini di un giocatore ancora in fase di rodaggio.

Ed è stato proprio Di Lorenzo a rimettere in piedi il Napoli: nel recupero del primo tempo, il capitano si è incuneato in area con determinazione, ha sfruttato un rimpallo favorevole e ha insaccato con un destro che ha colpito il palo interno prima di entrare in rete. Il gol dell’1-2 ha cambiato l’umore del Maradona e ha ridato speranze a una squadra che sembrava aver già perso la bussola.

Come il Napoli ha ribaltato la partita nella ripresa e perché non è bastato?

Il Napoli è uscito dagli spogliatoi con ben altro piglio nella ripresa: al 48′ Alisson Santos ha firmato il 2-2 con un tiro preciso sul secondo palo su assist di Hojlund. Gli azzurri hanno dominato per lunghi tratti ma non sono riusciti a trovare il gol del sorpasso, con Rowe che allo scadere ha segnato il gol decisivo del 2-3 per il Bologna.

La ripresa ha raccontato un Napoli completamente diverso da quello del primo tempo. Antonio Conte ha evidentemente trovato le parole giuste nell’intervallo, perché la squadra è tornata in campo con una determinazione e un’intensità che erano mancate nei primi quarantacinque minuti. Bastano tre minuti per vedere i frutti di questa trasformazione: Alisson Santos, sempre più decisivo in questo finale di stagione, riceve l’assist perfetto di Hojlund — che ha lavorato il pallone con intelligenza spalle alla porta — e infila un tiro precisissimo sul secondo palo che non lascia scampo a Pessina. Il 2-2 al 48′ fa esplodere il Maradona e rimette tutto in discussione.

Da quel momento in poi il Napoli ha avuto l’inerzia dalla propria parte, controllando la partita e cercando il gol della vittoria che avrebbe significato qualificazione matematica alla Champions League. Tuttavia, nonostante la pressione costante, la squadra di Conte non è riuscita a costruire occasioni nitide dalle parti di Pessina. La grande chance è arrivata al 72′ con Rrahmani, autore di un gran tiro da fuori area che ha sfiorato il palo destro senza però trovare la porta. Un centimetro, forse meno: quel tanto che basta per non segnare e per mantenere l’equilibrio sul risultato.

Di conseguenza, il Napoli si è ritrovato ad affrontare gli ultimi minuti con la consapevolezza crescente che la partita poteva scappare. Conte ha provato a dare scosse attraverso i cambi disponibili, ma senza De Bruyne, Neres e Lukaku dalla panchina — e con Vergara, alla prima convocazione dopo l’infortunio, ritenuto non pronto per un utilizzo immediato — le opzioni erano limitate. E le partite, si sa, non aspettano chi è in difficoltà. Allo scadere Rowe ha colpito, siglando il 2-3 che ha trasformato una serata che poteva essere storica in una delle sconfitte più dolorose della stagione.

Cosa cambia per il Napoli in classifica e quando potrà conquistare la Champions?

Con la sconfitta 2-3 contro il Bologna, il Napoli rimanda la qualificazione matematica alla Champions League. Gli azzurri perdono un’occasione d’oro che avrebbe blindato il piazzamento europeo con settimane di anticipo. Servirà ora aspettare le prossime giornate per conquistare aritmeticamente il posto tra le prime quattro.

La sconfitta contro il Bologna non cambia radicalmente la situazione del Napoli in classifica — il distacco dalle inseguitrici resta comunque significativo — ma cambia il clima, le sensazioni e la narrativa intorno alla squadra. Perdere un match point contro una squadra che non aveva motivazioni specifiche è il tipo di risultato che lascia un retrogusto amaro difficile da smaltire in fretta. Non bisogna sottovalutare, tuttavia, che la qualificazione in Champions League resta a portata di mano: basteranno le prossime giornate per chiudere il discorso in modo definitivo, a patto che il Napoli torni alla solidità e alla concentrazione che gli hanno permesso di occupare questa posizione in classifica per tutta la stagione.

La vera domanda che rimane aperta, analizzando nel dettaglio questa sconfitta, riguarda la tenuta mentale di una squadra che negli ultimi mesi ha attraversato momenti di grande incertezza — non solo sul campo ma anche fuori, tra le riflessioni di Conte sul futuro e il clima di attesa che circonda il club. Arrivare a conquistare la Champions senza De Bruyne, senza un’alternativa di livello dalla panchina, e contro avversari che non hanno teoricamente nulla da perdere: questo è il test che il Napoli dovrà superare nelle settimane che restano.

📋 Tabellino — Napoli-Bologna 2-3 Competizione Serie A Risultato Napoli 2-3 Bologna Marcatori Napoli Di Lorenzo 45′ (rimpallo), Alisson Santos 48′ Marcatori Bologna Bernardeschi 10′, Orsolini 34′ (rig.), Rowe 90′ Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte Bologna (4-3-3) Pessina; (difesa), (centrocampo); Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. (Italiano) Assenti Napoli De Bruyne (infortunio in rifinitura — punti di sutura sul volto), Neres, Lukaku Episodio chiave Rigore per fallo di Di Lorenzo su Miranda al 34′ — ravvisato dal VAR

⚠️ Le formazioni complete del Bologna non sono state integralmente riportate nelle fonti disponibili. Il tabellino verrà aggiornato con i dati ufficiali.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Questa sconfitta racconta tutto quello che non va in questo Napoli di fine stagione. Una squadra che dipende in modo quasi ossessivo dalla presenza di De Bruyne: senza il belga, i meccanismi si inceppano, la creatività svanisce e la manovra diventa prevedibile. Perdere contro un Bologna senza motivazioni, in casa, con la Champions a portata di mano, è il tipo di risultato che in un’altra stagione avrebbe fatto tremare l’ambiente. Oggi lo fa lo stesso, ma in modo più sottile: alimenta i dubbi sul futuro di Conte, rafforza le perplessità di De Laurentiis e aggiunge un capitolo oscuro a una storia che fino a poche settimane fa sembrava destinata a un lieto fine. La Champions si conquisterà comunque, ma il modo in cui si arriverà a quel traguardo dirà molto su cosa sarà il Napoli il prossimo anno.

📌 Tutto su Napoli-Bologna 2-3 Come è finita Napoli-Bologna? Il Napoli ha perso 2-3 contro il Bologna al Maradona. Gol azzurri di Di Lorenzo al 45′ e Alisson Santos al 48′. Per il Bologna: Bernardeschi al 10′, Orsolini su rigore al 34′ e Rowe allo scadere. Il Napoli è qualificato in Champions League dopo la sconfitta con il Bologna? No. Il Napoli ha mancato il match point per la qualificazione matematica alla Champions League. Il piazzamento europeo resta da blindare nelle prossime giornate di campionato. Perché De Bruyne non ha giocato in Napoli-Bologna? Kevin De Bruyne ha saltato la partita per un infortunio in rifinitura: uno scontro che ha richiesto punti di sutura sul volto. Al suo posto ha giocato Giovane a supporto di Hojlund e Alisson Santos. Come ha giocato Alisson Santos in Napoli-Bologna? Alisson Santos è stato tra i migliori del Napoli, segnando il gol del 2-2 al 48′ con un tiro preciso sul secondo palo su assist di Hojlund. Nonostante la sua prova positiva, il Napoli non ha evitato la sconfitta per 2-3. Cosa ha sbagliato il Napoli in questa partita contro il Bologna? Il Napoli ha sbagliato l’approccio nel primo tempo, con un atteggiamento molle che ha permesso al Bologna di portarsi sul 2-0. Nella ripresa ha reagito ma senza riuscire a trovare il gol del sorpasso, pagando a caro prezzo l’assenza di alternative di livello dalla panchina. Chi ha segnato il gol decisivo del 2-3 per il Bologna? Rowe ha segnato il gol del definitivo 2-3 allo scadere, gelando il Maradona e consegnando i tre punti al Bologna. Un gol che ha vanificato la rimonta azzurra e rimandato la qualificazione matematica alla Champions League.

📊 Nota Metodologica — Come lavoriamo La cronaca di Napoli-Bologna 2-3 è basata sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. I minuti dei gol, le formazioni e gli episodi chiave sono stati verificati sulle fonti disponibili. La formazione completa del Bologna non era integralmente disponibile al momento della redazione: il tabellino verrà aggiornato con i dati ufficiali della Lega Serie A. Le opinioni espresse nel box editoriale rappresentano la posizione della redazione di Napolissimo.it.





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