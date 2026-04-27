Alisson Santos, dal Napoli al Mondiale con il Brasile: il sogno, l’infortunio di Estevão e la chiamata di Ancelotti

📋 In Sintesi Dopo le pesanti delusioni contro Parma e Lazio, il Napoli ha ritrovato brillantezza offensiva contro la Cremonese grazie all’inserimento da titolare di Alisson Santos. Il classe 2002 brasiliano ha definitivamente archiviato l’esperimento fallimentare dei “Fab Four”, garantendo ad Antonio Conte quell’imprevedibilità che mancava. La dirigenza partenopea è ormai decisa a esercitare il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro con lo Sporting Lisbona. Le prestazioni dell’esterno non sono passate inosservate a livello internazionale: complice l’infortunio muscolare di Estevão del Chelsea, il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, sta valutando una clamorosa convocazione in vista dei Mondiali 2026 in Nord America.

Alisson Santos andrà al Mondiale con il Brasile?

Nel calcio moderno, le intuizioni di mercato invernali raramente riescono a capovolgere l’inerzia di una stagione complessa. Eppure, l’impatto di Alisson Santos sull’ecosistema tattico del Napoli rappresenta una luminosa eccezione a questa regola non scritta. Sbarcato all’ombra del Vesuvio con l’identikit del talento grezzo e tutto da scoprire, il brasiliano ha impiegato pochissime settimane per trasformarsi da semplice alternativa a pedina imprescindibile nello scacchiere di Antonio Conte.

La svolta definitiva si è materializzata nella sfida contro la Cremonese. Dopo le prestazioni opache e rinunciatarie offerte contro Parma e Lazio, la squadra azzurra necessitava di una scossa elettrica. L’inserimento dal primo minuto dell’ex Sporting Lisbona ha generato un effetto domino positivo, risolvendo criticità tattiche che sembravano ormai cronicizzate e aprendo scenari inaspettati sia per il futuro societario che per la carriera internazionale del ragazzo.

Perché Alisson Santos è diventato titolare inamovibile nel Napoli?

Alisson Santos ha conquistato la maglia da titolare garantendo al Napoli imprevedibilità, velocità e superiorità numerica nell’uno contro uno. Contro la Cremonese, il suo impiego dal primo minuto ha permesso di scardinare le difese chiuse, alleggerendo la pressione tattica su Kevin De Bruyne e velocizzando la manovra offensiva.

L’ascesa del classe 2002 assume contorni ancora più rilevanti se si analizza la genesi del suo arrivo. Alisson Santos non era una richiesta esplicita di Antonio Conte. Il tecnico salentino, noto per la sua predilezione verso giocatori già formati e pronti all’uso, conosceva marginalmente il profilo del ragazzo. Tuttavia, il pragmatismo dell’allenatore ha prevalso sullo scetticismo iniziale.

Osservandolo in allenamento e nei primi spezzoni di gara, Conte ha compreso che il brasiliano possedeva l’unico antidoto alla prevedibilità del Napoli: la capacità di portare palla strappando in velocità. Attaccando costantemente la fascia sinistra, Alisson costringe le difese avversarie a raddoppiare la marcatura, liberando di conseguenza spazi vitali per gli inserimenti dei centrocampisti e permettendo a De Bruyne di operare con maggiore libertà creativa, senza l’assillo di una marcatura asfissiante.

Perché Antonio Conte ha rinunciato al modulo con i Fab Four?

Antonio Conte ha accantonato l’impiego simultaneo di McTominay, Lobotka, Anguissa e De Bruyne perché rendeva la squadra troppo lenta e prevedibile. I quattro centrocampisti tendevano a congestionare gli spazi centrali, favorendo le difese avversarie e annullando la fluidità necessaria per innescare gli attaccanti azzurri.

L’esplosione di Alisson Santos coincide, non a caso, con il tramonto definitivo dell’esperimento dei “Fab Four”. L’attesa spasmodica di vedere all’opera il quartetto delle meraviglie si è scontrata con la dura realtà del rettangolo verde. La contemporanea presenza di quattro giocatori dalla stazza imponente e dalle caratteristiche di palleggio ha prodotto un effetto imbuto.

La palla circolava a ritmi troppo bassi, permettendo alle difese avversarie di compattarsi sotto la linea della palla senza subire imbucate. Di fronte all’evidenza dei risultati negativi, Conte ha dovuto compiere una scelta drastica, rinunciando al pedigree dei nomi per ripristinare la funzionalità del modulo. L’inserimento di un esterno puro come il brasiliano ha restituito ampiezza al 3-4-2-1, dimostrando che nel calcio l’equilibrio strutturale vale molto più della somma dei singoli talenti.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL VERO CAPOLAVORO DI MANNA È AVER COMPRATO UN GIOCATORE CHE CONTE NON VOLEVA. La vera notizia non è l’esplosione tecnica di Alisson Santos, ma la genesi politica del suo acquisto. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha portato a Napoli un profilo che Antonio Conte non aveva richiesto, imponendo una visione societaria a lungo termine sulle necessità immediate dell’allenatore. Il fatto che Conte, noto per la sua rigidità tattica, abbia sconfessato i suoi intoccabili “Fab Four” per fare spazio al brasiliano certifica due cose: l’intelligenza dell’allenatore nel sapersi adattare alla realtà del campo e la vittoria strutturale della dirigenza. Se il Napoli centrerà la qualificazione in Champions League, i 16,5 milioni del riscatto saranno il manifesto di un club che ha ricominciato a fare scouting vero, smettendo di essere ostaggio dei nomi altisonanti.

Quanto costa il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona?

Il Napoli dovrà versare 16,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona per acquisire Alisson Santos a titolo definitivo. La dirigenza azzurra è intenzionata a esercitare il diritto di riscatto pattuito a gennaio, considerando il brasiliano un elemento centrale per il futuro progetto tecnico.

Le prestazioni sfoderate nelle ultime settimane hanno spazzato via ogni residuo dubbio all’interno degli uffici di Castel Volturno. La formula del trasferimento, un prestito con diritto di riscatto, si sta rivelando un’operazione finanziariamente perfetta. In un mercato globale dove gli esterni offensivi dotati di dribbling viaggiano su valutazioni astronomiche, assicurarsi un classe 2002 per 16,5 milioni di euro rappresenta un vero e proprio affare.

L’obiettivo della società è chiaro: costruire un reparto offensivo eterogeneo per la stagione 2026/2027. Il Napoli del futuro dovrà miscelare l’esperienza dei senatori con l’esplosività di giovani talenti affamati. Alisson Santos è stato individuato come la prima pietra angolare di questo nuovo corso, un investimento destinato a moltiplicare il proprio valore nel giro di pochissimi anni.

Quante possibilità ha Alisson Santos di andare ai Mondiali con il Brasile?

Le possibilità di convocazione per i Mondiali 2026 sono in forte rialzo a causa dell’infortunio muscolare che ha colpito Estevão del Chelsea. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti sta monitorando attentamente le prestazioni di Alisson Santos con il Napoli per completare il reparto esterni della Seleção.

Quello che a gennaio sembrava un’utopia, oggi è un obiettivo tangibile. Alisson Santos non ha mai indossato la maglia della Nazionale maggiore brasiliana, ma le gerarchie della Seleção sono in rapida evoluzione. Il destino, spesso cinico nel calcio, gli ha offerto un assist inaspettato: la grave lesione muscolare subita da Estevão.

La stella del Chelsea rischia seriamente di saltare la spedizione iridata in Canada, Messico e Stati Uniti. Di fronte a questa emergenza, il commissario tecnico Carlo Ancelotti è alla ricerca di un profilo con caratteristiche simili: abilità nell’uno contro uno, sfacciataggine tattica e capacità di spaccare le partite in corso d’opera. Il radar dell’ex allenatore azzurro si è posizionato su Fuorigrotta. Se Alisson continuerà a trascinare il Napoli in questo finale di stagione, la chiamata per il Mondiale 2026 diventerà la naturale conseguenza di un’annata straordinaria.

Parametro Dettaglio Operazione Impatto sul Napoli Formula Trasferimento Prestito con diritto di riscatto Rischio finanziario azzerato nei primi 6 mesi. Costo del Riscatto 16,5 milioni di euro Cifra ampiamente alla portata del budget estivo. Club di Provenienza Sporting Lisbona Garantisce un background tattico europeo. Obiettivo Nazionale Mondiali 2026 (Brasile) Aumenterebbe esponenzialmente il valore del cartellino.

📌 Tutto su Alisson Santos al Napoli Perché Alisson Santos è diventato titolare inamovibile nel Napoli? Alisson Santos ha conquistato la maglia da titolare garantendo al Napoli imprevedibilità, velocità e superiorità numerica nell’uno contro uno. Contro la Cremonese, il suo impiego dal primo minuto ha permesso di scardinare le difese chiuse, alleggerendo la pressione tattica su Kevin De Bruyne e velocizzando la manovra offensiva. Perché Antonio Conte ha rinunciato al modulo con i Fab Four? Antonio Conte ha accantonato l’impiego simultaneo di McTominay, Lobotka, Anguissa e De Bruyne perché rendeva la squadra troppo lenta e prevedibile. I quattro centrocampisti tendevano a congestionare gli spazi centrali, favorendo le difese avversarie e annullando la fluidità necessaria per innescare gli attaccanti azzurri. Quanto costa il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona? Il Napoli dovrà versare 16,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona per acquisire Alisson Santos a titolo definitivo. La dirigenza azzurra è intenzionata a esercitare il diritto di riscatto pattuito a gennaio, considerando il brasiliano un elemento centrale per il futuro progetto tecnico. Quante possibilità ha Alisson Santos di andare ai Mondiali con il Brasile? Le possibilità di convocazione per i Mondiali 2026 sono in forte rialzo a causa dell’infortunio muscolare che ha colpito Estevão del Chelsea. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti sta monitorando attentamente le prestazioni di Alisson Santos con il Napoli per completare il reparto esterni della Seleção.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati finanziari relativi al diritto di riscatto di Alisson Santos (16,5 milioni di euro) sono confermati dai documenti depositati in Lega Serie A e dai bilanci dello Sporting Lisbona. Le informazioni sull’infortunio di Estevão e sulle valutazioni del CT Carlo Ancelotti derivano da indiscrezioni della stampa sportiva brasiliana (CBF). L’analisi sull’evoluzione tattica del Napoli e l’opinione espressa nel “Punto di Vista” rappresentano un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026.