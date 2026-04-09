Alisson Santos, la scommessa vinta di Manna: il Napoli ha deciso il riscatto, contratto fino al 2031

FUTURO GIÀ SCRITTO. L’impatto devastante di Alisson Santos nella sfida vinta contro il Milan ha convinto definitivamente la dirigenza del Napoli. Entrato a gara in corso, il brasiliano ha propiziato la rete decisiva di Matteo Politano, confermando un rendimento altissimo dal suo arrivo a gennaio. Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a esercitare il diritto di riscatto dallo Sporting CP: la cifra confermata da Fabrizio Romano è di circa 15,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 3/3,5 milioni già versati per il prestito oneroso, per un totale complessivo di ~18-19 milioni. L’accordo sul nuovo contratto è già raggiunto: fino al 2031 a 1,8 milioni netti a stagione. I numeri danno ragione alle scelte di Giovanni Manna e Antonio Conte: 2 gol in 8 presenze, un xG di appena 0,46 e la fascia sinistra degli azzurri finalmente risolta.

📽️ Credit: Kleos Football — YouTube, 7 aprile 2026

Quanto costa il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting e perché il Napoli ha già deciso di confermarlo?

La vittoria di misura contro il Milan nella magica notte del Maradona non ha solo consolidato il secondo posto del Napoli, mantenendo gli azzurri a -7 dall’Inter capolista, ma ha emesso una sentenza inappellabile in chiave mercato. Se l’operazione rimonta Scudetto ha ancora un senso a questo punto del torneo, gran parte del merito va attribuito alle intuizioni invernali della dirigenza. Tra queste, brilla in modo accecante la stella di Alisson Santos. Il classe 2002 brasiliano non è più una scommessa: è una solida realtà su cui Antonio Conte intende costruire il futuro della fascia sinistra partenopea. Come vi avevamo anticipato a marzo con le cifre e l’analisi xG, il riscatto era scritto. Ora è ufficioso.

Come ha giocato Alisson Santos contro il Milan?

Contro il Milan, Alisson Santos è subentrato a venti minuti dalla fine al posto di Giovane, spaccando letteralmente la partita. Una sua violenta accelerazione sulla fascia sinistra ha disorientato la difesa rossonera, innescando l’azione che ha portato al gol decisivo al volo di Matteo Politano per l’1-0 finale.

L’ingresso in campo del verdeoro ha cambiato l’inerzia tattica di un match che sembrava bloccato. Fino a quel momento, la retroguardia del Milan era riuscita a contenere le sortite offensive degli azzurri, ma l’innesto di Alisson ha creato scompensi irrisolvibili per i difensori di Allegri. La sua capacità di puntare l’uomo nell’uno contro uno e di strappare in velocità ha costretto il Milan ad abbassare il baricentro, aprendo gli spazi sul lato opposto per l’inserimento vincente di Politano. Antonio Conte, dalla panchina, ha potuto godersi l’ennesima intuizione azzeccata: avere un’arma del genere da sganciare a gara in corso rappresenta un lusso che poche squadre in Serie A possono permettersi in questo rush finale.

Quanto costa il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting?

Il riscatto definitivo di Alisson Santos costerà al Napoli circa 15,5 milioni di euro, come confermato da Fabrizio Romano. Questa cifra si aggiunge ai 3/3,5 milioni già versati allo Sporting CP per il prestito oneroso di gennaio 2026, portando il costo totale a circa 18-19 milioni di euro complessivi. Il nuovo contratto è già concordato: fino al 2031 a 1,8 milioni netti a stagione.

Le prestazioni di altissimo livello offerte dal brasiliano hanno spazzato via ogni minimo dubbio all’interno degli uffici di Castel Volturno. Il club di Aurelio De Laurentiis ha già preso la decisione formale: l’opzione di riscatto a favore del Napoli verrà esercitata al termine della stagione. Il giocatore è blindato fino a 28 anni, ovvero fino al picco assoluto della sua carriera. L’operazione è stata in parte finanziata dalla cessione definitiva di Noa Lang al Galatasaray: una gestione di bilancio chirurgica che dimostra la maturità finanziaria crescente del club. Pagare 15,5 milioni oggi per un esterno classe 2002 con questi numeri significa acquistare un patrimonio tecnico destinato a rivalutarsi ulteriormente nel mercato europeo.

Quali sono le statistiche di Alisson Santos al Napoli?

Dal suo arrivo a gennaio, Alisson Santos ha collezionato 8 presenze totali (4 da titolare) e giocato 427 minuti tra Serie A e Coppa Italia. Ha già segnato 2 gol decisivi contro Roma e Torino con un xG complessivo di appena 0,46: un’anomalia statistica clamorosa che certifica un cinismo balistico eccezionale. Rating medio FotMob: 7,39. Fantamedia superiore all’8.

Come vi avevamo raccontato nel nostro dossier xG di marzo, il dato più impressionante non è il numero dei gol in sé, ma la difficoltà delle posizioni da cui sono stati segnati. Un xG di 0,46 significa che statisticamente Alisson non avrebbe dovuto segnare nemmeno una rete: eppure ne ha fatte due. La rete al Torino è arrivata dopo soli 6 minuti e 48 secondi dal suo ingresso in campo, con un destro radente sul primo palo da posizione defilata. Un profilo che il modello statistico non riesce a inquadrare, e questo è esattamente il tipo di giocatore che Conte ama avere in rosa come arma imprevista.

In che ruolo gioca Alisson Santos nel modulo di Conte?

Il classe 2002 brasiliano viene impiegato da Antonio Conte principalmente come esterno offensivo o ala sinistra nel 4-3-3 azzurro. Sfrutta velocità, dribbling nell’uno contro uno e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia, rendendosi letale sia da titolare che come arma a partita in corso.

L’analisi tattica del suo utilizzo da parte di Conte rivela una duttilità preziosa. Nelle partite dove il Napoli cerca il risultato nei minuti finali, Alisson è diventato l’arma di riserva per eccellenza: la sua freschezza atletica e la capacità di spaccare le partite in velocità lo rendono un’opzione qualitativamente diversa rispetto a Giovane, più portato alla combinazione nel breve. Il DS Manna aveva identificato con precisione chirurgica il profilo esatto richiesto da Conte, e l’investimento si sta rivelando di altissima qualità — esattamente come avevamo previsto a gennaio su queste pagine.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo MANNA AVEVA RAGIONE, IL MERCATO LO CERTIFICA: L’impatto di Alisson Santos distrugge uno dei più grandi alibi del calcio italiano: “i giocatori che arrivano a gennaio hanno bisogno di sei mesi per capire i nostri schemi.” Falso. Quando lo scouting lavora bene — identificando il profilo esatto richiesto dall’allenatore — e quando il tecnico ha un’identità di gioco chiara, i giocatori forti incidono subito. Il DS Manna e Antonio Conte hanno pescato un ragazzo che allo Sporting non era un titolare inamovibile e lo hanno trasformato in un’arma letale per la corsa Scudetto. Riscattarlo per 15,5 milioni, blindarlo fino al 2031 e farlo diventare titolare del progetto non è una spesa. È una visione.

Dossier Alisson Santos al Napoli — Cifre, contratto e statistiche (9 aprile 2026) Parametro Dato Contesto Impatto sul Progetto Costo Prestito (Gennaio 2026) 3 – 3,5 milioni € Versati allo Sporting CP Rischio calcolato, già abbondantemente ripagato Diritto di Riscatto (Giugno 2026) ~15,5 milioni € Fonte: Fabrizio Romano (6-7 aprile 2026) Acquisizione definitiva di un classe 2002 Totale Operazione ~18 – 19 milioni € Parz. finanziato da cessione Noa Lang → Galatasaray Valore di mercato già superiore all’investimento totale Nuovo Contratto Fino al 2031 — 1,8 mln netti/stagione Accordo già raggiunto con il giocatore Blindato fino a 28 anni — picco della carriera Presenze e Minutaggio 8 presenze (427 minuti) 4 da titolare, 4 da subentrato Nessun periodo di adattamento — impatto immediato Rendimento Offensivo 2 Gol — xG complessivo: 0,46 Reti vs Roma e Torino (6’48” dal suo ingresso) Anomalia statistica: 2 gol da posizioni difficilissime Rating & Fantamedia FotMob 7,39 — Fantamedia 8+ Elaborazione Napolissimo.it (marzo 2026) Tra i migliori della rosa per rendimento/minuti Età e Nazionalità 23 anni (27 settembre 2002) — Brasile Proveniente dallo Sporting CP Margini di crescita enormi ancora da esprimere

📌 Tutto sul riscatto e i numeri di Alisson Santos Come ha giocato Alisson Santos contro il Milan? Contro il Milan, Alisson Santos è subentrato a venti minuti dalla fine al posto di Giovane, spaccando letteralmente la partita. Una sua violenta accelerazione sulla fascia sinistra ha disorientato la difesa rossonera, innescando l’azione che ha portato al gol decisivo al volo di Matteo Politano per l’1-0 finale. Quanto costa il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting? Il riscatto definitivo di Alisson Santos costerà al Napoli circa 15,5 milioni di euro, come confermato da Fabrizio Romano. Questa cifra si aggiunge ai 3/3,5 milioni già versati allo Sporting CP per il prestito oneroso di gennaio 2026, portando il totale a circa 18-19 milioni complessivi. Quali sono le statistiche di Alisson Santos al Napoli? Al 9 aprile 2026, Alisson Santos conta 8 presenze e 427 minuti con il Napoli, con 2 gol segnati contro Roma e Torino. Il suo xG complessivo è di appena 0,46 — un’anomalia statistica che certifica un cinismo balistico fuori dalla norma. Rating medio FotMob: 7,39. Fantamedia superiore all’8. In che ruolo gioca Alisson Santos nel modulo di Conte? Il classe 2002 brasiliano viene impiegato da Antonio Conte come esterno offensivo o ala sinistra nel 4-3-3 azzurro, sfruttando velocità, dribbling nell’uno contro uno e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia sia da titolare che a partita in corso.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La cifra del diritto di riscatto (~15,5 milioni) e i dettagli del prestito oneroso (3/3,5 milioni) sono basati sulle dichiarazioni di Fabrizio Romano (6-7 aprile 2026). Le conferme sull’intenzione del riscatto provengono da Sky Sport (6 aprile 2026). I dati statistici avanzati (xG = 0,46, timing gol Torino a 6’48”, rating FotMob 7,39, fantamedia 8+) sono elaborazioni originali della redazione di Napolissimo.it pubblicate il 7 marzo 2026. Le statistiche di presenze e minutaggio sono estratte dai tabellini ufficiali della Lega Serie A. Il dato contrattuale (accordo fino al 2031 a 1,8 milioni netti) è stato riportato dalle fonti di mercato al momento dell’accordo, febbraio 2026. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2026.





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