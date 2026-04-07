Napoli-Milan 1-0: Conte vince la partita a scacchi contro Allegri con una mossa

LA LEZIONE TATTICA. Il Napoli supera il Milan per 1-0 (gol di Matteo Politano al 79′) e conquista il secondo posto in classifica. Il match del Maradona è stato deciso dalla netta supremazia tattica di Antonio Conte su Massimiliano Allegri. Privo di un vero centravanti(out Hojlund e Lukaku), il tecnico azzurro ha saputo leggere la gara bloccata, inserendo nellaripresa Alisson Santos e Politano per spaccare la difesa rossonera sugli esterni.Al contrario, Allegri ha fallito l’esperimento del tandem Fullkrug-Nkunku e ha ritardatocolpevolmente gli ingressi di Leao e Pulisic. Con questo successo, Conte batte Allegri

per la settima volta in carriera e lancia il Napoli a -7 dall’Inter capolista. <br/>

Come ha fatto Conte a battere Allegri in Napoli-Milan 1-0?

Ci sono partite che si vincono con la forza bruta, altre con il talento dei singoli, e poi ci sono quelle che si vincono esclusivamente con il cervello. Il posticipo della 31ª giornata tra Napoli e Milan, terminato 1-0 per gli azzurri, è il manifesto della supremazia tattica di Antonio Conte. Conte batte Allegri per la settima volta in carriera, e lo fa nel modo più eloquente possibile: leggendo la gara in tempo reale e cambiandola dalla panchina, mentre il collega Massimiliano Allegri restava vittima del suo stesso attendismo. Una serata in cui lo spettacolo ha lasciato spazio a un tatticismo esasperato, ma che rimarrà negli almanacchi come una lezione di calcio.

Il blocco del primo tempo: l’assenza del centravanti e la fatica di Giovane

Il copione del primo tempo è stato chiaro fin dai primi minuti: nessuno voleva prestare il fianco. Conte si è presentato allo scontro diretto senza il centravanti titolare Hojlund e senza la prima alternativa fisica Lukaku. La scelta obbligata è ricaduta su Giovane, che ha faticato enormemente a interpretare un ruolo non suo.

La linea comune era provarci senza scoprirsi. Il giovane attaccante azzurro ha provato a muoversi con caratteristiche troppo diverse dalla prima punta di peso che piace a Conte: non è quasi mai riuscito a difendere le palle addosso per far salire la squadra, finendo letteralmente divorato dai centrali del Milan. Emblematica una chiusura superba di Pavlovic su un filtrante di Olivera.

Il Napoli ha cercato la profondità, ma senza un riferimento centrale la manovra si è spesso arenata sulla trequarti. Dall’altra parte, il Milan non ha fatto meglio: l’unico squillo è stato un sinistro fuori misura di Nkunku, imbeccato da Fofana.

Le mosse vincenti di Conte: l’impatto devastante di Alisson e Politano

Il capolavoro tattico si è materializzato nella ripresa. Capendo che per vie centrali non c’era modo di sfondare, Conte ha cambiato la fisionomia della squadra pescando dalla panchina: gli ingressi di Alisson Santos e Matteo Politano hanno letteralmente stappato la partita, spostando il peso del gioco sugli esterni dove il Milan era più vulnerabile.

Il brasiliano ha portato in campo una cilindrata diversa: la sua velocità e la qualità tecnica nel saltare l’uomo hanno costretto la difesa rossonera a perdere le distanze. Quando Alisson entra a gara in corso, diventa devastante e difficile da arginare.

Ma la mossa da scacco matto è stata l’inserimento di Politano. Al 79′ minuto, su un cross morbido di Olivera, un

disimpegno sbilenco di De Winter si è trasformato nell’assist perfetto per il numero 21, che con un sinistro volante ha bucato Maignan. Politano ha confermato la sua attitudine a essere letale a partita in corso, rievocando i fasti dell’anno del terzo scudetto.

I ritardi di Allegri e il flop del tandem Fullkrug-Nkunku

La sconfitta del Milan porta la firma degli errori di lettura di Massimiliano Allegri. La scelta iniziale di puntare sulla coppia d’attacco Fullkrug-Nkunku si è rivelata un flop:

i due non si sono mai trovati, isolati dal resto della squadra. L’errore più grave è stato però il tempismo delle sostituzioni: Pulisic e Leao sono entrati troppo tardi per cambiare l’inerzia della partita.

Anche i leader tecnici hanno tradito: Rabiot non ha mai garantito i suoi classici inserimenti, mentre Luka Modric ha sorpreso in negativo, sbagliando appoggi elementari a metà campo a causa della pressione azzurra. Quando Pulisic e Leao sono finalmente entrati, insieme a Gimenez (pericoloso di testa nel finale) e Loftus-Cheek, l’inerzia era ormai tutta dalla parte del Napoli, che si è chiuso a riccio difendendo il vantaggio con ordine e cinismo.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo UNA SUPREMAZIA STORICA: La vittoria del Maradona certifica un dato inequivocabile: Antonio Conte è la vera “bestia nera” di Massimiliano Allegri. Con questo successo, il salentino ha battuto il livornese per la settima volta su undici confronti

diretti (la quinta nelle ultime sei sfide). I dominatori degli ultimi quindici anni del calcio italiano (hanno vinto 11 degli ultimi 15 scudetti) si sono affrontati in una veste insolita, lottando “solo” per il podio dietro l’Inter di Chivu. Ma in questa sfida per l’argento, Conte ha dimostrato di avere una capacità di lettura in corsa nettamente superiore, adattandosi all’emergenza (zero punte di ruolo) con coraggio, mentre Allegri è rimasto vittima

del suo stesso attendismo.

La volata Champions: il calendario a confronto

Il Napoli compie il sorpasso e si prende il secondo posto solitario, portandosi a +2 sul Milan e a -7 dall’Inter capolista. La sfida per la piazza d’onore resterà aperta fino alla fine: sette giornate ancora da disputare, con calendari di difficoltà pressoché identica per entrambe le squadre.

Il Milan giocherà quattro gare in casa (Udinese, Juve, Atalanta e Cagliari) e tre fuori (Verona, Sassuolo e Genoa). Il Napoli risponderà con quattro match al Maradona (Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese) e tre trasferte (Parma, Como e Pisa). La differenza, come dimostrato stanotte, la faranno le intuizioni degli allenatori e la profondità

delle panchine. E su questo fronte, dopo la serata del Maradona, il vantaggio di Conte appare difficilmente colmabile.

Il duello tattico sui cambi: Conte vs Allegri Allenatore Mossa (Sostituzione) Timing Impatto sul Match Antonio Conte Ingresso di Alisson Santos Tempestivo Devastante: Spacca la partita con velocità e qualità tecnica, disorientando la difesa rossonera sugli esterni. Antonio Conte Ingresso di Matteo Politano Tempestivo Decisivo: Segna il gol vittoria al 79′ sfruttando l’errore di De Winter su cross di Olivera. Massimiliano Allegri Ingresso di Pulisic e Leao Tardivo Nullo: Entrano quando l’inerzia è già azzurra, non riescono a cambiare marcia. Massimiliano Allegri Ingresso di Gimenez Fase Finale Pericoloso: L’unico a creare un brivido con una girata aerea nel recupero.

📌 Tutto sulla sfida tattica Napoli-Milan 1-0 Come ha fatto Conte a battere Allegri in Napoli-Milan? Conte ha vinto la partita a scacchi grazie ai cambi. Senza centravanti di ruolo, ha letto il blocco tattico del primo tempo inserendo Alisson Santos e Politano nella ripresa, sfruttando la loro velocità sugli esterni per scardinare la difesa rossonera. Quali sono stati gli errori di Allegri in Napoli-Milan? Allegri ha fallito la scelta iniziale del tandem offensivo Fullkrug-Nkunku, apparso isolato e poco produttivo. Ha poi ritardato eccessivamente gli ingressi di Leao e Pulisic, gli unici in grado di cambiare passo all’attacco rossonero. Qual è il bilancio degli scontri diretti tra Conte e Allegri? Antonio Conte ha battuto Massimiliano Allegri 7 volte su 11 confronti totali in carriera, vincendo ben 5 delle ultime 6 sfide. Il tecnico salentino è la vera “bestia nera” del collega livornese. Come cambia la classifica per la zona Champions dopo Napoli-Milan? Il Napoli compie il sorpasso sul Milan, conquistando il secondo posto solitario a +2 sui rossoneri e a -7 dall’Inter capolista. Il Milan scivola a -9 dall’Inter e deve ora guardarsi le spalle nella corsa Champions.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi tattica del match e le statistiche relative agli scontri diretti tra gli allenatori

sono state elaborate in esclusiva dalla redazione di Napolissimo.it incrociando

i dati storici e i tabellini ufficiali della Lega Serie A (Stagione 2025/26).

L’analisi del calendario residuo è verificata tramite il palinsesto ufficiale del campionato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2026.

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