Perché Napoli-Milan decide la corsa all’Inter: il calendario e le parole di De Bruyne

SCONTRO DIRETTO DECISIVO. Il posticipo della 31esima giornata tra Napoli e Milan è uno scontro diretto cruciale per il secondo posto e per la rincorsa Scudetto. L’Inter guida la classifica a 69 punti, seguita dal Milan a 63 e dal Napoli a 62. La squadra di Antonio Conte arriva forte di quattro vittorie consecutive e del rientro di Kevin De Bruyne, ma deve gestire il caso disciplinare di Lukaku. Il Milan di Allegri rischia invece di perdere Leao. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, De Bruyne ha suonato la carica, ricordando come gli azzurri abbiano dimezzato lo svantaggio dalla vetta.

Perché Napoli-Milan è decisiva per la corsa Scudetto contro l’Inter?

Napoli-Milan è lo scontro diretto della 31esima giornata che decreterà la vera anti-Inter. Attualmente i nerazzurri guidano la classifica con 69 punti, seguiti dal Milan a 63 e dal Napoli a 62. Una vittoria al Maradona permetterebbe agli azzurri di conquistare il secondo posto e tentare la rimonta Scudetto.

I novanta minuti in programma lunedì sera nel posticipo di Pasquetta valgono un’intera stagione. Fino a poche settimane fa, il campionato sembrava saldamente nelle mani dell’Inter, ma la recente flessione dei nerazzurri ha riaperto scenari inaspettati. Il divario tra la capolista e il Napoli si è assottigliato a sole 7 lunghezze (69 contro 62). In questo contesto, la sfida del Maradona non è più una semplice battaglia per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, ma rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio. Chi uscirà vincitore da questo scontro diretto acquisirà l’inerzia psicologica necessaria per mettere pressione all’Inter nelle restanti sette giornate di campionato.

Come arrivano le squadre di Conte e Allegri alla sfida del Maradona?

Il Napoli arriva con quattro vittorie consecutive e i rientri fondamentali di De Bruyne, McTominay e Anguissa, pur dovendo gestire il caso disciplinare di Lukaku. Il Milan di Allegri, reduce da una vittoria sofferta col Torino, rischia invece di dover rinunciare a Rafael Leao per problemi fisici.

Le dinamiche interne alle due squadre raccontano di due momenti di forma diametralmente opposti. Il Napoli di Antonio Conte è in netta risalita: l’infermeria si è finalmente svuotata, restituendo al tecnico salentino i muscoli di Scott McTominay e Frank Anguissa, oltre alla classe cristallina di Kevin De Bruyne. L’unica nota stonata in casa azzurra è rappresentata dal “caso Lukaku”: l’attaccante belga ha scelto di rimanere in patria per curarsi durante la sosta, andando contro il parere dello staff medico societario e creando tensioni nell’ambiente.

Sull’altra sponda, il Milan guidato da Allegri ha sfruttato la sosta per ricaricare le batterie dopo la pesante sconfitta contro la Lazio e la successiva, faticosa vittoria di misura contro il Torino. I rossoneri si presenteranno a Fuorigrotta con un reparto offensivo in piena emergenza: la presenza di Rafael Leao è in forte dubbio a causa di un recupero fisico non ancora completato, privando la squadra della sua principale fonte di imprevedibilità.

Cosa ha detto Kevin De Bruyne sulla rimonta Scudetto del Napoli?

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne ha dichiarato che l’obiettivo primario resta la qualificazione in Champions League. Tuttavia, il belga non ha escluso la rimonta Scudetto, ricordando come il Napoli abbia dimezzato lo svantaggio dall’Inter, passando da meno 14 a meno 7 punti.

Il rientro a pieno regime di Kevin De Bruyne, dopo il grave infortunio muscolare patito a fine ottobre proprio calciando un rigore contro l’Inter, ha restituito un leader tecnico e carismatico allo spogliatoio azzurro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il fantasista ha dimostrato grande lucidità nell’analizzare la corsa al vertice: “Tutto dipende dall’Inter ovviamente, che ha il destino nelle proprie mani. Noi possiamo solo dare il massimo. Qualche settimana fa eravamo a meno 14, ora siamo a meno 7, è sempre molto difficile ma nel calcio le cose cambiano in fretta”.

De Bruyne ha poi predicato calma, sottolineando come la squadra non debba farsi ossessionare dalla vetta: “Non possiamo pensare a questo ora, ma concentrarci sul nostro obiettivo che è di entrare nelle prime quattro. Intanto pensiamo a vincere la partita di lunedì”. Parole da leader consumato, che tolgono pressione ai compagni ma tengono accesa la fiamma dell’ambizione.

Quali sono i precedenti stagionali e il calendario di Napoli e Milan?

In questa stagione le due squadre si sono affrontate due volte con assoluto equilibrio. Il Milan ha vinto 2-1 in campionato a San Siro a settembre, mentre il Napoli ha trionfato 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana a dicembre. Nelle ultime otto giornate, entrambe affronteranno calendari ricchi di insidie.

Il bilancio degli scontri diretti stagionali è in perfetta parità e racconta di sfide sempre tiratissime. Il 28 settembre 2025, nella quinta giornata di Serie A, il Milan si impose a San Siro per 2-1 grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic. La vendetta sportiva del Napoli si è consumata il 10 dicembre 2025 a Riyadh: un netto 2-0 firmato da David Neres e Rasmus Hojlund che ha estromesso i rossoneri dalla semifinale di Supercoppa Italiana.

Guardando oltre la sfida del Maradona, il percorso verso la fine del campionato nasconde trappole per entrambe. Il Milan dovrà affrontare scontri diretti pesantissimi contro Juventus e Atalanta, mentre il Napoli avrà un calendario sulla carta leggermente più agevole, ma dovrà superare l’ostacolo Lazio e gestire insidiose trasferte contro squadre in lotta per la salvezza come Parma e Como.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA GESTIONE DEL CASO LUKAKU SARÀ DECISIVA: Se dal punto di vista tattico il Napoli arriva alla sfida contro il Milan nelle migliori condizioni possibili, la vera incognita è ambientale. La scelta di Romelu Lukaku di curarsi in Belgio ignorando le direttive del club è una crepa nella disciplina ferrea imposta da Antonio Conte. In un momento in cui la squadra ha recuperato 7 punti all’Inter e si gioca una fetta di Scudetto, i personalismi non sono tollerabili. La capacità dell’allenatore e della società di isolare la squadra da questa polemica, o di reintegrare il centravanti senza strascichi, farà la differenza tra una grande incompiuta e una rimonta storica.

Giornata Calendario Napoli (62 pt) Calendario Milan (63 pt) Fattore di Rischio 31^ Giornata Napoli-Milan Napoli-Milan Scontro diretto decisivo 32^ Giornata Parma-Napoli Milan-Udinese Trasferta insidiosa per gli azzurri 33^ Giornata Napoli-Lazio Verona-Milan Big match per il Napoli 34^ Giornata Napoli-Cremonese Milan-Juventus Scontro diretto per il Milan 35^ Giornata Como-Napoli Sassuolo-Milan Lotta salvezza per le avversarie 36^ Giornata Napoli-Bologna Milan-Atalanta Doppio incrocio zona Europa 37^ Giornata Pisa-Napoli Genoa-Milan Gare potenzialmente abbordabili 38^ Giornata Napoli-Udinese Milan-Cagliari Chiusura in casa per entrambe

📌 Tutto su Napoli-Milan e la corsa Scudetto Quanti punti di distacco ci sono tra Inter, Milan e Napoli? Attualmente l’Inter è prima in classifica con 69 punti. Il Milan occupa la seconda posizione con 63 punti, mentre il Napoli insegue al terzo posto con 62 punti, a sole 7 lunghezze dalla vetta. Cosa è successo nel caso Lukaku prima di Napoli-Milan? L’attaccante belga ha deciso di rimanere in Belgio durante la sosta per curare un problema fisico, ignorando il parere contrario dello staff medico e della società azzurra, creando tensioni interne. Chi ha vinto i precedenti stagionali tra Napoli e Milan? Il bilancio è in parità: il Milan ha vinto 2-1 in campionato a San Siro (reti di Saelemaekers e Pulisic), mentre il Napoli ha vinto 2-0 in semifinale di Supercoppa Italiana (reti di Neres e Hojlund). Qual è il calendario del Napoli nelle ultime giornate di Serie A? Dopo lo scontro diretto con il Milan alla 31esima giornata, il Napoli affronterà in ordine: Parma (T), Lazio (C), Cremonese (C), Como (T), Bologna (C), Pisa (T) e chiuderà in casa contro l’Udinese.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni testuali di Kevin De Bruyne riportate in questo articolo sono state estratte dall’intervista ufficiale pubblicata dal quotidiano La Gazzetta dello Sport. I dati relativi alla classifica di Serie A (punteggi di Inter, Milan e Napoli), ai precedenti stagionali e al calendario delle ultime 8 giornate sono verificati tramite i tabellini e i comunicati ufficiali della Lega Serie A. L’analisi sulle dinamiche interne (caso Lukaku) e sulle prospettive Scudetto rappresenta un’elaborazione editoriale della redazione di Napolissimo.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2026.

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