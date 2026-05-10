Conte al Napoli anche nel 2027: cosa manca per chiudere e quando si incontrerà con De Laurentiis

📋 In Sintesi Il futuro del Napoli passa dall’imminente incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Con la qualificazione in Champions League ormai a un passo (decisiva la gara contro il Bologna), il tecnico salentino ha lanciato segnali di totale apertura per restare sulla panchina azzurra e inaugurare il suo terzo anno (il “Conte-ter”). Sul tavolo del colloquio ci sarà il nuovo piano societario: De Laurentiis proporrà un ridimensionamento del monte ingaggi, un mercato all’insegna dell’austerity e la possibile partenza di Romelu Lukaku. Conte è disposto ad accettare la sfida senza pretendere rivoluzioni faraoniche. La vera sorpresa, per evitare di iniziare la stagione in scadenza di contratto, potrebbe essere un clamoroso rinnovo fino al 2028, spalmando l’attuale ingaggio da 7,5 milioni netti. In caso di fumata nera, le parti si separeranno con un accordo tra gentiluomini.

Antonio Conte resta al Napoli o va via? Quando ci sarà l’incontro con De Laurentiis?

La stagione del Napoli si appresta a vivere il suo quart’ultimo atto sul campo contro il Bologna, ma l’attenzione di un’intera città è già proiettata oltre il triplice fischio. Se la matematica qualificazione alla prossima, ricchissima, edizione della Champions League rappresenta l’obiettivo sportivo e finanziario primario, il vero snodo cruciale per il futuro del club è l’atteso vertice tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Un colloquio che, secondo le ultime indiscrezioni filtrate da Castel Volturno e riportate dal Mattino, si preannuncia meno teso del previsto, grazie a una sorprendente apertura del tecnico leccese.

Quando ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e Conte e cosa si deciderà?

Il vertice decisivo tra il presidente e l’allenatore avverrà subito dopo la matematica certezza della qualificazione in Champions League, possibilmente già mercoledì. L’obiettivo è definire le linee guida del progetto tecnico ed economico per la stagione 2026/2027.

Le tempistiche nel calcio sono tutto. De Laurentiis sta riflettendo con la serenità di chi sa di avere l’assegno UEFA praticamente in tasca. Non appena il campo darà il verdetto definitivo (la gara contro il Bologna è il match point), i due si siederanno attorno a un tavolo. Conte non si presenterà all’appuntamento con l’intenzione di alzare barricate o di “rompere” il giocattolo. Al contrario, l’allenatore ha maturato la convinzione che questo Napoli, pur senza le faraoniche campagne acquisti del passato recente (nove acquisti in estate più due a gennaio), abbia un’ossatura solida, capace di regalare ancora enormi soddisfazioni.

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Conte è pronto a raccogliere il guanto di sfida per il suo terzo anno consecutivo sulla stessa panchina. Un evento raro nella sua carriera, accaduto in precedenza soltanto ai tempi della Juventus. Il tecnico ascolterà il piano del presidente senza pregiudizi, consapevole che la permanenza dipenderà esclusivamente dalla convergenza di visioni sul “nuovo inizio” che De Laurentiis ha in mente per il club.

Quali sono le condizioni di De Laurentiis per il terzo anno di Conte?

Il nodo centrale del colloquio sarà squisitamente economico. De Laurentiis è stato chiaro: il Napoli deve rientrare in parametri finanziari più rigidi. Questo significa che non ci saranno follie sul mercato e che il monte ingaggi dovrà subire una robusta sforbiciata. In questo scenario di austerity, la permanenza di Romelu Lukaku appare sempre più complessa, visti i costi legati al suo stipendio.

La notizia che rassicura i tifosi è che Conte è perfettamente consapevole di questa situazione e non intende opporsi. Non chiederà la luna, non pretenderà acquisti fuori budget e non metterà sul tavolo vecchie promesse non mantenute (come i progetti, attualmente fermi, per il nuovo centro sportivo e il rilancio del settore giovanile). L’allenatore è disposto a fare di necessità virtù, esaltato da un fattore psicologico che da sempre alimenta il suo fuoco interiore: il clima di “Napoli contro tutti”. Conte sa che gran parte dell’Italia calcistica farebbe salti di gioia nel vederlo fallire o abbandonare la piazza partenopea, e questa ostilità esterna è la benzina che lo spinge a voler restare per dimostrare, ancora una volta, di poter vincere anche in condizioni di svantaggio economico.

⚠️ Il Punto Critico: La frattura con una parte della tifoseria Nonostante i risultati oggettivi (lo Scudetto dello scorso anno, il probabile secondo posto attuale e la qualificazione Champions), Conte avverte un clima cambiato attorno a sé. L’allenatore non accetta la “fastidiosa atmosfera di perplessità” e le critiche piovute da una parte della tifoseria, soprattutto dopo il trentesimo posto nella fase a gironi della nuova Champions. Numeri alla mano, il biennio di Conte ha garantito al Napoli una primazia in Serie A indiscutibile, e questa mancanza di riconoscenza totale è l’unico vero tarlo che disturba la serenità del tecnico leccese.

Perché spunta l’ipotesi di un rinnovo di contratto fino al 2028?

Per evitare di iniziare la stagione con l’allenatore in scadenza (2027), le parti potrebbero accordarsi per un prolungamento fino al 2028. Questa mossa permetterebbe anche di spalmare l’attuale ingaggio da 7,5 milioni netti, venendo incontro alle esigenze di bilancio del club.

In questo intricato gioco di scacchi, si fa strada uno scenario tanto sorprendente quanto logico. Antonio Conte ha un contratto in essere che lo lega al Napoli per un’altra stagione, con un ingaggio pesante da circa 7,5 milioni di euro netti. Iniziare un’annata complessa, all’insegna del ridimensionamento, con un allenatore in scadenza (il classico “anatra zoppa”) è un rischio che né il club né il tecnico vogliono correre.

Ecco perché sul tavolo del vertice potrebbe materializzarsi l’ipotesi di un prolungamento contrattuale di un ulteriore anno, fino al 2028. Questa soluzione offrirebbe un doppio vantaggio: da un lato, blinderebbe la posizione di Conte agli occhi della squadra, conferendogli massima autorità; dall’altro, permetterebbe a De Laurentiis di spalmare l’ingaggio monstre su più stagioni, alleggerendo immediatamente il bilancio del prossimo anno e rispettando i parametri di austerity prefissati.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL “CONTE-TER” È L’UNICA GARANZIA PER SOPRAVVIVERE ALL’AUSTERITY. Se il Napoli deve davvero affrontare una stagione di tagli, rinunce e cessioni eccellenti (Lukaku su tutti), perdere anche Antonio Conte sarebbe un suicidio sportivo. Il tecnico salentino è l’unico in grado di mascherare le lacune tecniche con l’organizzazione tattica e la ferocia agonistica. De Laurentiis lo sa bene: un allenatore normale, con una rosa ridimensionata, rischierebbe il tracollo. Conte, invece, si esalta nelle difficoltà. Trovare un accordo, magari spalmando l’ingaggio fino al 2028, è la mossa più intelligente che la società possa fare per mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano senza far saltare i conti.

Quali sono le alternative se salta l’accordo tra Conte e il Napoli?

Se le visioni di De Laurentiis e Conte dovessero rivelarsi totalmente incompatibili, le parti si separeranno con un “accordo tra gentiluomini”. Attualmente, Conte non ha altre squadre pronte ad accoglierlo e non è tentato dalla panchina della Nazionale.

Nonostante l’ottimismo che filtra, nel calcio nessuna ipotesi può essere scartata a priori. Se durante il faccia a faccia le distanze sul progetto tecnico dovessero risultare incolmabili, non ci saranno guerre legali o esoneri traumatici. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di licenziare Conte (non sussistono motivi tecnici né personali per farlo), e l’allenatore non vuole forzare la mano.

In caso di fumata nera, prevarrà il buon senso: ci si siederà e si troverà un accordo economico per la risoluzione consensuale del contratto. Va sottolineato, però, che Conte al momento non ha alternative forti tra le mani. Non ci sono top club europei in pressing su di lui e, soprattutto, non c’è alcuna tentazione legata a un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Il suo desiderio primario resta quello di continuare a lottare all’ombra del Vesuvio. I prossimi giorni, caldi non solo per le temperature di maggio, ci diranno la verità.

Scenario Futuro Condizioni Societarie Probabilità Attuale Permanenza (Scadenza 2027) Accettazione tagli e addio Lukaku Alta Rinnovo fino al 2028 Spalmatura ingaggio da 7,5 mln Media (Ipotesi a sorpresa) Risoluzione Consensuale Frattura totale sul progetto tecnico Bassa Esonero Nessuna motivazione tecnica/personale Nulla

📌 Tutto sul futuro di Antonio Conte al Napoli Quando ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e Conte? Il vertice decisivo è previsto subito dopo la matematica qualificazione in Champions League, che potrebbe arrivare già con la partita contro il Bologna. È probabile che il faccia a faccia si tenga entro la metà della settimana. Quali sono le richieste di De Laurentiis per il prossimo anno? Il presidente chiederà un ridimensionamento dei costi: taglio del monte ingaggi, mercato senza spese folli (niente rivoluzioni come l’anno scorso) e la probabile cessione di giocatori dall’ingaggio pesante come Romelu Lukaku. Perché si parla di un rinnovo di Conte fino al 2028? Per evitare di iniziare la stagione con l’allenatore in scadenza di contratto (2027), le parti potrebbero accordarsi per un prolungamento di un anno. Questo permetterebbe anche di spalmare l’attuale stipendio da 7,5 milioni netti, aiutando il bilancio del club. Cosa succede se Conte e De Laurentiis non trovano un accordo? Se le visioni sul progetto tecnico dovessero essere incompatibili, non ci sarà alcun esonero traumatico. Le parti si separeranno pacificamente con un accordo economico per la risoluzione consensuale del contratto.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative al futuro di Antonio Conte e alle strategie societarie della SSC Napoli sono basate sulle indiscrezioni raccolte e pubblicate dal quotidiano Il Mattino. L’analisi sugli scenari contrattuali e sulle ricadute tattiche (“Il Punto di Vista”) è un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026.



