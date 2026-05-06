Conte resta al Napoli, il futuro si decide presto: ma De Laurentiis studia già il ritorno di Sarri

📋 In Sintesi Il Napoli si prepara a programmare la prossima stagione partendo dal nodo cruciale della guida tecnica. Nonostante Antonio Conte sia considerato da Aurelio De Laurentiis l’allenatore ideale per l’anno del centenario, il vertice di fine stagione dovrà chiarire le visioni sul mercato e sul progetto. In caso di fumata nera, il presidente azzurro ha già avviato i primi sondaggi per un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, attualmente sotto contratto con la Lazio. Sul fronte della rosa, il direttore sportivo Giovanni Manna (blindato fino al 2029) dovrà gestire il taglio del monte ingaggi e risolvere l’enigma tattico legato a Kevin De Bruyne, apparso incompatibile con il sistema di gioco. La priorità finanziaria resta accumulare il budget necessario per l’oneroso riscatto di Rasmus Hojlund.

Quale sarà il futuro di Antonio Conte al Napoli e perché Aurelio De Laurentiis sta valutando il ritorno di Maurizio Sarri?

La matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League è ormai a un passo, ma a Castel Volturno l’aria è densa di interrogativi. La stagione del Napoli, caratterizzata da alti e bassi vertiginosi, dalla conquista della Supercoppa Italiana e da recenti scivoloni in campionato, impone una riflessione profonda sui vertici societari. Il progetto tecnico avviato due anni fa si trova a un bivio fondamentale: proseguire nel solco tracciato o attuare una nuova rivoluzione in vista dell’anno del centenario del club.

Le indiscrezioni filtrate dall’esterno del centro sportivo azzurro, riportate dal giornalista Francesco Modugno di Sky Sport, delineano uno scenario fluido e in rapida evoluzione. Il rapporto tra la presidenza e la guida tecnica, seppur basato sul rispetto reciproco, necessita di un tagliando strutturale per capire se le ambizioni sportive collimano ancora con le rigide necessità di bilancio imposte dalla proprietà.

Perché il futuro di Antonio Conte al Napoli non è ancora certo?

Il futuro di Antonio Conte al Napoli dipenderà dal vertice di fine stagione con Aurelio De Laurentiis. Nonostante il tecnico leccese sia considerato l’allenatore ideale per l’anno del centenario, le parti dovranno analizzare le divergenze emerse durante l’anno e capire se esistono le basi per proseguire insieme.

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La storia recente tra Conte e il Napoli è costellata di momenti di forte tensione dialettica, poi ricuciti dai risultati sul campo. L’episodio dello scorso novembre, quando l’allenatore dichiarò pubblicamente di “non voler accompagnare il morto”, ha rappresentato il punto più basso del rapporto, seguito però da una straordinaria cavalcata che ha riportato la squadra ai vertici della classifica. Conte è un allenatore che, per sua stessa ammissione, genera aspettative altissime: o vince, o arriva secondo.

Tuttavia, il nodo cruciale non riguarda i risultati sportivi, bensì la visione strategica per il futuro. Il tecnico salentino ha un altro anno di contratto, ma le lusinghe della Nazionale italiana (seppur in stand-by in attesa delle elezioni FIGC) e le possibili divergenze sulle strategie di mercato estive rendono il vertice con De Laurentiis un passaggio tutt’altro che formale. Il presidente esige garanzie sulla valorizzazione della rosa, mentre l’allenatore chiederà rassicurazioni sugli investimenti per colmare il gap con l’Inter.

Quali sono le possibilità di un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli?

Aurelio De Laurentiis ha avviato i primi sondaggi esplorativi per Maurizio Sarri come principale alternativa in caso di addio di Conte. L’attuale tecnico della Lazio rappresenta un profilo gradito alla piazza, ma la trattativa è complessa a causa del suo contratto in essere con il club biancoceleste.

Nel calcio, come negli affari, un grande manager non si fa mai trovare impreparato. La consapevolezza che il vertice con Conte possa esitare in una rottura ha spinto De Laurentiis a tracciare profili alternativi di altissimo livello. Il nome di Maurizio Sarri non è casuale: rappresenta l’estetica calcistica per eccellenza nella storia recente del Napoli e gode di un credito illimitato presso una larga fetta della tifoseria partenopea.

Riportare Sarri all’ombra del Vesuvio significherebbe attuare un ribaltone filosofico totale: dal pragmatismo verticale e fisico di Conte, si passerebbe nuovamente al palleggio ipnotico e al gioco di posizione. L’ostacolo principale, oltre alle scorie del passato addio, è di natura contrattuale. Sarri è attualmente legato alla Lazio e liberarlo richiederà un’intesa diplomatica complessa con Claudio Lotito, storicamente un osso duro in sede di trattativa.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’OMBRA DI SARRI È UNA LEVA NEGOZIALE PER DISINNESCARE LE RICHIESTE DI CONTE. Far filtrare il nome di Maurizio Sarri proprio alla vigilia del vertice decisivo non è una coincidenza giornalistica, ma una precisa strategia societaria. De Laurentiis sa perfettamente che Conte si presenterà al tavolo chiedendo garanzie tecniche pesanti e opponendosi al taglio del monte ingaggi. Mostrare di avere già in mano un’alternativa di lusso, peraltro amatissima dalla piazza, serve a togliere all’attuale tecnico il potere di dettare le condizioni. La tesi è chiara: se Conte accetterà il ridimensionamento dei costi e la cessione dei senatori, resterà al suo posto. Se proverà a forzare la mano minacciando le dimissioni, troverà la porta aperta e Sarri pronto a subentrare. Il Napoli ha deciso di non essere più ostaggio dei propri allenatori.

Quali sono i problemi tattici di Kevin De Bruyne nel Napoli?

Kevin De Bruyne sta faticando a causa di continui problemi fisici e di un’incompatibilità tattica con Scott McTominay. Antonio Conte ha provato a schierarlo in mediana e poi come trequartista nel 3-4-2-1, ma la manovra della squadra è rimasta lenta e orizzontale, mettendo in dubbio la sua permanenza.

Il caso De Bruyne è l’emblema delle difficoltà tattiche vissute dal Napoli in questa stagione. Acquistato per essere il faro illuminante della squadra, il fuoriclasse belga si è scontrato con un sistema di gioco che non ne esalta le caratteristiche e con una tenuta atletica precaria. Il vero nodo gordiano per lo staff tecnico è stata la coabitazione con Scott McTominay, giocatore imprescindibile per dinamismo e inserimenti.

Conte ha tentato ogni alchimia possibile: ha abbassato De Bruyne in mediana accanto a Lobotka (scoprendo troppo la difesa), ha spostato McTominay sull’out di sinistra e, infine, ha varato il 3-4-2-1 per avvicinare il belga alla porta avversaria. Il risultato, tuttavia, è stato un gioco spesso congestionato, orizzontale e privo di quella verticalità fulminea richiesta dall’allenatore. A fine anno, la società dovrà decidere se costruire la squadra attorno a lui o se cederlo per alleggerire il bilancio.

Quali saranno le strategie di mercato di Giovanni Manna per il Napoli?

Il direttore sportivo Giovanni Manna, blindato da un contratto fino al 2029, guiderà il mercato estivo puntando sul ringiovanimento della rosa e sul taglio del monte ingaggi. La priorità finanziaria sarà definire le cessioni per accumulare il budget necessario al costoso ma fondamentale riscatto di Rasmus Hojlund.

In un mare di incertezze, la figura di Giovanni Manna rappresenta il punto fermo della dirigenza azzurra. Il lavoro svolto dal giovane direttore sportivo è giudicato estremamente positivo da De Laurentiis, che ne apprezza la capacità di scovare talenti di prospettiva e di gestire trattative complesse a livello internazionale. Nonostante le sirene di altri top club, il suo contratto in scadenza nel 2029 lo blinda di fatto all’ombra del Vesuvio.

La strategia per la sessione estiva è già tracciata e prescinde dal nome dell’allenatore. Il Napoli attuerà una profonda spending review, abbassando l’età media della rosa e tagliando i contratti più onerosi. Prima di operare in entrata, Manna dovrà massimizzare i ricavi dalle cessioni degli esuberi. Questo tesoretto sarà vitale per finanziare l’operazione più importante dell’anno: il riscatto a titolo definitivo di Rasmus Hojlund, vero trascinatore dell’attacco partenopeo e pilastro inamovibile del progetto futuro.

Profilo Ruolo Situazione Attuale Prospettiva 2026/2027 Antonio Conte Allenatore In attesa del vertice con De Laurentiis. Permanenza legata alle garanzie sul mercato. Maurizio Sarri Allenatore (Lazio) Sondaggi esplorativi avviati dal Napoli. Prima alternativa in caso di rottura con Conte. Kevin De Bruyne Trequartista Incompatibilità tattica e problemi fisici. Possibile cessione per tagliare il monte ingaggi. Giovanni Manna Direttore Sportivo Blindato da De Laurentiis fino al 2029. Guiderà la rivoluzione e il ringiovanimento della rosa. Rasmus Hojlund Attaccante Attualmente in prestito con diritto di riscatto. Priorità assoluta del mercato in entrata.

📌 Tutto sul futuro della panchina e del mercato del Napoli Perché il futuro di Antonio Conte al Napoli non è ancora certo? Il futuro di Antonio Conte al Napoli dipenderà dal vertice di fine stagione con Aurelio De Laurentiis. Nonostante il tecnico leccese sia considerato l’allenatore ideale per l’anno del centenario, le parti dovranno analizzare le divergenze emerse durante l’anno e capire se esistono le basi per proseguire insieme. Quali sono le possibilità di un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli? Aurelio De Laurentiis ha avviato i primi sondaggi esplorativi per Maurizio Sarri come principale alternativa in caso di addio di Conte. L’attuale tecnico della Lazio rappresenta un profilo gradito alla piazza, ma la trattativa è complessa a causa del suo contratto in essere con il club biancoceleste. Quali sono i problemi tattici di Kevin De Bruyne nel Napoli? Kevin De Bruyne sta faticando a causa di continui problemi fisici e di un’incompatibilità tattica con Scott McTominay. Antonio Conte ha provato a schierarlo in mediana e poi come trequartista nel 3-4-2-1, ma la manovra della squadra è rimasta lenta e orizzontale, mettendo in dubbio la sua permanenza. Quali saranno le strategie di mercato di Giovanni Manna per il Napoli? Il direttore sportivo Giovanni Manna, blindato da un contratto fino al 2029, guiderà il mercato estivo puntando sul ringiovanimento della rosa e sul taglio del monte ingaggi. La priorità finanziaria sarà definire le cessioni per accumulare il budget necessario al costoso ma fondamentale riscatto di Rasmus Hojlund.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative al futuro della panchina del Napoli, ai sondaggi per Maurizio Sarri e alle dinamiche tattiche di Kevin De Bruyne sono state estratte e verificate dalle dichiarazioni del giornalista Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno. L’analisi sulle strategie negoziali della società (“Il Punto di Vista”) rappresenta un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Maggio 2026.



