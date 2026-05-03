I numeri della stagione di De Bruyne al Napoli spiegano il dilemma sul suo futuro sul mercato

📋 In Sintesi Il primo anno di Kevin De Bruyne al Napoli si chiude con un bilancio in chiaroscuro, pesantemente condizionato dagli infortuni. Il trequartista belga ha saltato il 54% della stagione (19 giornate su 35), limitando il suo impatto a 5 reti complessive. Nonostante i dati avanzati confermino una qualità tecnica superiore (84,9% di precisione passaggi e 17 occasioni create), la mancanza di continuità atletica ha aperto una profonda riflessione in vista del calciomercato estivo. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e vorrebbe restare, ma il suo pesante ingaggio rappresenta un ostacolo. Con una valutazione crollata a 10 milioni di euro secondo Transfermarkt, un’eventuale cessione non genererebbe una plusvalenza, ma servirebbe esclusivamente ad alleggerire il monte ingaggi per finanziare la ricostruzione tecnica della squadra.

Quali sono i numeri della stagione di Kevin De Bruyne al Napoli, quanto vale su Transfermarkt e quale sarà il suo futuro sul mercato?

Il problema è il giocatore o il progetto costruito intorno a lui? È questa la domanda che aleggia nei corridoi di Castel Volturno quando si analizza il primo anno italiano di Kevin De Bruyne. L’arrivo del fuoriclasse belga doveva rappresentare il salto di qualità definitivo per le ambizioni tricolori ed europee del Napoli, ma il campo ha restituito una realtà molto più complessa. Per giudicare onestamente l’impatto dell’ex Manchester City, è necessario spogliarsi delle sensazioni emotive e immergersi nei dati crudi di una stagione spezzata a metà.

Quali sono i numeri e le statistiche della stagione di De Bruyne al Napoli?

Le statistiche di Kevin De Bruyne al Napoli mostrano una produzione offensiva intermittente. Secondo FotMob, in Serie A ha collezionato 10 presenze (7 da titolare) e 4 gol in 625 minuti. Fantacalcio registra invece 16 presenze complessive e 5 reti (3 su rigore), con una media voto di 6,23.

La forbice tra le diverse fonti statistiche dipende dal perimetro di analisi (solo campionato vs tutte le competizioni) e dai criteri di aggiornamento, ma la sostanza del discorso non cambia: il rendimento quantitativo è rimasto lontano dall’impatto atteso per un giocatore del suo calibro. Tuttavia, analizzando i dati avanzati, emerge che il talento puro non è evaporato.

Il database di FotMob gli accredita 17 occasioni create, 1,56 Expected Assists (xA), 3,36 Expected Goals (xG) e 353 passaggi riusciti con una precisione dell’84,9%. Il suo profilo statistico lo colloca ancora ai vertici della Serie A tra i centrocampisti offensivi per volume di gioco e tocchi palla. Tradotto in termini tattici: quando è in campo, De Bruyne continua a produrre tracce da giocatore di livello superiore, ma gli manca la continuità atletica per trasformare questi spunti in un dominio costante sulla partita.

Quante partite ha saltato De Bruyne per infortunio con il Napoli?

Kevin De Bruyne ha saltato 19 giornate di campionato per infortunio, risultando indisponibile per il 54% della stagione. Il problema principale è stata una lesione di alto grado al bicipite femorale che lo ha tenuto lontano dai campi per circa quattro mesi, compromettendo la sua continuità atletica.

Il dato che pesa come un macigno sul bilancio stagionale è proprio quello clinico. Il Napoli ha avuto a disposizione il suo trequartista di riferimento solo a tratti, e quasi mai con una condizione fisica realmente stabile. Aver disputato appena 13 gare da titolare in tutta l’annata spiega meglio di qualsiasi analisi tattica il motivo per cui il belga sia apparso spesso avulso dai ritmi forsennati richiesti dal calcio italiano.

⚠️ Il Punto Critico: L’Affidabilità Fisica La cronologia del rientro conferma un quadro clinico delicato. A inizio marzo, lo staff medico sperava di ritrovare il “vero” De Bruyne per il rush finale, ma i continui stop and go hanno impedito al giocatore di trovare il ritmo partita. Costruire il progetto tecnico della stagione 2026/2027 attorno a un calciatore che garantisce la sua presenza solo per il 46% delle gare rappresenta un rischio calcolato che la dirigenza azzurra sta valutando con estrema attenzione.

Quanto vale oggi Kevin De Bruyne sul mercato secondo Transfermarkt?

Secondo l’aggiornamento di Transfermarkt dell’8 aprile 2026, la quotazione di mercato di Kevin De Bruyne è crollata a 10 milioni di euro. FotMob lo stima invece a 15,5 milioni. Entrambi i dati confermano una drastica svalutazione legata all’età anagrafica e ai continui infortuni stagionali.

Il valore di mercato percepito del giocatore si è inevitabilmente compresso. Lontano anni luce dal suo picco storico di 76,6 milioni di euro raggiunto ai tempi del Manchester City, l’attuale valutazione certifica una realtà economica inequivocabile: il Napoli non può più considerare De Bruyne un asset da cui ricavare una plusvalenza strategica.

Se la società decidesse di metterlo sul mercato, l’eventuale uscita non servirebbe a generare un grande incasso per le casse del club, ma avrebbe un unico, fondamentale scopo: alleggerire il costo complessivo del monte ingaggi. Liberarsi del suo pesante stipendio permetterebbe al direttore sportivo Giovanni Manna di avere maggiore margine di manovra per finanziare un mercato in entrata più aggressivo e mirato su profili giovani.

Quale sarà il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli nel prossimo calciomercato?

Il futuro di De Bruyne al Napoli è in bilico. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e vorrebbe restare. Tuttavia, il club valuta la sua cessione per liberare spazio salariale. La permanenza dipenderà dalle offerte in arrivo e dalla sostenibilità economica del nuovo progetto tecnico.

La vera contraddizione del “dossier De Bruyne” risiede proprio nelle intenzioni delle parti. Sul piano contrattuale, la base è solida: l’accordo scade nel 2027. Diverse fonti vicine al giocatore riferiscono di una sua totale disponibilità a restare a Napoli, con l’idea di onorare l’impegno preso e dimostrare il suo vero valore in una stagione (si spera) priva di infortuni.

Dall’altro lato, le ricostruzioni di testate come SportMediaset definiscono la sua permanenza “tutt’altro che certa”. Il Napoli non ha la pressione di doverlo vendere per una scadenza imminente, il che consente a De Laurentiis una valutazione fredda. Se arriverà un’offerta adeguata (soprattutto dalla MLS o dall’Arabia Saudita), il club la ascolterà. Dopo un’annata così frammentata, il belga non è intoccabile, ma non è nemmeno stato scaricato ufficialmente.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL DILEMMA DE BRUYNE È LA FINE DELL’ILLUSIONE DELL'”INSTANT WIN”. La gestione di Kevin De Bruyne non è solo una questione medica o finanziaria, è il manifesto del fallimento della strategia “Instant Win” (vincere subito) adottata dal Napoli nell’ultimo biennio. Acquistare campioni affermati ma fisicamente logori ha portato a un vicolo cieco: oggi il club si ritrova con un fuoriclasse che gioca mezza stagione, costa come un top player assoluto e non ha valore di rivendita. Trattenerlo sperando in un miracolo atletico a 35 anni significa perseverare nell’errore. Cederlo, anche a costo di una minusvalenza a bilancio, sarebbe il primo vero atto di coraggio della nuova dirigenza. Le prime settimane di luglio ci diranno la verità: se De Bruyne partirà per il ritiro di Dimaro, il Napoli starà ancora vivendo di speranze; se verrà ceduto, sarà l’inizio di una vera ricostruzione strutturale.

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Parametro Analizzato Dati FotMob (Serie A) Dati Fantacalcio (Globale) Presenze (Titolare) 10 (7) 16 (13) Gol / Assist 4 / 0 5 / 0 Valutazione Media 7,18 (Rating) 6,23 (Media Voto) Giornate Infortunato – 19 (54% della stagione) Valore di Mercato 15,5 Milioni € 10 Milioni € (Transfermarkt)

📌 Tutto sulla stagione e il mercato di De Bruyne Quali sono i numeri e le statistiche della stagione di De Bruyne al Napoli? Le statistiche di Kevin De Bruyne al Napoli mostrano una produzione offensiva intermittente. Secondo FotMob, in Serie A ha collezionato 10 presenze (7 da titolare) e 4 gol in 625 minuti. Fantacalcio registra invece 16 presenze complessive e 5 reti (3 su rigore), con una media voto di 6,23. Quante partite ha saltato De Bruyne per infortunio con il Napoli? Kevin De Bruyne ha saltato 19 giornate di campionato per infortunio, risultando indisponibile per il 54% della stagione. Il problema principale è stata una lesione di alto grado al bicipite femorale che lo ha tenuto lontano dai campi per circa quattro mesi, compromettendo la sua continuità atletica. Quanto vale oggi Kevin De Bruyne sul mercato secondo Transfermarkt? Secondo l’aggiornamento di Transfermarkt dell’8 aprile 2026, la quotazione di mercato di Kevin De Bruyne è crollata a 10 milioni di euro. FotMob lo stima invece a 15,5 milioni. Entrambi i dati confermano una drastica svalutazione legata all’età anagrafica e ai continui infortuni stagionali. Quale sarà il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli nel prossimo calciomercato? Il futuro di De Bruyne al Napoli è in bilico. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e vorrebbe restare. Tuttavia, il club valuta la sua cessione per liberare spazio salariale. La permanenza dipenderà dalle offerte in arrivo e dalla sostenibilità economica del nuovo progetto tecnico.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici e le valutazioni di mercato presenti in questo dossier sono stati estratti e incrociati dai database ufficiali di FotMob (dati avanzati Serie A), Fantacalcio.it (presenze globali e infortuni) e Transfermarkt (Market Value Analysis aggiornata all’8 aprile 2026). Le discrepanze numeriche tra le piattaforme sono dovute a diversi perimetri di calcolo. Le indiscrezioni sulle strategie di mercato e sulla volontà del calciatore sono state riportate dalla redazione di SportMediaset (aprile 2026). L’analisi sulla sostenibilità del progetto tecnico rappresenta un’opinione editoriale di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Maggio 2026.



