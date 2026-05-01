Cesc Fabregas ritrova Antonio Conte da avversario in Como-Napoli. Il retroscena ai tempi del Chelsea

📋 In Sintesi La sfida di campionato tra Como e Napoli rappresenta un incrocio suggestivo tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Lo spagnolo, che compirà 39 anni lunedì prossimo, sta guidando i lariani verso una storica qualificazione in Champions League, mentre il tecnico salentino difende il tricolore sulla panchina azzurra. Il loro rapporto nasce al Chelsea nella stagione 2016-17: un legame inizialmente complesso a causa delle rigide richieste tattiche di Conte, ma culminato con la vittoria della Premier League. Nella conferenza stampa pre-partita, Fabregas ha elogiato il lavoro del suo ex allenatore, sottolineando come il Napoli abbia superato la grave emergenza infortuni mantenendo un livello di competitività altissimo.

Qual è il rapporto tra Cesc Fabregas e Antonio Conte e cosa ha detto l’allenatore del Como prima della sfida contro il Napoli?

Vederli adesso su due panchine avversarie non fa quasi più notizia, metabolizzati come siamo dalla velocità con cui il calcio brucia le sue tappe. Eppure, soltanto dodici mesi fa, immaginare Cesc Fabregas stringere la mano ad Antonio Conte in veste di collega in Serie A sembrava una proiezione da metaverso. Il rettangolo verde, tuttavia, ha il potere di azzerare le distanze anagrafiche e gerarchiche. Oggi, il tecnico catalano e il condottiero salentino si trovano esattamente sullo stesso piano, accomunati da un obiettivo che profuma di grande Europa.

Da una parte c’è il Napoli, che porta sul petto il peso e l’onore del tricolore, impegnato in una complessa difesa del titolo e nella rincorsa ai vertici della classifica. Dall’altra c’è il Como, la vera rivelazione del calcio europeo, una neopromossa che ha smesso i panni della cenerentola per indossare quelli della pretendente a un posto nella prossima, ricchissima edizione della Champions League. In mezzo, un filo rosso che unisce Londra al Lago di Como, passando per le pendici del Vesuvio.

Come è nato il rapporto tra Cesc Fabregas e Antonio Conte al Chelsea?

Il rapporto tra Cesc Fabregas e Antonio Conte è nato nel 2016 al Chelsea. Inizialmente conflittuale per le rigide richieste tattiche del tecnico salentino, il legame si è consolidato dopo una vittoria contro il Manchester City, in cui lo spagnolo fornì un assist decisivo a Diego Costa guadagnandosi la fiducia dell’allenatore.

Per comprendere la genesi di questo scontro tattico, bisogna riavvolgere il nastro fino alla stagione 2016-2017. Antonio Conte sbarca a Stamford Bridge con il compito di ricostruire un Chelsea in macerie. Cesc Fabregas, all’epoca ventinovenne, è già un monumento del calcio mondiale: ha vinto tutto con la Spagna, ha incantato all’Arsenal e ha assimilato il “tiki-taka” al Barcellona. L’impatto con il metodico allenatore italiano è uno shock culturale prima ancora che sportivo.

Lo stesso Fabregas non ha mai fatto mistero delle difficoltà iniziali. Abituato alla libertà creativa concessa da Arsène Wenger e Pep Guardiola, lo spagnolo si ritrova ingabbiato in un sistema dove ogni movimento è codificato. “È stato come andare a scuola. Ti diceva tutto esattamente nel dettaglio: cosa fare dal portiere fino all’attaccante. Con Conte la libertà non c’era, mi diceva dove dovevo passare la palla”, ha raccontato recentemente l’ex centrocampista. Nei primi tre mesi, lo spazio per lui è nullo: Conte gli preferisce la fisicità di Nemanja Matic per sostenere il suo 3-4-3.

La svolta arriva a Manchester, contro il City di Guardiola. Il Chelsea ci arriva forte di sette vittorie consecutive, ma Matic è infortunato. Conte getta Fabregas nella mischia. I Blues vincono 3-1 e lo spagnolo dipinge un assist millimetrico per il pareggio di Diego Costa. È il momento in cui l’allievo dimostra al maestro di poter essere funzionale anche all’interno di un sistema rigido. Quella stagione si concluderà con il trionfo in Premier League, cementando un rispetto reciproco che dura ancora oggi.

Qual è la filosofia tattica di Cesc Fabregas come allenatore del Como?

La filosofia tattica di Cesc Fabregas al Como fonde il possesso palla di Pep Guardiola con la mentalità vincente della nazionale spagnola e l’intensità della Premier League. Questo mix ha permesso alla squadra lombarda di lottare per la Champions League, attirando talenti internazionali come Sergi Roberto e Nico Paz.

Se Conte è l’architetto degli automatismi, Fabregas è il sarto che cuce il gioco addosso al talento. La ricetta del tecnico catalano è un distillato delle sue esperienze da calciatore. A quasi 39 anni (li compirà lunedì, risultando il secondo tecnico più giovane della Serie A dietro al baby Cuesta), ha bruciato le tappe. Dopo una brevissima anticamera nel settore giovanile, ha preso in mano la prima squadra sostituendo Moreno Longo, trasformando radicalmente l’identità del Como.

Fabregas non è solo un allenatore, è un manager all’inglese con spiccate doti psicologiche. La famosa gita a Ibiza pagata di tasca sua per festeggiare la promozione è l’emblema di una gestione del gruppo basata sull’empatia. Ma è sul mercato che il suo carisma ha fatto la differenza: ha convinto un veterano come Sergi Roberto a sposare il progetto di una neopromossa e ha spiegato a un gioiello come Nico Paz che il lago di Como poteva essere il trampolino perfetto per il calcio mondiale. Il suo Como gioca un calcio propositivo, coraggioso, che non specula sul risultato ma cerca costantemente il dominio territoriale.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo FABREGAS SI LAMENTA DELLA GABBIA DI CONTE, MA IL SUO COMO È FIGLIO DI QUELLA DISCIPLINA. C’è una profonda ipocrisia tattica nella narrazione che circonda Cesc Fabregas. Lo spagnolo ama ricordare quanto fosse “difficile” e “limitante” giocare per Antonio Conte, dipingendo se stesso come l’esteta ingabbiato dal pragmatismo italiano. Eppure, chi analizza a fondo il Como di oggi, nota un dettaglio inequivocabile: la squadra lariana difende con una ferocia e un’organizzazione posizionale che non hanno nulla a che vedere con il tiki-taka, ma che sono figlie dirette delle lezioni subite a Cobham nel 2016. Fabregas ha capito che il talento senza struttura in Serie A porta dritti alla retrocessione. La sfida di sabato non è tra il “bel gioco” e il “catenaccio”, ma tra il creatore del sistema (Conte) e l’allievo che ha rubato i segreti del maestro per applicarli a una rosa più tecnica. Se il Napoli non pareggerà l’intensità senza palla del Como, la lezione tattica rischia di subirla.

Cosa ha detto Cesc Fabregas sul Napoli di Antonio Conte prima della partita?

Nella conferenza stampa pre-partita, Cesc Fabregas ha elogiato il Napoli sottolineando come la squadra abbia superato i gravi problemi di infortuni grazie al lavoro di Antonio Conte. Lo spagnolo ha riconosciuto la grande stagione degli azzurri, evidenziando la crescita del club e le altissime aspettative della piazza.

Le parole della vigilia sono state all’insegna del profondo rispetto istituzionale e personale. Fabregas sa perfettamente che affrontare il Napoli Campione d’Italia in carica rappresenta l’esame di laurea definitivo per le ambizioni europee del suo Como. Le sue dichiarazioni non nascondono l’ammirazione per la resilienza mostrata dagli azzurri nel corso di una stagione travagliata.

“Il Napoli è una squadra che ha avuto tanti problemi, con tanti infortuni di giocatori importanti. Grande merito al lavoro di Conte”, ha sentenziato lo spagnolo davanti ai microfoni. Un’analisi lucida, che riconosce come il tecnico salentino sia riuscito a tenere la barra dritta nonostante le assenze pesanti (su tutte, quelle prolungate di De Bruyne e Anguissa nei mesi invernali). Fabregas ha poi aggiunto: “Il club è cresciuto tanto negli ultimi anni, adesso l’esigenza è alta. Hanno fatto una grande stagione, merito al gruppo e all’allenatore”. Un attestato di stima che certifica come, al di là delle differenze filosofiche, il rispetto tra i due uomini di calcio sia assoluto.

Parametro Antonio Conte (Napoli) Cesc Fabregas (Como) Età 56 anni 38 anni (39 a breve) Rapporto al Chelsea (2016-17) Allenatore (Vincitore Premier League) Calciatore (Regista del centrocampo) Filosofia Tattica Automatismi rigidi, intensità, 3-4-2-1 / 3-5-2 Possesso palla, fluidità, scuola spagnola Obiettivo Stagionale Attuale Difesa del titolo / Qualificazione Champions Storica qualificazione in Champions League

📌 Tutto sulla sfida tra Fabregas e Conte Come è nato il rapporto tra Cesc Fabregas e Antonio Conte al Chelsea? Il rapporto tra Cesc Fabregas e Antonio Conte è nato nel 2016 al Chelsea. Inizialmente conflittuale per le rigide richieste tattiche del tecnico salentino, il legame si è consolidato dopo una vittoria contro il Manchester City, in cui lo spagnolo fornì un assist decisivo a Diego Costa guadagnandosi la fiducia dell’allenatore. Qual è la filosofia tattica di Cesc Fabregas come allenatore del Como? La filosofia tattica di Cesc Fabregas al Como fonde il possesso palla di Pep Guardiola con la mentalità vincente della nazionale spagnola e l’intensità della Premier League. Questo mix ha permesso alla squadra lombarda di lottare per la Champions League, attirando talenti internazionali come Sergi Roberto e Nico Paz. Cosa ha detto Cesc Fabregas sul Napoli di Antonio Conte prima della partita? Nella conferenza stampa pre-partita, Cesc Fabregas ha elogiato il Napoli sottolineando come la squadra abbia superato i gravi problemi di infortuni grazie al lavoro di Antonio Conte. Lo spagnolo ha riconosciuto la grande stagione degli azzurri, evidenziando la crescita del club e le altissime aspettative della piazza. Chi è l’allenatore più giovane della Serie A? Attualmente l’allenatore più giovane della Serie A è Cuesta (poco più che trentenne). Cesc Fabregas, che compirà 39 anni a breve, è il secondo tecnico più giovane del campionato italiano, avendo bruciato le tappe dopo il suo ritiro dal calcio giocato.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Cesc Fabregas relative al suo rapporto con Antonio Conte ai tempi del Chelsea e le valutazioni sul Napoli attuale sono state estratte dalla conferenza stampa ufficiale pre-partita del Como. I dati storici sulla stagione 2016-2017 della Premier League sono verificabili tramite gli archivi ufficiali della competizione. L’analisi tattica comparativa (“Il Punto di Vista”) rappresenta un contenuto editoriale originale elaborato in esclusiva dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Maggio 2026.