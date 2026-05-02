Como-Napoli: orario, formazioni e diretta tv. Torna Di Lorenzo, azzurri a Como per blindare il secondo posto

📋 In Sintesi Sabato 2 maggio 2026, alle ore 18:00, lo stadio Sinigaglia ospita lo scontro diretto per l’Europa tra Como e Napoli. La squadra di Antonio Conte deve difendere il secondo posto dal Milan (distante due punti), mentre i lariani di Cesc Fabregas sognano un clamoroso quarto posto, trovandosi a sole tre lunghezze dalla Juventus. La grande notizia in casa azzurra è il rientro del capitano Giovanni Di Lorenzo dopo oltre tre mesi di infortunio. Il Napoli schiererà Alisson Santos e De Bruyne alle spalle di Hojlund, mentre il Como si affida al bomber Douvikas (12 gol) e al rientrante Nico Paz. I precedenti sorridono ai lombardi: il Napoli non vince a Como da ben 24 anni e in questa stagione è già stato eliminato dai lariani in Coppa Italia.

Quali sono le probabili formazioni di Como-Napoli, dove vederla in TV e perché è decisiva per la qualificazione in Champions League?

Il mese di maggio si apre con una sfida che vale un’intera stagione. Quella che ai nastri di partenza del campionato poteva sembrare una normale trasferta di routine, si è trasformata in uno scontro diretto di vitale importanza. Il Napoli arriva sulle sponde del Lario con l’obbligo di non sbagliare, consapevole che ogni passo falso rischia di vanificare il lavoro di un’intera annata sportiva.

Dall’altra parte della barricata c’è la più grande favola calcistica del 2026. Il Como non è più una semplice neopromossa in cerca di salvezza, ma una corazzata tattica costruita con intelligenza e guidata da un allenatore emergente che sta riscrivendo le gerarchie della Serie A. La pressione è tutta sulle spalle degli azzurri, ma le motivazioni viaggiano di pari passo su entrambi i fronti.

Perché Como-Napoli è una partita decisiva per la qualificazione in Champions League?

Como-Napoli è uno scontro diretto fondamentale per l’Europa. Il Napoli deve difendere il secondo posto dagli assalti del Milan, distante solo due punti. Il Como, vera rivelazione del campionato, si trova a sole tre lunghezze dal quarto posto occupato dalla Juventus e sogna una storica qualificazione in Champions League.

La classifica della Serie A non ammette distrazioni. Il Napoli di Antonio Conte ha attualmente due punti di vantaggio sul Milan, reduce da uno scialbo 0-0 contro la Juventus. Blindare la seconda piazza non è solo una questione di prestigio, ma garantisce introiti superiori e un posizionamento migliore nei sorteggi europei della prossima stagione. Vincere al Sinigaglia significherebbe lanciare un segnale di forza inequivocabile alle inseguitrici.

Per il Como, la prospettiva è addirittura storica. La squadra di Fabregas ha l’opportunità irripetibile di agganciare il treno per la massima competizione europea. Trovandosi a pari punti con la Roma e a un solo passo dalla Juventus quarta in classifica, i lariani sanno che un risultato positivo contro i Campioni d’Italia in carica li proietterebbe in una dimensione impensabile a inizio stagione, rendendo stretta persino la qualificazione in Europa League (o in Conference).

Quali sono le probabili formazioni di Como-Napoli e chi rientra dagli infortuni?

Antonio Conte ritrova il capitano Giovanni Di Lorenzo dopo tre mesi di assenza, un rientro vitale per la leadership azzurra. In attacco Alisson Santos affianca De Bruyne dietro Hojlund. Nel Como, Fabregas recupera Nico Paz e si affida al bomber Douvikas, con il solo Addai indisponibile.

Le scelte di formazione riflettono l’importanza della posta in palio. La notizia più rilevante in casa Napoli è senza dubbio il ritorno tra i convocati di Giovanni Di Lorenzo. L’assenza del capitano, durata oltre novanta giorni, ha pesato enormemente sugli equilibri dello spogliatoio. Il suo rientro garantisce a Conte un leader emotivo e tattico fondamentale per il rush finale. Dal punto di vista tattico, il tecnico salentino conferma il 3-4-2-1, premiando la vivacità di Alisson Santos sulla trequarti a discapito di un centrocampo più bloccato.

Il Como risponde con il suo collaudato 4-2-3-1. Cesc Fabregas può sorridere per il recupero lampo di Nico Paz, che ha smaltito il problema all’occhio patito nell’ultima gara e si riprenderà il posto sulla trequarti. L’unico assente di rilievo per i padroni di casa è Addai, ma l’undici titolare schierato dai lombardi rappresenta il meglio del potenziale a disposizione.

Como (4-2-3-1) Napoli (3-4-2-1) Butez Milinkovic-Savic Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle Olivera, Rrahmani, Buongiorno Da Cunha, Perrone Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez Diao, Nico Paz, Baturina De Bruyne, Alisson Santos Douvikas (All. Fabregas) Hojlund (All. Conte)

Quali sono i precedenti tra Como e Napoli e perché Fabregas è la bestia nera di Conte?

Il Napoli ha battuto il Como solo una volta (3-1 a ottobre 2024) dal ritorno dei lariani in Serie A. In questa stagione il Como ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia. Cesc Fabregas, ex giocatore di Conte al Chelsea, ha dimostrato di saper neutralizzare tatticamente il suo ex allenatore.

I numeri raccontano una storia di profonda sofferenza per i colori azzurri. Da quando il Como è tornato nel calcio che conta, il Napoli è riuscito a imporsi solo nella gara di andata della scorsa stagione (3-1 con reti di McTominay, Lukaku e Neres). Da quel momento, il Sinigaglia si è trasformato in una trappola mortale: vittoria lariana per 2-1 al ritorno, pareggio per 0-0 nel girone d’andata di quest’anno e, soprattutto, la sanguinosa eliminazione ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa Italia.

Il segreto di questo tabù ha un nome e un cognome: Cesc Fabregas. Lo spagnolo è stato allenato da Antonio Conte nel biennio 2016-2018 al Chelsea. In quel periodo, Fabregas ha assorbito i dettami tattici del tecnico salentino. Lo ha confermato lui stesso nella conferenza stampa di giovedì: “Se ho imparato qualcosa da lui? Ai tempi Antonio era diverso, però sì, tantissimo”. Un apprendimento che si è focalizzato soprattutto sulla questione fisica, sull’intensità e sull’andare sempre a mille all’ora. Oggi, da allenatore, sta utilizzando quelle stesse conoscenze per disinnescare le fonti di gioco del Napoli.

⚠️ Il Tabù del Sinigaglia e i fallimenti del 2002 Per trovare l’ultima vittoria del Napoli in trasferta a Como bisogna riavvolgere il nastro di ben 24 anni. Era il 6 gennaio 2002, campionato di Serie B: gli azzurri di De Canio si imposero per 0-2 con reti di Magoni e Stellone contro i lariani di Dominissini. Un successo inutile, perché il Como andò in Serie A e il Napoli restò in B. Le due squadre si ritrovarono un paio di stagioni dopo: fu un disastro per il Napoli, sconfitto in entrambe le partite (0-1 e 0-2). Il dato più drammatico di quell’epoca? Entrambe le società sarebbero poi fallite: i campani al termine di quel campionato, i lombardi 12 mesi più tardi.

Chi sono i giocatori chiave della sfida tra Como e Napoli?

La partita si deciderà sull’asse offensivo. Il Como si affida ad Anastasios Douvikas, autore di 12 reti stagionali e tornato al gol contro il Genoa. Il Napoli risponde con gli inserimenti di Scott McTominay, arrivato a quota 9 gol in campionato e decisivo nell’ultimo turno contro la Cremonese.

Se le difese dovranno fare gli straordinari, i riflettori sono puntati sui finalizzatori. Anastasios Douvikas è l’arma letale di Fabregas: il centravanti greco ha ritrovato la via della rete contro il Genoa, spezzando un digiuno che durava dal 22 marzo (quando segnò nel 5-0 contro il Pisa). Con 12 centri in campionato, rappresenta il terminale offensivo perfetto per capitalizzare il gioco palla a terra dei trequartisti lariani.

Sul fronte opposto, il Napoli si aggrappa al suo centrocampista con l’anima da bomber. Scott McTominay sta vivendo una stagione straordinaria dal punto di vista realizzativo. Con 9 reti all’attivo (due nelle ultime tre gare di Serie A), lo scozzese è l’uomo in grado di spaccare le difese avversarie con i suoi inserimenti a fari spenti. In una partita che si preannuncia bloccata tatticamente, i suoi strappi fisici potrebbero fare la differenza.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RIENTRO DI DI LORENZO MASCHERA UN VUOTO DI LEADERSHIP PREOCCUPANTE. Tutti celebrano il ritorno di Giovanni Di Lorenzo come la panacea ai mali del Napoli, ma la realtà tattica e psicologica è molto più cruda. Se una squadra che punta alla Champions League va in apnea emotiva per l’assenza di un singolo giocatore (per quanto carismatico), significa che il “sistema Conte” non ha creato leader alternativi. Fabregas lo sa perfettamente e imposterà la gara per isolare il capitano azzurro, testandone la tenuta fisica dopo tre mesi di stop. Como è il banco di prova definitivo: se il Napoli non vince oggi, aggrappandosi all’alibi delle assenze passate, l’effetto normalizzatore della gestione tecnica sarà compiuto. Questa squadra deve dimostrare di saper vincere di collettivo, non per intercessione del suo capitano.

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Dove vedere Como-Napoli in diretta TV e streaming?

La sfida Como-Napoli di sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00 sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match in TV tramite l’app per smart TV, oppure in streaming su smartphone, tablet e PC accedendo al sito ufficiale della piattaforma.

Per i tifosi azzurri che non potranno seguire la squadra in trasferta sulle rive del lago, l’appuntamento è fissato davanti agli schermi. La telecronaca del match racconterà ogni istante di una sfida che promette scintille, con ampi pre e post-partita dedicati all’analisi tattica dello scontro tra maestro (Conte) e allievo (Fabregas).

📌 Tutto su Como-Napoli Quando e a che ora si gioca Como-Napoli? La partita valida per il campionato di Serie A si giocherà oggi, sabato 2 maggio 2026, con fischio d’inizio fissato alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi rientra dall’infortunio nel Napoli contro il Como? Antonio Conte ritrova il capitano Giovanni Di Lorenzo, che torna a disposizione dopo oltre tre mesi di assenza per infortunio, garantendo un recupero fondamentale in termini di leadership e qualità tecnica. Qual è l’ultimo precedente tra Como e Napoli in campionato? Nel girone d’andata di questa stagione, la sfida tra Napoli e Como è terminata con un ostico pareggio per 0-0. Inoltre, i lariani hanno eliminato gli azzurri ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa Italia. Chi sono i migliori marcatori di Como e Napoli? Per il Como spicca Anastasios Douvikas, autore di 12 reti in campionato. Il Napoli risponde con gli inserimenti del centrocampista Scott McTominay, che ha raggiunto quota 9 gol stagionali in Serie A.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le statistiche relative ai precedenti storici (inclusa la vittoria del 2002 in Serie B e i successivi fallimenti societari), i dati sui gol stagionali dei calciatori e le informazioni sulle probabili formazioni sono stati verificati tramite i database ufficiali della Lega Serie A e le conferenze stampa degli allenatori. Le dichiarazioni di Cesc Fabregas sono tratte dalla conferenza stampa ufficiale pre-partita. L’analisi tattica del match rappresenta un contenuto editoriale originale della redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 2 Maggio 2026.



