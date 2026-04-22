Napoli senza Conte: spunta il ritorno di Sarri, Mancini apre. Fabregas bocciato dai tifosi

📋 In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è in bilico, nonostante un contratto valido fino al 2027. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha lanciato un chiaro ultimatum: in caso di volontà di addio, la decisione deve essere comunicata subito per non ritardare la programmazione. Conte, dal canto suo, subordina la permanenza a precise garanzie sulla competitività del progetto tecnico. Per evitare il caos post-Spalletti, il club ha già pronto un “Piano B” basato sull’esperienza: in pole position ci sono il grande ex Maurizio Sarri (reduce dallo 0-2 inflitto agli azzurri con la sua Lazio) e Roberto Mancini, attualmente all’Al-Sadd ma possibilista su un ritorno in Serie A. Crollano invece le quotazioni di Cesc Fabregas: la crisi di risultati del suo Como e una fase difensiva ritenuta troppo fragile hanno spinto i tifosi e la critica a bocciare l’ipotesi spagnola.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli se va via Conte? Il piano B con Sarri o Mancini

C’è un paradosso temporale che aleggia sulle scrivanie di Castel Volturno: Antonio Conte ha un contratto blindato fino al 30 giugno 2027, eppure il suo futuro sembra doversi decidere nelle prossime due settimane. Il calcio moderno non ammette pause di riflessione, e la dirigenza partenopea ha imparato a proprie spese quanto possa essere devastante farsi trovare impreparati al momento dei saluti.

Il fantasma dell’annus horribilis post-Scudetto, caratterizzato dalla disastrosa staffetta tra Garcia, Mazzarri e Calzona, guida oggi le mosse di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha deciso di giocare d’anticipo, mettendo l’allenatore salentino di fronte a un bivio netto. Ma la partita a scacchi tra proprietà e guida tecnica si gioca su un tavolo molto più complesso, dove le ambizioni personali si scontrano con le reali possibilità di investimento del club.

Perché Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli nonostante il contratto fino al 2027?

Antonio Conte lascerà il Napoli solo se non riceverà garanzie tecniche ed economiche sul progetto futuro. Nonostante il contratto fino al 2027, il tecnico salentino pretende una squadra costruita per lottare per il vertice. Le parole di De Laurentiis impongono una decisione rapida entro le prossime settimane.

A svelare i retroscena di questa delicata fase diplomatica è l’edizione odierna de Il Mattino. Il messaggio inviato da De Laurentiis da Los Angeles non ammette repliche: «Se vuole andare via me lo dica subito». Non è una cacciata, ma un invito perentorio alla chiarezza. Il Napoli deve programmare il mercato estivo, gestire i rientri dai prestiti e risolvere i nodi legati ai contratti pesanti (Lukaku e De Bruyne su tutti), e non può farlo con un allenatore in bilico.

Dal canto suo, Conte a Napoli si trova bene. Le sirene della Nazionale italiana, al momento, non rappresentano una tentazione sufficiente per fargli abbandonare il lavoro quotidiano sul campo. Il vero e unico scoglio è la progettualità. Conte è un “animale da vittoria”, un tecnico programmato per arrivare primo o secondo. Se il ridimensionamento del monte ingaggi dovesse tradursi in un indebolimento strutturale della rosa, il passo indietro diventerebbe inevitabile. Il tecnico non accetterà mai di partire ai nastri di partenza senza avere le armi per lottare con il coltello tra i denti contro Inter e Juventus.

⚠️ Il Fattore Tempo Le parole di De Laurentiis non lasciano spazio a meline. Il Napoli non può permettersi di arrivare a giugno senza una certezza sulla guida tecnica. Se Conte dovesse decidere di salutare, il club avrà bisogno di tutto il mese di maggio per bloccare il sostituto e avviare la rifondazione tattica. Ogni giorno di ritardo rischia di compromettere l’intera stagione 2026/2027.

Chi sono i candidati per la panchina del Napoli in caso di addio di Conte?

In caso di separazione da Conte, il piano B di Aurelio De Laurentiis prevede due profili esperti: Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Il primo è reduce dalla vittoria al Maradona con la Lazio, mentre il secondo, attualmente all’Al-Sadd, ha recentemente aperto a un possibile approdo in azzurro.

L’imperativo categorico della dirigenza è evitare scommesse. Se Conte dovesse fare le valigie, il Napoli si affiderà a un profilo di altissimo spessore internazionale e profonda conoscenza della Serie A. Il nome che scalda maggiormente i cuori dei romantici è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha appena impartito una severa lezione di calcio proprio al Maradona, guidando la sua Lazio a un netto 0-2 contro gli azzurri. A Napoli ha lasciato un ricordo indelebile, legato a quel record di 91 punti nella stagione 2017-18 che grida ancora vendetta. Tornare per vincere ciò che gli sfuggì all’epoca chiuderebbe un cerchio narrativo perfetto.

L’alternativa di lusso porta in Qatar. Roberto Mancini, attualmente legato all’Al-Sadd da un contratto faraonico, non ha mai nascosto il desiderio di tornare nel calcio che conta. Le sue recenti dichiarazioni rilasciate a CalcioNapoli24 («Futuro al Napoli? Tutto è possibile») hanno aperto una porticina che Giovanni Manna è pronto a spalancare. Mancini porterebbe in dote un pedigree da vincente e una gestione dello spogliatoio ideale per piazze calde ed esigenti.

Perché i tifosi del Napoli bocciano l’ipotesi Cesc Fabregas come nuovo allenatore?

Cesc Fabregas ha perso consensi a causa del recente crollo del Como, uscito dalla zona Champions League e dalla Coppa Italia. I tifosi del Napoli e la critica lo ritengono tatticamente sbilanciato e incapace di difendere, preferendo profili più esperti o sognando nomi irraggiungibili come Jurgen Klopp.

Fino a un mese fa, il nome di Cesc Fabregas circolava negli ambienti partenopei come il “sogno proibito” di De Laurentiis. Il suo Como incantava l’Italia con una proposta di gioco offensiva, moderna e coraggiosa, stazionando stabilmente al quarto posto. Oggi, quello scenario si è ribaltato. La flessione verticale dei lariani ha esposto i limiti strutturali del tecnico spagnolo.

L’eliminazione dalla Coppa Italia e l’uscita dalla zona Champions hanno evidenziato una fase difensiva troppo fragile per poter reggere le pressioni di una piazza che punta al titolo. Come ricordato dallo stesso De Laurentiis in una recente intervista, «Se difendi, probabilmente vinci. Se vuoi solo attaccare, magari è più spettacolare, ma probabilmente non vinci nulla». Una filosofia che i tifosi azzurri hanno sposato in pieno: nei sondaggi e sui social, il nome di Fabregas è scivolato in fondo alle preferenze, superato dalla nostalgia per Sarri, dal pragmatismo di Mancini e dalle utopie legate a Jurgen Klopp.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RITORNO DI SARRI SAREBBE UN SUICIDIO TATTICO PER QUESTA ROSA. L’idea di riportare Maurizio Sarri a Napoli accende i cuori, ma spegne la logica calcistica. La dirigenza sta commettendo lo stesso errore di valutazione fatto nel post-Spalletti: scegliere il nome senza guardare le caratteristiche dei giocatori a contratto. Questa rosa è stata plasmata a immagine e somiglianza di Antonio Conte. Giocatori come Buongiorno (abituato a difendere a tre a tutto campo), McTominay (incursore puro) e gli esterni a tutta fascia sono strutturalmente incompatibili con il 4-3-3 palleggiato e posizionale del tecnico toscano. Se Conte dovesse partire, affidare questa squadra a Sarri significherebbe dover smantellare e ricostruire l’intero undici titolare per la terza volta in tre anni. Un lusso economico che il Napoli, oggi, non può assolutamente permettersi.

Candidato Status Attuale Modulo Preferito Fattibilità / Scenario Antonio Conte Sotto contratto (2027) 3-4-2-1 ⚠️ In Bilico (Ultimatum ADL) Maurizio Sarri Lazio 4-3-3 🔥 Piano B Principale Roberto Mancini Al-Sadd (Qatar) 4-3-3 / 4-2-3-1 ⏳ Alternativa di Lusso Cesc Fabregas Como 4-2-3-1 📉 Quotazioni in Crollo

📌 Tutto sul futuro della panchina del Napoli Perché Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli nonostante il contratto fino al 2027? Antonio Conte lascerà il Napoli solo se non riceverà garanzie tecniche ed economiche sul progetto futuro. Nonostante il contratto fino al 2027, il tecnico salentino pretende una squadra costruita per lottare per il vertice. Le parole di De Laurentiis impongono una decisione rapida entro le prossime settimane. Chi sono i candidati per la panchina del Napoli in caso di addio di Conte? In caso di separazione da Conte, il piano B di Aurelio De Laurentiis prevede due profili esperti: Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Il primo è reduce dalla vittoria al Maradona con la Lazio, mentre il secondo, attualmente all’Al-Sadd, ha recentemente aperto a un possibile approdo in azzurro. Perché i tifosi del Napoli bocciano l’ipotesi Cesc Fabregas come nuovo allenatore? Cesc Fabregas ha perso consensi a causa del recente crollo del Como, uscito dalla zona Champions League e dalla Coppa Italia. I tifosi del Napoli e la critica lo ritengono tatticamente sbilanciato e incapace di difendere, preferendo profili più esperti o sognando nomi irraggiungibili come Jurgen Klopp. Cosa ha detto De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte? Il presidente Aurelio De Laurentiis ha mandato un messaggio chiaro all’allenatore: “Se vuole andare via me lo dica subito”. L’obiettivo della società è evitare impasse o punti morti che rischierebbero di ritardare la programmazione del mercato in vista della prossima stagione.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative al futuro di Antonio Conte, all’ultimatum di Aurelio De Laurentiis e ai possibili sostituti (Maurizio Sarri e Roberto Mancini) sono state estratte e verificate dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Le dichiarazioni di apertura di Mancini sono state rilasciate in esclusiva a CalcioNapoli24. L’analisi sull’incompatibilità tattica tra la rosa attuale e il modulo di Sarri (“Il Punto di Vista”) rappresenta un contenuto editoriale originale elaborato dalla redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026.



