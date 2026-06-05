Napoli, Anguissa ha un solo anno di contratto: Allegri può cambiare tutto e Rios resta in attesa

📋 In Sintesi Il mercato del Napoli a centrocampo è attualmente bloccato dalla situazione di Frank Zambo Anguissa. Il club ha esercitato l’opzione unilaterale per prolungare il suo contratto fino al 2027, lasciandogli di fatto un solo anno di accordo garantito, con i colloqui per un rinnovo a lungo termine congelati dallo scorso novembre. Questa precarietà lo spingerebbe verso la cessione, ma l’imminente arrivo in panchina di Massimiliano Allegri potrebbe ribaltare le carte in tavola: il tecnico livornese valuterà il camerunense in ritiro e potrebbe decidere di trattenerlo. Questo stallo tiene in stand-by l’acquisto di Richard Rios, talento 26enne del Benfica valutato 30 milioni di euro, già bloccato dal DS Manna come erede designato ma in attesa che si liberi una casella.

Qual è la situazione contrattuale di Anguissa al Napoli, cosa deciderà Allegri e perché Richard Rios è bloccato?

Mentre la società archivia ufficialmente l’era di Antonio Conte con i ringraziamenti di rito per il quarto Scudetto, le attenzioni del direttore sportivo Giovanni Manna si concentrano sul futuro. Il Napoli non uscirà stravolto dal mercato estivo, ma necessita di ritocchi mirati per assecondare la visione del nuovo allenatore. Il vero nodo gordiano, in questo momento, si trova a centrocampo, dove un intricato effetto domino rischia di rallentare le strategie del club.

Fino a quando è sotto contratto Anguissa con il Napoli?

Il club ha esercitato l’opzione unilaterale fino al 2027, garantendo di fatto un solo anno di contratto residuo, con i colloqui per il rinnovo congelati.

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Frank Zambo Anguissa è da anni il motore fisico del centrocampo azzurro. Ha piantato radici profonde in città ed è stato un simbolo sia del terzo Scudetto di Spalletti che del quarto tricolore di Conte. Eppure, la sua permanenza non è mai stata così in bilico. Il motivo è puramente contrattuale: il Napoli ha recentemente esercitato l’opzione unilaterale che allunga la scadenza del suo accordo dal 2026 al 2027.

All’atto pratico, questo significa che al camerunense resta una sola stagione garantita. Un orizzonte temporale troppo breve per un giocatore del suo calibro, che prima dell’infortunio subito a novembre si aspettava un rinnovo pluriennale e strutturato. Da quel momento, invece, i colloqui sono finiti in freezer e il clima tra l’entourage e la società si è irrigidito, rendendo l’ipotesi di una cessione estiva estremamente concreta.

Come cambia il futuro di Anguissa con l’arrivo di Massimiliano Allegri?

Il nuovo tecnico potrebbe bloccare la cessione: valuterà il giocatore in ritiro e, apprezzandone le doti fisiche, potrebbe chiederne la permanenza.

Proprio quando le valigie sembravano pronte, l’imminente cambio di guida tecnica ha rimescolato le carte. Massimiliano Allegri, che attende solo di risolvere le pendenze burocratiche con il Milan per firmare con De Laurentiis, avrà l’ultima parola sul destino del centrocampista.

Storicamente, l’allenatore livornese apprezza i centrocampisti dotati di grande struttura fisica, capaci di garantire filtro davanti alla difesa e inserimenti (caratteristiche che Anguissa possiede in abbondanza). Allegri valuterà attentamente il giocatore durante il ritiro estivo a Dimaro. Se dovesse ritenerlo funzionale al suo progetto tattico (che sia un 4-3-3 o un 3-4-2-1), la cessione verrebbe bloccata, costringendo la società a riaprire il tavolo per il rinnovo per non perderlo a parametro zero l’anno successivo.

Perché l’acquisto di Richard Rios al Napoli è in stand-by?

Il talento del Benfica costa 30 milioni di euro ed è l’erede designato, ma il suo arrivo è bloccato finché non si definirà l’uscita di Anguissa.

Questo stallo contrattuale e tecnico ha una vittima illustre sul mercato in entrata: Richard Rios. Il centrocampista colombiano, fresco di 26esimo compleanno e pronto a mettersi in mostra al Mondiale americano, è il nome in cima alla lista di Giovanni Manna. Di proprietà del Benfica, Rios abbina una fisicità dirompente a un’ottima qualità di palleggio, risultando l’identikit perfetto per sostituire Anguissa.

Il fascino di “Parthenope” ha già colpito il giocatore, ma l’operazione è complessa. Il club portoghese valuta il cartellino circa 30 milioni di euro più bonus. Un investimento importante che il Napoli è disposto a fare, ma solo a una condizione: che si liberi prima lo spazio (salariale e numerico) a centrocampo. Finché Allegri non prenderà una decisione definitiva su Anguissa, Rios resterà in stand-by, con il rischio che altre big europee possano inserirsi nella trattativa durante il Mondiale.

Il Bivio a Centrocampo: Anguissa vs Rios Parametro Frank Zambo Anguissa Richard Rios Età 30 anni 26 anni Scadenza Contratto 2027 (1 solo anno residuo) In essere (Benfica) Status Mercato In bilico (Valutazione Allegri) In stand-by (Bloccato) Valutazione Cartellino ~ 20-25 Milioni di euro ~ 30 Milioni di euro + bonus

L’Effetto Domino nel centrocampo del Napoli Scenario Allegri Conseguenza su Anguissa Conseguenza su Rios Bocciatura in ritiro ❌ Cessione immediata ✅ Assalto finale al Benfica Conferma tattica ✅ Permanenza (con nodo rinnovo) ❌ Trattativa abbandonata Valutazione prolungata ⚠️ Rischio scadenza 2027 ⚠️ Rischio inserimento altre big

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RISCHIO DI PERDERE TEMPO (E TALENTI). La situazione di Anguissa è l’emblema di come le lungaggini burocratiche possano bloccare il mercato. Esercitare un’opzione unilaterale per un solo anno è una mossa che scontenta il giocatore e non tutela la società, che rischia di perderlo a zero tra dodici mesi. Ora la palla passa ad Allegri, ma il tempo stringe. Tenere in stand-by un talento come Richard Rios nell’anno del Mondiale è un azzardo pericolosissimo: se il colombiano dovesse brillare negli Stati Uniti, il suo prezzo schizzerebbe ben oltre i 30 milioni e la concorrenza diventerebbe spietata. Il Napoli deve prendere una decisione netta prima della partenza per Dimaro: o si rinnova Anguissa con convinzione, o si chiude subito per Rios. I tentennamenti, nel calcio moderno, si pagano a caro prezzo.

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📌 Tutto sul mercato a centrocampo del Napoli Fino a quando è sotto contratto Anguissa con il Napoli? Il contratto di Anguissa scade nel 2027. Il Napoli ha esercitato un’opzione unilaterale per prolungarlo di un anno rispetto alla scadenza originale del 2026, lasciandogli un solo anno residuo. Come cambia il futuro di Anguissa con l’arrivo di Massimiliano Allegri? Il nuovo tecnico potrebbe bloccare la cessione: valuterà il giocatore in ritiro e, apprezzandone le doti fisiche, potrebbe chiederne la permanenza, rimescolando le carte del mercato. Perché l’acquisto di Richard Rios al Napoli è in stand-by? Il talento del Benfica è l’erede designato, ma il suo arrivo è bloccato finché non si definirà l’uscita di Anguissa per liberare spazio salariale e numerico in rosa. Quanto costa il cartellino di Richard Rios? Il Benfica valuta il centrocampista colombiano circa 30 milioni di euro più bonus. Una cifra importante che il Napoli investirebbe solo in caso di cessione di Anguissa. Perché il rinnovo a lungo termine di Anguissa si è bloccato? I colloqui per un rinnovo pluriennale si sono congelati dopo l’infortunio subito dal giocatore a novembre, creando un clima di incertezza tra l’entourage e la società. Come ha salutato il Napoli Antonio Conte? Il club ha pubblicato una nota ufficiale sui social ringraziando il tecnico per la vittoria del quarto Scudetto e della Supercoppa, confermando la risoluzione consensuale anticipata.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni riguardanti l’opzione unilaterale esercitata sul contratto di Frank Zambo Anguissa e l’interesse di mercato per Richard Rios (inclusa la valutazione stimata di 30 milioni di euro) sono frutto di ricostruzioni giornalistiche e non rappresentano ancora trattative ufficializzate dai club coinvolti. Le decisioni tecniche definitive sulla permanenza del camerunense saranno prese solo dopo l’insediamento ufficiale di Massimiliano Allegri. Il comunicato su Antonio Conte è citato testualmente dai canali ufficiali della SSC Napoli. Ultimo aggiornamento: 5 Giugno 2026.





