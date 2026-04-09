Chi è Richard Ríos: carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con il Napoli per il centrocampista colombiano del Benfica

CHI È RICHARD RÍOS. Richard Ríos Montoya, 25 anni, è il centrocampista colombiano dello SL Benfica entrato nel mirino del Napoli come primo grande obiettivo del mercato estivo 2026. Nato a

Vegachí, Colombia, è cresciuto nel futsal prima di esplodere al Palmeiras e conquistare l’Europa con il Benfica per 27 milioni di euro. Nella stagione in corso conta 40 presenze, 5 gol e 5 assist. Secondo Gianluca Di Marzio

(Sky Sport), il Napoli ha già avviato i contatti: il Benfica chiede oltre 35 milioni, il Napoli si ferma per ora a 30. Il club portoghese deve effettuare almeno una cessione entro il 30 giugno 2026, e Ríos è il candidato principale.

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Chi è Richard Ríos, il centrocampista del Benfica nel mirino del Napoli?

Richard Ríos Montoya è un centrocampista colombiano di 25 anni che gioca nello SL Benfica. Nato il 2 giugno 2000 a Vegachí, Colombia, è cresciuto nel futsal prima di esplodere nel calcio professionistico con Flamengo, Guarani e Palmeiras, con cui ha vinto il Brasileirão 2023 e la Copa América 2024 con la Nazionale colombiana. Da luglio 2025 è al Benfica, acquistato per 27 milioni. Ad aprile 2026 è il primo nome sulla lista del DS Giovanni Manna per il calciomercato estivo del Napoli.

Anagrafica completa

Richard Ríos Montoya nasce il 2 giugno 2000 a Vegachí, piccolo comune del dipartimento di Antioquia, Colombia. Centrocampista di ruolo, gioca attualmente nello SL Benfica con la maglia numero 20 e indossa la fascia della Nazionale Colombiana.

Dato Valore Nome completo Richard Ríos Montoya Data di nascita 2 giugno 2000 Luogo di nascita Vegachí, Antioquia, Colombia Età 25 anni Nazionalità Colombiana Ruolo principale Centrocampista centrale / Mediano Ruoli alternativi Mezzala, Centrocampista box-to-box Piede Destro Altezza 187 cm Peso 82 kg Maglia N° 20 Club attuale SL Benfica (dal luglio 2025) Contratto Fino al 30 giugno 2030 Clausola rescissoria 100 milioni di euro Valore di mercato ~38,9 milioni di euro

Dove nasce Richard Ríos e come è iniziata la sua carriera?

Richard Ríos nasce a Vegachí, un piccolo comune dell’Antioquia colombiano. La sua carriera inizia nel futsal — non nel calcio a 11 — dopo essere stato scartato da bambino perché ritenuto troppo gracile. A 16 anni diventa professionista nel futsal, finché gli scout del Flamengo lo notano al Campionato Sudamericano Under-20 del 2018 e lo portano in Brasile.

Vegachí è una realtà geograficamente lontana dai grandi centri del calcio sudamericano. Richard Ríos cresce in un contesto umile, dove la strada verso il professionismo è tutt’altro che garantita. Il futsal si rivela per lui una palestra straordinaria: tecnica raffinata nello spazio ridotto, visione periferica, rapidità di pensiero.

Sono esattamente queste le qualità che lo renderanno riconoscibile in Europa anni dopo. Dopo due mesi di valutazione al Flamengo, il club più titolato del Brasile decide di tesserarlo nelle proprie giovanili.

Carriera tappa per tappa: da Flamengo al Benfica

Richard Ríos ha percorso un percorso di carriera non lineare: Flamengo (2019-2022), prestito al Mazatlán con grave infortunio al ginocchio, Guarani FC da svincolato, poi il grande salto al Palmeiras nel 2023 dove ha vinto il Brasileirão, e infine il Benfica da luglio 2025 per 27 milioni di euro.

CR Flamengo (2019–2022)

Il trasferimento in Brasile è una sfida enorme per un ragazzo di 16 anni che non parla portoghese e non conosce nessuno. Ríos racconta di aver imparato la lingua ascoltando musica brasiliana, un metodo autodidatta che racconta molto del suo carattere resiliente.

Il 23 gennaio 2020 arriva il suo esordio in prima squadra nella vittoria per 1-0 contro il Vasco da Gama nel Campeonato Carioca, entrando nella ripresa al posto di Matheus Dantas. A settembre 2020, in piena emergenza Covid nel gruppo squadra, esordisce in Série A nella trasferta pareggiata 1-1 contro il Palmeiras — lo stesso club che lo comprerà tre anni dopo.

Nel giugno 2021 il Flamengo lo manda in prestito al Mazatlán FC in Messico, dove a settembre subisce un grave infortunio al ginocchio che lo tiene ai box fino ad aprile 2022.

Al rientro disputa solo sei partite: il Mazatlán non esercita la clausola di riscatto da 1 milione di dollari e lo rimanda al Flamengo.

Guarani FC (2022–2023)

Il 4 agosto 2022 Ríos rescinde consensualmente con il Flamengo. Una mossa coraggiosa: sceglie di ripartire dal Guarani FC da svincolato. È qui che segna il suo primo gol da professionista: 11 ottobre 2022, 1-0 casalingo

contro il CRB. Disputa complessivamente 20 partite con il Guarani tra Campeonato Paulista e Série B, segnando 3 reti. Le prestazioni attirano l’attenzione del Palmeiras.

Palmeiras (2023–2025)

Il 28 marzo 2023 Ríos firma a titolo definitivo con il Palmeiras. È la svolta della carriera. Sotto la guida di Abel Ferreira, il colombiano esplode definitivamente:

2023: 37 presenze in Série A, 2 gol, 10 presenze in Copa Libertadores — conquista il Brasileirão 2023

37 presenze in Série A, 2 gol, 10 presenze in Copa Libertadores — conquista il 2024: 49 presenze totali, 4 gol — vince il Campeonato Paulista 2024 imbattuto. La Copa América lo trasforma in nome noto a livello mondiale

49 presenze totali, 4 gol — vince il imbattuto. La Copa América lo trasforma in nome noto a livello mondiale 2025: 35 presenze, 4 gol prima del trasferimento al Benfica

35 presenze, 4 gol prima del trasferimento al Benfica Totale Palmeiras: 137 presenze, 11 gol

SL Benfica (luglio 2025 – oggi)

Il 23 luglio 2025 Ríos sbarca in Europa. Il Benfica lo acquista per 27 milioni di euro, battendo la concorrenza della Roma di Gasperini e dell’Inter. Firma un contratto fino al 30 giugno 2030 con clausola rescissoria da 100 milioni.

L’impatto è immediato: a agosto 2025 vince la Supertaça Cândido de Oliveira. Il 10 dicembre 2025

segna il suo primo gol in Champions League nella vittoria per 2-0 contro il Napoli — oggi, aprile 2026, è proprio il Napoli il club più caldo per comprarlo. Il 14 marzo 2026 segna il primo gol in Liga Portugal nella vittoria 2-1 contro l’Arouca.

Statistiche stagione 2025/26 aggiornate al 9 aprile 2026

Nella stagione 2025/26 Richard Ríos conta circa 40 presenze totali con il Benfica,

con 5 gol e 5 assist tra Liga Portugal, Champions League e coppe nazionali. In Champions

League ha registrato una precisione nei passaggi dell’85,67% e una velocità massima di

30,2 km/h.

Richard Ríos — Statistiche stagione 2025/26 (9 aprile 2026) Competizione Presenze Gol Assist Liga Portugal 22 1 3 Champions League 10 1 2 Coppa Portogallo / Coppa di Lega 6 3 0 Supercoppa Portogallo 1 0 0 TOTALE STAGIONE ~40 5 5

Dati tecnici UEFA Champions League:

Precisione nei passaggi: 85,67%

Velocità massima registrata: 30,2 km/h

Distanza media percorsa a partita: 3,17 km

Carriera totale al 9 aprile 2026: ~197 presenze, 17 gol

Quali sono le caratteristiche tecniche di Richard Ríos?

Richard Ríos è un mediano puro con qualità da box-to-box. I suoi punti di forza sono la resistenza fisica eccezionale, il gioco nello stretto ereditato dal futsal, la precisione nei passaggi e la capacità di recupero palla. Sa inserirsi in area e arrivare al gol nei momenti decisivi.

Ríos nasce come mediano puro ma ha dimostrato di poter interpretare tutti i ruoli del centrocampo. Il suo profilo tecnico si compone di questi elementi:

Resistenza fisica eccezionale — mantiene altissima intensità per tutti i 90 minuti grazie a una condizione atletica straordinaria

— mantiene altissima intensità per tutti i 90 minuti grazie a una condizione atletica straordinaria Gioco nello stretto — eredità diretta del futsal: sa ricevere e smistare in spazi ridottissimi sotto pressione

— eredità diretta del futsal: sa ricevere e smistare in spazi ridottissimi sotto pressione Impostazione del gioco — lettura anticipata delle situazioni, ama costruire dal basso con qualità

— lettura anticipata delle situazioni, ama costruire dal basso con qualità Intercettazioni e pressing — tra i centrocampisti più attivi della Liga Portugal per duelli vinti e palloni recuperati

— tra i centrocampisti più attivi della Liga Portugal per duelli vinti e palloni recuperati Inserimento senza palla — sa arrivare in area nel momento giusto, come dimostrano i gol nelle coppe

— sa arrivare in area nel momento giusto, come dimostrano i gol nelle coppe Leadership silenziosa — punto di riferimento nello spogliatoio del Benfica nonostante sia arrivato da un anno

Su uno spunto critico importante: Mourinho ha riconosciuto pubblicamente che Ríos non ha esattamente le caratteristiche che cerca per quel ruolo specifico nel suo sistema.

Una dichiarazione che paradossalmente ha aperto le porte al suo addio estivo e che spiega perché il Benfica sia disposto a trattare nonostante il contratto lungo.

Richard Ríos e la Nazionale Colombiana: dalla Copa América ai Mondiali 2026

Richard Ríos esordisce con la Colombia il 12 ottobre 2023 nel pareggio 2-2 contro l’Uruguay nelle qualificazioni Mondiali. Si consacra a livello internazionale alla Copa América 2024, dove segna ai quarti contro Panama e trascina la Colombia fino alla finale persa 1-0 contro l’Argentina. Conta oggi circa 30 presenze e 2 gol in Nazionale.

La Copa América 2024 è il suo momento di consacrazione internazionale. Ríos disputa un torneo eccezionale: titolare inamovibile nel centrocampo colombiano, gol ai quarti di finale contro Panama nella goleada 5-0, semifinale vinta 1-0 contro l’Uruguay e finale persa 1-0 ai supplementari contro l’Argentina campione del mondo.

Quella Copa América trasforma Ríos in uno dei centrocampisti più seguiti del continente, attirando l’attenzione definitiva del Benfica e di mezza Europa.

Ora si prepara al Mondiale 2026 — il primo della sua carriera — che si disputerà in USA, Canada e Messico nell’estate 2026. La Colombia si è qualificata e Ríos è uno degli uomini chiave di Néstor Lorenzo.

Statistiche in Nazionale al 9 aprile 2026:

30 presenze totali

2 gol (amichevole vs USA giugno 2024; Copa América vs Panama luglio 2024)

Tornei: Copa América 2024, Qualificazioni Mondiali 2026

Palmarès completo di Richard Ríos

🏆 Brasileirão Serie A — 2023 (Palmeiras)

— 2023 (Palmeiras) 🏆 Campeonato Paulista — 2023, 2024 (Palmeiras)

— 2023, 2024 (Palmeiras) 🏆 Supertaça Cândido de Oliveira (Supercoppa portoghese) — 2025 (Benfica)

Richard Ríos al Napoli: le cifre della trattativa secondo Di Marzio

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli è in questo momento il club più concreto per Richard Ríos. I contatti sono già partiti: il Benfica chiede oltre 35 milioni di euro, il Napoli vorrebbe chiudere a 30. Il Benfica è obbligato a effettuare almeno una cessione entro il 30 giugno 2026 per motivi di bilancio, e Ríos è il candidato principale all’uscita.

Queste le parole esatte di Gianluca Di Marzio (Sky Sport, 9 aprile 2026):

“Richard Ríos non è mai entrato seriamente nelle grazie di Mourinho e il Benfica potrebb essere costretto a fare almeno una cessione entro il 30 giugno: Ríos è il candidato principale. La richiesta iniziale sarebbe superiore ai 35 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe fermarsi a 30. I contatti sono già partiti: il Napoli sta cercando di capire se e come poter procedere su quest’operazione. Centrocampista che la Roma aveva cercato di

prendere durante l’estate — era una richiesta di Gasperini —, anche l’Inter si era mossa a luglio per capire se ci fossero i margini. In realtà, già prima della Roma si era mossa l’Inter: da diverse stagioni Ríos è un giocatore che piace alla dirigenza nerazzurra.

Sicuramente, in questo momento, il Napoli è concentrato sull’operazione Richard Ríos, che potrebbe essere il primo vero grande colpo dell’estate azzurra.”

Sul fronte opposto, la testata portoghese Record fonti interne al Benfica smentiscono l’arrivo di un’offerta ufficiale. Ríos è concentrato sul finale di stagione con la maglia lusitana e ha un contratto fino al 2030.

Il divario tra domanda e offerta è attualmente di circa 5 milioni — una distanza colmabile, ma che richiederà tempo e mediazione.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PROFILO IDEALE PER IL NAPOLI DI CONTE: Richard Ríos non è solo un buon centrocampista: è esattamente il tipo di giocatore che Antonio Conte costruisce attorno a sé. Fisico imponente (187 cm, 82 kg), resistenza atletica fuori dal comune,

capacità di interpretare sia la fase difensiva che quella offensiva, leadership silenziosa nello spogliatoio. Il fatto che sia cresciuto nel futsal — disciplina che esalta la tecnica sotto pressione nello spazio ridotto — lo rende il profilo perfetto

per il pressing asfissiante richiesto da Conte. E il dettaglio del gol segnato al Napoli in Champions, che ha probabilmente acceso l’interesse definitivo del tecnico salentino, ha tutta la forma di un destino che si compie.

Le curiosità su Richard Ríos che non tutti conoscono

Dal futsal alla Champions in dieci anni: Scartato da bambino dai settori giovanili di calcio a 11, diventa professionista a 16 nel futsal. A 25 anni gioca la Champions League e segna al Napoli. Una parabola umana quasi romanzesca.

Scartato da bambino dai settori giovanili di calcio a 11, diventa professionista a 16 nel futsal. A 25 anni gioca la Champions League e segna al Napoli. Una parabola umana quasi romanzesca. Ha imparato il portoghese con la musica: Trasferitosi in Brasile da solo a 16 anni senza conoscere la lingua né avere amici, ha raccontato di aver imparato il portoghese ascoltando musica brasiliana ore e ore ogni giorno.

Trasferitosi in Brasile da solo a 16 anni senza conoscere la lingua né avere amici, ha raccontato di aver imparato il portoghese ascoltando musica brasiliana ore e ore ogni giorno. “Il figlio segreto di Shakira”: La sua somiglianza fisica con la popstar colombiana lo ha reso virale durante la Copa América 2024. Il soprannome è rimasto e circola ancora oggi sui social ogni volta che appare in campo.

La sua somiglianza fisica con la popstar colombiana lo ha reso virale durante la Copa América 2024. Il soprannome è rimasto e circola ancora oggi sui social ogni volta che appare in campo. Il gol contro il Napoli che può portarlo al Napoli: Il 10 dicembre 2025 ha segnato in Champions League proprio contro il Napoli (2-0 per il Benfica). Oggi, aprile 2026, è il club più vicino a comprarlo. Un cerchio che si chiude in modo

quasi cinematografico.

Il 10 dicembre 2025 ha segnato in Champions League proprio contro il Napoli (2-0 per il Benfica). Oggi, aprile 2026, è il club più vicino a comprarlo. Un cerchio che si chiude in modo quasi cinematografico. Una sola parola per la sua carriera: In una celebre intervista brasiliana, alla domanda su come descrivere il suo percorso con una parola sola, ha risposto senza esitare: “Resilienza.”

In una celebre intervista brasiliana, alla domanda su come descrivere il suo percorso con una parola sola, ha risposto senza esitare: “Resilienza.” Dopo la Copa América, 8 club europei in lista d’attesa: L’estate 2024 lo ha trasformato in uno dei centrocampisti più seguiti del mondo. Ha scelto Mourinho e Lisbona per fare il salto: un’indicazione di quanto tenga alla crescita tecnica sotto

grandi allenatori.

📌 Tutto su Richard Ríos e il Napoli Chi è Richard Ríos del Benfica? Richard Ríos Montoya è un centrocampista colombiano di 25 anni nato il 2 giugno 2000 a Vegachí, Colombia. Gioca nello SL Benfica dal luglio 2025, acquistato per 27 milioni di euro dal Palmeiras. Ha un contratto fino al 2030 con clausola rescissoria da 100 milioni. Quanto costa Richard Ríos per il Napoli? Secondo Gianluca Di Marzio (Sky Sport, 9 aprile 2026), il Benfica chiede oltre 35 milioni di euro. Il Napoli vorrebbe chiudere a 30 milioni. Il Benfica deve effettuare almeno una cessione entro il 30 giugno 2026 e Ríos è il candidato principale all’uscita. Quali sono le statistiche di Richard Ríos nel 2025/26? Al 9 aprile 2026 Ríos conta circa 40 presenze totali con il Benfica nella stagione 2025/26, con 5 gol e 5 assist divisi tra Liga Portugal (22 presenze, 1G 3A), Champions League (10 presenze, 1G 2A) e coppe nazionali. Cosa ha fatto Richard Ríos alla Copa América 2024? Ríos ha disputato un torneo eccezionale: titolare inamovibile nel centrocampo colombiano, ha segnato ai quarti contro Panama (5-0) e guidato la Colombia fino alla finale, persa 1-0 ai supplementari contro l’Argentina. Quel torneo lo ha trasformato in uno dei centrocampisti più seguiti d’Europa. Perché Mourinho è disposto a cedere Richard Ríos? Mourinho ha riconosciuto pubblicamente che Ríos non ha esattamente le caratteristiche che cerca per quel ruolo nel suo sistema tattico. Inoltre il Benfica è obbligato a una cessione entro il 30 giugno per ragioni di bilancio, rendendo Ríos il candidato principale all’addio.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni su Richard Ríos sono state aggregate e verificate tramite le seguenti fonti primarie: Wikipedia (scheda ufficiale), UEFA.com (statistiche ChampionsLeague), Sofascore, FotMob, Zerozero.pt per i dati statistici; le notizie di mercato sono basate sulle dichiarazioni di Gianluca Di Marzio (Sky Sport, 9 aprile 2026) e sul quotidiano portoghese Record. Le informazioni biografiche sono verificate tramite interviste al giocatore citate da Il Fatto Quotidiano e il Corriere dello Sport. L’analisi editoriale (“Il Punto di Vista”) è elaborazione originale della redazione di Napolissimo.it.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2026.





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