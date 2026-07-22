Centenario Napoli: programma, orari e biglietti dell’1 agosto

LA NOTTE DEI CENT’ANNI AZZURRI. Il 1° agosto 2026 la città si fermerà per celebrare Napoli 100, l’evento ufficiale e monumentale del Centenario della SSC Napoli. Organizzata in sinergia con il Comune di Napoli e la Regione Campania, la manifestazione gratuita trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma prenderà il via a un orario dal profondo valore simbolico, le 19:26, con la Processione Azzurra che partirà da Piazza Carità. Il culmine emotivo si raggiungerà alle 20:45 in Piazza del Plebiscito con la grande Cerimonia alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, delle leggende storiche del club e della rosa attuale guidata da Massimiliano Allegri. Parallelamente, in Piazza Municipio, il Pizza Village offrirà tranci gratuiti ai tifosi, mentre la serata si chiuderà con la Notte Azzurra, illuminando i monumenti simbolo della città e dando il via a uno spettacolo pirotecnico. L’accesso a tutti gli eventi è gratuito, ma per entrare nell’area transennata di Piazza del Plebiscito sarà obbligatoria la prenotazione del biglietto su TicketOne a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 29 luglio.

Qual è il programma della festa del Centenario del Napoli del 1° agosto 2026 e come partecipare?

Cento anni di storia non si possono riassumere in una semplice partita di calcio. Cento anni di SSC Napoli rappresentano un secolo di legame viscerale, quasi carnale, tra una squadra, una città e un popolo sparso in tutto il mondo. Per onorare questo traguardo epocale, il club azzurro, in coorganizzazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, ha svelato i dettagli di “Napoli 100”, l’evento clou delle celebrazioni del Centenario fissato per il 1° agosto. Non sarà una semplice festa sportiva, ma una manifestazione diffusa, gratuita e aperta a tutti, che fonderà arte, musica, tradizione e devozione laica verso i colori azzurri.

Come si svolgerà la Processione Azzurra e da dove parte?

Il corteo partirà alle 19:26 da Piazza Carità, accompagnato dai rintocchi di 100 chiese, e attraverserà Via Toledo fino a Piazza del Plebiscito con 100 attori e musicisti.

Il via ufficiale alle celebrazioni è fissato per un orario che è già storia: le 19:26, un richiamo inequivocabile all’anno di fondazione del club. Il punto di partenza sarà Piazza Carità, un luogo non casuale, ma profondamente radicato nelle origini della società, essendo stato la culla della primissima sede sociale del Napoli. L’apertura sarà da brividi: i rintocchi simultanei delle campane di cento chiese cittadine daranno il via all’evento, accompagnati da una scenografica “Fumata Azzurra”.

Subito dopo il taglio del nastro — a cui parteciperanno il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Governatore Roberto Fico e il Sindaco Gaetano Manfredi — prenderà vita la Processione Azzurra. Si tratta di una reinterpretazione laica e artistica delle tradizionali processioni popolari campane. Un corteo lungo circa un chilometro che attraverserà Via Toledo, Via Santa Brigida e Via San Carlo, fino ad approdare in Piazza del Plebiscito. A comporre questo affresco mobile ci saranno 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini, che metteranno in scena il mito di Partenope e la vocazione multiculturale della città.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: “Napoli 100” non è solo una festa per i tifosi, ma un’operazione di branding globale di altissimo livello. De Laurentiis dimostra di aver compreso che la forza commerciale del Napoli nel mondo risiede nel suo legame indissolubile con l’estetica, la cultura e la storia della città. Trasformare il Centenario in un evento d’arte diffusa eleva il club dallo status di semplice “squadra di calcio” a vero e proprio patrimonio culturale internazionale.

Cosa prevede il Pizza Village in Piazza Municipio e chi può partecipare?

In Piazza Municipio verrà allestita un’area ad accesso libero dove, dalle 20:26, il club offrirà gratuitamente tranci di pizza Margherita e bevande a tutti i presenti.

L’anima gastronomica e aggregativa della festa troverà casa in Piazza Municipio. Qui verrà allestito il Pizza Village del Centenario, un’area ad accesso totalmente gratuito pensata per omaggiare il simbolo culinario partenopeo per eccellenza. A partire dalle ore 20:26, la SSC Napoli, in collaborazione con i propri partner, offrirà gratuitamente a cittadini e turisti migliaia di tranci di pizza Margherita.

L’evento non dimentica la solidarietà: grazie alla partnership con il Banco Alimentare Campania, numerose pizze saranno donate alle persone in condizioni di maggiore fragilità. Piazza Municipio fungerà anche da “Curva” a cielo aperto: grazie all’installazione di imponenti maxi schermi e di un sistema audio dedicato, chi non riuscirà ad accedere a Piazza del Plebiscito potrà comunque seguire in diretta integrale la Cerimonia del Centenario, condividendo l’emozione collettiva.

Chi ci sarà alla Cerimonia Ufficiale in Piazza del Plebiscito?

Alle 20:45 saliranno sul palco Aurelio De Laurentiis, le grandi leggende storiche che hanno scritto la storia del club e i protagonisti della rosa attuale.

Il culmine istituzionale ed emotivo della serata si raggiungerà alle 20:45 nella maestosa cornice di Piazza del Plebiscito. Qui prenderà il via la Cerimonia ufficiale del Centenario. Il palco diventerà una macchina del tempo: attraverso performance artistiche, contenuti multimediali inediti e testimonianze dirette, il pubblico ripercorrerà un secolo di trionfi, cadute e rinascite.

Il momento più atteso dai tifosi sarà senza dubbio l’incontro generazionale: le grandi leggende che hanno scritto la storia della SSC Napoli saliranno sul palco per abbracciare i protagonisti del presente azzurro. Un passaggio di consegne simbolico, orchestrato dal Presidente De Laurentiis, per ribadire come il Napoli sia ormai un patrimonio identitario riconosciuto a livello globale.

Cos’è la Notte Azzurra e quali monumenti saranno illuminati?

Dalle 22:30, Palazzo Reale, Maschio Angioino, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo si illumineranno d’azzurro, dando il via a uno spettacolo pirotecnico e al DJ set.

Al termine della cerimonia istituzionale (intorno alle 22:30), la città cambierà letteralmente colore. Prenderà il via la Notte Azzurra (powered by Enel): con un gesto simbolico dal palco, i monumenti più iconici di Napoli si accenderanno simultaneamente di luce azzurra. Palazzo Reale, il Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo ridisegneranno lo skyline cittadino in onore del club.

L’accensione darà il via a un imponente Light Show e a uno spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e il mare di Castel dell’Ovo. La colonna sonora originale mescolerà le voci storiche delle radiocronache ai momenti più iconici del club. La nottata si concluderà poi in Piazza del Plebiscito ballando fino a tardi con il DJ set organizzato in collaborazione con Radio Kiss Kiss.

Come prenotare i biglietti gratis su TicketOne per il Centenario del Napoli?

L’accesso a Piazza del Plebiscito è gratuito ma a numero chiuso: la prenotazione obbligatoria aprirà su TicketOne alle ore 15:00 di mercoledì 29 luglio.

La società ha chiarito che tutti gli appuntamenti di “Napoli 100” saranno rigorosamente gratuiti. Tuttavia, per ragioni di ordine pubblico e capienza, l’accesso a Piazza del Plebiscito per la Cerimonia Ufficiale sarà a numero chiuso. Per partecipare, sarà obbligatorio registrarsi gratuitamente sulla piattaforma TicketOne a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 29 luglio.

Per assistere alla Processione Azzurra lungo le vie del centro, invece, il pubblico potrà posizionarsi liberamente nelle aree dedicate ai lati del percorso, seguendo le indicazioni della sicurezza. L’invito ufficiale della SSC Napoli a tutti i partecipanti è quello di presentarsi indossando una maglia azzurra o portando una sciarpa, per trasformare l’intera città in una gigantesca e suggestiva coreografia umana.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: “Napoli 100” non è solo una festa per i tifosi, ma un’operazione di branding globale di altissimo livello. De Laurentiis dimostra di aver compreso che la forza commerciale del Napoli nel mondo risiede nel suo legame indissolubile con l’estetica, la cultura e la storia della città. Trasformare il Centenario in un evento d’arte diffusa eleva il club dallo status di semplice “squadra di calcio” a vero e proprio patrimonio culturale internazionale.

Il quadro riassuntivo degli orari e dei luoghi chiave delle celebrazioni del 1° Agosto:

Tabella 1: Programma ufficiale dell’evento “Napoli 100” (1° Agosto 2026) Evento (Centenario SSC Napoli) Orario e Luogo Dettagli e Protagonisti La Processione Azzurra 19:26

Da Piazza Carità Corteo artistico con 100 attori e musicisti. Taglio del nastro con De Laurentiis e istituzioni. Il Pizza Village 20:26

Piazza Municipio Distribuzione gratuita di pizza Margherita e bevande. Maxi schermi per seguire la cerimonia. La Cerimonia Ufficiale 20:45

Piazza del Plebiscito Show multimediale con le leggende storiche del club e la rosa attuale. La Notte Azzurra 22:30

Centro Storico Illuminazione dei monumenti, spettacolo pirotecnico e DJ set di Radio Kiss Kiss.

Le informazioni logistiche per partecipare agli eventi del 1° Agosto:

Tabella 2: Modalità di accesso e biglietteria per “Napoli 100” Area dell’Evento Modalità di Accesso Data e Piattaforma Prenotazione Piazza del Plebiscito (Cerimonia) Gratuito, ma con Prenotazione Obbligatoria. Mercoledì 29 Luglio, ore 15:00 su TicketOne. Piazza Municipio (Pizza Village) Accesso Libero e Gratuito. Nessuna prenotazione richiesta. Percorso Processione Azzurra Accesso Libero ai lati del percorso transennato. Nessuna prenotazione richiesta.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CAPOLAVORO DI DE LAURENTIIS TRA SACRO E PROFANO. Spesso accusato di essere un presidente freddo e distante dalle dinamiche popolari, con l’organizzazione di “Napoli 100” Aurelio De Laurentiis ha zittito ogni critica. Ha capito perfettamente che il Napoli non è un’azienda come le altre, ma una religione laica. L’idea di far suonare le campane di 100 chiese, di organizzare una “processione” e di regalare la pizza in piazza è un colpo di genio che fonde il sacro e il profano, restituendo la squadra alla sua gente. In un’epoca in cui i top club europei celebrano i propri anniversari in asettici stadi chiusi o con tour in Asia, il Napoli porta la festa tra i vicoli, rivendicando con orgoglio la propria identità. È il modo migliore per caricare l’ambiente in vista di una stagione sportiva che, con Allegri in panchina e la Champions da giocare, dovrà essere all’altezza di questo primo, glorioso secolo di storia.

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📌 Tutto sulla festa del Centenario del Napoli Come si svolgerà la Processione Azzurra e qual è il percorso? Partirà alle 19:26 da Piazza Carità, accompagnata dai rintocchi di 100 chiese, e attraverserà Via Toledo fino a Piazza del Plebiscito con 100 attori e musicisti. Cosa prevede la Cerimonia in Piazza del Plebiscito e chi ci sarà? Alle 20:45 inizierà lo show principale con Aurelio De Laurentiis, le leggende storiche del club e la rosa attuale, unendo il passato glorioso al futuro azzurro. Come funziona il Pizza Village e l’illuminazione dei monumenti? In Piazza Municipio ci sarà pizza gratis dalle 20:26, mentre dalle 22:30 i principali castelli e palazzi di Napoli si illumineranno d’azzurro per lo spettacolo finale. Come prenotare i biglietti gratis su TicketOne per il Centenario? L’ingresso è gratuito, ma per accedere a Piazza del Plebiscito bisognerà prenotarsi su TicketOne a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 29 luglio.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che tutti gli orari (19:26, 20:26, 20:45), i percorsi e le modalità di accesso tramite TicketOne riportati in questo articolo sono tratti fedelmente dal comunicato stampa ufficiale diramato dalla SSC Napoli in coorganizzazione con il Comune di Napoli e la Regione Campania. Eventuali aggiornamenti su viabilità e trasporti pubblici verranno integrati non appena comunicati dalle autorità competenti. Ultimo aggiornamento: 22 Luglio 2026.