SSC Napoli apre il Centenario: Il Corsiero del Sole torna a casa. Maglia su MSC e film al cinema

IL PROGRAMMA E LA RINASCITA DEL MITO. La SSC Napoli ha ufficialmente varato “Pe’ cient’anne”, il mastodontico palinsesto di eventi dedicato al Centenario del club (1926-2026). Il calendario prenderà il via il 6 luglio 2026 con la presentazione della nuova maglia Home a bordo della nave MSC World Europa, seguita dall’apertura della campagna abbonamenti il 10 luglio. Il culmine delle celebrazioni si terrà il 1° agosto con una grande festa cittadina. Il progetto vanta partnership di altissimo profilo culturale: un film evento al cinema e una monografia inedita curata dalla Treccani. La rivoluzione identitaria più affascinante è però il ritorno del Corsiero del Sole, il cavallo sfrenato scelto da Giorgio Ascarelli nel 1926 come primo stemma azzurro. Un emblema intriso di leggende medievali che, storicamente, anticipò di ben sei anni l’adozione del celebre cavallino rampante da parte della Ferrari.

Cosa prevede il programma del Centenario della SSC Napoli e cosa è il Corsiero del Sole?

Cento anni all’ombra del Vesuvio non scorrono come nel resto del mondo. Sono un concentrato di cadute vertiginose nei polverosi campi della provincia italiana e di rinascite trionfali che hanno portato la città sul tetto d’Europa. La SSC Napoli si appresta a vivere la stagione più densa di significato della sua storia moderna, inaugurando il programma celebrativo “Pe’ cient’anne”. Non stiamo parlando di una semplice ricorrenza da segnare sul calendario, ma della consacrazione di quello che la dirigenza ha ribattezzato il Napoli Momentum. In questa fase storica, i successi sportivi si intrecciano indissolubilmente con un’esplosione turistica e culturale senza precedenti. Il Napoli, oggi, è il megafono principale dell’identità partenopea nel mondo, e il Centenario è stato progettato per essere un ponte tra la memoria popolare e la contemporaneità globale.

Come si svolgerà il Centenario del Napoli: date, eventi 2026 e presentazione maglia

Analizzando il cronoprogramma stilato dalla società, emerge una strategia chiara: trasformare l’intera stagione in un festival itinerante. Il fischio d’inizio delle celebrazioni è fissato per il 6 luglio 2026. In una location d’eccezione, a bordo della lussuosa nave MSC World Europa, verrà svelata al mondo la maglia Home 2026/27. Non è una scelta casuale: la nave simboleggia il viaggio, l’esportazione del brand oltre i confini cittadini. Pochi giorni dopo, il 10 luglio, si apriranno i botteghini per la campagna abbonamenti, mentre le divise da trasferta (Away e Third) verranno rilasciate strategicamente durante il precampionato.

I ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro non saranno solo sudore e tattica. I Fan Village si trasformeranno in veri e propri musei interattivi grazie alla partnership con Momenti Azzurri, permettendo ai tifosi di immergersi nei cimeli storici. Ma il vero apice emotivo è programmato per il 1° agosto, data in cui la città si fermerà per un maxi-evento che vedrà sfilare le leggende che hanno scritto la storia del club.

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L’aspetto più innovativo del Centenario, tuttavia, è la sua declinazione culturale. In autunno, le sale cinematografiche ospiteranno un film evento dedicato all’epopea azzurra. A certificare il peso sociologico del Napoli ci penserà l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani: per la prima volta nei suoi cento anni di storia, l’istituzione accademica per eccellenza dedicherà una pubblicazione monografica a una squadra di calcio. È il riconoscimento definitivo: il calcio a Napoli è letteratura, storia e sociologia.

Fondazione Napoli il 1° agosto 1926: le vere origini del club dal 1906

Scavando nelle radici della fondazione, è fondamentale precisare che il 1° agosto 1926 è una data convenzionale, scelta dalla memoria collettiva per identificare la nascita del club moderno. In realtà, il seme del calcio a Napoli fu piantato molto prima, alla fine dell’Ottocento, grazie ai marinai inglesi che attraccavano al porto. La prima vera struttura organizzata vide la luce nel 1906 con la fondazione del Naples Cricket & Foot-Ball Club.

Le frizioni interne tra l’anima anglosassone e quella locale portarono, nel 1911, a una scissione da cui nacque l’Unione Sportiva Internazionale Napoli. Ci vollero undici anni, e le difficoltà del primo dopoguerra, per far capire alle due fazioni che l’unione faceva la forza: nel 1922 nacque il Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Il passaggio all’era professionistica avvenne nell’estate del 1926. L’assemblea decisiva, guidata dal mecenate Giorgio Ascarelli, cambiò il nome in Associazione Calcio Napoli il 25 agosto, ma i tifosi hanno sempre preferito celebrare il 1° agosto come vero compleanno. La dicitura attuale, Società Sportiva Calcio Napoli, arriverà solo nel 1964 con Roberto Fiore.

Cos’è il Corsiero del Sole: la storia del cavallo di bronzo e la leggenda di Virgilio

Esaminando la rivoluzione visiva del Centenario, la notizia più affascinante è il ritorno del Corsiero del Sole. Per chi non conosce la storia profonda della città, si tratta di un colossale cavallo di bronzo sfrenato che, per secoli, ha dominato piazza Sisto Riario Sforza, proprio di fianco al Duomo, in un’area che nell’antichità ospitava il Tempio di Apollo.

La storia di questa statua sfuma nell’esoterismo. La cultura medievale napoletana attribuiva la sua creazione al poeta Virgilio, venerato dal popolo non solo come letterato, ma come un potente mago protettore della città. Si narrava che il cavallo di bronzo possedesse poteri taumaturgici: bastava far girare tre volte un destriero malato intorno alla statua per guarirlo miracolosamente. Questa credenza scatenò l’invidia e le proteste dei maniscalchi locali, che vedevano crollare i propri affari.

La valenza politica del Corsiero emerse nel 1253. Quando Corrado IV di Hohenstaufen conquistò Napoli, decise di umiliare l’indole ribelle dei cittadini. Fece forgiare un morso e lo fece applicare alla bocca della statua, incidendo una frase in latino che suonava come una condanna: “Il Re di Napoli doma questo cavallo e mette le briglie a questi uomini senza freno”. L’epilogo della statua fu altrettanto drammatico: nel 1322, l’arcivescovo Matteo Filomarino, per sradicare i culti pagani, la fece fondere. Il bronzo fu utilizzato per plasmare la campana maggiore del Duomo, che ancora oggi suona sui cieli di Napoli.

Stemma Napoli del 1926: perché il Corsiero anticipa la Ferrari del 1932

Valutando il peso del Corsiero nel marketing moderno, bisogna tornare al 1926. Fu proprio Giorgio Ascarelli, uomo di immensa cultura, a scegliere questo cavallo indomito come primo stemma ufficiale del neonato Napoli: un destriero bianco rampante su un ovale azzurro. Tuttavia, la vita di questo stemma fu brevissima. I primi campionati furono disastrosi, con la squadra che incassava valanghe di gol. Il popolo napoletano, maestro nell’arte dell’ironia, decise che quel fiero cavallo si era trasformato in un asino malandato (il celebre ‘o ciuccio ‘e Fechella, un venditore ambulante dell’epoca). Nel 1928, il Corsiero fu accantonato per far spazio alla classica “N”.

C’è però un dettaglio storico che rende questa vicenda straordinaria: il Napoli adottò il cavallo rampante ben sei anni prima di Enzo Ferrari. Il Drake di Maranello, infatti, scelse il celebre cavallino (ereditato dall’aviatore Francesco Baracca) solo nel 1932. Oggi, il presidente Aurelio De Laurentiis ha compreso l’enorme potenziale narrativo e commerciale di questo simbolo. Riportare in auge il Corsiero del Sole non è solo un’operazione nostalgia, ma una rivendicazione di primogenitura storica e un omaggio all’anima indomabile, “senza freno”, del popolo napoletano.

Il calendario ufficiale delle iniziative promosse dalla SSC Napoli per celebrare i 100 anni di storia del club:

Tabella 1: Programma ufficiale degli eventi per il Centenario della SSC Napoli (Stagione 2026/2027) Data Evento Centenario Dettaglio Iniziativa SSC Napoli Location / Partner Ufficiale 6 Luglio 2026 Presentazione Maglia Home 2026/27 A bordo della nave MSC World Europa 10 Luglio 2026 Lancio Campagna Abbonamenti Centenario Canali ufficiali SSC Napoli Luglio / Agosto 2026 Mostre storiche e svelamento maglie Away/Third Fan Village a Dimaro e Castel di Sangro 1° Agosto 2026 Grande festa cittadina con le Leggende Azzurre Cuore della città di Napoli Autunno 2026 Uscita del Film Ufficiale e Volume Enciclopedico Sale Cinematografiche / Treccani

Quali sono le vere origini del Napoli e perché si festeggia nel 2026?

Sebbene il calcio a Napoli nasca a fine Ottocento, il 25 agosto 1926 l’assemblea sancì la nascita dell’Associazione Calcio Napoli, data scelta convenzionalmente per il Centenario.

La data del 1926 è scolpita nel cuore dei tifosi, ma la genesi del calcio all’ombra del Vesuvio è ben più antica e complessa. Le prime esperienze risalgono alla fine dell’Ottocento, strutturandosi poi nel 1906 con la nascita del Naples Cricket & Foot-Ball Club. Da una costola di soci stranieri di questo club, nel 1911 nacque l’Unione Sportiva Internazionale Napoli.

Le due anime del calcio cittadino si fusero nel 1922, dando vita al Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Tuttavia, fu solo l’assemblea del 25 agosto 1926 a cambiare definitivamente il nome in Associazione Calcio Napoli, sotto la guida illuminata dell’imprenditore Giorgio Ascarelli. Quella data segna l’inizio della storia moderna del club, che nel 1964 assumerà l’attuale e definitiva denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli.

Cos’è il Corsiero del Sole e qual è il suo legame con il Napoli?

Il Corsiero del Sole è un antico cavallo di bronzo simbolo della città e primo stemma scelto da Giorgio Ascarelli nel 1926. Tornerà come emblema identitario per il Centenario.

La vera sorpresa visiva e culturale del Centenario è il ritorno del Corsiero del Sole. Per comprendere la portata di questa scelta, bisogna immergersi nella leggenda napoletana. Il Corsiero era una colossale statua di un cavallo di bronzo sfrenato che si ergeva in piazza Sisto Riario Sforza, vicino al Duomo. La tradizione medievale ne attribuiva la creazione al poeta Virgilio, considerato un mago, e si credeva che la statua potesse guarire i cavalli infermi.

Nel 1253, Corrado IV di Hohenstaufen conquistò Napoli e, per umiliare l’indole ribelle dei napoletani, fece apporre un morso alla statua con un’iscrizione latina: “Il Re di Napoli doma questo cavallo e mette le briglie a questi uomini senza freno”. Nel 1322, l’arcivescovo Matteo Filomarino fece fondere il bronzo per creare la campana maggiore del Duomo, cancellando l’opera ma non il suo mito.

Il legame con il calcio è indissolubile: nel 1926, Giorgio Ascarelli scelse proprio il Corsiero del Sole (un cavallo bianco rampante su sfondo azzurro) come primo stemma ufficiale del neonato Napoli. Un dettaglio storico clamoroso è che questa scelta anticipò di ben sei anni l’adozione del celebre cavallino rampante da parte di Enzo Ferrari (avvenuta nel 1932). Il cavallo sparì dalle maglie azzurre nel 1928, sostituito dalla classica “N”, ma oggi Aurelio De Laurentiis ha deciso di riportarlo alla luce, inserendolo di diritto nell’ecosistema visivo del Centenario.

La cronologia storica e leggendaria del Corsiero del Sole, dall’antichità fino al ritorno sulle maglie della SSC Napoli:

Tabella 2: Storia e tappe fondamentali del Corsiero del Sole, antico simbolo di Napoli Anno Storico Evento legato al Corsiero del Sole Legame con la Città e la SSC Napoli Medioevo Leggenda Virgiliana e poteri magici Statua in bronzo eretta vicino all’antico Tempio di Apollo. 1253 Conquista di Corrado IV di Hohenstaufen Viene apposto un morso al cavallo per simboleggiare la sottomissione dei napoletani. 1322 Distruzione della statua in bronzo Fusa dall’arcivescovo Filomarino per creare la campana del Duomo di Napoli. 1926 Adozione come Stemma Ufficiale Giorgio Ascarelli lo sceglie come primo simbolo della neonata Associazione Calcio Napoli. 1932 Il confronto storico con la Ferrari Enzo Ferrari adotta il cavallino rampante ben 6 anni dopo la scelta del Napoli. 2026 Il Ritorno per il Centenario Aurelio De Laurentiis lo reintegra nell’ecosistema visivo della SSC Napoli.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CAPOLAVORO DI REBRANDING DI DE LAURENTIIS. Riportare alla luce il Corsiero del Sole non è una semplice operazione nostalgia. È un capolavoro di marketing e rebranding culturale. Aurelio De Laurentiis ha capito che per competere a livello globale, il Napoli non può essere solo una squadra di calcio, ma deve diventare un “Lifestyle Brand” radicato nella storia millenaria della sua città. Il cavallo sfrenato rappresenta perfettamente l’indole ribelle, passionale e indomabile del popolo napoletano. Inserire la Treccani nel progetto e rivendicare la primogenitura del cavallo rampante rispetto alla Ferrari significa elevare lo status del club a patrimonio culturale italiano. Il Centenario non sarà solo una festa per i tifosi, ma la definitiva consacrazione internazionale del marchio SSC Napoli.

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📌 Tutto sul Centenario del Napoli e il Corsiero del Sole Quando esce la nuova maglia del Napoli per il Centenario? La nuova maglia Home 2026/27 verrà presentata ufficialmente il 6 luglio 2026 a bordo della nave da crociera MSC World Europa. Le divise Away e Third saranno svelate successivamente durante i ritiri estivi. Cos’è il Corsiero del Sole? È un antico cavallo di bronzo sfrenato, simbolo storico della città di Napoli. Nel 1926, Giorgio Ascarelli lo scelse come primo stemma ufficiale della neonata Associazione Calcio Napoli. Tornerà come emblema per il Centenario. Cosa farà la Treccani per il Centenario del Napoli? L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani dedicherà una propria pubblicazione monografica alla storia della SSC Napoli. È la prima volta in assoluto che la Treccani dedica un volume a un club calcistico. Quando ci sarà la festa in città per i 100 anni del Napoli? Il club e la città festeggeranno il Centenario con un grande evento nel cuore di Napoli il 1° agosto 2026, data simbolica scelta dalla memoria collettiva del popolo azzurro, con la partecipazione delle Leggende del club.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative al calendario degli eventi del Centenario (presentazione maglia, campagna abbonamenti, partnership con Treccani e MSC) sono tratte dal comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli. La ricostruzione storica sulle origini del club (dal Naples Cricket & Foot-Ball Club all’Associazione Calcio Napoli) e la cronologia leggendaria del Corsiero del Sole si basano sugli archivi storici della città di Napoli e sui documenti fondativi della società azzurra. Ultimo aggiornamento: 1 Luglio 2026.



