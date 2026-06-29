Napoli, inizia l’era Allegri: oggi l’addio al Milan e la firma. Le tre richieste di mercato a Manna

LA FIRMA E LA RIVOLUZIONE. Il Napoli è pronto ad accogliere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Nella giornata di oggi è prevista la risoluzione contrattuale del tecnico con il Milan, passaggio formale che darà il via libera al consueto tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis. L’accordo prevede un contratto triennale secco fino al 2029, senza opzioni. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire a bordo della nave MSC World Europa, prima del ritiro di Dimaro. Sul fronte mercato, il DS Giovanni Manna dovrà sfoltire una rosa extralarge di 37 elementi, mentre Allegri ha già indicato tre priorità in entrata: un portiere, il difensore Mario Gila (Lazio) e l’esterno Khalaili (Union SG).

Quando firma Allegri con il Napoli, quanto dura il contratto e quali sono le sue richieste di mercato?

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Dopo settimane di indiscrezioni, incastri contrattuali e silenzi strategici, il Napoli è pronto a voltare pagina e ad affidare le chiavi del progetto tecnico a Massimiliano Allegri. Il matrimonio tra l’allenatore livornese e Aurelio De Laurentiis, sfiorato più volte in passato, si concretizza nell’anno più importante: quello che conduce al centenario del club. Non si tratta di una scelta improvvisata, ma del culmine di un corteggiamento antico, che vedeva Allegri come prescelto già nell’immediato post-scudetto, prima che le dinamiche di mercato lo portassero al Milan e spingessero il Napoli verso altre direzioni.

Quando arriva l’annuncio ufficiale di Allegri e i dettagli del contratto?

Analizzando le tempistiche burocratiche, la giornata odierna rappresenta lo snodo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel pomeriggio andrà in scena l’incontro decisivo tra l’entourage di Allegri e la dirigenza del Milan per firmare la risoluzione del contratto che ancora lega il tecnico ai rossoneri. Una volta liberato da questo vincolo, la strada verso Castel Volturno sarà spianata.

Il dettaglio più interessante riguarda la formula dell’accordo con il club partenopeo. Inizialmente, le indiscrezioni parlavano di un classico biennale con opzione a favore della società per la terza stagione. Tuttavia, De Laurentiis ha deciso di blindare il tecnico con un contratto triennale secco, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. Questa scelta non è casuale: testimonia la volontà di avviare un ciclo a lungo termine, garantendo ad Allegri la stabilità necessaria per riportare stabilmente il Napoli ai vertici della Serie A e per fare strada in Champions League, i due grandi obiettivi dichiarati dalla proprietà.

Dove sarà presentato Allegri? L’ipotesi suggestiva della MSC World Europa

Esaminando le strategie di comunicazione del club, la presentazione del nuovo allenatore si preannuncia come un evento in grande stile, in netta discontinuità con il passato recente. Se Antonio Conte fu svelato nella cornice austera e istituzionale di Palazzo Reale, per Allegri si profila uno scenario decisamente più “marittimo”.

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L’idea del capo del marketing Tommaso Bianchini e del vicepresidente della flotta Leonardo Massa è quella di organizzare la cerimonia a bordo della MSC World Europa, ammiraglia dello sponsor principale del club (di proprietà dell’armatore sorrentino Gianluigi Aponte). La nave, ormeggiata nel porto di Napoli, rappresenterebbe la metafora perfetta per l’inizio di un “viaggio triennale e meno agitato verso la Champions”. L’evento dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, rigorosamente prima della partenza della squadra per il tradizionale ritiro in Val di Sole a Dimaro Folgarida.

Chi sono i giocatori da cedere e chi valuterà Allegri in ritiro?

Approfondendo il lavoro tattico e gestionale, il ritiro di Dimaro non sarà una semplice passerella, ma un vero e proprio casting. Il direttore sportivo Giovanni Manna si trova di fronte a un’impresa titanica: sfoltire un organico attualmente composto da ben 37 calciatori. Il biennio post-scudetto ha gonfiato a dismisura il monte ingaggi, e la priorità societaria è quella di dare una “sforbiciata” ai costi, mantenendo però la squadra competitiva e attraente.

Allegri avrà il compito di valutare attentamente i giocatori di rientro dai prestiti o reduci da stagioni in chiaroscuro. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarà Rafa Marin, per capire se il difensore spagnolo è pronto per i dettami tattici del livornese. Ma l’attenzione principale sarà rivolta al reparto offensivo: il tecnico dovrà decidere il destino di Noa Lang (di rientro) e, soprattutto, di Lorenzo Lucca. L’attaccante rappresenta un investimento da 35 milioni di euro fatto solo dodici mesi fa: un capitale tecnico ed economico di cui, come sottolinea il quotidiano romano, “bisogna avere sano rispetto” prima di prendere decisioni affrettate.

Quali sono le tre richieste di mercato di Allegri a Giovanni Manna?

Sviscerando le strategie in entrata, Allegri ha già consegnato a Manna una lista della spesa molto precisa, composta da tre priorità assolute per completare la rosa.

La prima necessità riguarda la porta: servirà un nuovo portiere per completare il pacchetto arretrato, le cui gerarchie andranno definite in ritiro.

Il secondo nome, quello più caldo per la difesa, è Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio affascina Allegri per duttilità e senso della posizione. Il Napoli ha già un principio di accordo con il giocatore, ma l’ostacolo principale si chiama Claudio Lotito: trattare con il presidente biancoceleste è storicamente un esercizio estenuante e ricco di insidie economiche.

Infine, la terza richiesta riguarda un esterno offensivo eclettico, capace di saltare l’uomo e garantire superiorità numerica. Il candidato numero uno sul taccuino di Manna è Anan Khalaili, talento in forza all’Union Saint-Gilloise. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa a causa del forte inserimento dell’Inter, che ha messo gli occhi sul giocatore scatenando una vera e propria asta di mercato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Manna riuscirà ad accontentare subito il suo nuovo allenatore.

Il riepilogo ufficiale dei dettagli contrattuali che legheranno Massimiliano Allegri alla panchina del Napoli:

Tabella 1: Dettagli dell’accordo contrattuale tra Massimiliano Allegri e la SSC Napoli (Giugno 2026) Voce Contrattuale (Allegri-Napoli) Dettagli Accordo SSC Napoli Durata del Contratto Triennale secco (Fino al 30 Giugno 2029) Opzioni di Rinnovo Nessuna (Modifica rispetto al 2+1 iniziale) Status Precedente Risoluzione in corso con l’AC Milan Obiettivi Presidenziali Vertice in Serie A e percorso in Champions League

Dove si terrà la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri?

La cerimonia potrebbe svolgersi a bordo della nave MSC World Europa, sponsor del club, prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida.

Se l’annuncio social è ormai una formalità, la vera novità riguarda la location scelta per la presentazione alla stampa. Il Napoli ci ha abituati a colpi di teatro, e anche questa volta non farà eccezione. Dopo la solenne e austera presentazione di Antonio Conte nel Salone d’Ercole di Palazzo Reale, per Allegri si profila uno scenario completamente diverso, legato a doppio filo alle partnership commerciali del club.

L’idea del presidente De Laurentiis, supportata dal capo del marketing Tommaso Bianchini, è quella di organizzare la cerimonia nel porto di Napoli, a bordo della MSC World Europa. La nave ammiraglia della flotta di Gianluigi Aponte (main sponsor azzurro) rappresenterebbe non solo una vetrina commerciale straordinaria, ma anche una metafora perfetta: l’inizio di un viaggio triennale che, nelle speranze del vicepresidente della flotta Leonardo Massa, dovrà essere “meno agitato” e orientato verso i successi in Champions League. L’evento dovrebbe tenersi nei giorni immediatamente precedenti la partenza della squadra per il tradizionale ritiro in Trentino, a Dimaro Folgarida.

Quale sarà il primo compito di Allegri e Manna al Napoli?

Il direttore sportivo e l’allenatore dovranno sfoltire una rosa extralarge di 37 calciatori, abbassare il monte ingaggi e valutare i rientri dai prestiti.

Prima ancora di pensare agli acquisti, il Napoli dovrà affrontare un problema strutturale imponente. Attualmente, la rosa a disposizione conta ben 37 calciatori sotto contratto. Un numero spropositato, figlio delle stratificazioni delle ultime sessioni di mercato e dei rientri dai prestiti. Il primo, gravoso compito di Giovanni Manna sarà quello di dare una sforbiciata netta all’organico e, conseguentemente, al monte ingaggi, lievitato a dismisura nel biennio che ha portato in bacheca lo Scudetto e la Supercoppa.

Allegri, noto per la sua capacità di valutare il materiale umano a disposizione senza preconcetti, avrà un ruolo centrale in questa fase di “rielaborazione”. Il tecnico livornese dovrà analizzare approfonditamente profili in bilico come Rafa Marin e Lang. Ma il nodo più delicato riguarderà Lorenzo Lucca: l’attaccante italiano è costato circa 35 milioni di euro negli ultimi dodici mesi. Un investimento pesantissimo di cui la società chiede di avere “sano rispetto”, evitando svalutazioni frettolose sul mercato in uscita.

Quali sono i tre acquisti chiesti da Allegri per il nuovo Napoli?

L’allenatore ha chiesto un portiere, un difensore centrale (Mario Gila della Lazio) e un esterno duttile (Anan Khalaili, su cui c’è l’Inter).

Nonostante la necessità di vendere, il Napoli non resterà immobile in entrata. Allegri ha già delineato con Manna le priorità per completare l’undici titolare. Le richieste sul tavolo sono tre, precise e mirate a coprire le lacune strutturali della squadra.

La prima necessità è un portiere che possa garantire affidabilità assoluta. La seconda richiesta riguarda il pacchetto arretrato: il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo affascina molto lo staff tecnico e, secondo il CorSport, ci sarebbe già un accordo di massima con il giocatore. Il vero ostacolo, come sempre, è rappresentato da Claudio Lotito: trattare con il presidente della Lazio è un esercizio storicamente complesso e faticoso per De Laurentiis.

Infine, serve un esterno eclettico, capace di coprire tutta la fascia. Il candidato numero uno è Anan Khalaili, talento in forza all’Union Saint-Gilloise. Su questo fronte, però, Manna dovrà superare la forte e insidiosa concorrenza dell’Inter, che ha messo gli occhi sul giocatore da diverse settimane.

Il quadro riassuntivo delle tre richieste di calciomercato avanzate da Massimiliano Allegri alla dirigenza del Napoli:

Tabella 2: Obiettivi di mercato richiesti da Massimiliano Allegri per il Napoli 2026/2027 Ruolo Richiesto (Napoli) Nome Obiettivo Mercato Status Trattativa Manna Difensore Centrale Mario Gila (Lazio) ⚠️ Accordo col giocatore, ma trattativa difficile con Lotito. Esterno Duttile Anan Khalaili (Union SG) 🔴 Candidato preferito, ma c’è la forte concorrenza dell’Inter. Portiere Profilo da definire Ricerca in corso per garantire affidabilità tra i pali.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PESO DI QUEL CONTRATTO TRIENNALE. Il passaggio dal “biennale con opzione” al “triennale secco” non è un semplice cavillo burocratico. È un messaggio politico potentissimo che Aurelio De Laurentiis lancia a tutto l’ambiente. Dopo l’addio silenzioso ma pesante di Antonio Conte, il presidente ha capito che per blindare un allenatore del calibro di Allegri non bastano le promesse, servono le garanzie scritte. Un contratto fino al 2029 significa dare a Max il tempo reale di ricostruire, di sfoltire una rosa oggettivamente ingestibile (37 giocatori sono un’enormità) e di plasmare la squadra a sua immagine. Allegri non arriva a Napoli come “traghettatore di lusso”, ma come il manager a cui è stato affidato il compito storico di guidare il club nell’anno del Centenario. Ora la palla passa a Manna: vendere gli esuberi sarà molto più difficile che comprare Gila o Khalaili.

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📌 Tutto sull’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli Quando verrà annunciato Massimiliano Allegri al Napoli? L’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis è atteso entro questa settimana, subito dopo che l’allenatore avrà firmato la risoluzione contrattuale che lo lega ancora al Milan. Quanti anni di contratto ha firmato Allegri col Napoli? Allegri firmerà un contratto triennale secco, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. Non sono previste opzioni di rinnovo per ulteriori stagioni. Dove si terrà la presentazione di Allegri? La cerimonia di presentazione potrebbe svolgersi nel porto di Napoli, a bordo della nave da crociera MSC World Europa (sponsor del club), prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Quali giocatori ha chiesto Allegri sul mercato? Il tecnico ha avanzato tre richieste principali a Giovanni Manna: un portiere, un difensore centrale (il preferito è Mario Gila della Lazio) e un esterno duttile (piace Anan Khalaili, ma c’è la concorrenza dell’Inter).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative alla risoluzione contrattuale di Massimiliano Allegri con il Milan, i dettagli del nuovo accordo triennale con la SSC Napoli e le indiscrezioni sulla location della presentazione (MSC World Europa) sono tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Anche i nomi degli obiettivi di mercato (Mario Gila e Anan Khalaili) e l’analisi sulla rosa di 37 giocatori riflettono le anticipazioni della medesima testata giornalistica. Ultimo aggiornamento: 29 Giugno 2026.