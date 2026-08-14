IN SINTESI L’addio ufficiale di Romelu Lukaku al Fenerbahçe stravolge l’attacco del Napoli. Rasmus Hojlund (16 gol lo scorso anno) diventa il titolare inamovibile per Allegri. L’obiettivo numero uno è Gabriel Jesus, ma l’affare è bloccato da De Laurentiis (tetto di 20 milioni) e dall’ingaggio monstre all’Arsenal (16M lordi). Intanto, Lorenzo Lucca segna in amichevole ma resta in uscita, con la Lazio alla finestra.

Come cambia l’attacco del Napoli dopo Lukaku: la titolarità di Hojlund, il nodo stipendio per Gabriel Jesus e il futuro di Lucca

Il lungo addio si è finalmente consumato, mettendo fine a una delle telenovele più logoranti della recente storia azzurra. Romelu Lukaku ha ufficialmente svuotato il suo armadietto a Castel Volturno per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Sipario. Tuttavia, nel calcio moderno la fine di una trattativa coincide sempre con l’inizio di una nuova emergenza tattica. Privarsi di un attaccante che solo un anno fa risultava decisivo per le sorti della squadra impone una profonda riflessione manageriale. C’è vita offensiva senza il belga? La risposta della dirigenza azzurra è un netto e convinto “sì”, ma il processo di ricostruzione del reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri per la stagione 2026/2027 si preannuncia come un intricato rompicapo finanziario e tecnico.

Scheda Dati: La radiografia del reparto offensivo della SSC Napoli (Agosto 2026) Attaccante Status Tattico (Allegri) Dati e Criticità di Mercato Rasmus Hojlund Titolare Inamovibile (Centravanti) 16 gol e 8 assist nella stagione precedente. Gabriel Jesus Obiettivo Primario (Vice/Esterno) Cartellino: 20 Mln (Limite ADL) | Ingaggio: ~16 Mln lordi. Lorenzo Lucca In Uscita / Alternativa Temporanea In gol nei test contro Aris (6-2) e Osasuna. Interessa alla Lazio.

Perché Rasmus Hojlund è il titolare indiscusso del Napoli di Allegri?

Con 16 gol e 8 assist nella passata stagione, il danese ha dimostrato di sapersi integrare perfettamente nel nuovo 4-3-3, liberandosi dall’ingombrante concorrenza di Lukaku.

Se il mercato in entrata vive di dubbi, il campo offre certezze assolute. Oggi più che mai, i gradi di generale dell’attacco azzurro appartengono a Rasmus Hojlund. Quando il danese atterrò a Capodichino proveniente dal Manchester United, portava sulle spalle un macigno psicologico: non far rimpiangere il belga infortunato e dimostrare di valere l’investimento dopo un biennio inglese altalenante. Un test fallito da molti prima di lui, ma che Hojlund ha superato con la freddezza dei grandi.

I numeri parlano chiaro e non ammettono repliche: 16 gol e 8 assist tra tutte le competizioni. Un rendimento eccellente, reso ancor più prezioso dalla necessità fisiologica di “tirare la carretta” senza soste dalla prima all’ultima giornata. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri e l’archiviazione definitiva della difesa a tre (sia quella vista a Milano, sia quella dell’era Conte), il Napoli è passato in pianta stabile al 4-3-3. In questo scacchiere tattico, pur prevedendo fisiologici ballottaggi sulle corsie esterne, la maglia numero 9 ha un padrone indiscusso fin dalla linea di partenza. L’addio di Lukaku regala a Hojlund una serenità gerarchica totale.

Come si inserirebbe Gabriel Jesus negli schemi del Napoli?

Il brasiliano agirebbe inizialmente come vice-Hojlund di lusso, ma la sua duttilità gli permetterebbe di ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo nel tridente titolare.

Il posto vacante lasciato da Lukaku e l’ingresso di liquidità nelle casse azzurre hanno spianato la strada all’operazione più ambiziosa dell’estate: Gabriel Jesus. L’Arsenal ha accettato l’idea di cedere il giocatore, consapevole che con il contratto in scadenza nel 2027 il rischio di perderlo a parametro zero diventa reale. La conditio sine qua non dei londinesi è la cessione a titolo definitivo, e il Napoli sembra aver accettato questa base di partenza.

Tatticamente, l’innesto del brasiliano sarebbe devastante per le difese della Serie A. A differenza del predecessore belga, Gabriel Jesus non pretenderebbe la maglia da titolare a prescindere. I suoi ultimi, difficili anni a Londra lo spingono ad accettare, almeno in partenza, un ruolo da vice-Hojlund di primissima fascia. Tuttavia, con un calendario massacrante diviso tra Campionato e Champions League, Allegri avrebbe a disposizione un’arma letale. Essendo un attaccante estremamente mobile, Jesus può tranquillamente agire come esterno offensivo nel tridente, innescando una competizione virtuosa che alzerebbe clamorosamente il livello dell’intero reparto.

Quali sono gli ostacoli economici posti da De Laurentiis per l’acquisto di Gabriel Jesus?

Il patron azzurro ha fissato un tetto di 20 milioni per il cartellino causa vincoli UEFA, mentre il nodo principale resta lo stipendio da 16 milioni lordi segnalato da Romano.

Se tatticamente l’incastro è perfetto, finanziariamente siamo di fronte a un percorso a ostacoli. Il quotidiano Il Roma ha rivelato i timori di Aurelio De Laurentiis: il presidente ha posto un veto assoluto sul superamento della soglia dei 20 milioni di euro per il costo del cartellino. Le motivazioni sono due e strettamente aziendali: il rispetto maniacale dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario UEFA e la quasi totale impossibilità di generare una futura plusvalenza rivendendo un giocatore che va per i 29 anni.

Ma il vero “elefante nella stanza” è l’ingaggio. Come evidenziato dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Gabriel Jesus percepisce uno stipendio da superstar che ad oggi il Napoli non può pagare. O il giocatore fa dei passi indietro, oppure sarà complicato”. A dare la dimensione del problema è il portale tematico Capology, che stima lo stipendio lordo del brasiliano all’Arsenal poco al di sotto dei 16 milioni di euro annui. Cifre fuori scala per la Serie A. Il DS Manna sta lavorando per convincere l’entourage a spalmare questa montagna di denaro su un contratto quadriennale, ma la strada è in salita.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’esito della trattativa Jesus determinerà la vera natura del Napoli 26/27. Cedere a logiche d’ingaggio da Premier League significherebbe rompere il tetto salariale del club, rischiando tensioni interne nello spogliatoio. Tuttavia, l’addio di Lukaku e le probabili partenze di Lang (corteggiato dall’Ajax) e Neres hanno svuotato il reparto di esperienza internazionale. Trovare la quadra economica per il brasiliano è il test di maturità definitivo per la nuova gestione targata Giovanni Manna.

Quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca dopo i gol in amichevole?

Nonostante le reti contro Aris Salonicco e Osasuna, Lucca resta in uscita per finanziare il mercato: la Lazio ha chiesto informazioni sul centravanti.

Nel mezzo di questo ciclone di mercato internazionale, c’è un giocatore che sta rispondendo sul campo a suon di gol: Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano è reduce da una stagione schizofrenica (metà al Napoli, metà in prestito anonimo al Nottingham Forest), ma non ha alcuna intenzione di rassegnarsi al ruolo di esubero.

Le ultime uscite stagionali lo hanno visto protagonista assoluto: una rete contro gli spagnoli dell’Osasuna e, soprattutto, una prepotente doppietta nel 6-2 inflitto mercoledì scorso ai greci dell’Aris Salonicco. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, l’impegno del ragazzo sta facendo vacillare le certezze di Allegri, che ne apprezza l’abnegazione. Tuttavia, le spietate logiche di mercato premono in un’altra direzione. Lucca rappresenta un “incastro” finanziario: la sua cessione è vitale per fare spazio a Gabriel Jesus. Su di lui si sono accesi i radar della Lazio, alla disperata ricerca di un centravanti fisico. I contatti sono ancora in fase embrionale, ma se Manna riuscirà ad affondare il colpo a Londra, la partenza dell’ex Udinese verso la Capitale subirà un’accelerazione fulminea.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo C’è un filo conduttore netto in questo mercato del Napoli: l’igiene dei conti viene prima dei nomi a effetto. Aurelio De Laurentiis fa benissimo a imporre il blocco dei 20 milioni per Gabriel Jesus. Concedere deroghe sui parametri UEFA per un giocatore di 29 anni con un ingaggio vicino ai 16 milioni lordi significherebbe riportare indietro le lancette dell’orologio finanziario del club. D’altra parte, il campo ci dice che Hojlund (16 gol senza battere rigori) ha dimostrato di reggere l’urto della titolarità a Napoli. Cedere Lucca alla Lazio per finanziare un prestito intelligente o l’acquisto di un giovane esterno di prospettiva potrebbe rivelarsi, nel lungo periodo, un affare molto più saggio rispetto a un salto nel buio con le cifre vertiginose imposte dalla Premier League.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore del Fenerbahçe, liberando fondi e spazio offensivo.

Rasmus Hojlund è il titolare inamovibile per la stagione, forte dei 16 gol e 8 assist della passata annata.

Lorenzo Lucca ha segnato 3 reti nelle amichevoli contro Aris Salonicco (6-2) e Osasuna. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’accordo economico tra Napoli e Gabriel Jesus, frenato dall’ingaggio lordo di 16 milioni e dal tetto di spesa di 20 milioni fissato da De Laurentiis.

L’affondo decisivo della Lazio per Lorenzo Lucca, necessario per fare cassa.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le valutazioni societarie sui parametri economici (tetto di 20 milioni per il cartellino di Jesus e rispetto del Fair Play Finanziario) sono state divulgate dal quotidiano Il Roma. Gli aggiornamenti sullo stipendio del giocatore sono stati estrapolati dalle dichiarazioni di Fabrizio Romano e incrociati con i database finanziari di Capology. I riscontri tattici su Lorenzo Lucca e l’interessamento della Lazio sono riportati dal Corriere dello Sport.

Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 14 Agosto 2026.

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