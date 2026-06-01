Allegri al Napoli: quando arriva la firma e cosa manca per chiudere con il Milan

📋 In Sintesi Massimiliano Allegri è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’accordo con Aurelio De Laurentiis è totale: contratto biennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a Scudetto e Champions League. Tuttavia, la firma è bloccata dalla mancata risoluzione contrattuale con il Milan. Il tecnico, esonerato via PEC e deluso dalle modalità di comunicazione del club rossonero, pretende una buonuscita di circa 500mila euro netti per coprire la differenza d’ingaggio. Il Milan, attualmente in piena rivoluzione societaria, fa muro. Il Napoli attende, sperando di chiudere prima della partenza del presidente per gli Stati Uniti.

Quando firma Allegri con il Napoli e cosa manca per l’accordo definitivo con il Milan?

Il dopo Antonio Conte ha un volto e un nome ben precisi, ma non ha ancora una data sul calendario delle ufficialità. Massimiliano Allegri è l’uomo scelto per guidare il Napoli nell’anno del centenario, con l’obiettivo personale di rilanciarsi dopo una stagione amara alla guida del Milan, culminata con la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. I tasselli del mosaico sono quasi tutti al loro posto, eppure la fumata bianca si fa attendere.

Quali sono le cifre del contratto tra Allegri e il Napoli?

L’intesa prevede un contratto fino al 2028 da 4-4,5 milioni netti a stagione, con una struttura a scalare e ricchi bonus legati agli obiettivi.

Sul fronte partenopeo, la strada è completamente spianata. Secondo le indiscrezioni finanziarie filtrate nelle ultime ore, Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’allenatore livornese hanno trovato una quadra totale. Il Napoli ha messo sul tavolo un progetto solido, capace di convincere Allegri a sposare la causa azzurra.

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Si tratta di un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) strutturato in modo intelligente: una base fissa che oscilla tra i 4 e i 4,5 milioni di euro netti a stagione, con un ingaggio a scalare nel secondo anno. A fare la differenza saranno i bonus, strettamente legati al ritorno in Champions League e alla conquista dello Scudetto. L’obiettivo di De Laurentiis è far firmare il tecnico all’inizio di questa settimana, prima del suo programmato viaggio d’affari negli Stati Uniti.

L’Accordo tra Allegri e la SSC Napoli Durata 2 anni (fino al 2028), con opzione per il terzo anno Ingaggio Base 4 – 4,5 milioni di euro netti a stagione Struttura Contratto a scalare nel secondo anno Bonus Legati a qualificazione Champions League e Scudetto

Perché Allegri non ha ancora firmato con il Napoli?

Il tecnico è ancora formalmente sotto contratto con il Milan fino al 2027 ed è in rotta con la società rossonera per le modalità del suo esonero.

Se l’accordo con il Napoli è blindato, il vero ostacolo si trova a Milano. Nonostante l’esonero sia stato annunciato subito dopo la fine del campionato, Allegri è ancora a libro paga del club di Gerry Cardinale, forte di un contratto firmato dodici mesi fa e valido fino al 30 giugno 2027, che gli garantisce 5,5 milioni netti a stagione.

A complicare la risoluzione consensuale c’è un clima di profonda irritazione. Allegri non ha digerito le modalità del licenziamento: l’allenatore è stato informato dai media prima ancora che dal club, ricevendo la fredda comunicazione ufficiale tramite PEC solamente giovedì scorso. A questo si aggiunge il caos societario interno al Milan, che sta vivendo una rivoluzione totale con gli addii di dirigenti chiave come Furlani, Tare e Moncada. Attualmente, la patata bollente della risoluzione è passata nelle mani di Massimo Calvelli (uomo di fiducia di Cardinale) e del presidente Paolo Scaroni.

Qual è il problema della buonuscita tra Allegri e il Milan?

L’allenatore chiede circa 500mila euro netti per coprire la differenza di stipendio col Napoli, ma il Milan si rifiuta di pagare, rischiando il contenzioso legale.

Il braccio di ferro si gioca tutto sui numeri. Per liberarsi e firmare con il Napoli, Allegri pretende una buonuscita. La richiesta dell’entourage del tecnico si aggira intorno ai 500mila euro netti (circa un milione lordo). Questa cifra non è casuale: serve esattamente a coprire la differenza tra i 5,5 milioni che percepiva in rossonero e i circa 4,5 milioni che andrà a guadagnare all’ombra del Vesuvio nel suo primo anno.

Il Milan, dal canto suo, mantiene una posizione di assoluta fermezza, rifiutandosi di corrispondere ulteriori somme a un allenatore già esonerato. Il rischio concreto è che, senza un passo indietro da una delle due parti, si arrivi a un contenzioso legale che allungherebbe a dismisura i tempi. Il Napoli osserva interessato: la speranza del DS Giovanni Manna è che la querelle si risolva entro metà settimana, permettendo finalmente di annunciare il nuovo condottiero azzurro.

Il Braccio di Ferro: Allegri vs Milan Contratto attuale Milan Valido fino al 30 giugno 2027 (5,5 milioni netti) Modalità esonero Comunicazione via PEC, senza preavviso diretto Richiesta Allegri Buonuscita di ~500mila euro netti (~1 milione lordo) Posizione Milan Nessuna buonuscita aggiuntiva concessa

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL TEMPO È IL VERO NEMICO DEL NAPOLI. La situazione di stallo tra Allegri e il Milan è una dinamica classica del calciomercato, ma il Napoli non può permettersi di restare ostaggio delle beghe altrui. Con un mercato da impostare (a partire dal nodo De Bruyne e dalla difesa a quattro) e un ritiro estivo da programmare, ogni giorno perso è un vantaggio concesso alle avversarie. De Laurentiis ha fatto la sua parte trovando un accordo rapido e strutturato. Ora tocca ad Allegri dimostrare quanto voglia davvero la panchina azzurra: se il progetto tecnico del centenario lo stimola davvero, rinunciare a 500mila euro di buonuscita per sbloccare l’impasse sarebbe il primo, grande segnale di attaccamento alla nuova causa.

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📌 Tutta la verità sul contratto di Allegri Quali sono le cifre del contratto tra Allegri e il Napoli? L’intesa prevede un contratto fino al 2028 da 4-4,5 milioni netti a stagione, con una struttura a scalare e ricchi bonus legati agli obiettivi. Perché Allegri non ha ancora firmato con il Napoli? Il tecnico è ancora formalmente sotto contratto con il Milan fino al 2027 ed è in rotta con la società rossonera per le modalità del suo esonero. Qual è il problema della buonuscita tra Allegri e il Milan? L’allenatore chiede circa 500mila euro netti per coprire la differenza di stipendio col Napoli, ma il Milan si rifiuta di pagare, rischiando il contenzioso legale. Quando potrebbe arrivare l’ufficialità di Allegri al Napoli? Aurelio De Laurentiis spera di chiudere la questione entro metà settimana, prima della sua partenza programmata per gli Stati Uniti.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dettagli economici relativi all’accordo tra Massimiliano Allegri e la SSC Napoli, così come le cifre della buonuscita richiesta al Milan, sono stati verificati incrociando le indiscrezioni finanziarie provenienti dagli ambienti milanesi con le fonti vicine alla dirigenza azzurra. Le tempistiche societarie tengono conto dell’agenda ufficiale del presidente De Laurentiis. Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026.



