Quali sono gli ostacoli per gli acquisti di Gila e Khalaili al Napoli e quale sarà il futuro di Giovane nel mercato 2026?

CLAUSOLE E CESSIONI. Il calciomercato in entrata del Napoli è attualmente rallentato da un ostacolo economico comune a due trattative: le percentuali sulla futura rivendita. Per Anan Khalaili, l’Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni di euro (il Napoli offre tra i 15 e i 20) per ammortizzare il 15% da versare al Maccabi Haifa. Per Mario Gila, la Lazio non scende sotto i 20 milioni poiché dovrà riconoscere ben il 50% dell’incasso al Real Madrid. Il ds Manna, forte del gradimento di entrambi i giocatori, non ha fretta. Sul fronte uscite, Massimiliano Allegri dovrà decidere il destino dell’esterno brasiliano Giovane: pagato 20 milioni a gennaio dal Verona e mai esploso sotto la gestione Conte, è destinato alla cessione a titolo definitivo (richiesta 15-20 milioni) o in prestito per evitare una pesante minusvalenza.

Perché le trattative del Napoli per Gila e Khalaili sono bloccate e quale sarà il futuro di Giovane?

C’è un filo invisibile, ma economicamente pesantissimo, che unisce i destini di Mario Gila e Anan Khalaili. Non si tratta soltanto del fatto di essere i due principali obiettivi individuati dal direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare, rispettivamente, il centro della difesa e la corsia destra del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Il vero collante tra queste due complesse operazioni di calciomercato è una clausola contrattuale che sta rendendo le trattative molto più complicate del previsto. In un caso c’è l’ombra ingombrante del Real Madrid, nell’altro quella del Maccabi Haifa. Parliamo di due club che, in questo momento, aspettano di incassare milioni senza muovere un dito e che, involontariamente, spingono le rispettive società proprietarie del cartellino (Lazio e Union Saint-Gilloise) ad alzare il prezzo a dismisura per non rimetterci.

Qual è la situazione di Anan Khalaili con l’Union Saint-Gilloise?

L’esterno israeliano si sta allenando regolarmente in Belgio, ma aspetta il Napoli. L’Union chiede 25 milioni per via del 15% da versare al Maccabi Haifa, mentre il Napoli è pronto a spingersi fino a 20 milioni.

Senza alzare la voce, senza forzare la mano e senza troppo clamore mediatico, Anan Khalaili sta facendo esattamente la sua parte da professionista esemplare. Ieri mattina, l’esterno israeliano si è presentato regolarmente al primo giorno di lavoro nel ritiro dell’Union Saint-Gilloise, subito dopo aver risposto alla convocazione per le visite mediche di rito svoltesi nei giorni scorsi. Le immagini pubblicate dal club belga sul proprio profilo ufficiale Instagram lo ritraggono sorridente, rilassato e scherzoso con i compagni di squadra. Tuttavia, dietro questa serenità di facciata, c’è la ferma consapevolezza che il suo futuro calcistico potrebbe essere molto lontano dal Belgio. Khalaili continua a gradire fortemente la destinazione Napoli e aspetta pazientemente che i due club trovino il definitivo punto d’incontro.

Il problema è che l’Union Saint-Gilloise non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste. La valutazione del cartellino resta inchiodata intorno ai 25 milioni di euro. Il Napoli, che era partito da una prima offerta esplorativa di 15 milioni, è pronto a ritoccare la proposta avvicinandosi alla soglia dei 20 milioni. Questa distanza di 5 milioni deriva da un dettaglio economico non secondario: quando il Maccabi Haifa cedette Khalaili ai belgi due anni fa, si tutelò mantenendo il 15% sulla futura rivendita. Questo significa che una parte sostanziosa dell’incasso finirà comunque in Israele. L’Union, dal canto suo, deve assolutamente riequilibrare un mercato che finora l’ha visto investire molto più denaro di quanto ne abbia effettivamente incassato dalle cessioni.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Quanto chiede la Lazio per Mario Gila e qual è la strategia del Napoli?

Claudio Lotito chiede 20 milioni di euro per Gila perché il 50% dell’incasso andrà al Real Madrid. Il Napoli, forte della volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, gioca d’attesa.

Un discorso molto simile, ma con percentuali ancora più impattanti, riguarda Mario Gila. Quando nell’estate del 2022 la Lazio decise di acquistarlo dal Real Madrid, i blancos si riservarono ben il 50% sulla futura rivendita. Si tratta di una formula contrattuale che il presidente Florentino Perez ha spesso utilizzato con i talenti usciti dalla cantera madrilena: cederli a basso costo immediato, ma garantirsi una plusvalenza enorme sulla loro esplosione futura. In pratica, metà dell’incasso di un’eventuale cessione di Gila finirebbe direttamente nelle casse del Real Madrid.

Ecco spiegato il motivo per cui il presidente Claudio Lotito continua a chiedere circa 20 milioni di euro: solo a queste cifre (incassandone di fatto 10 netti) la Lazio riuscirebbe a ottenere una somma ritenuta congrua per privarsi di uno dei suoi migliori difensori centrali. Il Napoli, intanto, ha già incassato il gradimento totale del giocatore e continua a lavorare sottotraccia. Il ds Manna sa perfettamente che la distanza economica esiste, ma è profondamente convinto che il tempo possa diventare un alleato fondamentale. Gila, infatti, non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, e la sua ferma volontà potrebbe incidere pesantemente sulle resistenze biancocelesti. Il Napoli, comunque, non ha alcuna fretta: dispone già di una rosa altamente competitiva nel reparto arretrato e questo permette al club di Aurelio De Laurentiis di aspettare senza forzare i tempi. Gila resta la priorità assoluta per il centro della difesa, così come Khalaili lo è per la corsia destra. Due trattative diverse, ma accomunate dallo stesso ostacolo burocratico.

Perché Giovane sarà ceduto e quanto chiede il Napoli?

L’esterno brasiliano, pagato 20 milioni a gennaio dal Verona, non rientra nei piani. Dopo aver fallito con Conte (superato da Alisson Santos), Allegri valuterà la sua cessione a titolo definitivo (15-20 milioni) o in prestito.

Mentre si lavora per sbloccare le entrate, il Napoli annovera tra le proprie fila tanti calciatori che, per motivi tattici o di rendimento, non rientrano nei piani del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tra questi spicca il nome di Giovane. Il Napoli acquistò l’esterno brasiliano nell’ultima sessione invernale di calciomercato, prelevandolo dal Verona con un’operazione che, tra base fissa e bonus, è costata alle casse azzurre circa 20 milioni di euro. Un investimento pesante che, ad oggi, non ha dato i frutti sperati.

Giovane non ha praticamente mai trovato spazio con continuità durante la gestione del tecnico leccese Antonio Conte. L’attaccante è stato utilizzato col contagocce e, nelle rare occasioni in cui è sceso in campo, ha raramente convinto. Un rendimento che stride fortemente se paragonato a quello dell’altro brasiliano arrivato a gennaio, Alisson Santos, che ha invece scalato rapidamente e con prepotenza le gerarchie di Conte. Di fronte a questa involuzione, il Napoli starebbe pensando seriamente alla cessione di Giovane, valutando sia la via del titolo definitivo che quella del prestito.

Spetterà ovviamente al neo-tecnico Massimiliano Allegri prendere la decisione definitiva durante il ritiro, ma sembra oggettivamente complicata la conferma dell’ex Verona. Sulla fascia destra, infatti, c’è un sovraffollamento evidente: ci sono già Antonio Vergara (fresco di rinnovo) e David Neres. Il Napoli vorrebbe ricavare dalla cessione di Giovane una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro per evitare minusvalenze, oppure decidere di girarlo in prestito altrove al fine di fargli ritrovare minutaggio e fiducia, per poi ritrovarlo magari più pronto e maturo tra un anno.

Il dettaglio finanziario che sta bloccando gli acquisti del Napoli in difesa e sulla fascia:

Tabella 1: L’impatto delle clausole di rivendita sugli obiettivi del Napoli (Calciomercato 2026) Obiettivo Mercato Napoli Club Proprietario Clausola a Club Terzo Richiesta vs Offerta Napoli Mario Gila Lazio 🔴 50% al Real Madrid Richiesta: 20 Mln / Napoli attende Anan Khalaili Union Saint-Gilloise 🔴 15% al Maccabi Haifa Richiesta: 25 Mln / Offerta: ~20 Mln

Perché il Napoli vuole cedere Giovane e quanto costa il suo cartellino?

Acquistato per 20 milioni a gennaio, il brasiliano ha deluso con Conte. Chiuso da Neres e Vergara, il Napoli valuta la cessione a 15-20 milioni o il prestito.

Se in entrata si combatte sui milioni, in uscita il Napoli si prepara a certificare il primo, vero flop dell’ultima gestione tecnica. Giovane, esterno brasiliano prelevato dal Verona nella sessione invernale per circa 20 milioni di euro (tra base fissa e bonus), è sul piede di partenza.

Il suo impatto all’ombra del Vesuvio è stato nullo. Durante la gestione di Antonio Conte, Giovane non ha praticamente mai trovato spazio, finendo per essere oscurato dall’esplosione dell’altro brasiliano arrivato a gennaio, Alisson Santos, che ha invece scalato rapidamente le gerarchie. La situazione tattica attuale non lo aiuta: la fascia destra offensiva è già presidiata da David Neres e da Antonio Vergara (fresco di rinnovo blindato fino al 2031 su indicazione di Allegri).

L’ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri durante il ritiro, ma la conferma appare un’ipotesi remota. Il Napoli sta sondando il mercato per evitare una minusvalenza sanguinosa: l’obiettivo è ricavare tra i 15 e i 20 milioni di euro da una cessione a titolo definitivo, oppure optare per un prestito secco per permettere al ragazzo di ritrovare minutaggio, fiducia e valore di mercato in vista della prossima stagione.

Il riepilogo della situazione tecnica ed economica dell’esterno brasiliano Giovane:

Tabella 2: Il flop di Giovane al Napoli e le prospettive di cessione (Estate 2026) Parametro (Caso Giovane) Dettaglio e Valutazione Napoli Costo Acquisto (Gennaio) ~20 Milioni di euro (dal Verona) Rendimento con Conte ❌ Scarso minutaggio, superato da Alisson Santos Concorrenza Attuale Chiuso da David Neres e Antonio Vergara Prezzo Cessione Fissato ⚠️ 15-20 Milioni di euro (o prestito secco)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL COSTO OCCULTO DEL CALCIO MODERNO. Le vicende di Gila e Khalaili sono la fotografia perfetta delle storture del calciomercato contemporaneo. Le clausole di rivendita, nate per tutelare i club formatori, si sono trasformate in un’arma di ricatto che paralizza le trattative. Il Napoli si trova a dover pagare una “tassa occulta” al Real Madrid e al Maccabi Haifa per giocatori che non vestono più quelle maglie da anni. Manna fa bene a non cedere ai ricatti e a usare il tempo come leva negoziale. Tuttavia, il caso Giovane deve far riflettere: spendere 20 milioni a gennaio per un giocatore “di sistema” (voluto da Conte) e doversene liberare sei mesi dopo con l’arrivo di Allegri è un lusso che il bilancio azzurro non può permettersi spesso. La programmazione tecnica deve tornare a essere superiore ai capricci del singolo allenatore.

🔗 Correlato — Le Scelte sulla Fascia Calciomercato Napoli: rinnovo Vergara, McTominay e il duello con l’Inter per Khalaili

📌 Tutto sugli ostacoli di mercato del Napoli Perché le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili sono bloccate dalle clausole di rivendita? Lazio e Union Saint-Gilloise devono versare percentuali sulla rivendita a Real Madrid (50%) e Maccabi Haifa (15%), costringendole ad alzare i prezzi per Gila e Khalaili. Qual è la strategia di Giovanni Manna per acquistare Mario Gila dalla Lazio? Il Napoli ha l’accordo con il difensore, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2027. Manna usa il tempo come alleato per far abbassare le pretese di Lotito. A che punto è la trattativa per Anan Khalaili e quanto offre il Napoli? L’esterno si allena in Belgio ma aspetta il Napoli. L’Union SG chiede 25 milioni, Manna è salito a 20 milioni per chiudere l’operazione. Perché il Napoli vuole cedere Giovane e quanto costa il suo cartellino? Acquistato per 20 milioni a gennaio, il brasiliano ha deluso con Conte. Chiuso da Neres e Vergara, il Napoli valuta la cessione a 15-20 milioni o il prestito.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative alle clausole di rivendita (50% al Real Madrid per Mario Gila e 15% al Maccabi Haifa per Anan Khalaili) sono basate sui contratti depositati al momento dei rispettivi trasferimenti. Le cifre delle trattative in corso (20 milioni per Gila, 25 milioni per Khalaili) e la valutazione di mercato di Giovane (15-20 milioni) sono stime giornalistiche e non costituiscono comunicazioni ufficiali dei club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 28 Giugno 2026.



