Chi è Anan Khalaili: il “nuovo Hakimi” che Conte vuole al Napoli. Ruolo, cifre e trattativa

📋 In Sintesi Il Napoli fa sul serio per Anan Khalaili, esterno destro classe 2004 in forza all’Union Saint-Gilloise. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato una trattativa avanzata per portare il talento arabo-israeliano all’ombra del Vesuvio. Il giocatore ha già dato il suo assenso per un contratto fino al 2031, ma balla ancora una differenza tra la richiesta dei belgi (25 milioni di euro) e la valutazione azzurra (circa 18 milioni). A spingere per la chiusura dell’operazione è Antonio Conte in persona: il tecnico leccese vede nel ventunenne le stesse caratteristiche fisiche e tattiche di Achraf Hakimi, ritenendolo il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Giovanni Di Lorenzo nel suo 3-4-2-1.

Chi è Anan Khalaili, come gioca e a che punto è la trattativa di mercato con il Napoli?

In arabo, il suo nome significa “nuvole”. E proprio con la leggerezza e la velocità di una nuvola spinta dal vento, Anan Khalaili sta scalando le gerarchie del calcio europeo. Il ventunenne di Haifa è balzato in cima alla lista dei desideri del Napoli per la sessione estiva di mercato 2026. Non si tratta di un semplice sondaggio: i contatti tra la dirigenza partenopea e l’entourage del giocatore sono fitti e concreti. Ma chi è davvero questo ragazzo che ha stregato Antonio Conte?

Chi è Anan Khalaili e qual è la sua storia calcistica?

Nato ad Haifa nel 2004 da una famiglia arabo-israeliana, è cresciuto nel Maccabi Haifa prima di passare all’Union Saint-Gilloise per 7,5 milioni di euro, diventando il trasferimento più costoso della storia israeliana.

La storia di Khalaili parte da lontano. Nato il 3 settembre 2004 nel nord di Israele, proviene da una famiglia in cui il calcio è una religione: suo padre Majdi è stato un portiere professionista. Dopo i primi passi nel Beitar Haifa, a dieci anni entra nel prestigioso vivaio del Maccabi Haifa. Il suo talento è cristallino e brucia le tappe: a soli 17 anni debutta in prima squadra, iniziando un percorso che lo porterà a collezionare 8 gol e 5 assist in 31 presenze di campionato.

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L’esplosione definitiva attira gli scout di mezza Europa. Nell’estate del 2024, l’Union Saint-Gilloise sbaraglia la concorrenza versando 7,5 milioni di euro nelle casse del Maccabi. È un trasferimento record per il calcio israeliano. In Belgio, Khalaili non soffre il salto di qualità: alla prima stagione vince il campionato e la Supercoppa, confermandosi poi nell’annata 2025-26 (dove conquista anche la Coppa del Belgio) come uno degli esterni più devastanti del panorama continentale.

Carriera completa per club

Stagione Club Campionato (pres/gol) Note 2021-22 Maccabi Haifa 0/0 Debutto in Coppa d’Israele 2022-23 Maccabi Haifa 0/0 Crescita nelle coppe 2023-24 Maccabi Haifa 31/8 5 assist, anche UCL/UEL 2024-25 Union Saint-Gilloise 34/2 4 assist, titolo belga

Come gioca Khalaili e il paragone con Hakimi?

Esterno destro a tutta fascia, abbina una velocità impressionante (33,74 km/h in Champions) a una resistenza da maratoneta. Conte lo ritiene perfetto per il ruolo di “quinto” nel suo 3-4-2-1.

Khalaili è un esterno destro offensivo, capace di agire anche da seconda punta o da trequartista. Ha 183 cm di altezza e usa prevalentemente il piede destro. La velocità massima registrata in Champions League è di 33,74 km/h: un dato che racconta la sua esplosività.

Le sue caratteristiche principali sono la velocità, il dribbling, la capacità di saltare l’uomo e l’abilità di essere pericoloso in entrambe le fasi della transizione offensiva. In Champions League 2025-26 ha registrato una distanza media coperta di 19,2 km a partita: un dato fisico da giocatore di altissimo livello atletico.

Il dettaglio che chiarisce tutto sul perché Conte lo voglia è emerso nelle ultime ore: secondo quanto trapelato, il tecnico azzurro lo considera tattico e tecnicamente vicino al prototipo di Hakimi, il laterale destro con cui ha vinto lo scudetto all’Inter nel 2021. Non è un paragone casuale: nel 3-4-2-1 di Conte, il terzino/quinto destro deve avere corsa, capacità di spingere in fascia, uno contro uno e contributo offensivo. Khalaili ha tutto questo, e in più la duttilità di poter giocare più avanzato.

Statistiche in Champions League 2025-26

Voce Dato Partite giocate 6 Minuti 523 Gol 2 Assist 0 Tiri totali 7 Velocità massima 33,74 km/h Distanza coperta media 19,2 km/partita Cartellini gialli 1

Statistiche in First Division A 2025-26

Voce Dato Partite giocate 7 (6 da titolare) Minuti 523 Gol 1

Come si inserirebbe Khalaili nel sistema di Antonio Conte

Nel 3-4-2-1 di Conte, il ruolo di esterno destro è occupato stabilmente da Giovanni Di Lorenzo, uno dei punti fermi del sistema. Khalaili arriverebbe come alternativa di qualità e potenziale ricambio generazionale: Di Lorenzo ha 31 anni, e il Napoli ha bisogno di costruire il futuro su quel ruolo.

Nel sistema di Conte, il quinto destro deve essere un giocatore capace di coprire l’intera fascia: spinta offensiva, corsa in fase di non possesso, uno contro uno, cross. Khalaili ha tutte queste caratteristiche, e in più può giocare più avanzato come trequartista destro nei due alle spalle della punta — ruolo che gli consentirebbe di essere utilizzato anche in sistemi diversi dal 3-4-2-1.

Il paragone con Hakimi fatto da Conte non è casuale: l’ex Inter marocchino era un laterale destro che nel 5-3-2/3-4-2-1 di Conte copriva l’intera fascia con velocità e qualità tecnica sopra la media. Khalaili, fisicamente simile (alto, veloce, piede destro naturale), ha le stesse caratteristiche di base. L’unica differenza è l’esperienza: Hakimi quando arrivò all’Inter aveva già alle spalle stagioni di altissimo livello. Khalaili è ancora in costruzione, ed è esattamente per questo che il Napoli può prenderlo a un prezzo ancora ragionevole.

Identikit e Statistiche (Stagione 2025/2026) Nome Completo Anan Khalaili Età / Altezza / Piede 21 anni (03/09/2004) / 183 cm / Destro Ruolo Esterno destro / Ala / Trequartista Nazionale Israele (16 presenze) Dati Champions League 25/26 6 presenze, 2 gol, 33.74 km/h (Top Speed) Rating EA Sports FC 26 73 (Crescita di +9 rispetto a FC 25)

La Nazionale israeliana: 16 presenze, 0 gol

Khalaili ha debuttato con la Nazionale maggiore di Israele il 15 novembre 2023, in una gara di qualificazione all’Europeo 2024 contro la Svizzera. Da allora ha collezionato 16 presenze con la maglia della Nazionale, senza ancora segnare in partite ufficiali. Ha incrociato l’Italia due volte nelle qualificazioni al Mondiale 2026: a settembre 2025 in una partita finita 4-5 (giocò 66 minuti) e a ottobre 2025, quando l’Italia vinse 3-0 a Udine (73 minuti).

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A che punto è la trattativa tra Napoli e Union Saint-Gilloise?

Il ds Manna ha già un’intesa di massima con il giocatore per un contratto fino al 2031. Resta da colmare la distanza con il club belga, che chiede 25 milioni a fronte di una valutazione azzurra di 18.

La macchina del mercato azzurro è già in moto. Secondo quanto confermato da fonti internazionali (tra cui il portale israeliano SportWalla) e rilanciato in Italia da Sportitalia, il direttore sportivo Giovanni Manna ha incassato il “sì” totale del ragazzo. Sul tavolo c’è una bozza di contratto quinquennale, valido fino al 30 giugno 2031.

Il vero scoglio, come spesso accade, è la valutazione del cartellino. L’Union Saint-Gilloise, forte di un contratto lungo e delle prestazioni europee del ragazzo, spara alto: la richiesta iniziale è di 25 milioni di euro. Il Napoli, forte anche della valutazione di mercato attuale (stimata da Transfermarkt intorno ai 18 milioni), lavora per abbassare le pretese o inserire bonus legati al rendimento. La sensazione è che l’affare possa sbloccarsi nelle prossime settimane, regalando a Conte il primo rinforzo per la fascia.

Le cifre della trattativa Richiesta Union Saint-Gilloise 25 milioni di euro Valutazione Napoli / Transfermarkt 18 milioni di euro Contratto proposto al giocatore Quinquennale (scadenza 2031)

Anan Khalaili su EA Sports FC 26

Su EA Sports FC 26, Khalaili ha un overall rating di 73 — in crescita rispetto al 64 di FC 25. Gioca come ala destra (RW) nel gioco. Il balzo di 9 punti in un anno lo rende uno dei giocatori con la crescita di rating più significativa nell’ultima versione del gioco, segnale che EA Sports ha riconosciuto la sua progressione reale sul campo.

Versione Rating FC 25 64 FC 26 73

Valore di mercato e ingaggio

Transfermarkt lo valuta attualmente 18 milioni di euro — valore più che raddoppiato rispetto ai 7,5 milioni pagati dall’Union Saint-Gilloise nel 2024. I dati su stipendio attuale non sono pubblicamente verificabili con certezza: l’unico dato disponibile proviene da SoFIFA riferito alla versione FC 25, che indica un ingaggio simulato molto basso, non rappresentativo del contratto reale da professionista in Belgio.

Perché Khalaili è il colpo giusto per il Napoli

Anan Khalaili non è ancora un campione affermato, ma ha tutte le caratteristiche per diventarlo. La sua storia — arabo-israeliano musulmano cresciuto nel calcio israeliano, diventato il trasferimento più costoso nella storia del calcio israeliano verso l’Europa — è già di per sé straordinaria. Sul campo, ha dimostrato qualità tecniche e atletiche che raramente si trovano in un calciatore di 21 anni. Il fatto che Conte lo abbia già benedetto paragonandolo ad Hakimi è il segnale più chiaro: il Napoli sta cercando il futuro della fascia destra, e lo ha trovato a Bruxelles.

La trattativa è in stato avanzato, il giocatore ha già detto sì, e l’intesa con il club sembra questione di dettagli. Se le prossime settimane confermeranno le premesse, Anan Khalaili sarà presto il nuovo nome da imparare a memoria a Fuorigrotta.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’INDIZIO SUL FUTURO DI CONTE. L’accelerazione del Napoli per Anan Khalaili nasconde un dettaglio politico fondamentale. Il fatto che Antonio Conte abbia studiato il giocatore, lo abbia avallato e lo abbia persino paragonato ad Hakimi, è un segnale fortissimo sulla sua permanenza. Un allenatore con le valigie in mano non si espone in questo modo su un talento di 21 anni in via di sviluppo. Dal punto di vista tecnico, l’operazione è ineccepibile: il Napoli deve iniziare a programmare il “dopo Di Lorenzo”, e investire 18-20 milioni oggi su un prospetto del genere significa evitare di doverne spendere 40 tra due anni. È il colpo giusto al momento giusto.

📌 Tutto su Anan Khalaili e la trattativa col Napoli Chi è Anan Khalaili e dove gioca? È un calciatore arabo-israeliano classe 2004. Attualmente gioca in Belgio nell’Union Saint-Gilloise, club che lo ha acquistato nel 2024 dal Maccabi Haifa per 7,5 milioni di euro. Qual è il ruolo di Khalaili in campo? Nasce come ala destra offensiva, ma ha la fisicità e la resistenza per giocare a tutta fascia. Nel 3-4-2-1 del Napoli agirebbe come “quinto” di destra (vice Di Lorenzo) o come trequartista. Quanto costa il cartellino di Khalaili? L’Union Saint-Gilloise chiede circa 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Napoli, forte dell’accordo già trovato con il giocatore, punta a chiudere l’affare intorno ai 18 milioni. Perché Antonio Conte lo ha paragonato ad Hakimi? Il tecnico rivede in lui le stesse caratteristiche dell’ex interista: grande velocità di base (quasi 34 km/h in Champions), resistenza atletica e capacità di saltare l’uomo partendo dalla fascia destra.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni biografiche e statistiche su Anan Khalaili sono state verificate tramite i database di Transfermarkt e i report ufficiali della UEFA Champions League 2025/2026. I dettagli sulla trattativa di mercato si basano sulle indiscrezioni riportate dal portale israeliano SportWalla e confermate dal network Sportitalia. I dati relativi al videogioco provengono dal database ufficiale di EA Sports FC 26. Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026.



