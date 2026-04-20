Addio Lukaku e De Bruyne, il Napoli scommette su Kean, Rios e Gila: il piano di Manna per ricostruire

📋 In Sintesi Il Napoli si prepara a una profonda rivoluzione nel mercato estivo 2026. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno ancora un anno di contratto ma i loro ingaggi pesanti e l’età avanzata rispetto al nuovo progetto tecnico li rendono in uscita. Juan Jesus non rinnoverà. Noa Lang e Lorenzo Lucca torneranno dai prestiti ma non verranno riscattati dai club inglese e turco. Sul fronte entrate: Moise Kean è il nome forte per l’attacco (clausola da 60 milioni, trattabile a 40-45), Richard Rios del Benfica è il profilo scelto da Giovanni Manna per il centrocampo (prime conversazioni positive, valutazione 30-35 milioni) e Mario Gila della Lazio è l’obiettivo per la difesa (25 milioni, contratto a 3 milioni a stagione). Scott McTominay è la priorità assoluta per il rinnovo. Leonardo Spinazzola è in trattativa per un biennale, mentre Mathias Olivera potrebbe partire per fare cassa.

Il calciomercato del Napoli riparte dagli addii di Lukaku e De Bruyne. Manna punta Kean e Rios

Il Napoli che verrà non sarà quello che abbiamo visto in questa stagione. Non per scelta tattica, ma per una stringente necessità economica, anagrafica e di progetto a lungo termine. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno già in testa la mappa del cantiere estivo: l’obiettivo primario è alleggerire il monte ingaggi, abbassare l’età media della rosa e investire su profili più giovani dotati di un valore patrimoniale alto e futuribile.

Il punto di partenza di questa ricostruzione sono le uscite. Alcune sono ormai certe, altre altamente probabili, ma tutte rappresentano dei nodi cruciali da sciogliere entro il mese di giugno. Il punto di arrivo, invece, è rappresentato da tre nomi che nelle ultime settimane sono emersi con sempre maggiore concretezza sui taccuini della dirigenza: Moise Kean, Richard Rios e Mario Gila. Prima di poter affondare il colpo, però, bisogna capire esattamente chi resta e chi parte.

Lukaku e De Bruyne restano al Napoli nella stagione 2026-27?

Lukaku e De Bruyne hanno entrambi un anno di contratto ma non rientrano nel nuovo progetto tecnico del Napoli. I loro ingaggi pesanti e l’età avanzata li rendono elementi in uscita. Il belga rischia di finire fuori rosa, mentre il trequartista valuta offerte dalla MLS.

Il Corriere dello Sport definisce le situazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne come due veri e propri nodi gordiani da sciogliere. Entrambi i calciatori vantano contratti importantissimi in termini economici, ma la loro carta d’identità non si allinea più con la direzione verde e sostenibile che il club partenopeo vuole intraprendere per il prossimo ciclo tecnico.

Romelu Lukaku ha un altro anno di contratto, ma la rottura sembra totale: l’attaccante rischia seriamente di finire questa stagione già fuori rosa. Il centravanti belga ha fatto ritorno a Castel Volturno dove avrà un confronto diretto e probabilmente definitivo con Manna e Conte sul suo futuro in azzurro. Kevin De Bruyne ha anch’egli un anno di contratto rimanente. Nelle scorse settimane si sono registrati possibili interessamenti dalla MLS, la Major League Soccer americana che negli ultimi anni ha attirato diversi campioni europei a fine ciclo, offrendo loro contratti ricchissimi che il Napoli sarebbe ben felice di risparmiare.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL NAPOLI CHE VERRÀ HA GIÀ UN NOME: PIÙ GIOVANE, PIÙ LEGGERO, PIÙ PROIETTATO AL FUTURO La direzione intrapresa dalla società è chiara, spietata e coerente. Il Napoli vuole abbassare l’età media, ridurre drasticamente il monte ingaggi e costruire un gruppo con un valore patrimoniale alto, ovvero giocatori giovani che possono crescere ulteriormente e che, in caso di cessione futura, generino plusvalenze significative per le casse del club. Kean a 26 anni, Rios a 25 e Gila a 23 sono esattamente quel tipo di profili. Lukaku a 33 e De Bruyne a 35 sono l’esatto opposto. La matematica del mercato è semplice, anche se la gestione delle uscite non lo è affatto. Il vero rischio di questa estate non è trovare i giocatori giusti (Manna sembra avere le idee chiarissime), ma riuscire a liberarsi dei contratti pesanti senza svendere i cartellini e senza creare tensioni irreparabili nello spogliatoio nelle ultime giornate di campionato.

Juan Jesus rinnova con il Napoli? E cosa succede a Lang e Lucca?

Juan Jesus non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il Napoli a parametro zero. Lorenzo Lucca e Noa Lang torneranno dai prestiti al Nottingham Forest e al Galatasaray, che non li riscatteranno. La dirigenza dovrà decidere se reintegrarli o cederli definitivamente.

Sul fronte Juan Jesus la situazione è ormai definita in modo irrevocabile: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, al difensore brasiliano non verrà proposto il rinnovo del contratto in scadenza. Si tratta della fine di un ciclo e della fine di un’avventura per un professionista che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, ma che non rientra più nei parametri tecnici richiesti.

Più complessa e spinosa è la situazione di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Entrambi erano stati ceduti in prestito con diritto di riscatto, ma nessuno dei due verrà esercitato dai club ospitanti. Lucca ha deluso ampiamente in Premier League, mentre il mancato riscatto di Lang dal Galatasaray è una vera sorpresa, considerando l’accoglienza calorosa ricevuta in Turchia all’arrivo. Il Napoli si ritroverà quindi con due giocatori che erano stati considerati in uscita e che torneranno alla base. Manna dovrà decidere in fretta se reintegrarli nel gruppo, trovare nuove destinazioni in prestito o valorizzarli sul mercato estivo per fare cassa.

Chi rinnova con il Napoli? McTominay, Anguissa e Spinazzola

Scott McTominay è la priorità assoluta per il rinnovo, essendo centrale nel progetto. Il prolungamento di Anguissa è in stallo e richiede un confronto. Leonardo Spinazzola è in trattativa per un biennale, mentre Mathias Olivera potrebbe essere ceduto all’estero per fare cassa.

Sul fronte rinnovi il Napoli ha le idee molto chiare sulle priorità da affrontare. Scott McTominay è in cima alla lista: il centrocampista scozzese è diventato un punto di riferimento imprescindibile per continuità e leadership, e il club vuole blindarlo al più presto per evitare inserimenti dalla Premier League. Diversa la situazione di André-Frank Zambo Anguissa: il rinnovo del camerunense è in una fase di stallo totale e richiede un confronto più approfondito. La sua stagione, pesantemente condizionata dagli infortuni e da un rendimento altalenante, ha complicato le trattative.

Su Leonardo Spinazzola ci risulta una ripresa concreta del dialogo con il Napoli. Il calciatore e il suo entourage, rappresentato da Davide Lippi, sperano in un rinnovo biennale. La situazione si era raffreddata nelle scorse settimane, ma il Napoli non ritiene chiuso il discorso. Per Mathias Olivera, invece, si registrano nuovi sondaggi dall’estero: con Miguel Gutierrez già in rosa come alternativa di lusso sulla fascia sinistra, l’uruguaiano potrebbe partire per generare liquidità immediata da reinvestire.

⚠️ Il Nodo Principale Prima di parlare di mercato in entrata, il Napoli deve risolvere la questione più importante e delicata: il futuro di Antonio Conte in panchina. De Laurentiis ha invitato pubblicamente il suo allenatore a comunicare subito se vuole andare ad allenare la Nazionale italiana, per dare tempo al club di organizzarsi. Il summit tra presidente e allenatore è in programma a breve. Da quella riunione dipenderà l’intero impianto tattico e finanziario del mercato estivo azzurro.

Il Napoli vuole Moise Kean dalla Fiorentina? Cifre e fattibilità

Moise Kean è l’obiettivo principale per l’attacco del Napoli per sostituire Lukaku. Il centravanti della Fiorentina ha una clausola rescissoria di oltre 60 milioni di euro, ma il club azzurro punta a chiudere l’operazione trattando il prezzo al ribasso intorno ai 40-45 milioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista di TMW Luca Calamai, il Napoli è uno dei club più interessati a Moise Kean per il prossimo mercato estivo. Il centravanti azzurro, in grande forma con la maglia della Fiorentina e con quella della Nazionale, risponde esattamente al profilo tecnico e fisico cercato da Antonio Conte: strutturato, italiano, abituato alla Serie A e con ancora ampi margini di miglioramento tattico.

La clausola rescissoria presente nel suo contratto è molto alta, ma la Fiorentina potrebbe rivedere il prezzo al ribasso nella fascia dei 40-45 milioni in caso di trattativa diretta e inserimento di eventuali contropartite. Si tratterebbe di un’operazione economicamente impegnativa, ma assolutamente fattibile nel contesto di un Napoli che incasserà risorse fresche dalla cessione di Lukaku e, potenzialmente, da quella di Olivera.

Chi è Richard Rios e perché il Napoli vuole il centrocampista?

Richard Rios è un centrocampista colombiano classe 2000 del Benfica, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato conversazioni positive con il suo entourage per portarlo al Napoli nella prossima stagione.

Il giornalista Nicolò Schira ha riportato i dettagli dell’interesse azzurro: “Il Napoli è interessato al centrocampista di Benfica e della Nazionale colombiana Richard Rios per la nuova stagione. Prime conversazioni dirette positive tra Napoli e l’entourage di Rios.”

Il profilo del colombiano risponde perfettamente alle esigenze del centrocampo del Napoli: giovane, dotato di grande fisicità, dinamico, con una visione di gioco moderna e già testato ad alti livelli europei. Non ha ancora trovato continuità assoluta al Benfica sotto la guida di José Mourinho, ma ha già dimostrato il suo immenso valore anche contro il Napoli stesso in Champions League. Il Benfica non vorrebbe privarsene facilmente, ma una proposta intorno ai 30-35 milioni potrebbe aprire una trattativa concreta e veloce.

Il Napoli vuole Mario Gila dalla Lazio? Cifre e ruolo di Davide Lippi

Mario Gila è l’obiettivo del Napoli per rinnovare la difesa. Il centrale spagnolo della Lazio, in scadenza nel 2027, è valutato 25 milioni di euro con un ingaggio pronto da 3 milioni netti a stagione. Davide Lippi sta mediando l’operazione tra i club.

La notizia è stata lanciata in esclusiva dal giornalista Antonello Perillo, condirettore della TGR Rai Nazionale. Mario Gila è considerato da Giovanni Manna il profilo ideale per un ricambio generazionale nel reparto arretrato: giovane, spagnolo, già ampiamente rodato in Serie A e con un contratto in scadenza nel 2027 che rende la Lazio molto più disposta a trattare per non perderlo a zero l’anno successivo.

Le cifre dell’operazione sono già delineate: 25 milioni di euro per il cartellino, 3 milioni netti a stagione per il giocatore. Davide Lippi, agente tra gli altri di Spinazzola, è coinvolto in qualità di intermediario, il che spiega anche la ripresa del dialogo sul rinnovo dell’esterno ex Roma in un’ottica di sinergia tra le operazioni.

Giocatore Situazione Scenario probabile Romelu Lukaku In uscita Cessione in estate. Rischia fuori rosa. Kevin De Bruyne Nodo Possibile MLS. Un anno di contratto. Juan Jesus Via Non rinnova. Parametro zero. Mathias Olivera Possibile cessione Sondaggi dall’estero. Gutierrez copre il ruolo. Scott McTominay Rinnovo prioritario Priorità assoluta per la dirigenza. Frank Anguissa In stallo Rinnovo da definire. Confronto necessario. Leonardo Spinazzola Trattativa aperta Spiraglio biennale. Lippi media. Noa Lang Rientro dal prestito Galatasaray non riscatta. Da valutare. Lorenzo Lucca Rientro dal prestito Forest non riscatta. Delusione Premier. Moise Kean Target attacco Clausola 60M, trattabile 40-45M. Richard Rios Target centrocampo Contatti positivi. Valutazione 30-35M. Mario Gila Target difesa 25M cartellino, 3M ingaggio. Lippi media.

📌 Domande frequenti sul calciomercato del Napoli estate 2026 Lukaku e De Bruyne restano al Napoli nella stagione 2026-27? Lukaku e De Bruyne hanno entrambi un anno di contratto ma non rientrano nel nuovo progetto tecnico del Napoli. I loro ingaggi pesanti e l’età avanzata li rendono elementi in uscita: il belga rischia di finire fuori rosa, mentre il trequartista valuta offerte dalla MLS. Juan Jesus rinnova con il Napoli? No. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Juan Jesus non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il Napoli a parametro zero al termine della stagione 2025-26. Il Napoli compra Moise Kean dalla Fiorentina? Kean è uno dei nomi forti per l’attacco del Napoli nella stagione 2026-27. Secondo TMW il club azzurro potrebbe fare un sondaggio con la Fiorentina. La clausola è di oltre 60 milioni ma la Viola potrebbe trattare a 40-45 milioni. Chi è Richard Rios e perché il Napoli lo vuole? Richard Rios è un centrocampista colombiano classe 2000 del Benfica, arrivato dal Palmeiras nell’estate 2025 per circa 27 milioni. Manna ha avviato prime conversazioni positive con il suo entourage. La valutazione è di 30-35 milioni. Ha già impressionato il Napoli in Champions League. Il Napoli vuole Mario Gila dalla Lazio? Mario Gila è l’obiettivo del Napoli per rinnovare la difesa. Il centrale spagnolo della Lazio, in scadenza nel 2027, è valutato 25 milioni di euro con un ingaggio pronto da 3 milioni netti a stagione. Davide Lippi sta mediando l’operazione tra i club.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni di calciomercato riportate in questo dossier sono state aggregate e verificate incrociando le seguenti fonti giornalistiche: Corriere dello Sport (situazione rinnovi e rientri prestiti), TuttoMercatoWeb tramite Luca Calamai (trattativa Kean), Nicolò Schira (contatti per Richard Rios) e Antonello Perillo della Tgr Rai Nazionale (cifre dell’operazione Mario Gila). L’analisi sulla sostenibilità finanziaria del club rappresenta un contenuto editoriale originale della redazione. Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026.