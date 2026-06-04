De Laurentiis presenta i ritiri del Napoli: su Allegri “inutile scassare il pasticciotto”, su De Bruyne e Lukaku “il mondo è pieno di calciatori”

📋 In Sintesi Nel giorno del saluto ufficiale ad Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ha tenuto una lunga conferenza stampa per presentare i ritiri estivi del Napoli. Il patron ha rifiutato ricche tournée internazionali negli USA per permettere al nuovo allenatore di lavorare con la squadra. Sul fronte panchina, ha evitato di nominare Massimiliano Allegri trincerandosi dietro le “regole federali”, in attesa che il livornese risolva le pendenze con il Milan. Le dichiarazioni più forti, tuttavia, sono state rivolte a Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku: rispondendo ai recenti malumori dei due belgi, De Laurentiis ha chiarito che le valutazioni spetteranno al nuovo tecnico, ma ha avvertito che “il mondo è pieno di calciatori”, aprendo di fatto alla possibilità di cessioni illustri.

Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis su Allegri, De Bruyne e Lukaku nella conferenza stampa dei ritiri del Napoli?

Doveva essere la classica conferenza stampa istituzionale per presentare le date e i luoghi dei ritiri estivi, ma quando c’è un microfono davanti ad Aurelio De Laurentiis, la banalità è bandita. Il presidente del Napoli ha sfruttato l’occasione per tracciare le linee guida della stagione del centenario, mandando messaggi cifrati (ma non troppo) al nuovo allenatore in pectore e, soprattutto, ai senatori dello spogliatoio.

Perché De Laurentiis non ha ancora annunciato Massimiliano Allegri?

Il presidente si nasconde dietro le regole federali, ma la verità è che si attende la risoluzione del contratto e della buonuscita tra il tecnico e il Milan.

La domanda che tutti i tifosi si pongono ha ricevuto una risposta spigolosa. Sollecitato sull’imminente arrivo di Massimiliano Allegri per il post-Conte, De Laurentiis ha deviato il discorso: “Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se l’avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. È inutile che continui a scassare il pasticciotto”.

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Dietro questa cortina fumogena burocratica si nasconde la realtà dei fatti che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. L’accordo tra il Napoli e Allegri (circa 4,5 milioni a stagione) è totale, ma il tecnico livornese è impegnato in un duro braccio di ferro legale con il Milan per ottenere una buonuscita di circa 500mila euro. Finché i rossoneri non firmeranno la risoluzione, De Laurentiis ha le mani legate e non può depositare il nuovo contratto, limitandosi a promettere che l’annuncio arriverà “quando i regolamenti lo concederanno”.

Cosa ha detto De Laurentiis sul futuro di De Bruyne e Lukaku al Napoli?

Il patron ha risposto duramente ai malumori dei due belgi, affermando che “il mondo è pieno di calciatori” e aprendo a una clamorosa cessione.

Il passaggio più esplosivo della conferenza ha riguardato le due stelle belghe della rosa. Nei giorni scorsi, Kevin De Bruyne aveva espresso pubblicamente insofferenza per il sistema tattico troppo rigido di Antonio Conte, mentre Romelu Lukaku (fondamentale per la conquista del quarto Scudetto) attende garanzie sul nuovo progetto. La risposta del presidente è stata glaciale.

“Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili. Vedremo cosa ne penserà l’allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo”. Un avviso ai naviganti in pieno stile De Laurentiis: a Napoli nessuno è intoccabile. Se i giocatori non accetteranno le direttive tattiche e comportamentali del nuovo corso targato Allegri, la società non si farà scrupoli a metterli sul mercato, forte anche della necessità di abbassare il monte ingaggi.

Perché il Napoli ha rifiutato le tournée internazionali per i ritiri estivi?

De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 5 milioni per andare negli USA, preferendo i ritiri tradizionali per far integrare la squadra con il nuovo allenatore.

Nell’era del calcio globale, dove i top club passano l’estate tra Asia e Stati Uniti per incassare milioni, il Napoli va controcorrente. De Laurentiis ha svelato un retroscena di mercato legato all’organizzazione estiva: “Charlie Stellitano mi offre 4-5 milioni per andare in culo al mondo. Per levarmelo dalle scatole ho chiesto 15 milioni per 5 giorni. Non li ho più sentiti”.

La scelta di restare in Italia per i ritiri tradizionali ha una motivazione puramente tecnica. Con l’arrivo di un nuovo allenatore che dovrà stravolgere i principi tattici del biennio precedente (passando verosimilmente dal 3-4-2-1 al 4-3-3), la squadra ha bisogno di tempo, isolamento e doppie sedute di allenamento. Le 5 amichevoli programmate serviranno a rodare i meccanismi per centrare il doppio obiettivo stagionale: lottare per lo Scudetto e fare strada in Europa.

Qual è la polemica di De Laurentiis sulle cinque sostituzioni?

Il presidente critica gli allenatori che fanno i cambi solo al 70′, chiedendo rotazioni già a fine primo tempo per non deprimere i giocatori in panchina.

L’ultimo affondo è un manifesto della filosofia presidenziale, che suona come un “consiglio” preventivo per Massimiliano Allegri. De Laurentiis si è scagliato contro la gestione conservativa delle cinque sostituzioni: “Perché i cambi vengono fatti al 70′ o all’80’? È come dichiarare che un calciatore è di serie B. Vorrei far fare i cambi a fine primo tempo. Se non li fai giocare nasce la depressione”.

Un messaggio chiaro per il futuro: avendo costruito una rosa profonda (oltre 30 giocatori), la proprietà pretende che il nuovo tecnico utilizzi tutto l’organico a disposizione, valorizzando gli investimenti e mantenendo alto il morale dello spogliatoio, specialmente in una stagione in cui il Napoli sarà impegnato su più fronti.

Conferenza De Laurentiis: Parole vs Realtà Tema La Dichiarazione Ufficiale Il Retroscena Reale Nuovo Allenatore “Non posso annunciarlo per le regole federali.” Allegri è bloccato dalla trattativa per la buonuscita con il Milan. De Bruyne & Lukaku “Se devono andare via, andranno. Il mondo è pieno di calciatori.” Avviso ai senatori: o si adattano al nuovo tecnico o finiscono sul mercato. Tournée Estive “Ho rifiutato 5 milioni per andare negli USA.” Priorità al lavoro tattico in ritiro per facilitare l’inserimento di Allegri. Gestione Rosa “Voglio i cambi a fine primo tempo per non deprimere chi non gioca.” Pressione preventiva sul nuovo allenatore per valorizzare tutti gli acquisti.

Il termometro dello spogliatoio dopo le parole di ADL Giocatore Status Societario Rischio Cessione Kevin De Bruyne In discussione (malumori tattici) ⚠️ Alto Romelu Lukaku In discussione (attende garanzie) ⚠️ Medio-Alto Scott McTominay In attesa di rinnovo (5M proposti) ✅ Basso (se firma) Rasmus Hojlund Blindato (Riscattato per 44M) ❌ Nullo

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL GIOCO D’ANTICIPO DI DE LAURENTIIS. La conferenza di De Laurentiis è un capolavoro di comunicazione preventiva. Sapendo che l’arrivo di Allegri porterà inevitabili scossoni tattici, il presidente ha voluto tracciare una linea rossa invalicabile per lo spogliatoio. Dire pubblicamente a campioni come De Bruyne e Lukaku che “il mondo è pieno di calciatori” significa togliere loro ogni alibi. Il messaggio è chiaro: la società viene prima dei singoli. Chi non si allineerà al nuovo corso tecnico verrà accompagnato alla porta senza troppi rimpianti. È una mossa rischiosa, che potrebbe svalutare il cartellino dei giocatori in caso di cessione, ma che garantisce ad Allegri uno scudo presidenziale totale fin dal suo primo giorno a Castel Volturno.

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📌 Tutto sulla conferenza di De Laurentiis Perché De Laurentiis non ha ancora annunciato Massimiliano Allegri? Il presidente si nasconde dietro le regole federali, ma la verità è che si attende la risoluzione del contratto e della buonuscita tra il tecnico e il Milan. Cosa ha detto De Laurentiis sul futuro di De Bruyne e Lukaku al Napoli? Il patron ha risposto duramente ai malumori dei due belgi, affermando che “il mondo è pieno di calciatori” e aprendo a una clamorosa cessione. Perché il Napoli ha rifiutato le tournée internazionali per i ritiri estivi? De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 5 milioni per andare negli USA, preferendo i ritiri tradizionali per far integrare la squadra con il nuovo allenatore. Qual è la polemica di De Laurentiis sulle cinque sostituzioni? Il presidente critica gli allenatori che fanno i cambi solo al 70′, chiedendo rotazioni già a fine primo tempo per non deprimere i giocatori in panchina.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni virgolettate di Aurelio De Laurentiis sono state estratte dalla conferenza stampa ufficiale di presentazione dei ritiri estivi della SSC Napoli. I retroscena relativi al blocco burocratico di Massimiliano Allegri con l’AC Milan e ai malumori tattici di Kevin De Bruyne sono ricostruzioni giornalistiche basate sulle dinamiche di mercato delle ultime settimane. Si specifica che l’ingaggio di Massimiliano Allegri non è ancora stato ufficializzato dal club. Ultimo aggiornamento: 4 Giugno 2026.





