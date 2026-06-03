Conte lascia il Napoli dopo due anni vincenti: perché ha rinunciato a 15 milioni

📋 In Sintesi Antonio Conte ha ufficialmente salutato il SSC Napoli con un post sui propri profili social: «Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione. Semplicemente… grazie di cuore Napoli». Il tecnico leccese chiude un biennio straordinario — uno Scudetto (il quarto della storia del club), una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive in Champions League — rinunciando volontariamente all’ultimo anno di contratto e a tutti i compensi previsti: una cifra complessiva stimata attorno ai 15 milioni di euro, staff incluso. Nessuna penale, nessuna trattativa estenuante, nessun attacco alla società. Una risoluzione consensuale e silenziosa che segna una discontinuità netta rispetto agli addii burrascosi che hanno spesso caratterizzato la carriera del tecnico salentino. Il Napoli guarda già avanti: Massimiliano Allegri è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per aprire il nuovo ciclo tecnico, con un accordo biennale più opzione a circa 4,5 milioni di euro a stagione.

Perché Antonio Conte ha rinunciato ai 15 milioni del Napoli e come si è concluso il suo rapporto con il club?

Alle volte, nel calcio moderno, il gesto più dirompente non è uno scatto atletico o un gol all’ultimo respiro: è il silenzio. Antonio Conte ha scelto di salutare il Napoli con tre righe su Instagram e quindici milioni di euro lasciati sul tavolo senza recriminazioni. Un epilogo che avrebbe sorpreso chiunque conoscesse la storia professionale del tecnico leccese, fatta di separazioni turbolente, conferenze stampa infuocate e bracci di ferro con i presidenti. Questa volta, invece, lo scenario è radicalmente diverso. E proprio per questo merita di essere raccontato e analizzato in profondità.

Il messaggio pubblicato sui profili social di Conte è stato lapidario nella sua semplicità: «Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione. Semplicemente… grazie di cuore Napoli». Ad accompagnarlo, le immagini dell’allenatore in posa con lo staff e la squadra, sullo sfondo della Curva del Maradona al termine dell’ultima gara stagionale in casa. Un’immagine che vale più di mille comunicati stampa.

Perché Conte ha rinunciato ai 15 milioni che il Napoli gli doveva?

Conte ha ritenuto concluso il suo percorso a Napoli e ha scelto di non trascinare la separazione in lunghe trattative economiche, rinunciando all’ultimo anno di contratto e a tutti i compensi previsti, staff compreso.

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La cifra in gioco è tutt’altro che simbolica: si parla di circa 15 milioni di euro complessivi, tra il compenso dell’allenatore e quello dei componenti del suo staff, che avrebbero avuto diritto contrattualmente a percepirli in virtù dell’ultimo anno di accordo ancora in essere. Ebbene, nessuno di loro ha preteso un solo euro. La risoluzione del contratto è avvenuta senza penali, senza clausole aggiuntive e senza le estenuanti trattative tra avvocati che rappresentano ormai la norma nel calcio d’élite.

La motivazione più profonda l’aveva anticipata lo stesso Conte nella conferenza stampa successiva all’ultima gara contro l’Udinese, il 24 maggio: «Un mese fa ho chiamato il Presidente senza sapere niente e gli ho detto che ho percepito che il mio percorso qui stava per terminare. Non c’è stato nessun ridimensionamento o inversione del percorso». Parole che descrivono una decisione maturata nel tempo, razionale e non reattiva, frutto di una lettura lucida del momento e del contesto. Non un litigio, non una rottura improvvisa: semplicemente, la percezione che il ciclo si fosse completato.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’accenno — presente nella stessa conferenza — a certe «zizzanie su di me e i calciatori» che nell’ambiente gli avrebbero dato fastidio. Una frecciata velata, mai diventata accusa pubblica, che lascia intuire come il clima negli ultimi mesi non fosse privo di attriti interni. Attriti che Conte ha scelto di non portare in piazza, gestendo la situazione con una riservatezza inusuale per il suo profilo.

Un addio diverso da tutti gli altri: il confronto con il passato di Conte

Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham: le separazioni di Conte sono state spesso tempestose. Quella dal Napoli rappresenta un unicum nella sua carriera da allenatore.

Chi segue il calcio con continuità sa perfettamente che le separazioni di Antonio Conte dalle sue squadre non hanno quasi mai lasciato un ricordo sereno. La rottura con la Juventus dopo lo scudetto del 2014 fu accompagnata da accuse reciproche sulla gestione del mercato. L’addio all’Inter campione d’Italia nel 2021 avvenne tra polemiche sui tagli al budget. Al Chelsea e al Tottenham i finali furono ancora più tesi, con comunicati ufficiali dal sapore di resa dei conti pubblica.

Napoli è diversa. E lo dimostrano anche le immagini — circolate ampiamente nei giorni precedenti al comunicato ufficiale — che ritraevano Conte e Aurelio De Laurentiis in vacanza insieme ad Ischia. Due persone che si separano professionalmente ma che mantengono un rapporto di stima e frequentazione personale: uno scenario quasi impensabile alla luce della storia recente del tecnico salentino. Di conseguenza, questo addio non è solo la fine di un contratto: è la fotografia di un equilibrio umano raramente raggiunto nel calcio moderno, dove i soldi e gli ego tendono a prevalere su tutto il resto.

Non è nemmeno un caso che, parallelamente, il trattamento riservato da De Laurentiis a Conte sia stato di tenore completamente diverso rispetto ad alcune gestioni precedenti. Il confronto con la separazione da Luciano Spalletti — avvenuta in un clima notoriamente più freddo — è inevitabile e significativo. Il patron partenopeo ha imparato qualcosa dai propri errori del passato, o forse è stato semplicemente Conte a imporre, con la sua scelta di rinunciare ai soldi, un livello di correttezza istituzionale che non ammetteva risposte tossiche.

Il bilancio del biennio Conte: cosa ha lasciato al Napoli

Uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni in Champions League in due stagioni: un bilancio sportivo che parla da solo.

Mettere in fila i risultati del biennio è l’esercizio più semplice e, al tempo stesso, più eloquente. Nella prima stagione, Conte ha ereditato una squadra reduce dal peggior campionato degli ultimi anni — il decimo posto del 2023/24, con tre allenatori avvicendati — e l’ha ricostruita dall’interno, riformando la mentalità prima ancora che il gioco. Il risultato è stato il quarto Scudetto della storia del Napoli, conquistato al termine di un campionato dominato con autorevolezza. Un’impresa che ha ridato alla piazza partenopea la propria identità dopo mesi di smarrimento.

La seconda stagione ha confermato la solidità del progetto: la Supercoppa Italiana è arrivata come ulteriore trofeo in bacheca, mentre il secondo posto in campionato ha garantito la qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Un dettaglio non banale, considerando che la continuità europea rappresenta uno degli obiettivi strutturali del club nell’era post-scudetto.

Analizzando nel dettaglio l’eredità tattica e culturale lasciata da Conte, emerge un lascito che va ben oltre i trofei. Il tecnico ha ridefinito l’identità della squadra, introducendo standard di intensità, preparazione atletica e disciplina collettiva che difficilmente si cancelleranno con un cambio di guida tecnica. Giocatori come Scott McTominay e Rasmus Hojlund sono sbocciati sotto la sua gestione. La fase difensiva è tornata a essere una priorità riconoscibile. Il Napoli, in sintesi, è di nuovo una squadra nel senso pieno del termine.

Chi arriva dopo Conte: Allegri e il nuovo ciclo del Napoli

Massimiliano Allegri è il prescelto di De Laurentiis: accordo biennale con opzione, circa 4,5 milioni a stagione. I legali stanno ultimando i dettagli del contratto.

Mentre le ultime formalità della risoluzione con Conte venivano perfezionate, il Napoli ha già mosso i primi passi concreti verso il futuro. Il nome scelto da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità è quello di Massimiliano Allegri, fresco di esonero dal Milan — comunicato con un annuncio che parlava di azzeramento dei quadri dirigenziali e dello staff tecnico.

Le trattative sono in fase avanzata. I legali dell’allenatore livornese stanno lavorando per definire gli ultimi aspetti legati ai precedenti rapporti professionali, mentre parallelamente si lavora sui dettagli del nuovo accordo con il club partenopeo. Secondo le indiscrezioni circolanti, l’intesa prevede un contratto biennale con opzione per una terza stagione e un ingaggio nell’ordine dei 4,5 milioni di euro annui più bonus legati ai risultati. Cifre non ancora ufficializzate dal club, che verranno aggiornate non appena arriverà la comunicazione ufficiale.

Il cambio di guida tecnica porta con sé inevitabilmente interrogativi sulla continuità del progetto. Allegri è un allenatore con una filosofia sensibilmente diversa da quella di Conte: più pragmatico, meno ossessivo sull’intensità atletica, più portato alla gestione dei momenti nel corso della stagione. Come si innesterà sulla rosa e sulla cultura tattica costruita in questi due anni è una delle domande più interessanti che la prossima stagione dovrà rispondere.

Tuttavia, prima ancora di parlare di Allegri, resta il gesto di Conte a dominare la scena e il racconto di questa estate napoletana. Quindici milioni lasciati sul tavolo, un post di tre righe, una foto con la Curva sullo sfondo. Nel calcio moderno, dove ogni separazione diventa una telenovela di avvocati e comunicati al vetriolo, è un finale di capitolo che merita rispetto. E forse anche qualcosa di più.

Il Biennio Conte al Napoli: i numeri dell’era Dettaglio Dato verificato Periodo sulla panchina del Napoli 2 stagioni (biennio) Trofei vinti Scudetto (4° nella storia SSC Napoli), Supercoppa Italiana Qualificazioni Champions League 2 consecutive (1° anno e 2° anno) Piazzamenti in Serie A 1° posto (Scudetto), 2° posto Modalità risoluzione contratto Consensuale, senza penali né trattative Compensi a cui Conte ha rinunciato ~15 milioni di euro (staff incluso) Data annuncio addio (conferenza) 24 maggio Successore designato Massimiliano Allegri Ingaggio Allegri stimato ~4,5 milioni/anno + bonus (⚠️ non ancora ufficializzato) Durata contratto Allegri prevista Biennale + opzione terza stagione (⚠️ non ancora ufficializzato)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo QUINDICI MILIONI DI DIGNITÀ. Nel calcio degli agenti, delle clausole capestro e dei comunicati al vetriolo, Antonio Conte ha fatto qualcosa di rivoluzionario: ha detto grazie e se n’è andato. Senza pretendere un euro di quello che gli spettava contrattualmente. Senza trascinare il Napoli in un braccio di ferro legale. Senza attaccare la società sui giornali. Chi ha seguito le sue precedenti separazioni — dalla Juventus, dall’Inter, dal Chelsea — sa quanto questo finale sia lontano dalla sua storia professionale. Napoli, evidentemente, lo ha cambiato. O forse lo ha semplicemente rivelato per quello che è davvero, al netto di tutte le pressioni e le tensioni che il calcio ad alto livello porta con sé. Quindici milioni lasciati sul tavolo non sono una cifra: sono una dichiarazione di principio. E in un ambiente che di principi ne ha sempre meno, vale la pena fermarsi a riconoscerlo.

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📌 Tutto sull’addio di Conte al Napoli Perché Antonio Conte ha lasciato il Napoli? Conte ha dichiarato di aver percepito autonomamente che il suo percorso al Napoli fosse giunto al termine, senza che vi fossero stati ridimensionamenti o inversioni di rotta da parte della società. Ha contattato il presidente De Laurentiis circa un mese prima dell’annuncio ufficiale, comunicandogli la propria decisione. Quanto ha rinunciato a guadagnare Conte lasciando il Napoli? Antonio Conte ha rinunciato all’ultimo anno di contratto, per una cifra complessiva stimata attorno ai 15 milioni di euro, comprensiva dei compensi dello staff tecnico che ha seguito la stessa linea del proprio allenatore. Non sono state applicate penali né richieste buonuscite. Quanti trofei ha vinto Conte con il Napoli? Nel suo biennio sulla panchina azzurra, Conte ha conquistato lo Scudetto (il quarto nella storia del SSC Napoli) e la Supercoppa Italiana, garantendo inoltre due qualificazioni consecutive in Champions League con un primo e un secondo posto in Serie A. Come si è concluso il rapporto tra Conte e De Laurentiis? In modo insolitamente sereno. Le immagini dei due in vacanza insieme ad Ischia nei giorni precedenti all’annuncio ufficiale testimoniano un rapporto di stima reciproca rimasto intatto nonostante la separazione professionale. Un epilogo raro per entrambi, considerata la storia degli addii di Conte e la gestione spesso conflittuale di De Laurentiis con i precedenti allenatori. Chi è il nuovo allenatore del Napoli dopo Conte? Massimiliano Allegri è il nome scelto da Aurelio De Laurentiis per guidare il Napoli nel prossimo ciclo tecnico. Secondo le indiscrezioni, l’accordo prevede un contratto biennale con opzione per una terza stagione e un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro annui più bonus. Cifre e dettagli non ancora ufficializzati dal club. Quando ha annunciato Conte il suo addio al Napoli? Conte ha anticipato la propria decisione in conferenza stampa il 24 maggio, dopo l’ultima gara stagionale contro l’Udinese. Il saluto ufficiale è poi arrivato attraverso un post sui suoi profili social, con le immagini dello staff e della squadra in posa davanti alla Curva del Maradona.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Antonio Conte sono tratte dalla conferenza stampa post Napoli-Udinese del 24 maggio e dal post pubblicato sui suoi profili social ufficiali. La cifra dei compensi a cui Conte ha rinunciato (~15 milioni, staff incluso) è basata sulle indiscrezioni della stampa sportiva italiana e non è stata ufficializzata dal club. I dettagli sul contratto di Massimiliano Allegri (4,5 milioni annui, biennale con opzione) sono basati su indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente dalla SSC Napoli: l’articolo verrà aggiornato alla comunicazione ufficiale. Le immagini di Conte e De Laurentiis a Ischia sono state ampiamente documentate dalla stampa italiana. Ultimo aggiornamento: articolo pubblicato alla data del post social di commiato di Antonio Conte.





