CANONICO LASCIA LA SSC NAPOLI. La stagione 2026-2027 della SSC Napoli si apre con un ribaltone fondamentale dietro le quinte di Castel Volturno. Secondo quanto riportato dalle edizioni odierne de Il Mattino e La Repubblica, il Dottor Raffaele Canonico lascia la guida dello staff medico azzurro dopo ben 22 anni di militanza nel club. La decisione, presa di comune accordo con la società e slegata dall’arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, porta alla promozione interna di Gennaro De Luca, già braccio destro di Canonico durante le gestioni di Gattuso, Spalletti e Conte. Ad affiancarlo ci sarà Angelo Gioffredi, ex responsabile medico del Benevento.

Perché il dottor Canonico ha lasciato il Napoli e quanti infortuni ci sono stati nella scorsa stagione?

Nel calcio moderno, i campionati si vincono sul prato verde, ma si preparano e si difendono nei laboratori medici e sui lettini da massaggio. La SSC Napoli ha compreso a proprie spese questa dura legge non scritta durante l’ultima, logorante stagione. L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina rappresenta solo la punta dell’iceberg di una ristrutturazione societaria molto più profonda, che oggi tocca il cuore pulsante del centro sportivo di Castel Volturno: lo staff sanitario.

Come cambia lo staff medico del Napoli e chi sostituisce il Dottor Canonico?

Raffaele Canonico lascia il club dopo 22 anni di straordinario lavoro. Al suo posto viene promosso il suo storico vice, Gennaro De Luca, affiancato da Angelo Gioffredi.

La notizia, anticipata dalle colonne de Il Mattino e Repubblica, segna la fine di un’era. Il Dottor Raffaele Canonico saluta il Napoli. È doveroso, in questo momento di passaggio, tributare il giusto omaggio a un professionista esemplare. La sua non è stata una semplice parentesi lavorativa: Canonico era approdato alla corte di Aurelio De Laurentiis appena un mese dopo l’acquisto della società dal curatore fallimentare. Ha vissuto in prima linea gli anni bui della Serie C, le trasferte sui campi polverosi di provincia, fino alla gloriosa cavalcata che ha portato alla conquista del terzo e del quarto Scudetto. Dal 2019 ricopriva il ruolo di responsabile medico assoluto, dimostrandosi non solo un clinico preparato, ma un punto di riferimento umano per centinaia di calciatori.

La separazione, maturata di comune accordo tra il professionista e il club, non è una “punizione” né una richiesta esplicita del neo-tecnico Massimiliano Allegri, ma la naturale e fisiologica conclusione di un lunghissimo ciclo. De Laurentiis ha optato per una rivoluzione nel segno della continuità: nessuna “new entry” esterna per il ruolo di capo. La promozione è scattata per Gennaro De Luca, per anni braccio destro di Canonico e figura già stimatissima dallo spogliatoio. A completare il nuovo assetto dirigenziale sanitario ci sarà Angelo Gioffredi, medico del settore giovanile azzurro con un passato alla guida dell’area medica del Benevento.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Cambiare la guida dello staff medico nell’anno del Centenario è una mossa strategica vitale. Il nuovo responsabile, Gennaro De Luca, avrà il compito titanico di interfacciarsi con i preparatori atletici di Massimiliano Allegri per prevenire i collassi muscolari. Una gestione sanitaria impeccabile è l’unico modo per proteggere gli investimenti milionari fatti sul mercato e garantire all’allenatore una rosa profonda per affrontare la nuova, logorante formula della Champions League.

Qual è stato il peso dei 29 infortuni sulla stagione 2025-2026 del Napoli?

Il Napoli ha subito 29 stop stagionali, perdendo per mesi pilastri come De Bruyne, Lukaku, Neres e Rrahmani, trasformando le scelte di formazione in un bollettino di guerra.

Per capire il perché di questo riassetto, bisogna analizzare i numeri spietati dell’infermeria azzurra nella stagione 2025-2026. Un’annata che si era aperta con i fuochi d’artificio sul mercato (gli arrivi di De Bruyne, Beukema, Noa Lang, Lucca e Milinkovic-Savic) si è presto trasformata in un calvario clinico senza precedenti.

Il contatore finale recita 29 infortuni complessivi. Non si è trattato di semplici affaticamenti, ma di lesioni strutturali che hanno falcidiato la spina dorsale della squadra. L’assenza più sanguinosa è stata quella di Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga, arrivato per far compiere il salto di qualità internazionale, ha subito una grave lesione al bicipite femorale a fine ottobre, rientrando solo a marzo.

Ma il belga non è stato l’unico. Romelu Lukaku ha vissuto un incubo con due lesioni profonde (ad agosto e a dicembre), costringendo Rasmus Hojlund agli straordinari. Amir Rrahmani si è fermato per ben quattro volte per problemi muscolari tra bicipite femorale e gluteo. David Neres ha dovuto ricorrere all’intervento chirurgico a gennaio per una lesione al tendine della caviglia, mentre talenti come Antonio Vergara (fascia plantare) e Scott McTominay (tendinopatia) hanno alzato bandiera bianca nei momenti cruciali. La “super-squadra” sognata dai tifosi in estate, di fatto, non è mai scesa in campo tutta insieme.

Il quadro riassuntivo dei crac fisici più gravi che hanno condizionato la passata stagione della SSC Napoli:

Tabella 1: I principali infortuni della SSC Napoli nella stagione 2025/2026 (Dati Ufficiali) Giocatore (SSC Napoli) Diagnosi Medica Ufficiale Impatto sulla Stagione Azzurra Kevin De Bruyne Lesione al bicipite femorale Fuori da ottobre a marzo. Ha privato la squadra del suo leader tecnico. Romelu Lukaku Doppia lesione al retto e bicipite femorale Ha costretto Hojlund a giocare oltre 40 partite consecutive senza riposo. Amir Rrahmani Quattro stop muscolari distinti Ha destabilizzato le gerarchie della difesa centrale per tutto l’anno. David Neres Lesione al tendine della caviglia (Operato) Stagione finita a gennaio, azzerando le rotazioni sugli esterni offensivi.

Qual è il bilancio di Aurelio De Laurentiis sulla stagione e sugli infortuni?

Il presidente ha difeso il lavoro di Antonio Conte, affermando che senza l’emergenza di 11-12 infortuni contemporanei il Napoli avrebbe lottato per vincere lo Scudetto.

Di fronte a un’ecatombe simile, l’analisi societaria non poteva che essere indulgente verso la guida tecnica uscente. Aurelio De Laurentiis ha tracciato un bilancio chiarissimo, assolvendo di fatto Antonio Conte (definito “il re delle sorprese”) dalle colpe per il distacco accumulato in classifica rispetto all’Inter campione d’Italia.

“Abbiamo avuto 11-12 giocatori infortunati in contemporanea”, ha rivelato il patron azzurro con un mix di amarezza e orgoglio. “Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, probabilmente avremmo rivinto lo scudetto e quindi il quinto della nostra storia”. Un messaggio che funge da alibi di ferro per il passato, ma anche da monito per il futuro. De Laurentiis ha mostrato un ottimismo contagioso (“Mai dire mai, abbiamo anche il prossimo anno”).

Il nuovo assetto dirigenziale dell’area sanitaria della SSC Napoli per la stagione 2026/2027:

Tabella 2: Nuovo organigramma dello Staff Medico della SSC Napoli (Gestione Allegri) Ruolo Sanitario (SSC Napoli) Professionista Incaricato Background e Continuità Aziendale Capo dello Staff Medico Dott. Gennaro De Luca Promosso internamente. Ex vice di Canonico, ha già vinto due Scudetti e una Coppa Italia. Medico della Prima Squadra Dott. Angelo Gioffredi Promosso dal settore giovanile azzurro. Ex responsabile dell’area medica del Benevento. Responsabile Uscente Dott. Raffaele Canonico Lascia il club dopo 22 anni di onorato servizio per decisione consensuale.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL GIUSTO TRIBUTO E LE COLPE DEL CALCIO MODERNO. Sarebbe ingeneroso e intellettualmente disonesto addossare le colpe dei 29 infortuni stagionali al Dottor Canonico. Parliamo di un professionista stimatissimo che ha dato l’anima per questi colori, gestendo l’area medica in anni di trionfi assoluti. La verità è che nel calcio moderno i crac muscolari sono spesso il risultato di un cortocircuito tra calendari folli, impegni con le Nazionali e carichi di lavoro atletici esasperati. Tuttavia, dopo 22 anni, la fine di un ciclo è fisiologica. Il Napoli, probabilmente, aveva bisogno di resettare le proprie metodologie interne. La scelta di promuovere Gennaro De Luca è intelligente: conosce perfettamente le cartelle cliniche dei giocatori (sa quanto sono fragili Lukaku e Neres) ma avrà l’autorità del “Capo” per imporre ad Allegri e al suo staff atletico i giusti tempi di riposo. Nell’anno del Centenario, la vera sfida non è solo comprare campioni, ma tenerli in piedi. E a Raffaele Canonico va il nostro più sincero e profondo ringraziamento per un ventennio di storia azzurra.

🔗 Correlato — Il Mercato e gli Infortuni Il rebus De Bruyne e Lukaku: come i loro infortuni condizionano il mercato in uscita del Napoli

📌 Tutto sul nuovo staff medico e gli infortuni del Napoli Come cambia lo staff medico del Napoli e chi sostituisce il Dottor Canonico? Raffaele Canonico lascia il club dopo 22 anni di onorato servizio. Al suo posto viene promosso il suo storico vice, Gennaro De Luca, affiancato dal medico del settore giovanile Angelo Gioffredi. Qual è stato il peso dei 29 infortuni sulla stagione 2025-2026 del Napoli? Il Napoli ha subito 29 stop stagionali, perdendo per mesi pilastri come De Bruyne, Lukaku, Neres e Rrahmani, trasformando le scelte di formazione in un bollettino di guerra. Qual è il bilancio di Aurelio De Laurentiis sulla stagione e sugli infortuni? Il presidente ha difeso il lavoro di Antonio Conte, affermando che senza l’emergenza di 11-12 infortuni contemporanei il Napoli avrebbe lottato per vincere lo Scudetto contro l’Inter. L’addio di Canonico è stato richiesto da Massimiliano Allegri? No, secondo le indiscrezioni della stampa, la separazione è maturata di comune accordo tra il professionista e la società, indipendentemente dall’arrivo del nuovo allenatore.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che la notizia dell’avvicendamento tra il Dottor Raffaele Canonico e il Dottor Gennaro De Luca è stata riportata originariamente dalle edizioni odierne de Il Mattino e La Repubblica. La cronologia dei 29 infortuni stagionali (inclusi i crac di De Bruyne, Lukaku e Neres) è basata sui bollettini medici ufficiali diramati dalla SSC Napoli durante la stagione 2025/2026. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul peso degli infortuni nella corsa Scudetto sono citazioni pubbliche accertate. Ultimo aggiornamento: 17 Luglio 2026.







