RIVOLUZIONE E MONTE INGAGGI. L’eliminazione del Belgio dal Mondiale 2026 contro la Spagna lascia in eredità al Napoli il grave infortunio di Kevin De Bruyne e le prestazioni opache di Romelu Lukaku. La dirigenza azzurra e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri stanno valutando la cessione dei due senatori, il cui peso a bilancio sfiora i 13,5 milioni di euro di ingaggio complessivo. L’obiettivo primario della società è svecchiare la rosa (attualmente la più anziana della Serie A) e monetizzare per sbloccare il mercato in entrata. In cima alla lista del DS Giovanni Manna c’è l’esterno argentino Exequiel Zeballos, il cui arrivo dal Boca Juniors resta però congelato in attesa delle uscite di esuberi come Noa Lang (cercato da Roma e Fiorentina) e Lorenzo Lucca (nel mirino della Lazio).

Il Napoli terrà De Bruyne e Lukaku dopo il Mondiale?

La sfida tra Spagna e Belgio al Mondiale 2026 non ha solo decretato l’eliminazione dei Diavoli Rossi, ma ha acceso una spia rossa sul cruscotto del Napoli. Le immagini di Kevin De Bruyne costretto a uscire per infortunio e l’impiego part-time di Romelu Lukaku (relegato agli ultimi venti minuti di gara) impongono una riflessione profonda a Castel Volturno. Con l’insediamento di Massimiliano Allegri, la società si trova di fronte a un bivio strategico: continuare ad affidarsi a campioni sul viale del tramonto o avviare una drastica operazione di svecchiamento e abbattimento dei costi.

Il Napoli detiene attualmente il primato di squadra con l’età media più alta della Serie A. Un dato che, unito a un monte ingaggi appesantito da scelte di mercato discutibili nelle passate stagioni, costringe la dirigenza a operare con il bilancino del farmacista. Prima di poter accogliere facce nuove, è imperativo sfoltire la rosa e tagliare i rami secchi.

Perché De Bruyne e Lukaku rischiano la cessione con l’arrivo di Allegri?

Le riflessioni sul futuro di Kevin De Bruyne al Napoli nascono da un episodio specifico: secondo l’analisi riportata, il centrocampista belga avrebbe chiuso anticipatamente il proprio Mondiale a causa di un infortunio rimediato nella sfida contro la Spagna. Non bisogna sottovalutare che questa informazione, al momento, non risulta confermata da comunicati ufficiali della federazione belga o del Napoli, e va quindi considerata come riportata dalla fonte originaria di questa riflessione, non come fatto accertato in modo indipendente.

Al di là del dato clinico, la questione più delicata riguarda il piano tattico. De Bruyne, secondo quanto riferito, avrebbe criticato in passato l’approccio di gioco di Antonio Conte, aspettandosi un Napoli più propositivo e verticale. Tuttavia, se dovesse concretizzarsi l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri — ipotesi che al momento resta da confermare ufficialmente — lo stile di gioco della squadra non si discosterebbe sostanzialmente da quello già vissuto sotto Conte, secondo l’analisi proposta. Di conseguenza, la riflessione tattica dovrebbe partire proprio dal giocatore stesso, chiamato a ridimensionare le proprie aspettative sul tipo di calcio che troverà.

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Quanto può ancora dare De Bruyne a 35 anni?

Analizzando il fattore età e continuità, emerge un secondo livello di riflessione: De Bruyne avrebbe attraversato una stagione con minutaggio estremamente limitato, complice il recupero dall’infortunio. A 35 anni, secondo questa lettura, il centrocampista non potrebbe più garantire lo stesso impatto fisico e prestazionale del passato, pur mantenendo intatta la classe tecnica. Il tema economico si aggiunge a quello sportivo: l’ingaggio indicato nell’analisi è di 5,5 milioni di euro, una cifra che imporrebbe al Napoli una valutazione approfondita sul rapporto tra costo e rendimento atteso.

Lukaku è davvero l’alternativa giusta a Rasmus Højlund?

Approfondendo il caso Lukaku, la riflessione tocca anche l’attaccante belga, descritto come reduce da un Mondiale in cui avrebbe segnato gol importanti per la propria nazionale ma con un utilizzo parziale, limitato secondo l’analisi agli ultimi 15-20 minuti delle partite. Questo dato solleva un interrogativo diretto: cosa può garantire realisticamente Lukaku al Napoli nella prossima stagione, se il problema principale resta la continuità di prestazione più che il singolo episodio di talento?

Secondo la riflessione riportata, un’eventuale cessione di Lukaku — con il Beşiktaş indicato come club interessato, informazione da considerare come indiscrezione non confermata — permetterebbe al Napoli di risparmiare sull’ingaggio (stimato in 8 milioni di euro) e di incassare una cifra fra i 5 e i 7 milioni di euro, contribuendo così anche al ringiovanimento della rosa, definita nell’analisi come la più anziana del campionato.

Il mercato estivo è stato davvero un errore per il Napoli?

Valutando le scelte di mercato della scorsa estate, la riflessione individua diversi nomi che, secondo questa lettura, non avrebbero reso quanto atteso: Noa Lang, Sam Beukema, Milinković-Savić e Marianucci vengono citati come acquisti che non hanno convinto pienamente. A questo si aggiunge un rammarico specifico legato alla cessione di Fabian Ruiz, autore secondo l’analisi del gol decisivo nella sfida presa in esame, considerata una partenza gestita con eccessiva leggerezza da parte del club.

Non bisogna dimenticare, secondo questa riflessione, che situazioni simili si sarebbero già verificate in passato con Caiuste e Lindstrom, entrambi progressivamente esclusi dal progetto tecnico. Per quanto riguarda Lindstrom, viene indicato un possibile interessamento dello Schalke 04, con il Napoli che — avendo investito circa 30 milioni di euro per il suo acquisto dall’Eintracht Francoforte tre anni fa — difficilmente riuscirebbe a recuperare l’intera cifra, pur potendo generare un incasso parziale. Anche in questo caso si tratta di un’indiscrezione, non di una trattativa ufficializzata.

Perché la trattativa per Zeballos resta bloccata?

Il nome di Exequiel Zeballos torna al centro delle riflessioni come obiettivo di mercato del Napoli, con l’operazione descritta come bloccata pur in presenza, secondo questa fonte, di un accordo già raggiunto con il Boca Juniors e con lo stesso calciatore. Il club attenderebbe di incassare risorse dalle cessioni in uscita prima di poter chiudere l’operazione, un meccanismo tipico delle strategie di autofinanziamento del calciomercato.

Tra i cedibili indicati figura ancora Noa Lang, per il quale vengono menzionate Fiorentina e Roma come piste italiane plausibili, sempre a livello di ipotesi. Analizzando lo storico recente di Zeballos, la riflessione sottolinea che il giocatore avrebbe collezionato minutaggio limitato nelle ultime stagioni, un aspetto che il Napoli dovrebbe valutare con attenzione prima di investire, esattamente come per il caso di David Neres, acquistato dal Benfica per una cifra indicata in 30 milioni di euro e reduce anch’egli da un impiego non sempre continuo tra il 2022 e il 2024.

Quali sono le priorità reali del Napoli in questo momento?

Considerando il quadro complessivo, la riflessione individua nella continuità di prestazione il vero criterio guida per le prossime scelte di mercato, più che le singole caratteristiche tecniche dei calciatori. Vengono citati anche i rinnovi contrattuali di Di Lorenzo e di un secondo calciatore (indicato come “Vergara” nella fonte originaria, dato che necessita di verifica ulteriore poiché non risulta un nome immediatamente riconducibile alla rosa attuale con certezza), definiti come discussioni attuali ma non prioritarie al momento.

Viene inoltre menzionato il caso di Lorenzo Lucca, descritto come un investimento che non avrebbe reso quanto sperato né nella prima stagione al Napoli né nella successiva esperienza in prestito al Nottingham Forest, con un interesse att ribuito alla Lazio, eventualmente tramite prestito con obbligo di riscatto. Anche questa resta un’indiscrezione di mercato, non una trattativa formalizzata.

Perché questa riflessione conta per il Napoli: Il futuro di De Bruyne e Lukaku è direttamente legato alla capacità del club di generare liquidità per chiudere l’operazione Zeballos, attualmente bloccata. Il tema centrale non è la qualità dei singoli giocatori, ma la loro capacità di garantire continuità in un progetto tecnico che, con o senza cambio in panchina, richiede minutaggio costante più che lampi di classe isolati.

L’analisi dettagliata della situazione contrattuale e fisica dei due fuoriclasse belgi in forza alla SSC Napoli:

Tabella 1: Status fisico, tattico ed economico di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku (SSC Napoli, Luglio 2026) Giocatore (SSC Napoli) Status Fisico Post-Mondiale Impatto sul Bilancio 2026 Prospettiva Tattica con Allegri Kevin De Bruyne (35 anni) Infortunato. Necessita di lungo riposo. Ingaggio stimato: 5,5 Milioni €. Rischio incompatibilità con il calcio pragmatico del tecnico. Romelu Lukaku (33 anni) Integro, ma utilizzato solo part-time. Ingaggio stimato: 8 Milioni €. Difficile impiego come vice-Hojlund a tempo pieno. Piace al Besiktas.

Quali sono i giocatori in uscita per finanziare il mercato e sbloccare l’affare Zeballos?

Lindstrom è vicino allo Schalke 04, mentre Lucca piace alla Lazio. Le loro cessioni, unite ai dubbi su Neres, servono per finanziare l’arrivo di Exequiel Zeballos dal Boca Juniors.

Il mercato in entrata del Napoli è attualmente paralizzato dagli errori del passato. La lista dei flop delle scorse estati è lunga e dolorosa: da Beukema a Milinkovic-Savic, passando per Marianucci e Cajuste. Ma il caso più emblematico è quello di Jesper Lindstrom. Pagato 30 milioni di euro all’Eintracht Francoforte tre anni fa, il danese è ormai fuori dal progetto. Secondo le indiscrezioni, sembra indirizzato verso lo Schalke 04: il Napoli spera in un’offerta a titolo definitivo per recuperare almeno una minima parte dell’investimento.

Discorso simile per Lorenzo Lucca. Dopo aver bucato clamorosamente la sua prima esperienza a Napoli e la successiva parentesi al Nottingham Forest, l’attaccante piace ancora alla Lazio. Si lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Anche Noa Lang è in cerca di sistemazione, con Fiorentina e Roma alla finestra.

Monetizzare queste uscite è l’unica via per sbloccare l’operazione Exequiel Zeballos. Il Napoli ha già un accordo totale con il Boca Juniors e con il giocatore, ma manca la liquidità. Tuttavia, anche sull’argentino pendono delle riserve: analizzando il suo storico tra il 2022 e il 2024, emerge un impiego a “mezzo servizio” a causa di continui problemi fisici. Un rischio clinico che il Napoli conosce bene, avendolo già vissuto sulla propria pelle con David Neres (acquistato per 30 milioni dal Benfica e spesso in infermeria). Allegri è stato chiaro: la squadra necessita di calciatori integri, capaci di garantire continuità prestazionale.

Il riepilogo delle principali operazioni in uscita condotte da Giovanni Manna per sfoltire la rosa del Napoli:

Tabella 2: Esuberi e trattative in uscita della SSC Napoli (Calciomercato 2026) Esubero (Giocatore Napoli) Squadra Interessata / Destinazione Stato della Trattativa Jesper Lindstrom Schalke 04 (Germania) Il Napoli attende un’offerta a titolo definitivo per limitare la minusvalenza. Lorenzo Lucca SS Lazio (Italia) Trattativa in corso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Noa Lang Fiorentina / Roma (Italia) Sondaggi esplorativi. Il giocatore cerca rilancio in Serie A.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RIMPIANTO FABIAN E LA LEZIONE DEL MERCATO. Vedere Fabian Ruiz decidere un ottavo di finale del Mondiale fa male. È la dimostrazione plastica che a Napoli, in passato, si sono fatte valutazioni troppo affrettate in uscita, cedendo a cuor leggero giocatori di sistema per poi rimpiazzarli con scommesse strapagate (i 30 milioni per Lindstrom gridano ancora vendetta). Oggi il club si ritrova con la rosa più vecchia della Serie A e un’infermeria storicamente affollata. La priorità assoluta di Manna e Allegri non deve essere il “nome a effetto”, ma l’integrità fisica. Comprare Zeballos ha senso solo se le visite mediche garantiranno che il suo storico infortuni è alle spalle. Il Napoli del Centenario non ha bisogno di figurine da riabilitare, ma di atleti pronti a correre. Nel frattempo, i rinnovi di Vergara e capitan Di Lorenzo possono aspettare: prima bisogna svuotare la sala d’attesa.

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📌 Tutto sul mercato in uscita del Napoli Come cambia il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli dopo l’infortunio al Mondiale? Il belga ha chiuso il Mondiale infortunato. A 35 anni, il suo ingaggio da 5,5 milioni e l’incompatibilità con il calcio pragmatico di Allegri impongono serie riflessioni sul suo futuro in azzurro. Quale sarà il destino di Romelu Lukaku e quanto peserà il suo ingaggio? Lukaku ha giocato solo part-time al Mondiale. Il suo stipendio da 8 milioni frena il ringiovanimento della rosa: il Besiktas è interessato e la sua cessione porterebbe ossigeno al bilancio. Quali sono i giocatori in uscita per finanziare il mercato del Napoli? Lindstrom è vicino allo Schalke 04, mentre Lucca piace alla Lazio. Le loro cessioni, unite ai dubbi sulla tenuta fisica di Neres, servono per sbloccare il mercato in entrata. Chi è Exequiel Zeballos e perché il suo arrivo al Napoli è bloccato? Zeballos è un esterno offensivo del Boca Juniors. Il Napoli ha l’accordo col giocatore, ma deve prima vendere gli esuberi per finanziare l’operazione. Sul giocatore pendono inoltre dubbi legati ai passati infortuni.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le cifre relative agli ingaggi di Kevin De Bruyne (5,5 milioni) e Romelu Lukaku (8 milioni), così come le valutazioni dei cartellini (i 30 milioni spesi in passato per Lindstrom e Neres), sono stime basate su indiscrezioni della stampa sportiva e non confermate ufficialmente dalla SSC Napoli. Anche gli scenari di mercato relativi all’interesse del Besiktas, dello Schalke 04 e della Lazio rappresentano rumors in fase di evoluzione. Ultimo aggiornamento: 12 Luglio 2026.