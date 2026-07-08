Napoli, il Real Madrid di Mourinho pensa a McTominay: rinnovo in stallo

IL NODO MONTE INGAGGI. Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con una priorità assoluta: sfoltire la rosa e abbassare il tetto salariale. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro a Milano per piazzare gli esuberi, ma la vera partita si gioca sui rinnovi e sui top player. L’entourage di Scott McTominay chiede un adeguamento a 10 milioni di euro, cifra lontana dall’offerta azzurra di 6-7 milioni, con il Real Madrid di José Mourinho alla finestra per un sondaggio. Per finanziare questa operazione, il club chiede un sacrificio economico a Romelu Lukaku (8 milioni di ingaggio) e Kevin De Bruyne, i cui stipendi lordi pesano per circa 20 milioni. Nel frattempo, Massimiliano Allegri prepara la sua prima conferenza stampa, pronto a porre il veto sulla cessione dell’attaccante belga, mentre a centrocampo Frank Anguissa è il principale indiziato a fare le valigie per fare cassa e finanziare i nuovi innesti.

Il Real Madrid può prendere McTominay dal Napoli?

La regola aurea del calciomercato moderno non ammette deroghe: prima di comprare, bisogna vendere. Ma in casa Napoli, la questione è ancora più complessa e si gioca sul filo dell’equilibrio finanziario. I tavoli aperti dal direttore sportivo Giovanni Manna, attualmente in missione a Milano, non riguardano solo i cartellini dei giocatori, ma soprattutto la sostenibilità del monte ingaggi. Con una lista di 40-41 convocati pronti a partire per il ritiro di Dimaro, la dirigenza deve sfoltire pesantemente la rosa, ma le vere sfide si consumano ai vertici della squadra, dove i contratti dei top player rischiano di far saltare i parametri imposti da Aurelio De Laurentiis.

Quali sono le cifre per il rinnovo di McTominay e chi lo cerca?

Analizzando la situazione del centrocampo, la priorità assoluta si chiama Scott McTominay. Lo scozzese è diventato il perno inamovibile della squadra, ma le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei top club europei. Le indiscrezioni confermano un sondaggio esplorativo da parte del Real Madrid, spinto dal desiderio di José Mourinho che lo ha già allenato (e lanciato) ai tempi del Manchester United. Per blindarlo, il Napoli deve adeguare il contratto, ma la distanza tra le parti è ampia.

L’entourage del centrocampista ha messo sul tavolo una richiesta da 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli, fedele alla sua politica di sostenibilità, si è spinto a offrire una cifra intermedia, compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro. Trovare un punto d’incontro è vitale, ma un eventuale rinnovo a cifre così elevate avrebbe un effetto domino devastante sul resto del bilancio, costringendo la società a tagliare altrove per non far esplodere il tetto salariale.

Perché Lukaku e De Bruyne devono ridursi l’ingaggio con Allegri?

Approfondendo l’impatto finanziario dei big, il rinnovo di McTominay è strettamente legato al destino di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. I due fuoriclasse belgi pesano sulle casse azzurre per circa 20 milioni di euro lordi complessivi. Lukaku, in particolare, percepisce un ingaggio da 8 milioni netti. Se il Napoli dovesse accontentare lo scozzese, mantenere a bilancio stipendi così onerosi diventerebbe impossibile.

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Qui entra in gioco Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico, atteso a breve per la sua prima conferenza stampa ufficiale, ha le idee chiare: vuole trattenere Lukaku a tutti i costi. Il belga è un suo vecchio pallino, un giocatore che avrebbe voluto fortemente già ai tempi della Juventus. Se Allegri porrà il “veto” sulla sua cessione (come fece Conte con Kvaratskhelia e Di Lorenzo), l’unica soluzione percorribile per la società sarà chiedere a Lukaku e De Bruyne di spalmarsi o ridursi l’ingaggio. Il destino dell’attaccante, dunque, non dipende solo dalle offerte di mercato, ma dalla sua volontà di venire incontro alle esigenze del club.

Chi parte a centrocampo tra Anguissa e Lobotka? Le trattative

Sviscerando le manovre in uscita, il centrocampo è il reparto destinato a subire i maggiori scossoni. Stanislav Lobotka ha un contratto in scadenza, una clausola rescissoria e il forte interesse della Juventus, ma al momento il prescelto per fare cassa sembra essere Frank Anguissa. Il camerunense è il principale indiziato a lasciare Napoli per finanziare il mercato in entrata. Se dovesse partire, il sogno della dirigenza resta Davide Frattesi, un profilo diverso per caratteristiche fisiche, ma da tempo sul taccuino azzurro.

Nel frattempo, Manna lavora sulle operazioni minori. Michael Folorunsho è conteso da Atalanta e Bologna: il Napoli spinge per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i felsinei vorrebbero solo il diritto. Alessio Zerbin è destinato al Frosinone, mentre il giovane Hasa potrebbe restare a sorpresa in rosa, valutato da Allegri come sesto centrocampista utile per le rotazioni.

Quali sono i giocatori in uscita e i nuovi obiettivi in difesa?

Valutando gli scenari difensivi, il Napoli deve fare i conti con alcuni obiettivi sfumati. Mario Gila è ormai a un passo dal Milan, mentre la pista che portava all’esterno israeliano Anan Khalaili sembra essersi raffreddata definitivamente, nonostante anche l’Inter si sia ritirata dalla corsa. La priorità resta trovare un vice-Di Lorenzo: un profilo giovane da far crescere. Il nome caldo è quello di Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy. L’operazione per l’esterno inglese potrebbe intrecciarsi con la cessione di Jens Cajuste, anche se le due trattative, al momento, viaggiano su binari separati.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Il controllo del monte ingaggi è il dogma assoluto del nuovo ciclo societario. Rinnovare McTominay a 10 milioni senza tagliare gli stipendi di Lukaku e De Bruyne creerebbe un precedente pericoloso nello spogliatoio e farebbe saltare i parametri di bilancio imposti da De Laurentiis per la stagione del Centenario.

Il quadro riassuntivo delle criticità legate al monte ingaggi dei top player della SSC Napoli:

Analisi del nodo ingaggi e rinnovi per i top player della SSC Napoli (Estate 2026) Entità Coinvolta (Giocatore SSC Napoli) Dato Numerico / Stato Attuale Fonte dell’Indiscrezione Impatto sul Napoli 2026 Scott McTominay Richiesta rinnovo: 10 Milioni € Rumors di mercato (Sondaggio Real Madrid) Il Napoli offre 6/7 milioni per evitare di sforare il tetto salariale. Romelu Lukaku Ingaggio stimato: 8 Milioni € netti Stime stampa sportiva Allegri vuole trattenerlo, ma serve una spalmatura dello stipendio. Kevin De Bruyne Costo con Lukaku: 20 Milioni € lordi Stime stampa sportiva Possibile richiesta di riduzione dell’ingaggio per restare in azzurro.

Il riepilogo delle principali trattative in entrata e in uscita condotte da Giovanni Manna per il Napoli:

Trattative di mercato della SSC Napoli per centrocampo e difesa (Estate 2026) Entità Coinvolta (Giocatore) Stato Attuale della Trattativa Fonte dell’Indiscrezione Impatto sul Napoli 2026 Michael Folorunsho In uscita verso Bologna o Atalanta Rumors di mercato Il Napoli pretende l’obbligo di riscatto, il Bologna offre il diritto. Mario Gila Sfumato (Verso il Milan) Rumors di mercato Costringe Manna a cercare un nuovo difensore centrale titolare. Davide Frattesi Obiettivo in Entrata (Inter) Rumors di mercato Possibile sostituto tattico in caso di cessione di Zambo Anguissa. Brooke Norton-Cuffy Obiettivo in Entrata (Genoa) Rumors di mercato Ideale per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Possibile intreccio con Cajuste.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ATTESA PER LE PAROLE DI ALLEGRI. Il conto alla rovescia è iniziato. Non solo per il ritiro di Dimaro, ma soprattutto per la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Tutti ricordiamo come, un anno fa, Antonio Conte usò il suo primo intervento pubblico per mettere un veto assoluto sulle cessioni di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Allegri farà lo stesso con Romelu Lukaku? Il tecnico toscano stima immensamente il belga, ma sa bene che il bilancio del Napoli non ammette deroghe. Se Allegri dovesse impuntarsi per trattenerlo, la società sarebbe costretta a chiedere a Lukaku un sacrificio economico importante. Sarà il primo vero test per misurare l’equilibrio di potere tra il nuovo allenatore e la dirigenza azzurra.

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📌 Tutto sulle strategie di mercato del Napoli Qual è la distanza per il rinnovo di Scott McTominay? Secondo le indiscrezioni, l’entourage del centrocampista scozzese chiede 10 milioni di euro a stagione, mentre il Napoli offre tra i 6 e i 7 milioni. Sullo sfondo c’è un sondaggio del Real Madrid di Mourinho. Come intende gestire Allegri la situazione di Lukaku e De Bruyne? Allegri vorrebbe trattenere Lukaku, ma l’ingaggio del belga (stimato in 8 milioni) e quello di De Bruyne pesano per circa 20 milioni lordi. La soluzione ipotizzata per trattenerli è una spalmatura o riduzione degli stipendi. Quali sono le trattative in uscita per il centrocampo azzurro? Zambo Anguissa è il principale indiziato per fare cassa. Lobotka piace alla Juventus, mentre per Folorunsho c’è distanza sulle formule con il Bologna (obbligo contro diritto di riscatto). Il giovane Hasa potrebbe restare in rosa. Chi sono i nuovi obiettivi di mercato dopo il sorpasso del Milan per Gila? Sfumato Mario Gila (ormai vicino al Milan), il Napoli segue Davide Frattesi dell’Inter per il centrocampo e Brooke Norton-Cuffy del Genoa come possibile vice Di Lorenzo sulla fascia destra.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le cifre relative agli ingaggi (i 10 milioni richiesti da McTominay, gli 8 milioni di Lukaku e i 20 milioni lordi complessivi con De Bruyne) sono stime basate su indiscrezioni di mercato e non confermate ufficialmente dalla SSC Napoli. Anche gli scenari relativi all’interesse del Real Madrid, al passaggio di Gila al Milan e alle trattative per Frattesi e Norton-Cuffy rappresentano rumors in fase di evoluzione. Ultimo aggiornamento: 8 Luglio 2026.









