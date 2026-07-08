Napoli, 25 calciatori sul mercato: così può incassare 100 milioni

RIVOLUZIONE MERCATO AZZURRO. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato pubblicamente la necessità di cedere 25 calciatori per sfoltire la rosa e finanziare il mercato del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il piano strategico elaborato dal direttore sportivo Giovanni Manna prevede un incasso potenziale di circa 100 milioni di euro. Tra i nomi in uscita spiccano esuberi di lusso come Jesper Lindstrom, Jens Cajuste e Cyril Ngonge, mentre andrà sciolto il nodo in porta tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. I fondi raccolti serviranno per centrare quattro acquisti mirati richiesti dal tecnico livornese, con il terzino Dodò e l’esterno Costantino Favasuli in cima alla lista dei desideri per rinforzare le corsie laterali.

Quali giocatori venderà il Napoli questa estate?

«Abbiamo 25 calciatori da vendere». Le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis appena 48 ore fa non lasciano spazio a interpretazioni. Il Napoli si appresta a vivere una delle sessioni di calciomercato più complesse e trafficate della sua storia recente. Il vertice operativo andato in scena tra il presidente, il direttore sportivo Giovanni Manna e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri ha delineato una strategia chiara: prima di poter costruire la squadra del futuro, è imperativo smantellare le scorie del passato. L’obiettivo finanziario è ambizioso ma vitale: piazzare tutti gli esuberi per immettere nelle casse del club un tesoretto da circa 100 milioni di euro.

Questa maxi-epurazione nasce da una duplice esigenza. Da un lato, c’è la necessità di abbattere un monte ingaggi lievitato a dismisura; dall’altro, c’è l’urgenza tattica di consegnare ad Allegri un gruppo snello, motivato e funzionale al suo credo calcistico. Analizzando nel dettaglio la lista dei partenti, emerge un quadro che coinvolge ogni singolo reparto, dai portieri fino all’attacco, passando per giovani promesse e investimenti milionari mai sbocciati.

Quali sono i portieri e i difensori in uscita dal Napoli?

Esaminando le dinamiche del reparto arretrato, la prima grande rivoluzione avverrà tra i pali. C’è un’affollamento insostenibile che costringerà Manna a una scelta drastica: uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic lascerà sicuramente Napoli. Allegri preferisce lavorare con un solo titolare indiscusso, affiancato da un profilo giovane di prospettiva. La decisione finale verrà presa durante il ritiro di Dimaro. Per quanto riguarda le retrovie, Nikita Contini viaggia verso la riconferma come terzo portiere, mentre i giovanissimi Turi (2005) e Ferrante (2006) andranno a farsi le ossa in prestito.

In difesa, la situazione è un rebus. Il rientro di Rafa Marin per restare in prima squadra mette in bilico Filippo Marianucci. Il classe 2004, pagato quasi 10 milioni un anno fa, non ha brillato nel prestito al Torino. Tuttavia, il suo status di “Under” e italiano lo rende prezioso per le liste UEFA e Serie A, complicandone la cessione. Sulla fascia sinistra, con le conferme di Gutierrez e Spinazzola, Mathias Olivera è ufficialmente sul mercato: partirà di fronte all’offerta giusta. Discorso simile per Pasquale Mazzocchi, destinato a salutare, mentre i giovani Obaretin e D’Avino cercheranno minutaggio tra Serie B e Serie C.

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Chi lascerà il centrocampo e l’attacco azzurro in questa sessione?

Approfondendo le manovre in mediana e in attacco, il centrocampo vedrà almeno un sacrificio eccellente. Tra i titolarissimi, Frank Anguissa ha molte più probabilità di essere ceduto rispetto a Stanislav Lobotka, ritenuto incedibile. Il Napoli cercherà poi di monetizzare con le cessioni a titolo definitivo di Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, giocatori che hanno mercato sia in Italia che all’estero ma che non rientrano nei piani tecnici. Per i giovani, il percorso è tracciato: Alessio Zerbin andrà al Frosinone, Hasa spera in una chiamata dalla Serie A dopo l’ottima annata in B, e Coli Saco ha estimatori in Lega Pro dopo i sei mesi alla Casertana.

Il reparto offensivo è quello che subirà il restyling più profondo. Hanno già la valigia pronta Cyril Ngonge, Walid Cheddira e Giuseppe Ambrosino (reduce da un’ottima stagione al Modena). Il vero nodo, però, riguarda gli investimenti pesanti della scorsa estate: Lorenzo Lucca e Noa Lang. Costati complessivamente oltre 60 milioni di euro, i due verranno valutati da Allegri a Dimaro. Il tecnico toscano spera di poterli rigenerare per non vanificare l’esborso economico, ma se per l’olandese c’è qualche spiraglio tattico, l’ex Udinese andrà completamente rimodellato.

Infine, il capitolo Romelu Lukaku. Il belga sta segnando a raffica al Mondiale americano, attirando attenzioni importanti. Il suo ingaggio pesa enormemente sulle casse azzurre: il suo futuro si deciderà solo al termine della rassegna iridata, ma una sua permanenza è tutt’altro che scontata.

Il quadro riassuntivo dei principali giocatori in uscita dalla SSC Napoli e il loro status attuale:

Tabella 1: I principali esuberi della SSC Napoli e le valutazioni di mercato (Estate 2026) Entità Coinvolta (Giocatore Napoli) Stato Attuale / Ruolo Contesto / Fonte della Scelta Impatto sul Napoli 2026 Meret / Milinkovic-Savic Ballottaggio in Porta Scelta tecnica di Massimiliano Allegri. Uno dei due verrà ceduto per fare cassa e gerarchie chiare. Zambo Anguissa Centrocampista in Uscita Strategia societaria per finanziare il mercato. Sacrificato al posto di Lobotka per generare liquidità. Romelu Lukaku Attaccante (Impegnato al Mondiale) Valutazioni economiche sul monte ingaggi. La sua cessione alleggerirebbe drasticamente il bilancio. Lorenzo Lucca / Noa Lang In valutazione a Dimaro Investimento pregresso di 60 milioni. Allegri tenterà di rilanciarli per evitare minusvalenze.

Chi sono i giocatori nel mirino del Napoli per gli acquisti in entrata?

Il primo obiettivo per la fascia destra è Dodò, approvato da Allegri. Piacciono anche l’esterno offensivo Favasuli e il giovane difensore Cortés del Barcellona.

Solo dopo aver sfoltito la rosa, Manna potrà passare all’attacco. Il piano acquisti concordato con Allegri prevede quattro innesti mirati, oltre a un terzino destro titolare. E proprio per la corsia di destra, il nome in cima alla lista è quello di Dodò della Fiorentina. Il brasiliano ha già incassato il placet dell’allenatore: garantisce variabili tattiche importanti e, soprattutto, conosce benissimo la Serie A, un fattore determinante per chi deve vincere subito.

Gli altri slot da riempire riguardano un portiere giovane da far crescere alle spalle del titolare, un centrocampista di peso per rimpiazzare l’uscita di Anguissa e un esterno offensivo. Per quest’ultimo ruolo, secondo le indiscrezioni, è in pole position Costantino Favasuli, reduce da ottime prestazioni con il Catanzaro.

Infine, c’è lo sguardo rivolto al futuro. Al Napoli è stato proposto Alvaro Cortés, difensore centrale classe 2005 di proprietà del Barcellona. Un talento cristallino che la dirigenza azzurra vorrebbe prelevare con una formula in stile “Nico Paz al Como” (acquisto a titolo definitivo con recompra a favore dei catalani). Tuttavia, al momento, le condizioni economiche per chiudere l’affare non sono ancora mature.

I principali obiettivi di mercato individuati da Giovanni Manna per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri:

Tabella 2: Obiettivi in entrata della SSC Napoli (Calciomercato 2026) Entità Coinvolta (Obiettivo Napoli) Ruolo / Squadra di Provenienza Stato della Trattativa Impatto Tattico per Allegri Dodò Terzino Destro (Fiorentina) Primo obiettivo della lista di Manna. Garantisce spinta ed esperienza immediata in Serie A. Costantino Favasuli Esterno Offensivo (Catanzaro) In pole position in caso di cessioni in attacco. Rinforzo giovane per allargare le rotazioni offensive. Alvaro Cortés Difensore Centrale 2005 (Barcellona) Proposto al club, ma mancano le condizioni economiche. Investimento di prospettiva per la difesa del futuro.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ARTE DIFFICILE DI VENDERE. Comprare è facile quando si hanno i soldi, ma vendere 25 giocatori è un’arte che richiede nervi saldi e una rete di contatti internazionale. La dichiarazione di De Laurentiis è un atto di trasparenza brutale che mette Giovanni Manna di fronte alla prova più difficile della sua carriera da Direttore Sportivo. Il rischio di dover svendere o, peggio, di ritrovarsi a fine agosto con giocatori fuori rosa e stipendi pesanti a bilancio è altissimo. La mossa intelligente di Allegri è quella di portare Lucca e Lang in ritiro: se riuscisse a rivitalizzarli, il Napoli risparmierebbe decine di milioni sul mercato in entrata. Ma il tempo stringe, e la Serie A non aspetta.

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📌 Tutto sulle cessioni e gli acquisti del Napoli Quanti giocatori deve vendere il Napoli secondo De Laurentiis? Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato pubblicamente che il club ha la necessità di vendere 25 calciatori, accumulati in rosa a causa dei numerosi rientri dai prestiti. Quanto spera di incassare il Napoli dalle cessioni? Secondo le stime di mercato, piazzando tutti gli esuberi a titolo definitivo, il Napoli potrebbe incassare un tesoretto complessivo di circa 100 milioni di euro per finanziare i nuovi acquisti. Chi è il primo obiettivo del Napoli per la fascia destra? Il primo nome sulla lista del DS Giovanni Manna è Dodò della Fiorentina. Il terzino brasiliano ha già ricevuto l’approvazione tecnica di Massimiliano Allegri. Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku al Napoli? Il futuro dell’attaccante belga verrà deciso solo al termine del Mondiale 2026. Il suo alto ingaggio rappresenta un ostacolo per il bilancio azzurro, e il club valuterà eventuali offerte dall’estero.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che la dichiarazione «Abbiamo 25 calciatori da vendere» è una citazione ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis. Le valutazioni economiche (il tesoretto da 100 milioni) e i nomi degli obiettivi in entrata (Dodò, Favasuli, Cortés) sono stime e indiscrezioni riportate dalla stampa sportiva nazionale e non ancora ufficializzate dalla SSC Napoli. Ultimo aggiornamento: 8 Luglio 2026.