Chi è Can Uzun, il turco classe 2005 dell’Eintracht Francoforte seguito dal Napoli

CESSIONI E NUOVI OBIETTIVI. Il calciomercato della SSC Napoli entra nel vivo con una doppia missione per il direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo le ammissioni della stessa società, il club si ritrova con 47 giocatori a libro paga e ha la necessità di piazzare circa 25 calciatori in uscita per garantire la sostenibilità del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Sul fronte delle indiscrezioni in entrata, Il Mattino riporta un forte interesse azzurro per Can Uzun, talento turco classe 2005 di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Nel frattempo, le dinamiche interne vedono Kevin De Bruyne e il giovane Antonio Vergara (prossimo al rinnovo) considerati incedibili, mentre restano in bilico i futuri di David Neres, Romelu Lukaku e Zambo Anguissa, le cui cessioni potrebbero finanziare i nuovi colpi.

Chi è Can Uzun e perché il Napoli lo vuole?

La presentazione in pompa magna della nuova maglia azzurra a bordo della MSC World Europa ha ufficialmente aperto la stagione del Centenario, ma nelle segrete stanze di Castel Volturno la vera partita si gioca sui libri contabili e sulle schede dello scouting. Il Napoli di Massimiliano Allegri è un cantiere aperto, caratterizzato da un paradosso evidente: una disponibilità economica teoricamente florida, frenata da una rosa ipertrofica che impedisce, per ragioni logistiche e di sostenibilità, l’immediato inserimento di nuovi innesti di peso. La strategia del direttore sportivo Giovanni Manna è chiara: monitorare i migliori talenti del panorama internazionale, bloccandoli prima che si scatenino aste sanguinose, per poi affondare il colpo non appena le uscite avranno liberato gli “slot” necessari.

Calciomercato Napoli luglio 2026: chi è Can Uzun e le statistiche con l’Eintracht

Analizzando i movimenti in entrata, il nome nuovo che infiamma i taccuini della dirigenza arriva direttamente dalla Germania. Secondo quanto riportato in esclusiva da Il Mattino, nelle scorse ore il Napoli ha effettuato sondaggi esplorativi per Can Uzun, gioiello di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Nato a Regensburg nel 2005 e in possesso di doppia nazionalità (tedesca e turca), Uzun rappresenta l’archetipo del “tuttocampista” moderno: un attaccante/trequartista capace di legare il gioco e finalizzare con la freddezza di un veterano.

I numeri della sua stagione 2025/2026 in Bundesliga giustificano pienamente l’interesse azzurro. Il ragazzo ha messo a referto 8 gol e 4 assist in 21 presenze in campionato, raggiungendo la doppia cifra complessiva (13 reti totali) se si sommano le competizioni europee e la DFB-Pokal. Unico neo della sua annata è stato un infortunio muscolare rimediato a novembre contro l’Heidenheim, che per ironia della sorte gli ha impedito di scendere in campo in Champions League proprio contro il Napoli.

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Strapparlo all’Eintracht non sarà semplice: il club tedesco lo ha acquistato dal Norimberga nel 2024 per 11 milioni, e oggi la sua valutazione di mercato — secondo le stime dei portali specializzati — oscilla intorno ai 43,4 milioni di euro, forte di un contratto blindato fino al 2029 senza clausola rescissoria. Tuttavia, le indiscrezioni rivelano che Uzun è un profilo particolarmente gradito ad Allegri, il quale vedrebbe in lui l’ideale collante offensivo nel suo nuovo 4-3-3.

Come finanziare il mercato: perché il Napoli deve cedere 25 giocatori

Sviscerando la problematica strutturale del club, per arrivare a profili del calibro di Uzun è imperativo sbloccare le uscite. La società, per bocca dei suoi stessi vertici, ha ammesso una verità cruda: ci sono 25 calciatori da piazzare sul mercato in meno di due mesi. Avere a libro paga ben 47 tesserati non è solo un abominio finanziario (gli ingaggi, seppur minimi per alcuni giovani, pesano sul bilancio globale), ma rappresenta una vera e propria zavorra tattica. Nessun allenatore può lavorare in ritiro con due o tre giocatori per ogni ruolo senza minare l’armonia dello spogliatoio.

L’accumulo di tesserati è il frutto avvelenato delle ultime tre estati di mercato, in cui molti investimenti non hanno rispettato le aspettative. Manna dovrà compiere un “atto eroico” per trovare una sistemazione definitiva (e non l’ennesimo prestito) ai vari Jesper Lindstrom, Lorenzo Lucca, Jens Cajuste e Noa Lang. Evitare di ritrovarsi punto e a capo tra dodici mesi è il vero obiettivo societario. La qualificazione alla sostenibilità passa inevitabilmente da qui.

Cessioni Napoli 2026: la situazione di Lukaku, Anguissa e le scelte di Allegri

Approfondendo i casi dei “big” in bilico, l’analisi si sposta sui titolari e sui profili di peso. Il faro dei media è puntato su Romelu Lukaku: essendo tra i calciatori con l’ingaggio più alto, una sua uscita alleggerirebbe drammaticamente i conti, ma le valutazioni concrete sono state congelate dalla dirigenza fino al termine del Mondiale. Sul fronte opposto, Kevin De Bruyne è considerato intoccabile: a meno di offerte irrinunciabili, De Laurentiis e Allegri concordano sulla sua permanenza, legata all’indiscutibile senso di appartenenza del belga.

Più complesse le dinamiche a centrocampo e in porta. I contratti di Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa non prevedono scadenze lunghissime, motivo per cui i rumors suggeriscono che uno dei due possa sacrificato per fare cassa. Anche tra i pali, con il contratto di Alex Meret in scadenza nel 2027, la situazione è fluida: sebbene la porta abbia logiche diverse, non è escluso che sia lui, sia Vanja Milinkovic-Savic, possano salutare a fronte della giusta offerta. Ad ogni modo, Massimiliano Allegri, elogiato da De Laurentiis per il suo approccio “aziendalista”, non ha alcuna intenzione di smantellare una rosa che reputa intrinsecamente forte, seppur perfezionabile.

Quale difensore comprare e il rinnovo di Antonio Vergara: le mosse azzurre

Valutando gli innesti in retroguardia e i rinnovi, le direttive di Manna sono chiare: serve un portiere, un difensore, un centrocampista e un esterno offensivo (proprio dove agirebbe Uzun, andando a riempire lo slot lasciato da Lang o, in caso di maxiofferta, da David Neres). Per la difesa, le indiscrezioni confermano l’italiano Federico Gatti come opzione più solida, mentre il giovane Natali rappresenta un azzardo calcolato in un pacchetto che vede già le incognite Rafa Marin e Marianucci. Sulla corsia destra (dove orbitano Dodò, Molina e Norton-Cuffy), si muoverà qualcosa solo se si libererà il posto da vice-Di Lorenzo.

In mezzo a questa rivoluzione, c’è una certezza granitica che non ha prezzo: Antonio Vergara. Il giovane trequartista napoletano è letteralmente intoccabile. Scelto come volto per le foto pubblicitarie della nuova maglia, Vergara incarna il futuro del club. Le fonti vicine alla società riportano che il rinnovo è ormai in cassaforte: nei prossimi mesi il suo ingaggio sarà triplicato, superando il milione di euro, con la scadenza del contratto prolungata fino al 2030 o 2031. Il Napoli ha già rispedito al mittente offerte faraoniche dall’estero, e anche Allegri ha sposato in pieno la valorizzazione di questo patrimonio fatto in casa.

💡 L’Impatto sul Napoli: Questa fase definisce la sostenibilità del club per il prossimo triennio. L’interesse per Can Uzun dimostra l’ambizione di alzare il tasso tecnico con profili giovani di respiro europeo. Tuttavia, l’obbligo di piazzare 25 calciatori non è solo una mossa economica, ma l’ammissione del fallimento delle politiche dei prestiti delle ultime stagioni. Manna deve agire da “liquidatore” prima di poter costruire il 4-3-3 di Allegri. Il rinnovo blindato di Vergara, invece, rassicura la piazza sulla volontà di non disperdere il talento locale.

Il profilo anagrafico e le statistiche ufficiali di Can Uzun, il talento turco nel mirino del calciomercato del Napoli:

Tabella 1: Scheda tecnica e statistiche di Can Uzun (Obiettivo SSC Napoli 2026) Entità (Giocatore Obiettivo) Dato Statistico / Valutazione Fonte del Dato Impatto Tecnico per il Napoli Can Uzun (Età e Ruolo) 20 anni (Classe 2005) – Attaccante/Trequartista Bundesliga Ufficiale Garantisce imprevedibilità e gol sulla trequarti di Allegri. Can Uzun (Valore Mercato) Stima: 43,4 Milioni di Euro Flashscore Richiede cessioni eccellenti (es. Neres) per finanziare il colpo. Can Uzun (Stagione 25/26) 21 Presenze, 8 Gol, 4 Assist Bundesliga Ufficiale Profilo già pronto per i ritmi della Champions League.

Il riepilogo delle strategie di mercato della SSC Napoli per la difesa e i rinnovi contrattuali:

Tabella 2: Obiettivi in entrata, uscite e rinnovi della SSC Napoli (Mercato 2026) Entità Coinvolta (Giocatore) Ruolo e Status nel Napoli Fonte dell’Indiscrezione Sviluppo di Calciomercato Antonio Vergara Centrocampista – Incedibile Il Mattino Rinnovo fino al 2031 con ingaggio superiore a 1 Milione di €. Federico Gatti Difensore – Obiettivo Rumors di mercato Prima scelta di Allegri per rinforzare il pacchetto arretrato. David Neres Esterno – In bilico Il Mattino Potrebbe essere ceduto per fare spazio e cassa per Can Uzun.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’AZIENDALISMO DI ALLEGRI È LA VERA FORZA DEL NAPOLI. De Laurentiis ha definito Allegri un “aziendalista”. Nel calcio moderno, questo termine viene spesso usato in modo dispregiativo, ma per il Napoli attuale è una benedizione. Avere un allenatore che accetta di lavorare con la rosa a disposizione, che non fa polemiche pubbliche se il mercato è bloccato dalle mancate cessioni e che avalla la valorizzazione di giovani come Vergara, è fondamentale per la stabilità del club. Allegri sa che la rosa è forte ma migliorabile. Sa che per arrivare a un talento puro come Can Uzun bisogna prima fare i conti con la calcolatrice. Questa sinergia totale tra allenatore, direttore sportivo e presidente è il vero grande acquisto del Napoli per la stagione del Centenario.

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📌 Tutto sul mercato del Napoli e l’obiettivo Can Uzun Perché il Napoli deve vendere 25 giocatori prima di fare nuovi acquisti? La società ha ammesso di avere 47 giocatori a stipendio: un numero insostenibile economicamente e tatticamente, che obbliga Manna a cedere gli esuberi prima di comprare. Qual è il futuro di Lukaku, Neres, Anguissa e De Bruyne al Napoli? De Bruyne è incedibile per Allegri. Lukaku verrà valutato dopo il Mondiale, mentre Neres e Anguissa potrebbero partire di fronte a offerte importanti. Chi è Can Uzun e perché il Napoli vuole acquistarlo dall’Eintracht Francoforte? Can Uzun è un trequartista turco classe 2005. Viene da una stagione in doppia cifra in Germania ed è considerato il rinforzo ideale da Allegri per alzare il livello. Quali sono gli obiettivi del Napoli in difesa e cosa succederà ad Antonio Vergara? In difesa si punta su Gatti, mentre per la fascia destra si attende. Antonio Vergara è incedibile e rinnoverà il contratto fino al 2031 con un ingaggio triplicato.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le informazioni relative all’interesse per Can Uzun, al rinnovo di Antonio Vergara e alle dinamiche di mercato in uscita (inclusa la posizione di David Neres) sono basate sulle indiscrezioni pubblicate dall’edizione odierna de Il Mattino. I dati statistici, anagrafici e le stime sul valore di mercato di Can Uzun (circa 43,4 milioni di euro) sono stati estrapolati dai database ufficiali della Bundesliga e dal portale specializzato Flashscore, aggiornati a luglio 2026. Tali trattative non sono ancora state ufficializzate dalla SSC Napoli.