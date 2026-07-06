Napoli, Bellanova nel mirino di Allegri per la fascia destra: la valutazione dell’Atalanta

FASCE E CENTROCAMPO. La SSC Napoli è alla ricerca di un esterno destro per completare lo scacchiere tattico del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, dopo aver abbandonato la pista che portava ad Anan Khalaili. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe puntato con decisione Raoul Bellanova, esterno messo sul mercato dall’Atalanta con una valutazione stimata intorno ai 15 milioni di euro, incassando già il gradimento totale del giocatore. Sul fronte delle uscite, le analisi de Il Mattino indicano che David Neres, reduce da un infortunio alla caviglia, sarà valutato in ritiro ma resta in lista di sbarco insieme a Noa Lang e Lorenzo Lucca. A centrocampo, invece, Allegri ha imposto un diktat societario chiaro: è ipotizzabile la cessione di uno solo tra Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka (per il quale si profila un rinnovo per respingere le offerte italiane), ma privarsi di entrambi è considerato impensabile per gli equilibri della squadra.

Il Napoli prenderà Bellanova dall’Atalanta?

Il calciomercato della SSC Napoli ha cambiato improvvisamente marcia. Archiviata la pratica Anan Khalaili, finito fuori portata dopo l’inserimento di altri club, la dirigenza partenopea ha individuato in Raoul Bellanova il profilo ideale per dare qualità e spinta alla corsia destra. Non è un segreto che Massimiliano Allegri, fin dal suo insediamento, abbia segnalato la necessità di un laterale che conosca a menadito i ritmi della Serie A. L’opportunità di mercato arriva direttamente da Bergamo: l’Atalanta ha infatti messo ufficialmente sul mercato l’esterno classe 2000, e il Napoli non intende lasciarsi sfuggire l’occasione.

Si tratta di un’operazione che incarna perfettamente la filosofia di mercato richiesta dalla proprietà: un profilo nel pieno della maturità agonistica (26 anni), con una solidità fisica invidiabile e una capacità di cross che si sposa bene con le esigenze tattiche del nuovo corso azzurro. Tuttavia, prima di poter formalizzare l’offerta, il direttore sportivo Giovanni Manna deve risolvere l’equazione economica dettata dal bilancio.

Perché Massimiliano Allegri ha indicato Bellanova come priorità tattica?

Analizzando l’esigenza tattica del tecnico, la richiesta di Allegri non è figlia del caso. L’allenatore livornese, nel definire l’assetto della sua nuova squadra, ha chiesto alla società di intervenire su un ruolo che nell’ultima stagione ha mostrato evidenti criticità in termini di equilibrio. Bellanova non è solo un esterno di spinta; la sua capacità di coprire l’intera fascia, unita a una fisicità importante (185-188 cm a seconda delle fonti), lo rende un interprete perfetto per una difesa a quattro o per un centrocampo a cinque dove è richiesta una tenuta atletica superiore.

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L’Atalanta valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta equa dal Napoli, ma che non può essere sborsata a cuor leggero in assenza di entrate immediate. Per Allegri, avere a disposizione il nuovo terzino già durante la prima fase del ritiro sulle Dolomiti sarebbe fondamentale per iniziare a rodare i meccanismi difensivi e le soluzioni tattiche. Il giocatore, dal canto suo, ha già fatto trapelare il proprio gradimento: l’idea di approdare in una piazza ambiziosa come Napoli, con la prospettiva di un salto di qualità nella carriera, è uno stimolo fortissimo.

Come intende il Napoli finanziare l’acquisto tramite le cessioni?

Sviscerando il piano finanziario di Manna, emerge una lista di nomi pronti a salutare. Il Napoli ha necessità di alleggerire una rosa che, dopo i rientri dai prestiti, è diventata numericamente insostenibile. La strategia è quella di monetizzare attraverso la cessione di quei profili che non rientrano nel progetto tecnico o che rappresentano plusvalenze potenziali.

Nella lista degli “esuberi” che potrebbero finanziare il colpo Bellanova troviamo nomi come Cajuste, Folorunsho, Obaretin e Coli Saco. Sono elementi che hanno un mercato, seppur non di primissima fascia, e la cui uscita garantirebbe al Napoli quel tesoretto da 15 milioni di euro necessario per chiudere con la Dea. È un esercizio di precisione chirurgica: Manna deve far quadrare i conti senza svendere, ma mantenendo la velocità di esecuzione richiesta dal nuovo allenatore.

David Neres sul mercato: la valutazione e la posizione di Allegri

Affrontando il capitolo cessioni eccellenti, non ci sono solo i giovani o i giocatori in rientro dai prestiti. Tra i nomi che potrebbero partire in caso di offerta congrua c’è anche David Neres. Il talentuoso brasiliano, pur avendo mostrato sprazzi di classe purissima, ha vissuto una seconda parte di stagione travagliata a causa dell’infortunio alla caviglia. La sua tenuta fisica, unita a un ingaggio importante, lo rende un profilo che la società è disposta ad ascoltare sul mercato.

Tuttavia, la decisione finale non è ancora stata presa. Massimiliano Allegri ha chiesto tempo: vuole valutare Neres di persona durante il doppio ritiro estivo. Il tecnico livornese ha il merito (e la fama) di saper valorizzare i talenti tecnici se inseriti nel giusto contesto. Se Neres dovesse dimostrare di aver recuperato pienamente la condizione fisica e di poter garantire continuità, potrebbe anche rimanere. Ma, al momento, la sua permanenza non è affatto una certezza.

Qual è il diktat di Allegri su Lobotka e Anguissa?

Valutando il fulcro del gioco azzurro, il nuovo allenatore è stato categorico riguardo ai due pilastri della mediana: Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa. Allegri è consapevole che, in un mercato globalizzato, arrivare a “bussare” per i big è la normalità, ma ha imposto uno stop secco alle voci di partenza. Secondo la sua visione, rinunciare a uno dei due è un’ipotesi percorribile solo a patto di trovare sostituti di valore assoluto, non semplici scommesse.

Il tecnico livornese sostiene la tesi che “le figurine servono a poco” e che sono i giocatori funzionali a fare la fortuna di un allenatore. Pertanto, il Napoli non svenderà nessuno. La società ha intenzione di respingere con forza le avances che arriveranno per lo slovacco, lavorando semmai sul rinnovo dei contratti in scadenza per blindare il cuore pulsante del centrocampo. Per Allegri, la solidità passa da qui: prima si mettono al sicuro le certezze, poi si costruisce il resto della squadra.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’eventuale acquisto di Raoul Bellanova garantirebbe ad Allegri un giocatore fisicamente dominante (185 cm per 82 kg), dotato di grande progressione e, soprattutto, già abituato ai ritmi della Serie A e della Champions League. La sua duttilità permetterebbe al tecnico di variare dal 4-3-3 al centrocampo a cinque, offrendo un’alternativa di altissimo livello al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il profilo anagrafico, statistico e di mercato di Raoul Bellanova, attuale obiettivo della SSC Napoli:

Tabella 1: Profilo e statistiche di Raoul Bellanova (Obiettivo di Calciomercato SSC Napoli 2026) Entità (Profilo Giocatore) Dato Statistico / Valore Fonte del Dato Impatto per il Napoli Valutazione Atalanta Circa 15 Milioni € Gazzetta dello Sport Costo finanziabile tramite la cessione degli esuberi (es. Cajuste). Presenze 2025/2026 31 (2.105 minuti giocati) Dati Aggregati (FotMob/Sky) Garantisce affidabilità fisica nonostante un recente stop muscolare. Status Trattativa Gradimento totale del giocatore Gazzetta dello Sport Accelera i tempi per consegnare l’esterno ad Allegri in ritiro.

La situazione contrattuale e le direttive tecniche di Allegri per i giocatori in bilico della SSC Napoli:

Tabella 2: Situazione di mercato per centrocampo e attacco della SSC Napoli (Estate 2026) Entità Coinvolta (Giocatore Napoli) Stato Attuale / Valutazione Fonte dell’Indiscrezione Direttiva di Massimiliano Allegri Stanislav Lobotka Richiesto da club italiani Il Mattino Incedibile se parte Anguissa. Possibile rinnovo. Zambo Anguissa Cedibile di fronte a maxi-offerta Il Mattino Può partire solo se sostituito da un titolare di pari livello. David Neres Sul mercato dopo l’infortunio Il Mattino Sarà valutato fisicamente durante il ritiro estivo.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PRAGMATISMO DI ALLEGRI PRENDE FORMA. Le prime mosse di mercato delineano perfettamente il “metodo Allegri”. L’assalto a Raoul Bellanova è la dimostrazione che il tecnico non cerca scommesse esotiche, ma giocatori pronti, fisicamente strutturati e che conoscono a memoria il campionato italiano. I 15 milioni richiesti dall’Atalanta sono un investimento sicuro. Ma il vero capolavoro politico Allegri lo sta facendo a centrocampo. Il veto sulla doppia cessione di Lobotka e Anguissa è un messaggio chiaro alla società: si può fare cassa, ma non si smantella il motore della squadra. Il Napoli del Centenario non sarà una squadra di “figurine”, ma un blocco solido e cinico. Esattamente quello che serve per tornare a vincere.

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📌 Tutto sugli obiettivi di mercato del Napoli Perché il Napoli vuole comprare Raoul Bellanova? Sfumato Khalaili, Massimiliano Allegri ha chiesto un esterno destro fisico e veloce. Bellanova conosce bene la Serie A e ha già espresso il suo gradimento per il trasferimento in azzurro. Quanto costa il cartellino di Bellanova? Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, l’Atalanta valuta il giocatore circa 15 milioni di euro, cifra che il Napoli spera di incassare dalla cessione degli esuberi. Qual è la situazione di David Neres al Napoli? Il brasiliano, reduce da un infortunio alla caviglia, è stato inserito nella lista dei possibili partenti, ma Allegri ha deciso di valutarne le condizioni fisiche durante il ritiro prima di avallare la cessione. Cosa ha deciso Allegri per Lobotka e Anguissa? Il tecnico ha imposto un diktat: il Napoli può cedere al massimo uno dei due centrocampisti (a patto di trovare un degno sostituto), ma privarsi di entrambi è considerato impensabile per gli equilibri della squadra.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che l’interesse per Raoul Bellanova e la valutazione di 15 milioni di euro sono stime basate sulle indiscrezioni pubblicate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le informazioni relative alla possibile cessione di David Neres, Noa Lang e Lorenzo Lucca, così come il diktat tecnico su Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa, riflettono gli scenari riportati dal quotidiano Il Mattino. I dati statistici e anagrafici di Bellanova sono aggregati tramite i portali ufficiali FotMob e Sky Sport. Le trattative citate non sono ancora state ufficializzate dai club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 6 Luglio 2026.