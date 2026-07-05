Napoli, Lucca e Lang verso l’addio? Cosa deciderà Allegri in ritiro

RITIRO E VALUTAZIONI. La SSC Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Allegri, ma il mercato in entrata è attualmente bloccato per permettere al tecnico di valutare la rosa extralarge durante il ritiro estivo, complice anche l’addio a parametro zero di Juan Jesus. Sul fronte delle indiscrezioni, i rumors indicano che Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere ceduto per circa 15 milioni di euro, mentre in difesa, con Mario Gila ormai a un passo dal Milan, il DS Giovanni Manna starebbe sondando Federico Gatti in uscita dalla Juventus. A centrocampo, Allegri valuterà Zambo Anguissa (il sogno in caso di addio resta Adrien Rabiot), mentre in attacco potrebbero clamorosamente restare sia Lorenzo Lucca che Romelu Lukaku, quest’ultimo protagonista al Mondiale 2026 e storico pallino dell’allenatore livornese.

Chi resterà al Napoli con Allegri dopo il ritiro?

L’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della SSC Napoli ha acceso l’entusiasmo della piazza, ma non ha ancora sbloccato le porte del calciomercato in entrata. Chi si aspettava una raffica di acquisti immediati è rimasto deluso da un apparente immobilismo. Tuttavia, dietro questa fase di stallo non c’è mancanza di programmazione, ma una precisa strategia aziendale e tecnica concordata tra il mister livornese, il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli si ritrova a gestire un’eredità complessa: una rosa extralarge, appesantita dai numerosi giocatori di rientro dai prestiti e da elementi che non rientravano nei piani della precedente gestione tecnica. Prima di investire nuove risorse, Allegri ha chiesto e ottenuto di poter trasformare il ritiro estivo in un vero e proprio laboratorio di valutazione. Molti destini che sembravano segnati potrebbero ribaltarsi sotto lo sguardo del nuovo allenatore.

Perché il calciomercato del Napoli è bloccato e quanti giocatori valuterà Allegri?

Analizzando le dinamiche interne al club, la priorità assoluta in questa fase è sfoltire l’organico. Il Napoli non può permettersi di accumulare nuovi ingaggi senza prima aver liberato le caselle necessarie, sia per questioni di bilancio che di armonia dello spogliatoio. I giocatori di rientro dai prestiti rappresentano un capitale economico che non può essere svalutato con cessioni frettolose.

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Allegri, noto per la sua capacità di rivitalizzare i calciatori, vuole guardare negli occhi ogni singolo elemento. Solo al termine di questo “casting” ad alta quota, il tecnico darà il via libera a Manna per colmare le lacune residue. Questo approccio pragmatico potrebbe far risparmiare al club decine di milioni di euro, qualora alcuni “esuberi” dovessero rivelarsi funzionali al nuovo progetto tattico.

Chi sarà il portiere titolare del Napoli?

Sviscerando le gerarchie tra i pali, la prima grande decisione sembra già delineata. Alex Meret è destinato a riprendersi definitivamente i gradi di portiere titolare inamovibile. Questa scelta ha un impatto diretto sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo, acquistato solo la scorsa estate per una cifra vicina ai 21 milioni di euro su esplicita richiesta di Antonio Conte, non ha mai convinto appieno, alternandosi spesso con il collega italiano.

Secondo le indiscrezioni di mercato, Milinkovic-Savic è ora considerato in uscita. La dirigenza azzurra spera di incassare una cifra stimata intorno ai 15 milioni di euro dalla sua cessione. Qualora l’operazione dovesse concretizzarsi, il Napoli tornerà sul mercato esclusivamente per cercare un “secondo” affidabile da affiancare a Meret.

Quali difensori cerca il Napoli dopo l’addio di Juan Jesus e l’inserimento del Milan per Gila?

Approfondendo il restyling del reparto arretrato, la difesa è il settore che necessita dei ritocchi più urgenti. L’addio a parametro zero di Juan Jesus lascia Allegri con i soli Rrahmani, Buongiorno e Beukema come centrali di ruolo. La richiesta primaria a Manna era un difensore di spessore: l’obiettivo numero uno, Mario Gila, sembra però ormai sfumato, con lo spagnolo della Lazio dato a un passo dal Milan.

Di fronte a questo scenario, i rumors riportano un forte interesse per Federico Gatti, difensore in uscita dalla Juventus e profilo che Allegri conosce perfettamente. Nel frattempo, il ritiro sarà decisivo per i giovani: il tecnico valuterà se trattenere Rafa Marin (bocciato da Conte) o il promettente Marianucci. Sulle corsie esterne, le gerarchie sono definite: Olivera e Spinazzola a sinistra, Di Lorenzo e il jolly Gutierrez a destra, con Pasquale Mazzocchi inserito nella lista dei partenti.

Come giocherà il centrocampo di Allegri con De Bruyne e il dubbio Anguissa?

Valutando la zona nevralgica del campo, Allegri ha già individuato i suoi intoccabili: Stanislav Lobotka e Scott McTominay, con Billy Gilmour prima alternativa. La grande novità tattica riguarderà Kevin De Bruyne. Dopo le incomprensioni e gli equivoci tattici vissuti con Conte, il nuovo allenatore ha intenzione di rimettere il fuoriclasse belga “al centro del villaggio”, costruendo la manovra attorno alla sua visione di gioco.

Il vero rebus riguarda Zambo Anguissa. Il camerunense è in bilico: Allegri lo valuterà attentamente in ritiro prima di decidere se confermarlo o avallare la sua cessione. Nel caso in cui Anguissa dovesse partire, lo scenario di mercato (attualmente un’ipotesi suggestiva) porterebbe dritto ad Adrien Rabiot, pupillo storico del tecnico livornese. Nessuna chance, invece, per Jens Cajuste e Michael Folorunsho: entrambi rientrati dai prestiti, sono destinati a lasciare nuovamente Napoli.

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca e Noa Lang nell’attacco del Napoli?

Esaminando il reparto offensivo, ci troviamo di fronte al cantiere più delicato. Le sorprese maggiori potrebbero arrivare proprio dai giocatori accantonati nella passata stagione. Noa Lang e Lorenzo Lucca, epurati da Conte, rientrano alla base. Lucca, in particolare, possiede caratteristiche fisiche e tecniche che piacciono molto ad Allegri, il quale lo testerà a fondo.

Ma il nome che infiamma le discussioni è quello di Romelu Lukaku. Nonostante la rottura totale con la società nel finale della scorsa stagione, il belga sta disputando un Mondiale da assoluto protagonista. Allegri, che lo aveva già cercato ai tempi della Juventus, potrebbe tentare il clamoroso reintegro. Con Rasmus Hojlund punto fermo inamovibile, e le conferme di Neres, Politano, Giovane e Alisson Santos, l’eventuale permanenza di Lucca e Lukaku chiuderebbe di fatto il mercato in entrata per l’attacco azzurro.

💡 L’Impatto sul Napoli: La decisione di bloccare il mercato per valutare i rientri in ritiro è una mossa ad alto impatto finanziario. Se Allegri dovesse “recuperare” giocatori come Lucca, Lang o addirittura ricucire lo strappo con Lukaku, il Napoli risparmierebbe decine di milioni di euro alla voce acquisti. Questo tesoretto verrebbe interamente dirottato sulla difesa (es. l’operazione Gatti) e sull’eventuale sostituzione di Anguissa, ottimizzando il budget nell’anno del Centenario.

Il quadro riassuntivo delle valutazioni di Massimiliano Allegri per il reparto arretrato della SSC Napoli:

Tabella 1: Situazione portieri e difensori della SSC Napoli nel ritiro estivo 2026 Entità Coinvolta (Giocatore Napoli) Stato Attuale / Valutazione Fonte dell’Indiscrezione Impatto Tattico per Allegri V. Milinkovic-Savic In uscita (Stima: 15 Milioni €) Rumors di mercato Consacra Alex Meret come portiere titolare. Federico Gatti Obiettivo in entrata (dalla Juventus) Rumors di mercato Alternativa a Mario Gila, fedelissimo di Allegri. Rafa Marin Sotto valutazione in ritiro Dinamiche societarie Possibile reintegro nelle rotazioni difensive.

Come cambierà il centrocampo del Napoli e qual è il futuro di Anguissa?

De Bruyne sarà il fulcro del gioco. Anguissa verrà valutato in ritiro: se dovesse partire, il sogno di Allegri è lo svincolato Adrien Rabiot.

A centrocampo, le gerarchie sembrano più definite, ma non prive di incognite. Stanislav Lobotka e Scott McTominay sono considerati intoccabili, con Billy Gilmour pronto a fare da prima alternativa allo slovacco. La vera rivoluzione tattica di Allegri riguarderà Kevin De Bruyne: dopo le incomprensioni tattiche vissute con Conte, il belga verrà rimesso letteralmente “al centro del villaggio”, agendo da mezzala di qualità nel nuovo 4-3-3.

Il caso più spinoso riguarda Zambo Anguissa. Il camerunese non è sul mercato a prescindere, ma il suo futuro è in bilico. Allegri lo valuterà attentamente durante le amichevoli estive per capire se ha ancora le motivazioni e il passo per dominare in Serie A. Solo in caso di bocciatura (e conseguente cessione), il Napoli affonderà il colpo sul mercato. In questo scenario, le indiscrezioni confermano che il sogno assoluto del tecnico livornese porta il nome di Adrien Rabiot, suo storico pupillo ai tempi della Juventus. Sicuri partenti, invece, Jens Cajuste e Michael Folorunsho, destinati a lasciare nuovamente Napoli.

Cosa succederà in attacco con i rientri di Lang, Lucca e Romelu Lukaku?

Hojlund è inamovibile. Allegri valuterà positivamente Lucca e potrebbe clamorosamente trattenere Lukaku, chiudendo di fatto il mercato offensivo.

Il capitolo più affascinante e delicato è senza dubbio l’attacco. Le certezze si chiamano Rasmus Hojlund (punto fermo al centro dell’attacco), David Neres, Matteo Politano, Giovane e Alisson Santos. Il vero rebus riguarda i rientri. Noa Lang, epurato dalla precedente gestione, avrà una nuova chance per dimostrare il suo valore. Discorso simile per Lorenzo Lucca: le caratteristiche fisiche dell’attaccante italiano piacciono moltissimo ad Allegri, che potrebbe decidere di toglierlo dal mercato.

Ma la vera bomba di mercato potrebbe essere una “non-cessione”. Nonostante la rottura totale con la società nel finale della scorsa stagione, Romelu Lukaku potrebbe clamorosamente restare all’ombra del Vesuvio. Il belga sta disputando un Mondiale 2026 da assoluto protagonista negli Stati Uniti, dimostrando un’integrità fisica ritrovata. Allegri lo aveva già cercato disperatamente ai tempi della Juventus e lo considera un centravanti ideale per il suo gioco. Se Lucca e Lukaku dovessero superare l’esame del ritiro, l’attacco del Napoli sarebbe al completo senza spendere un solo euro.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PRAGMATISMO CHE SERVE AL NAPOLI. L’immobilismo del Napoli sul mercato sta facendo storcere il naso a molti tifosi, ansiosi di vedere nuovi volti. Ma la scelta di Massimiliano Allegri è quella di un vero manager all’inglese. Invece di chiedere a De Laurentiis di staccare assegni a vuoto, il tecnico vuole capire se in casa ha già le soluzioni ai suoi problemi. Recuperare un giocatore come Rafa Marin o rilanciare un centravanti del calibro di Romelu Lukaku (che al Mondiale sta zittendo i critici) equivarrebbe a fare due acquisti da 50 milioni di euro. Allegri sa che il budget non è infinito: risparmiare sull’attacco significa poter investire pesantemente su un difensore come Gatti o su un centrocampista di rottura. È la fine del calcio delle figurine e l’inizio della sostenibilità intelligente.

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📌 Tutto sulle valutazioni di Allegri nel ritiro del Napoli Perché il mercato in entrata del Napoli è bloccato? Massimiliano Allegri ha chiesto alla società di congelare gli acquisti per poter valutare di persona la rosa extralarge durante il ritiro estivo, analizzando in particolare i giocatori di rientro dai prestiti. Quale difensore vuole comprare il Napoli dopo l’addio di Juan Jesus? Con Mario Gila ormai vicino al Milan, le indiscrezioni di mercato indicano che il Napoli avrebbe messo nel mirino Federico Gatti, difensore in uscita dalla Juventus e fedelissimo di Allegri. Qual è il futuro di Zambo Anguissa al Napoli? Il centrocampista camerunese verrà valutato attentamente in ritiro. In caso di cessione, i rumors suggeriscono che il sogno di Allegri per sostituirlo sia lo svincolato Adrien Rabiot. Romelu Lukaku resterà al Napoli con Allegri? Nonostante la rottura con la società nella scorsa stagione, le ottime prestazioni di Lukaku al Mondiale 2026 e la stima storica di Allegri nei suoi confronti potrebbero portare a una clamorosa permanenza in azzurro.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le informazioni relative alle valutazioni tecniche di Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo, così come le stime economiche per la cessione di Vanja Milinkovic-Savic (15 milioni) e gli interessi di mercato per Federico Gatti e Adrien Rabiot, sono basate su indiscrezioni e scenari riportati dalla stampa sportiva nazionale. Tali trattative non sono ancora state ufficializzate dalla SSC Napoli. Ultimo aggiornamento: 5 Luglio 2026.