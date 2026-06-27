Napoli, il piano di Allegri: blindato Vergara fino al 2031. Le mosse su McTominay e il duello con l’Inter

RINNOVI E DUELLI DI MERCATO. Il Napoli blinda i suoi talenti su indicazione precisa di Massimiliano Allegri. La società è pronta a far firmare ad Antonio Vergara un rinnovo di contratto fino al 2031, con un cospicuo adeguamento rispetto agli attuali 400 mila euro di ingaggio. A centrocampo, Scott McTominay ribadisce la volontà di restare, ma il club deve accelerare le pratiche per il rinnovo per allontanare le sirene del Real Madrid (su richiesta di José Mourinho) e del PSG. Sul fronte acquisti, il ds Giovanni Manna stringe i tempi per Mario Gila e Anan Khalaili (valutato 20 milioni), ma deve fronteggiare il pericoloso inserimento dell’Inter: i nerazzurri, sfumato Palestra (andato al Chelsea), contendono agli azzurri sia l’esterno israeliano che l’alternativa Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

Quali sono le ultime notizie di calciomercato del Napoli su Vergara, McTominay e il duello con l’Inter per Khalaili e Norton-Cuffy?

Il cantiere del Napoli targato Massimiliano Allegri è in piena attività. A fine giugno, con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ormai alle porte, la dirigenza partenopea sta delineando le strategie per costruire una rosa capace di competere ai massimi livelli in Serie A e in Champions League. Il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna si divide su due fronti altrettanto cruciali: la blindatura dei patrimoni tecnici già presenti in rosa e l’accelerazione per i nuovi innesti, in un panorama reso complesso dalle interferenze delle dirette concorrenti, Inter su tutte.

Perché il Napoli rinnova il contratto di Antonio Vergara fino al 2031?

Analizzando le dinamiche interne e le indiscrezioni riportate dall’edizione odierna di Repubblica, la decisione di prolungare il contratto di Antonio Vergara rappresenta un segnale politico e tecnico dirompente. Come avevamo già anticipato in esclusiva lo scorso 8 giugno, il classe 2003, originario di Frattaminore e prodotto purissimo del settore giovanile azzurro, è considerato un patrimonio incedibile. La volontà del club collima perfettamente con le indicazioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nei numerosi e fitti colloqui avuti con il direttore sportivo Giovanni Manna per la costruzione della squadra, non ha mai avuto il minimo dubbio: Vergara non si tocca, avrà spazio e sarà un punto di riferimento fondamentale per la prossima stagione.

Le qualità del trequartista non sono passate inosservate nel panorama calcistico italiano. Club come Como e Atalanta hanno cominciato a seguirlo con grande interesse, provando a sondare il terreno, ma il discorso non è mai stato approfondito di fronte al muro eretto da Castel Volturno. Per allontanare definitivamente ogni tentazione e certificare la fiducia nel ragazzo, il Napoli ha preparato un rinnovo contrattuale che sposterà la scadenza dall’attuale 2030 al 2031. Non si tratterà solo di un prolungamento temporale, ma di un adeguamento economico sostanziale: l’attuale ingaggio da 400 mila euro verrà ritoccato verso l’alto in maniera cospicua. L’obiettivo della società è garantirgli uno stipendio che rispecchi il suo nuovo status di potenziale giocatore decisivo. Il feeling tra Vergara e il Napoli è totale, non si registrano problemi all’orizzonte e la fumata bianca è attesa a stretto giro per sancire quella che dovrà essere la stagione della sua definitiva consacrazione.

Quali squadre vogliono McTominay e cosa pensa il giocatore del Real Madrid?

Sviscerando la delicata situazione a centrocampo riportata da Il Mattino, l’estate di Scott McTominay si preannuncia rovente e ricca di insidie per il club di Aurelio De Laurentiis. Lo scozzese, che in queste ore ha la testa rivolta a un Mondiale controverso e faticoso con la sua Nazionale, è finito nel mirino di due superpotenze del calcio europeo: il Paris Saint-Germain e, soprattutto, il Real Madrid. La pista madrilena è particolarmente pericolosa perché porta la firma in calce di José Mourinho. Il neo-tecnico dei Blancos è tornato a interessarsi al suo vecchio pupillo, colui che proprio a Manchester aveva “costruito” tatticamente e lanciato nel grande calcio. Un richiamo del genere, unito al fascino della maglia blanca, non può lasciare indifferente nessun calciatore.

Tuttavia, il contesto psicologico e ambientale gioca a favore del Napoli. Come sottolinea il quotidiano, un ritorno in Premier League non è al momento una priorità per McTominay. Il motivo? Il legame fortissimo con il Manchester United regge ancora, rendendo quasi impossibile per lui vestire la maglia di un club inglese rivale. Il legame con Napoli, inoltre, è solidissimo. Lo scozzese vuole restare in azzurro e la firma sul rinnovo non è mai stata messa in discussione. Il discorso per il prolungamento non è saltato, ma la dirigenza partenopea è chiamata a un’azione immediata. I rumors sono arrivati alle orecchie dei diretti interessati e, per un calciatore all’alba dei 30 anni, una tentazione madrilena o parigina sarebbe oggettivamente difficile da rifiutare se il Napoli dovesse temporeggiare. Manna deve riattivare i contatti e chiudere la pratica senza aspettare oltre.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Quando si chiudono le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili?

Proiettando lo sguardo sui nuovi acquisti, sempre secondo Repubblica, la prossima settimana è cerchiata in rosso sul calendario di Giovanni Manna. All’orizzonte c’è una stagione da vivere intensamente per fare bene sia in campionato che in Champions League. La filosofia dettata da Allegri è chiara: serviranno pochi rinforzi, ma tutti di altissima qualità, giovani e forti. Il Napoli ha l’urgenza di consegnare al nuovo allenatore i primi tasselli per il ritiro. Gli accordi contrattuali con Mario Gila (difensore centrale della Lazio) e Anan Khalaili (esterno dell’Union Saint Gilloise) sono già stati trovati da diverse settimane: entrambi i giocatori hanno scelto il progetto azzurro e non vedono l’ora di mettersi a disposizione di Allegri.

Il problema, come spesso accade nelle dinamiche di mercato, risiede nelle intese tra i club proprietari dei cartellini. La prossima settimana ripartiranno le trattative ufficiali con l’obiettivo dichiarato di avvicinarsi alla chiusura definitiva. Ma se per Gila si continua a trattare ai fianchi Claudio Lotito per abbassare le pretese economiche, per Khalaili la situazione si è improvvisamente complicata a causa di un effetto domino imprevisto che rischia di far saltare il banco.

Perché l’Inter contende Khalaili e Norton-Cuffy al Napoli?

Valutando gli scenari di mercato svelati oggi dalla Gazzetta dello Sport, il duello tra Napoli e Inter si sta accendendo ferocemente sulle corsie esterne. Il club nerazzurro è alla disperata ricerca di un laterale destro per la prossima stagione. Il piano A degli uomini di mercato interisti era Palestra, ma l’ex talento di Atalanta e Cagliari è clamorosamente sfumato, accasandosi al Chelsea. Di fronte a questo imprevisto che ha scombussolato i piani di Marotta e Ausilio, l’Inter è tornata prepotentemente alla carica per due calciatori che il Napoli sta seguendo e trattando da diverso tempo.

Il primo profilo conteso è proprio Anan Khalaili. L’Inter ha bussato alla porta dell’Union Saint Gilloise, provando ad accontentare le richieste dei belgi che chiedono almeno 20 milioni di euro per liberare il talento israeliano. Nonostante Khalaili abbia da tempo un’intesa quinquennale blindata con il Napoli, l’assenza di un accordo economico tra le due società lascia la porta spalancata al blitz nerazzurro. L’Inter spera di far leva sulla liquidità immediata per superare l’offerta partenopea.

Ma il duello rusticano non si ferma qui. L’Inter è tornata alla carica anche per Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese di proprietà del Genoa. L’inglese piaceva moltissimo all’Inter già dalla sessione invernale di calciomercato, ma all’epoca il discorso non fu approfondito per diverse ragioni tecniche ed economiche. Ora i nerazzurri hanno riallacciato i contatti con il Grifone. Il Napoli, dal canto suo, consapevole delle enormi difficoltà per arrivare a Khalaili, non ha mai abbandonato la pista Norton-Cuffy, considerandolo la giusta alternativa tattica per la fascia destra di Allegri. Si profila dunque un vero e proprio derby di mercato sull’asse Milano-Napoli: chi avrà la forza economica e la rapidità decisionale maggiore, si assicurerà il padrone della corsia per la prossima stagione.

Il quadro riassuntivo della situazione contrattuale dei giocatori chiave del Napoli per la stagione 2026/2027:

Tabella 1: Status dei rinnovi contrattuali del Napoli (Calciomercato Estate 2026) Giocatore (Rosa Napoli 2026) Scadenza Proposta dal Napoli Dettagli e Ostacoli al Rinnovo Antonio Vergara ✅ 2031 Adeguamento cospicuo dell’ingaggio (attualmente 400mila euro). Veto di Allegri alla cessione. Scott McTominay ⚠️ In Trattativa Forte pressing del Real Madrid (Mourinho) e del PSG. Trattativa rinviata al post-Mondiale.

Quando chiuderà il Napoli gli acquisti di Mario Gila e Anan Khalaili?

Giovanni Manna vuole chiudere entrambe le operazioni la prossima settimana. I giocatori hanno già l’accordo contrattuale con il Napoli.

Mentre si lavora sui rinnovi, il mercato in entrata è pronto a subire un’accelerazione decisiva. Repubblica conferma che la prossima settimana sarà quella del dentro o fuori per i due obiettivi primari della difesa azzurra: Mario Gila (Lazio) e Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).

Il Napoli parte da una posizione di estremo vantaggio: Giovanni Manna ha già in tasca l’accordo contrattuale con entrambi i calciatori, che hanno scelto di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per giocare la Champions League. Ora manca l’intesa definitiva con i rispettivi club. Se per Gila l’ostacolo resta la clausola del 50% a favore del Real Madrid, per Khalaili il problema ha assunto improvvisamente i contorni di un derby tutto italiano.

Perché l’Inter si è inserita su Khalaili e Norton-Cuffy e chi è in vantaggio?

Sfumato Palestra (andato al Chelsea), l’Inter cerca un esterno destro e ha puntato i due obiettivi del Napoli. I nerazzurri possono offrire i 20 milioni richiesti per Khalaili.

Il calciomercato è un ecosistema dove l’azione di un club in Inghilterra può scatenare un terremoto in Italia. La Gazzetta dello Sport svela un clamoroso effetto domino: l’Inter era a un passo dall’acquisto dell’esterno Palestra, ma il giocatore ha improvvisamente firmato per il Chelsea. Rimasti con il cerino in mano, i dirigenti nerazzurri si sono fiondati con prepotenza sugli stessi identici obiettivi del Napoli per la fascia destra.

Il primo nome è proprio Anan Khalaili. Nonostante l’israeliano abbia un’intesa quinquennale con il Napoli, l’Inter sta provando a bypassare la volontà del giocatore accontentando direttamente l’Union Saint-Gilloise, che chiede almeno 20 milioni di euro (cifra che Manna stava cercando di limare).

Ma non finisce qui. L’Inter è tornata alla carica anche per Norton-Cuffy del Genoa, giocatore che i nerazzurri seguivano già in inverno e che il Napoli teneva in caldo come perfetta “alternativa low-cost” in caso di fumata nera per Khalaili. Si profila dunque un doppio, infuocato Derby d’Italia sul mercato: il Napoli ha il vantaggio degli accordi verbali con i giocatori, l’Inter ha la liquidità immediata per convincere i club.

Il dettaglio del duello di mercato tra Napoli e Inter per gli esterni destri:

Tabella 2: Il duello di mercato Napoli vs Inter per la fascia destra (Estate 2026) Obiettivo di Mercato (Esterno Destro) Vantaggio SSC Napoli Vantaggio Inter FC Anan Khalaili (Union SG) ✅ Accordo quinquennale già raggiunto col giocatore ⚠️ Disponibilità a pagare i 20 Milioni richiesti dal club Norton-Cuffy (Genoa) ⚠️ Considerato la prima alternativa a Khalaili ✅ Rapporti pregressi col Genoa dalla sessione invernale

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CORAGGIO DI TRATTENERE I TALENTI. La decisione di blindare Antonio Vergara è forse la notizia più importante dell’intera estate azzurra. Fino a ieri, il Napoli sembrava pronto a incassare 30 milioni dal Como, seguendo la vecchia logica della plusvalenza immediata. Il veto di Allegri dimostra che il nuovo tecnico ha il potere di imporre una visione sportiva sulle esigenze di bilancio. Trattenere un classe 2003, adeguandogli lo stipendio da top player, significa costruire un’identità. Tuttavia, questo coraggio deve essere applicato anche su McTominay: aspettare la fine del Mondiale per rinnovargli il contratto è un rischio enorme quando hai José Mourinho che ti bussa alla porta. Il Napoli deve dimostrare di essere un punto di arrivo, non una vetrina per il Real Madrid. E il duello con l’Inter per Khalaili sarà il primo vero banco di prova per misurare la forza economica di De Laurentiis in questa sessione.

🔗 Correlato — Il Retroscena su Vergara Napoli, piano Rios a centrocampo: le cifre del Benfica. Il punto su Anguissa, Gila e Khalail

📌 Tutto sui rinnovi e gli acquisti del Napoli Perché il Napoli ha deciso di non vendere Antonio Vergara e fino a quando rinnoverà? Su indicazione di Allegri, il Napoli ha tolto Vergara dal mercato rifiutando Como e Atalanta. È pronto un rinnovo fino al 2031 con un ingaggio da top player. Quali squadre vogliono comprare Scott McTominay e cosa farà il Napoli? Il Real Madrid di José Mourinho e il PSG tentano lo scozzese. Il Napoli vuole accelerare per il rinnovo subito dopo la fine del Mondiale 2026. Quando chiuderà il Napoli gli acquisti di Mario Gila e Anan Khalaili? Giovanni Manna vuole chiudere entrambe le operazioni la prossima settimana. I giocatori hanno già l’accordo contrattuale con il Napoli. Perché l’Inter si è inserita su Khalaili e Norton-Cuffy e chi è in vantaggio? Sfumato Palestra (andato al Chelsea), l’Inter cerca un esterno destro e ha puntato i due obiettivi del Napoli. I nerazzurri possono offrire i 20 milioni richiesti per Khalaili.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative al rinnovo di Antonio Vergara fino al 2031 e all’accelerazione per Mario Gila e Anan Khalaili sono tratte dall’edizione odierna di Repubblica. L’interesse del Real Madrid e del PSG per Scott McTominay è stato riportato da Il Mattino. L’inserimento dell’Inter per Khalaili e Norton-Cuffy è frutto delle ricostruzioni di mercato de La Gazzetta dello Sport. Si specifica che le cifre degli ingaggi e le valutazioni dei cartellini (come i 20 milioni per Khalaili) sono stime giornalistiche non ancora ufficializzate dai club. Ultimo aggiornamento: 27 Giugno 2026.



