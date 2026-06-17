Napoli, blindare McTominay è la priorità: distanza sull’ingaggio, Gila in attesa di Lotito e dal Brasile spunta Araújo per il dopo Anguissa

RINNOVI E OBIETTIVI. Il Napoli accelera sul mercato estivo per definire la rosa della prossima stagione. La priorità assoluta è il rinnovo di Scott McTominay fino al 2030: c’è l’accordo sulla durata, ma manca ancora l’intesa definitiva sull’ingaggio. In difesa, l’obiettivo numero uno è Mario Gila: il ds Manna offre 15-20 milioni di euro, ma la Lazio di Lotito ne chiede 30, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. A centrocampo, in vista della probabile cessione di Frank Anguissa, spunta il nome del brasiliano Evertton Araújo del Flamengo (valutato 20 milioni), mentre Lobotka viaggia verso la conferma sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Quali sono le ultime notizie di calciomercato del Napoli su McTominay, Gila e il sostituto di Anguissa?

Il cantiere del Napoli è ufficialmente aperto. Con l’imminente arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, la dirigenza partenopea sta delineando le strategie per la stagione 2026/2027. Non si tratta solo di acquistare nuovi talenti, ma di blindare le certezze costruite nell’ultimo biennio. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta conducendo una serie di trattative parallele che spaziano dai rinnovi contrattuali ai colpi in prospettiva, cercando di far quadrare le esigenze tecniche con i rigidi parametri economici imposti da Aurelio De Laurentiis.

Qual è la distanza sull’ingaggio per il rinnovo di McTominay col Napoli?

Analizzando la situazione del centrocampista scozzese, la volontà di proseguire insieme è totale, ma la firma non è ancora arrivata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra il ds Manna e l’agente del giocatore, Colin Murdock, sono proseguiti ininterrottamente, superando anche gli ostacoli logistici legati al Mondiale negli Stati Uniti.

Sul tavolo c’è un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2030 (con opzione per il 2031), ovvero due anni in più rispetto all’attuale scadenza. Il nodo da sciogliere riguarda esclusivamente l’aspetto economico: il Napoli ha proposto un ritocco dell’ingaggio, ma permane una distanza tra l’offerta del club e la domanda dell’entourage. Tuttavia, l’ottimismo filtra da Castel Volturno. Le parti stanno lavorando per limare gli ultimi spigoli e trovare la totale soddisfazione reciproca. L’obiettivo della società è annunciare il rinnovo al rientro del giocatore dagli States, blindando così uno dei leader indiscussi dello spogliatoio.

Quanto offre il Napoli alla Lazio per acquistare Mario Gila?

Spostando il focus sul reparto arretrato, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio, che compirà 26 anni a breve, rappresenta il profilo ideale per la retroguardia azzurra: esperienza internazionale, affidabilità in Serie A e margini di crescita. Il vero assist per il Napoli è la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza tra un anno.

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Questa condizione permette a Manna di forzare la mano. Attualmente, il Napoli non intende spingersi oltre i 15-20 milioni di euro. Dall’altra parte, il presidente biancoceleste Claudio Lotito spara alto, chiedendo 30 milioni. Il braccio di ferro è appena iniziato, ma la Lazio sa di non poter rischiare di perdere il centrale a parametro zero tra pochi mesi. L’eventuale arrivo di Gila andrebbe a completare un reparto che conta già su Rrahmani (intoccabile), Buongiorno, Beukema e il rientrante Rafa Marin. Un’abbondanza che potrebbe rivelarsi fondamentale se Allegri decidesse di impostare stabilmente la difesa a tre. Sullo sfondo restano le alternative: da Federico Gatti ai giovani Lee Han-beom, Lucas Herrington e Bastien Meupiyou.

Chi è Evertton Araújo e perché il Napoli lo vuole al posto di Anguissa?

Valutando le dinamiche del centrocampo, il destino di Frank Anguissa sembra ormai segnato. Il camerunense ha la valigia pronta, mentre Stanislav Lobotka è considerato centrale nel progetto tattico del nuovo allenatore. Per sostituire Anguissa, il Napoli sta sondando diverse piste internazionali.

Se i nomi di Adrien Rabiot (pupillo di Allegri) e Arne Engels (molto richiesto in Premier League) restano caldi, la vera novità arriva dal Brasile. Il mirino degli scout azzurri si è posato su Evertton Araújo, classe 2003 in forza al Flamengo. Alto 184 centimetri, dotato di grande fisicità e di un’ottima tecnica di base, Araújo ricorda per caratteristiche proprio il primo Anguissa ammirato a Napoli. Il club brasiliano valuta il suo gioiello circa 20 milioni di euro, ma anche in questo caso il contratto in scadenza potrebbe favorire un’operazione a cifre più contenute. Sul giocatore c’è però la forte concorrenza del Chelsea.

Quali sono le ultime notizie sulle cessioni di Meret, Ngonge e Lucca?

Esaminando il fronte delle uscite, il mercato azzurro sarà finanziato anche da alcune cessioni strategiche. Cyril Ngonge è finito nel mirino della stessa Lazio, e potrebbe rientrare in un discorso allargato proprio per arrivare a Gila. Per quanto riguarda la porta, il Besiktas sta spingendo con forza per assicurarsi Alex Meret in estate. Tuttavia, il futuro del portiere friulano è in stand-by: sarà Allegri a valutarlo durante il ritiro di Dimaro prima di dare il via libera a un’eventuale cessione. Infine, l’attaccante Lorenzo Lucca, rientrato dal prestito, resterà in Serie A: su di lui ci sono gli interessi concreti di Bologna, Fiorentina e Torino.

IL TABELLONE DEL MERCATO AZZURRO

Giocatore Ruolo Squadra / Destinazione Cifre e Status Trattativa Scott McTominay Centrocampista Napoli (Rinnovo) Fino al 2030. Distanza sull’ingaggio, ma c’è ottimismo. Mario Gila Difensore Lazio (Acquisto) Offerta 15-20 mln. Richiesta 30 mln. Scadenza 2027. Evertton Araújo Centrocampista Flamengo (Acquisto) Valutazione 20 mln. Sostituto designato di Anguissa. Alex Meret Portiere Besiktas (Cessione) In Stand-by. Allegri dovrà valutarlo in ritiro. Frank Anguissa Centrocampista Da definire (Cessione) In Uscita. Non rientra nei piani primari del club.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL GIOCO D’AZZARDO SUI RINNOVI. La gestione dei contratti in casa Napoli sta diventando un filo troppo pericolosa. Se l’addio di Anguissa è ormai metabolizzato (e l’idea Araújo intriga per freschezza e potenziale), il ritardo sul rinnovo di Scott McTominay è un lusso che De Laurentiis non può permettersi. Lo scozzese è il cuore pulsante della squadra. Arrivare a fine Mondiale senza una firma significa esporlo alle sirene della Premier League e del Real Madrid. Dall’altra parte, la strategia su Gila è perfetta: Lotito è con le spalle al muro a causa di quel 50% da versare al Real Madrid e del contratto in scadenza. Manna fa bene a non superare i 20 milioni. Il mercato è una partita a scacchi: su Gila il Napoli sta dando scacco matto, ma su McTominay rischia di prendere un contropiede fatale.

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📌 Tutto sul mercato del Napoli Perché il rinnovo di McTominay con il Napoli è bloccato e quali sono le cifre? C’è distanza sull’ingaggio tra il Napoli e l’agente di McTominay. Sul tavolo c’è un prolungamento fino al 2030, ma serve un ultimo sforzo economico per chiudere. Quanto costa Mario Gila e qual è l’offerta del Napoli alla Lazio? La Lazio chiede 30 milioni di euro, ma il Napoli offre tra i 15 e i 20 milioni, facendo leva sul contratto in scadenza del difensore spagnolo. Chi parte in difesa e quali sono le alternative a Gila? La difesa azzurra è affollata: Rrahmani, Buongiorno, Beukema e Marin. Le alternative a Gila sono Gatti e i giovani Lee Han-beom, Herrington e Meupiyou. Chi è Evertton Araújo e chi sostituirà Anguissa a centrocampo? Araújo è un classe 2003 del Flamengo valutato 20 milioni. È il prescelto per sostituire il partente Anguissa. Lobotka resta centrale per Allegri. Quali giocatori del Napoli sono in uscita verso Lazio, Besiktas e Serie A? La Lazio pensa a Ngonge, il Besiktas vuole Meret (ma Allegri lo blinda) e Lucca ha mercato in Italia tra Bologna, Fiorentina e Torino.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative alla trattativa per il rinnovo di Scott McTominay e all’interesse per Evertton Araújo sono state riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. I dettagli sulle valutazioni economiche (i 30 milioni richiesti per Gila e i 20 per Araújo) sono stime di mercato non ancora ufficializzate dai club. Si specifica che le trattative in entrata e in uscita sono in fase di negoziazione. Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026.



