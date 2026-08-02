📌 IN SINTESI Il Napoli tratta la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro. L’operazione genererebbe una plusvalenza di 20 milioni, fondamentale per sbloccare l’acquisto del difensore Benoit Badiashile dal Chelsea. Sul fronte uscite, emissari turchi (Galatasaray e Fenerbahce) sono attesi in Italia per David Neres e Romelu Lukaku, mentre Jesper Lindstrom è vicino allo Schalke 04.

Perché il Napoli vuole cedere Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen e chi partirà tra Lukaku, Neres e Lindstrom?

Le celebrazioni per il Centenario hanno illuminato la notte di Napoli, ma la luce dell’alba ha riportato la dirigenza azzurra alla dura realtà dei bilanci. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna, avvistato in tribuna con il telefono incandescente, sta orchestrando un delicatissimo effetto domino. La regola aurea imposta da Aurelio De Laurentiis non ammette deroghe: per comprare il difensore centrale richiesto da Massimiliano Allegri, bisogna prima vendere. E il pezzo pregiato sacrificabile sull’altare del mercato porta il nome di Miguel Gutierrez.

Perché il Napoli sacrifica Miguel Gutierrez e quali sono le cifre dell’affare col Bayer?

Il Napoli cede lo spagnolo perché il Bayer Leverkusen offre 30 milioni di euro, garantendo una plusvalenza vitale (circa 20 milioni) per finanziare l’acquisto di un difensore centrale.

Molti tifosi si chiedono perché il club abbia deciso di privarsi proprio del terzino più giovane e di prospettiva presente in rosa. La risposta è puramente finanziaria. In un mercato in cui le offerte per gli esuberi scarseggiano, Gutierrez è l’unico giocatore in grado di garantire un’immediata iniezione di liquidità. Il Bayer Leverkusen ha messo sul piatto una proposta che si aggira intorno ai 30 milioni di euro (tra parte fissa e bonus).

Se la cifra fissa dovesse toccare quota 30 milioni, l’affare decollerebbe. Considerando che lo spagnolo fu pagato 18 milioni (più 2 di bonus) solo un anno fa, e calcolando le metodologie di ammortamento del club, il Napoli metterebbe a bilancio una clamorosa plusvalenza di circa 20 milioni di euro. Un tesoretto indispensabile per sbloccare il mercato in entrata.

Cosa manca per chiudere la cessione di Gutierrez in Germania?

L’accordo è frenato da dettagli burocratici: il Napoli chiede precise garanzie bancarie sulle modalità di pagamento e si discute sul premio di solidarietà per i club formatori.

Nonostante la volontà reciproca di chiudere l’operazione, la fumata bianca non è ancora arrivata. Come riportato da Il Mattino, lo stallo è legato alle modalità di pagamento. La società di De Laurentiis, scottata da precedenti esperienze internazionali (come il rischio saltato per Osimhen al Galatasaray in passato), esige garanzie bancarie e fideiussioni ferree prima di firmare i contratti.

Inoltre, c’è da risolvere il nodo legato al premio di solidarietà spettante ai precedenti club che hanno formato il giocatore. Si tratta di dettagli burocratici che rallentano l’iter, ma la sensazione è che l’affare andrà in porto, permettendo al Napoli di guardare finalmente al mercato in entrata.

Scheda Dati: Profilo, Statistiche e Valore di Mercato di Miguel Gutierrez (SSC Napoli) Nome e Ruolo Miguel Gutierrez Ortega – Terzino Sinistro Età e Nazionalità 25 anni (Nato il 27/07/2001) – Spagna Acquisto (Agosto 2025) Dal Girona per 18 Mln € + 2 Mln € di bonus Presenze Totali 2025/26 36 presenze (28 in Serie A, 5 in Champions) e 1 gol Valore di Mercato Stimato Tra 16,6 Mln € (Flashscore) e 28,4 Mln € (BeSoccer) Offerta Bayer Leverkusen Circa 30 Milioni di euro (Bonus compresi)

Come la cessione di Gutierrez sblocca l’arrivo di Badiashile?

I soldi incassati dallo spagnolo permetteranno al Napoli di chiudere per Badiashile, ma il Chelsea deve abbassare le pretese a 20-22 milioni tra prestito e riscatto.

Il domino è chiaro: via Gutierrez, dentro il difensore centrale. L’obiettivo numero uno di Giovanni Manna resta Benoit Badiashile. Il francese del Chelsea ha superato la concorrenza di Federico Gatti, ma l’operazione è una corsa contro il tempo. Altri club di Premier League hanno fiutato l’affare, anche se il giocatore ha espresso una chiara preferenza per il trasferimento in Serie A.

Il nodo è economico. Il Chelsea valuta l’operazione intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Napoli punta a chiudere a 20-22 milioni complessivi (tra prestito oneroso e diritto di riscatto). Se la cessione di Gutierrez dovesse sbloccarsi nelle prossime 48 ore, Manna avrebbe la liquidità necessaria per accontentare i Blues e regalare ad Allegri il tanto atteso rinforzo difensivo.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Sacrificare Gutierrez è una mossa dolorosa ma strategicamente ineccepibile. Il Napoli ha tre terzini sinistri in rosa, ma è in piena emergenza al centro della difesa dopo l’infortunio di Buongiorno. Trasformare un terzino in una plusvalenza da 20 milioni per acquistare un centrale titolare è l’essenza del “mercato sostenibile” imposto dalla UEFA e sposato dalla dirigenza azzurra.

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku e David Neres?

Emissari turchi sono attesi in Italia: il Galatasaray punta Neres (che rifiuta il ritorno in Brasile), mentre il Fenerbahce insiste per Lukaku, atteso a breve in ritiro.

Il mercato in uscita non si ferma alla Germania. L’asse più caldo delle prossime ore sarà quello con la Turchia. Emissari di Galatasaray e Fenerbahce sono attesi in Italia per trattare due esuberi di lusso: David Neres e Romelu Lukaku.

Il brasiliano è ufficialmente sul mercato. Dopo aver rifiutato l’ipotesi di un ritorno in patria (Cruzeiro) e aver registrato timidi sondaggi dal Portogallo, la pista Galatasaray appare la più concreta, a patto che l’offerta economica soddisfi De Laurentiis.

Più complessa la situazione di Lukaku. Il belga è atteso in ritiro il 5 agosto per un faccia a faccia decisivo con Massimiliano Allegri. Nonostante l’allenatore voglia valutarlo, la sua permanenza appare complicata. Il Fenerbahce è in forte pressing, agevolato dalla presenza del nuovo coordinatore tecnico Chris Van Puyvelde, figura storica del calcio belga che conosce perfettamente il centravanti.

A che punto sono le cessioni di Lindstrom, Cajuste e Ngonge?

Il Napoli tratta con lo Schalke 04 per inserire l’obbligo di riscatto per Lindstrom, mentre per Cajuste, Ngonge e Cheddira le operazioni in uscita sono ancora in fase embrionale.

La pulizia della rosa prosegue a ritmi serrati. Il destino di Jesper Lindstrom è ormai segnato: il danese, disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di giocare, è a un passo dallo Schalke 04. L’ultimo ostacolo riguarda la formula: il Napoli spinge per inserire l’obbligo di riscatto, per garantirsi un incasso certo nella prossima stagione.

Una volta definita questa operazione, Manna dovrà concentrarsi sugli altri esuberi. Jens Cajuste, Cyril Ngonge e Walid Cheddira sono tutti sulla lista dei partenti, ma le trattative per loro sono ancora alle battute iniziali. Il tempo stringe, e il Napoli ha bisogno di sfoltire per consegnare ad Allegri una rosa snella e motivata.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA DURA LEGGE DEL MERCATO SOSTENIBILE. Cedere Miguel Gutierrez fa male al cuore dei tifosi, perché significa rinunciare a un talento giovane e futuribile. Ma il calcio moderno non si fa con i sentimenti, si fa con i bilanci. Il Napoli ha un disperato bisogno di un difensore centrale pronto subito (Badiashile) e l’unico modo per comprarlo senza indebitarsi è sacrificare chi ha mercato. La rigidità di De Laurentiis sulle garanzie bancarie con il Bayer Leverkusen è una lezione di management: i crediti inesigibili hanno distrutto decine di club europei, il Napoli non vuole correre questo rischio. Se Manna riuscirà a piazzare anche gli ingaggi pesantissimi di Lukaku e Neres in Turchia, avrà compiuto un vero e proprio capolavoro di ingegneria finanziaria, ripulendo le scorie del passato per finanziare il nuovo ciclo di Allegri.

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📌 Tutto sulle cessioni del Napoli e il mercato Perché il Napoli sacrifica Miguel Gutierrez e quali sono le cifre dell’affare col Bayer? Il Napoli cede lo spagnolo perché il Bayer Leverkusen offre 30 milioni di euro, garantendo una plusvalenza vitale (circa 20 milioni) per finanziare l’acquisto di un difensore centrale. Cosa manca per chiudere la cessione di Gutierrez in Germania? L’accordo è frenato da dettagli burocratici: il Napoli chiede precise garanzie bancarie sulle modalità di pagamento e si discute sul premio di solidarietà per i club formatori. Come la cessione di Gutierrez sblocca l’arrivo di Badiashile? I soldi incassati dallo spagnolo permetteranno al Napoli di chiudere per Badiashile, ma il Chelsea deve abbassare le pretese a 20-22 milioni tra prestito e riscatto. Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku e David Neres? Emissari turchi sono attesi in Italia: il Galatasaray punta Neres (che rifiuta il ritorno in Brasile), mentre il Fenerbahce insiste per Lukaku, atteso a breve in ritiro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che i dati statistici e biografici di Miguel Gutierrez sono stati incrociati utilizzando i database di Flashscore, 365Scores e Sofascore (aggiornati a maggio 2026). Le discrepanze sul valore di mercato (tra 16,6 e 28,4 milioni) riflettono le diverse metriche di valutazione delle piattaforme. Le indiscrezioni sulle trattative con il Bayer Leverkusen e sulle garanzie bancarie richieste dal Napoli sono state riportate dall’edizione odierna de Il Mattino. Ultimo aggiornamento: 2 Agosto 2026.









