📌 SINTESI ESECUTIVA (TL;DR) La UEFA ha minacciato il boicottaggio dei Mondiali per bloccare il piano Fifa Forward Enterprise di Gianni Infantino, che prevede la cessione del 20% dei diritti commerciali a fondi privati per circa 20 miliardi di dollari. Questa crisi istituzionale conferma le storiche denunce di Aurelio De Laurentiis, che da oltre un anno attacca il sistema internazionale chiedendo calendari ridotti e indennizzi reali per gli infortuni dei giocatori (come i recenti casi di Anguissa e Rrahmani) durante le soste per le Nazionali.

Perché la UEFA vuole boicottare i Mondiali FIFA e cosa c’entra la battaglia di Aurelio De Laurentiis sulle Nazionali?

Il calcio globale è sull’orlo del baratro istituzionale. Quella che si sta consumando in queste calde ore di fine luglio 2026 non è una semplice scaramuccia politica, ma una vera e propria guerra civile per il controllo economico dello sport più popolare del pianeta. Da una parte la FIFA di Gianni Infantino, pronta a privatizzare una fetta del proprio impero; dall’altra la UEFA, disposta a usare l’arma non convenzionale del boicottaggio dei Mondiali. Una frattura epocale che, se analizzata in profondità, si intreccia in modo sorprendente con le storiche battaglie condotte dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Cos’è il progetto Fifa Forward Enterprise e perché fa discutere?

È un piano della FIFA per cedere il 20% dei diritti commerciali delle competizioni internazionali a fondi privati per circa 20 miliardi di dollari, scatenando i sospetti della UEFA.

La miccia che ha fatto esplodere la polveriera è stata accesa nella seconda metà di luglio 2026. La FIFA ha presentato un piano ambizioso: la creazione di una nuova società commerciale, denominata Fifa Forward Enterprise. L’obiettivo dichiarato è quello di gestire e massimizzare i diritti commerciali della Coppa del Mondo, del Mondiale per Club e di altre competizioni internazionali.

Il nodo cruciale risiede nella struttura societaria. Secondo le ricostruzioni della stampa internazionale, la FIFA intenderebbe cedere una quota di minoranza (stimata attorno al 20%) per un valore complessivo che oscilla tra i 4,2 e i 20 miliardi di dollari. L’operazione, affidata alla banca d’affari JPMorgan, vedrebbe tra i potenziali investitori il fondo Thrive Eternal, legato alla famiglia dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Per convincere le 211 federazioni affiliate ad approvare il piano, Infantino ha promesso un pagamento una tantum fino a 20 milioni di dollari a ciascuna federazione. Il presidente della FIFA ha difeso l’iniziativa definendola una “democratizzazione del calcio”, ma per l’Europa si tratta di una svendita inaccettabile.

Scheda Dati: I numeri e i dettagli del piano Fifa Forward Enterprise Nome del Progetto Fifa Forward Enterprise Quota in Vendita Circa il 20% dei diritti commerciali Valore Stimato Tra 4,2 e 20 miliardi di dollari Bonus Promesso alle Federazioni Fino a 20 milioni di dollari una tantum Reazione Ufficiale UEFA Minaccia di boicottaggio totale dei Mondiali

Perché la UEFA ha minacciato il boicottaggio dei Mondiali?

Le 55 federazioni europee hanno votato all’unanimità per non partecipare ad alcuna competizione FIFA finché il piano di privatizzazione non verrà ritirato interamente.

La risposta del Vecchio Continente è stata brutale e senza precedenti. Il 30 luglio 2026, al termine di una riunione d’urgenza, le 55 federazioni affiliate alla UEFA hanno emesso un verdetto unanime: nessuna Nazionale europea parteciperà più a competizioni organizzate dalla FIFA, Mondiale compreso, fino al ritiro completo del progetto.

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a interpretazioni: “Non è della FIFA da vendere. Nessuno di noi è proprietario del calcio”. La UEFA esige garanzie vincolanti che la governance e le competizioni non vengano mai più aperte alla proprietà privata. A rafforzare questa linea dura è arrivato anche l’appoggio della Concacaf (Nord e Centro America) e delle federazioni britanniche. Se la FIFA non dovesse arretrare, i primi tornei a saltare sarebbero i Mondiali giovanili previsti per l’autunno 2026, con un danno economico e televisivo incalcolabile per Zurigo.

Cosa c’entra Aurelio De Laurentiis con lo scontro FIFA-UEFA?

Il presidente del Napoli denuncia da anni l’insostenibilità dei calendari internazionali e i danni economici subiti dai club a causa degli infortuni dei giocatori in Nazionale.

Questa frattura istituzionale, per quanto nuova nella forma, è la naturale esplosione di una tensione che cova da anni e che Aurelio De Laurentiis aveva individuato con largo anticipo. Il patron azzurro combatte da tempo una battaglia solitaria contro il sistema calcistico internazionale, denunciando l’insostenibilità di un calendario che costringe i calciatori a disputare fino a 70 partite all’anno.

La critica di De Laurentiis si basa su un principio economico inattaccabile: i club pagano stipendi milionari per 12 mesi all’anno, ma sono costretti a “prestare” gratuitamente i propri dipendenti alle Nazionali, assumendosi il rischio totale in caso di infortunio. Una situazione che il Napoli ha pagato a caro prezzo ad esempio nel novembre 2025, quando Amir Rrahmani e Frank Anguissa rientrarono acciaccati dai rispettivi impegni internazionali (con il camerunese costretto a un lungo stop per una lesione di alto grado al bicipite femorale).

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Se la UEFA dovesse vincere questo braccio di ferro, i club europei (ECA) acquisirebbero un potere contrattuale enorme. Questo potrebbe portare finalmente alle riforme invocate da De Laurentiis: riduzione delle finestre per le Nazionali, indennizzi reali per gli infortuni e maggiore tutela per squadre come il Napoli, che non possono permettersi di perdere giocatori chiave per competizioni internazionali spesso inutili.

Come funziona il sistema di risarcimento FIFA per gli infortuni in Nazionale?

Il FIFA Club Protection Programme rimborsa lo stipendio base solo per stop superiori a 28 giorni, con un tetto massimo di 7,5 milioni annui, escludendo bonus e danni sportivi.

Per comprendere la rabbia di De Laurentiis, bisogna analizzare i numeri del sistema di compensazione attuale. Il FIFA Club Protection Programme (CPP) esiste, ma è considerato ampiamente insufficiente dai top club europei. Il meccanismo prevede un risarcimento solo se il calciatore subisce uno stop di almeno 28 giorni.

Il rimborso copre esclusivamente lo stipendio base (con una diaria massima di 20.548 euro e un tetto di 7,5 milioni annui), escludendo totalmente i bonus, i diritti d’immagine e, soprattutto, il danno sportivo incalcolabile subito dal club per la perdita del giocatore. È proprio questo scarto tra il rimborso formale e il danno reale il cuore della protesta del presidente del Napoli, che aveva persino proposto l’apertura di una finestra di mercato straordinaria per rimediare agli infortuni subiti in Nazionale.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA PROFEZIA DI DE LAURENTIIS DIVENTA REALTÀ. Spesso accusato di usare toni sopra le righe o di lanciare provocazioni irrealistiche (come il limite di 23 anni per le convocazioni), Aurelio De Laurentiis aveva in realtà capito tutto prima degli altri. Il vero nodo del calcio moderno non è il campo, ma chi controlla i miliardi generati dalle competizioni internazionali. La UEFA oggi sta combattendo una battaglia istituzionale per la governance, ma il principio di fondo è lo stesso sollevato dal patron azzurro: il sistema attuale sfrutta i club come bancomat e i giocatori come macchine. Per il Napoli di Massimiliano Allegri, atteso da una stagione logorante, ogni sosta per le Nazionali resta una roulette russa. Indipendentemente da come finirà lo scontro tra Ceferin e Infantino, la voce di De Laurentiis ha tracciato la strada: senza una tutela reale per chi paga gli stipendi, il giocattolo è destinato a rompersi.

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📌 Tutto sullo scontro FIFA-UEFA e la posizione del Napoli Cos’è il progetto Fifa Forward Enterprise e perché fa discutere? È un piano della FIFA per cedere il 20% dei diritti commerciali delle competizioni internazionali a fondi privati per circa 20 miliardi di dollari, scatenando i sospetti della UEFA. Perché la UEFA ha minacciato il boicottaggio dei Mondiali? Le 55 federazioni europee hanno votato all’unanimità per non partecipare ad alcuna competizione FIFA finché il piano di privatizzazione non verrà ritirato interamente. Cosa c’entra Aurelio De Laurentiis con lo scontro FIFA-UEFA? Il presidente del Napoli denuncia da anni l’insostenibilità dei calendari internazionali e i danni economici subiti dai club a causa degli infortuni dei giocatori in Nazionale. Come funziona il sistema di risarcimento FIFA per gli infortuni in Nazionale? Il FIFA Club Protection Programme rimborsa lo stipendio base solo per stop superiori a 28 giorni, con un tetto massimo di 7,5 milioni annui, escludendo bonus e danni sportivi.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che i dettagli sul progetto Fifa Forward Enterprise (cifre e investitori) sono tratti da inchieste della stampa internazionale (tra cui il Mirror). La posizione della UEFA riflette fedelmente i comunicati ufficiali diramati il 29 e 30 luglio 2026. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sui calendari e sugli infortuni di Anguissa e Rrahmani sono citazioni storiche accertate risalenti all’autunno 2025. I dati sul FIFA Club Protection Programme sono conformi all’attuale regolamento ufficiale FIFA. Ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2026.







