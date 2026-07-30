📌 SINTESI ESECUTIVA (TL;DR) Il Napoli accelera per Benoit Badiashile: il difensore del Chelsea è vicino al prestito (3 milioni) con diritto di riscatto (20 milioni). L’alternativa resta Jean-Clair Todibo del West Ham, su cui c’è anche il Milan. Sul fronte uscite, Jesper Lindstrom è a un passo dallo Schalke, mentre si valutano offerte per Zambo Anguissa (Sunderland, Fenerbahce) e Romelu Lukaku (Besiktas).

Quali difensori sta trattando il Napoli sul mercato tra Badiashile e Todibo e chi partirà tra Lindstrom, Anguissa e Lukaku?

Quarantotto ore di pausa forzata per i giocatori, ma zero riposo per la dirigenza. Mentre Massimiliano Allegri organizza il trasferimento logistico in vista del decisivo ritiro di Castel di Sangro, il Direttore Sportivo Giovanni Manna lavora con la calcolatrice alla mano. L’infortunio di Alessandro Buongiorno (out fino a fine ottobre) ha stravolto le priorità tattiche ed economiche del club. La difesa a quattro necessita di un innesto immediato, ma le regole interne di Aurelio De Laurentiis sono ferree: ogni operazione in entrata deve essere bilanciata da una cessione o da una formula finanziariamente sostenibile.

Perché Benoit Badiashile è il difensore in pole position per il Napoli?

Il francese è in uscita dal Chelsea e ha già accettato la destinazione azzurra. Il Napoli lavora a un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 20.

Il profilo che ha scalato rapidamente le gerarchie dello scouting azzurro è quello di Benoit Badiashile. Il centrale francese, classe 2001, incarna perfettamente l’identikit tracciato da Allegri: è mancino naturale, ha una struttura fisica imponente ed è in cerca di rilancio. Dopo essere stato acquistato dal Monaco per quasi 40 milioni di euro, a Londra ha vissuto una stagione travagliata, collezionando solo 16 presenze complessive (di cui la metà in Premier League).

Con l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blues, Badiashile è finito ufficialmente nella lista dei partenti. Questa situazione ha trasformato un esubero di lusso in un’occasione d’oro per il Napoli. I contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza partenopea sono stati intensi nelle ultime ore: il Chelsea ha dato il via libera e il difensore ha accettato con entusiasmo l’ipotesi di un trasferimento in Serie A.

La trattativa si sta sviluppando sulla base di un prestito oneroso (circa 3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni più bonus. Una formula che protegge il Napoli dal rischio di un investimento a vuoto e che ricalca le storiche operazioni di rilancio condotte da De Laurentiis negli ultimi vent’anni.

Scheda Dati: Profilo e Cifre della Trattativa per Benoit Badiashile Nome Completo Benoit Badiashile Ruolo e Piede Difensore Centrale – Mancino Squadra Proprietaria Chelsea FC Presenze Stagione 25/26 16 presenze totali (8 in Premier League) Formula Trattativa Napoli Prestito oneroso (3 Mln €) con diritto di riscatto (20 Mln €) Ingaggio Attuale 3 Milioni di euro netti + bonus

Quali sono le cifre per Todibo e perché il Napoli preferisce Badiashile?

Il West Ham chiede 5 milioni per il prestito e 24 per l’obbligo di riscatto. Manna preferisce Badiashile per evitare l’obbligo condizionato, nonostante lo stipendio leggermente superiore.

La short list azzurra non si esaurisce a Londra sponda Blues. Il nome di Jean-Clair Todibo, attualmente in forza al West Ham, continua a orbitare nell’orbita partenopea. Tuttavia, come appreso dalla redazione di AreaNapoli.it, non ci sono stati contatti diretti recenti tra il Napoli e gli Hammers.

Il motivo del raffreddamento è puramente economico e strategico. Il West Ham ha fissato condizioni molto rigide per la cessione dell’ex Nizza: 5 milioni di euro per il prestito oneroso, più ulteriori 24 milioni legati a un obbligo di riscatto che scatterebbe automaticamente dopo sole 10 presenze. Una formula che ha già spinto il Milan a ritirarsi dalla corsa dopo aver visto rifiutata la propria prima offerta.

Dal punto di vista dell’ingaggio, Todibo sarebbe paradossalmente più economico di Badiashile (2,6 milioni contro 3 milioni). Tuttavia, Giovanni Manna è irremovibile: il Napoli vuole un’operazione a titolo temporaneo con diritto di riscatto, senza vincoli obbligatori che appesantirebbero il bilancio futuro. Ecco perché la pista Badiashile resta la priorità assoluta, lasciando Todibo, Federico Gatti e Tiago Gabriel come soluzioni accessorie.

Dove giocherà Jesper Lindstrom nella prossima stagione?

Il danese è a un passo dal ritorno in Germania: dopo il ritiro di Dimaro, il Napoli ha definito la sua cessione allo Schalke, chiudendo l’esperimento tattico di Allegri.

Il mercato in entrata è strettamente legato a quello in uscita, e la prima cessione di peso è ormai imminente. Il ritiro di Dimaro ha emesso la sua sentenza definitiva su Jesper Lindstrom. Nonostante il tentativo di Allegri di reinventarlo come mezzala nell’amichevole contro l’Arezzo, il danese non ha convinto e non farà parte del progetto tecnico.

Il suo futuro sarà un ritorno in Germania. Dopo i prestiti a Everton e Wolfsburg, Lindstrom è destinato a vestire la maglia dello Schalke. Un’operazione necessaria per liberare spazio salariale e chiudere definitivamente uno dei capitoli di mercato più deludenti della recente storia azzurra.

Quali squadre vogliono acquistare Zambo Anguissa e Romelu Lukaku?

Il Sunderland e il Fenerbahce monitorano Anguissa, mentre il Besiktas resta in pressing su Lukaku. Entrambi i giocatori valuteranno il futuro dopo il faccia a faccia con Allegri a Castel di Sangro.

Il centrocampo e l’attacco restano cantieri aperti, dominati dalle incertezze legate a due pesi massimi dello spogliatoio. Zambo Anguissa, apparso freddo durante la presentazione a Dimaro, è al centro di numerosi rumors. Intermediari inglesi hanno sondato il terreno per conto del Sunderland, ma le cifre offerte sono lontane dalle richieste del Napoli. Nelle ultime ore si è registrato anche un timido interessamento del Fenerbahce. Il camerunese, tuttavia, prenderà una decisione definitiva solo dopo aver lavorato a stretto contatto con Allegri nel ritiro di Castel di Sangro.

Discorso simile per Romelu Lukaku. Il bomber belga sta trascorrendo le ultime ore di vacanza allenandosi duramente tra campo e padel. Il Besiktas continua a corteggiarlo con insistenza, ma il Napoli non ha fretta. Lukaku raggiungerà i compagni in Abruzzo nel fine settimana: il faccia a faccia con Allegri sarà lo snodo cruciale per capire se il belga accetterà il ruolo di alternativa a Rasmus Hojlund o se chiederà la cessione immediata.

Infine, si muove qualcosa anche per David Neres: dopo i sondaggi del Galatasaray, il Cruzeiro avrebbe manifestato l’intenzione di riportare l’esterno in Brasile, aprendo un ulteriore fronte in uscita per Giovanni Manna.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CAPOLAVORO FINANZIARIO DI MANNA. La trattativa per Badiashile è la sintesi perfetta della nuova era De Laurentiis-Manna. Il Napoli ha smesso di farsi prendere per il collo dai club europei. Rifiutare l’obbligo di riscatto per Todibo (che sarebbe scattato dopo sole 10 presenze) dimostra una lucidità manageriale invidiabile. Badiashile è un difensore fortissimo, ma viene da un’annata disastrosa: prenderlo in prestito con diritto di riscatto significa scaricare tutto il rischio d’impresa sul Chelsea. Se il francese esplode sotto la cura Allegri, il Napoli lo riscatta a 20 milioni (un affare per un classe 2001). Se fallisce, torna a Londra senza pesare sui bilanci futuri. È la stessa logica spietata applicata alle uscite: Lindstrom viene tagliato senza rimpianti, e chi vuole Anguissa o Lukaku deve presentarsi con i soldi veri, non con offerte al ribasso. Il Napoli, finalmente, detta le regole del gioco.

📌 Tutto sulle trattative di mercato del Napoli Perché Benoit Badiashile è il difensore in pole position per il Napoli? Il francese è in uscita dal Chelsea e ha già accettato la destinazione azzurra. Il Napoli lavora a un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 20. Quali sono le cifre per Todibo e perché il Napoli preferisce Badiashile? Il West Ham chiede 5 milioni per il prestito e 24 per l’obbligo di riscatto. Manna preferisce Badiashile per evitare l’obbligo condizionato, nonostante lo stipendio leggermente superiore. Dove giocherà Jesper Lindstrom nella prossima stagione? Il danese è a un passo dal ritorno in Germania: dopo il ritiro di Dimaro, il Napoli ha definito la sua cessione allo Schalke, chiudendo l’esperimento tattico di Allegri. Quali squadre vogliono acquistare Zambo Anguissa e Romelu Lukaku? Il Sunderland e il Fenerbahce monitorano Anguissa, mentre il Besiktas resta in pressing su Lukaku. Entrambi i giocatori valuteranno il futuro dopo il faccia a faccia con Allegri a Castel di Sangro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le cifre relative alle trattative per Benoit Badiashile (3 milioni per il prestito, 20 per il riscatto) e Jean-Clair Todibo (5 milioni + 24 di obbligo) sono indiscrezioni di mercato riportate dalla redazione di AreaNapoli.it e dai principali quotidiani sportivi. Le informazioni sulle possibili cessioni di Lindstrom (Schalke), Anguissa e Lukaku rappresentano scenari in evoluzione non ancora ufficializzati dai club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 27 Luglio 2026.









