📌 SINTESI ESECUTIVA (TL;DR) Per rientrare nei parametri UEFA, il Napoli ha ceduto esuberi per 16,7 milioni di euro. Il DS Giovanni Manna valuta il mercato degli svincolati 2026 per completare la rosa. Tra le occasioni a parametro zero spiccano Dusan Vlahovic, Mohamed Salah, difensori fisici come Malang Sarr e Danilho Doekhi, e veterani come Daniel Carvajal e Franck Kessié.

Quali sono i migliori giocatori svincolati nel 2026 che il Napoli potrebbe acquistare per completare la rosa?

La necessità di abbassare l’età media della rosa e di rientrare nei rigidi parametri di sostenibilità finanziaria imposti dal presidente Aurelio De Laurentiis costringe il direttore sportivo Giovanni Manna a un lavoro diplomatico e contabile di altissimo livello. Il Napoli non può più permettersi follie sul mercato, e la parola d’ordine a Castel Volturno è diventata una sola: monetizzare prima di comprare, esplorando ogni singola piega del mercato internazionale.

Scheda Dati: Il bilancio delle cessioni ufficiali della SSC Napoli (Estate 2026) Incasso Totale Cessioni 16,7 Milioni di Euro Giovanni Simeone Ceduto al Torino (7,2 Milioni €) Alessandro Zanoli Ceduto all’Udinese (5 Milioni €) Alessio Zerbin e Luis Hasa Ceduti al Frosinone (4,5 Milioni € totali) Prestiti Minori Claudio Turi e Salvatore Ferrante

Perché il Napoli guarda al mercato degli svincolati e chi è in scadenza?

Il club deve raggiungere il break even finanziario dettato dall’AD Chiavelli. Con sei big in scadenza nel 2027, gli svincolati rappresentano l’unica via per rinforzi di lusso a basso costo.

A partire dal 1° luglio 2026, il club azzurro si è ritrovato con sei calciatori di prima fascia a un solo anno dalla scadenza del contratto (fissata per giugno 2027). In questa lista non figura Amir Rrahmani, che ha recentemente prolungato fino al 2029, ma sono presenti nomi pesantissimi. Trattenere giocatori in scadenza significa rischiare di perderli a parametro zero l’anno successivo, un’ipotesi che la politica aziendale del Napoli esclude categoricamente.

Nonostante i primi risultati concreti in uscita (16,7 milioni incassati), il percorso per raggiungere il break even resta ancora lungo. L’amministratore delegato Andrea Chiavelli ha dettato con chiarezza la linea che Manna dovrà seguire. Con Chiavelli temporaneamente negli Stati Uniti, il DS azzurro potrebbe spullciare la lista dei calciatori svincolati mondiali per regalare a Massimiliano Allegri profili di spessore senza intaccare il budget dei cartellini. Napolissimo.it propone i nomi dei migliori calciatori svincolati che potrebbero essere utili alla SSC Napoli.

Quali sono i top player offensivi a parametro zero nel 2026?

Spiccano i nomi di Dusan Vlahovic, in rotta con la Juventus e in attesa di offerte, e di Mohamed Salah, che a 34 anni ha chiuso la sua avventura al Liverpool.

Il mercato degli svincolati 2026 offre occasioni irreali. Il nome più clamoroso è senza dubbio quello di Dušan Vlahović. Il serbo si è incontrato con la Juventus pochi giorni dopo la fine della stagione, sancendo la rottura. «A queste cifre non resta in Italia», aveva profetizzato Chiellini. Vlahovic ha rifiutato un’offerta faraonica dal Besiktas (10 milioni di stipendio più 5 alla firma, voluto dal suo ex tecnico Italiano) perché aspetta un club di prestigio. Barcellona e Real Madrid si sono defilate, e la Serie A osserva: se il Napoli dovesse piazzare Lukaku, Vlahovic diventerebbe un’idea folle ma tecnicamente devastante.

Ancora più suggestivo è il profilo di Mohamed Salah. A 34 anni, l’egiziano ha chiuso il suo ciclo al Liverpool. La Juventus ci ha provato mandando avanti Luciano Spalletti, vecchio amico dell’egiziano. Salah è davvero bollito? A 34 anni si inizia a mollare, ma giocatori come Messi, Ronaldo e Modric hanno dimostrato che dedizione e talento fermano il tempo. Se qualcuno in Italia volesse fare uno sforzo economico, la ricompensa sarebbe incalcolabile.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Il mercato dei parametri zero è un’arma a doppio taglio. Non si paga il cartellino, ma le commissioni agli agenti e gli ingaggi sono spesso fuori scala. Per il Napoli di De Laurentiis, storicamente attento al tetto salariale, puntare su profili come Vlahovic o Salah significherebbe derogare alle proprie regole interne. Tuttavia, l’emergenza infortuni impone la necessità di avere giocatori “pronti subito”: un compromesso tra sostenibilità e ambizione sarà inevitabile.

Ci sono difensori fisici a parametro zero adatti alla Serie A?

Malang Sarr e Danilho Doekhi sono profili ideali: il primo è un mancino duttile, il secondo è un colosso imbattibile nel gioco aereo con un salto superiore a quello di Joel Embiid.

Considerando l’emergenza difensiva del Napoli (orfano di Buongiorno), il mercato offre “giganti” molto interessanti. Malang Sarr (27 anni) si è svincolato per la seconda volta. Dopo il flop al Chelsea, in Francia è tornato a essere uno dei migliori difensori con il Lens. Un aneddoto curioso: sembra non sia stato convocato dal Senegal su richiesta di Kalidou Koulibaly, che temeva potesse rubargli il posto. Sarr è mancino, duttile e perfetto per una difesa a tre o a quattro.

Se si cerca la stazza pura, il nome è Danilho Doekhi. Alto, largo, costruito per gli uno contro uno, è un dominatore assoluto del gioco aereo (17 dei suoi 23 gol in carriera sono arrivati di testa). Nel 2023 il suo procuratore dichiarò: «I test hanno dimostrato che il salto verticale di Danilho è superiore a quello del giocatore NBA Joel Embiid». Dopo quattro stagioni all’Union Berlin, il suo pedigree sembra perfetto per le battaglie fisiche della Serie A. Da monitorare anche Óscar Mingueza, ex Barcellona e Celta Vigo, su cui c’è mezza Premier League.

Quali centrocampisti e trequartisti svincolati potrebbero servire ad Allegri?

Julian Brandt e Dani Ceballos sono occasioni per la trequarti, mentre Daichi Kamada e Xaver Schlager offrono dinamismo e geometrie in mezzo al campo.

Il centrocampo nasconde vere occasioni tattiche. Julian Brandt, a 30 anni, ha chiuso al Borussia Dortmund con 11 gol e 5 assist. È un trequartista ipercinetico, corteggiato dal Betis. Discorso simile per Dani Ceballos, che ha rescisso con il Real Madrid un anno prima della scadenza: talento puro, ma con l’incognita di aver giocato pochissimo nell’ultimo decennio.

Se Allegri cercasse dinamismo, il nome giusto sarebbe Daichi Kamada. Dopo il flop alla Lazio (con Lotito che gli diede del “mercenario”) e la rinascita al Crystal Palace con la vittoria della Conference League, il giapponese è di nuovo libero. Ancora più estremo è il profilo di Xaver Schlager: anima del progetto Red Bull, è un centrocampista indemoniato. Un personaggio peculiare, che tiene un “diario dei sei minuti” quotidiano e legge Osho e Coelho.

Quali esterni a tutta fascia sono attualmente senza contratto?

Oleksandr Zinchenko, Daniel Carvajal e Filip Kostic sono i nomi di lusso per le corsie esterne, ideali per il 3-5-2 o per garantire esperienza internazionale.

Non c’è niente di più italiano di prendere un giocatore e trasformarlo in un esterno a tutta fascia. Oleksandr Zinchenko (29 anni) ha imboccato la strada del declino all’Arsenal, ma la sua intelligenza tattica resta intatta.

Il sogno proibito si chiama Daniel Carvajal. Costringerlo a fare il quinto di difesa in Serie A sarebbe un capolavoro tattico: ha l’antipatia dei forti e il carisma dei vincenti. C’è poi Filip Kostić: qui non c’è bisogno neanche di sforzarsi, tutto il lavoro di adattamento lo ha già fatto proprio Allegri alla Juventus. Da non scartare l’ipotesi Takehiro Tomiyasu, reduce da anni complessi tra Arsenal e Ajax, o Raphaël Guerreiro, che però fisicamente faticherebbe nel ruolo di esterno a tutta fascia.

Quali sono le scommesse “fisiche” e i ritorni romantici possibili in Serie A?

Adama Traoré e Joe Aribo offrono una fisicità fuori scala, mentre i ritorni di Icardi, Kessié, Lemina e Cavani stuzzicano il romanticismo dei tifosi italiani.

La Serie A ama i giocatori fisicamente dominanti. Nessuno è più grosso di Adama Traoré: al West Ham gli chiesero di smettere di allenarsi, ma lui sostiene sia tutta genetica. Oltre a essere enorme, dribbla (anche se è passato da 7 a 1.5 dribbling a partita). Impressionante anche Joe Aribo, ex Rangers, con cosce che sembrano tronchi.

Sul fronte nostalgia, il nome di Mauro Icardi domina il gossip: imbolsito o meno, in Italia sarebbe ancora un killer implacabile. Franck Kessié (29 anni) si è esiliato in Arabia ma atleticamente è integro. Mario Lemina (32 anni) potrebbe tornare come “vecchio saggio” del centrocampo, mentre sognare Edinson Cavani (39 anni, scaricato dal Boca Juniors) è un esercizio di puro romanticismo partenopeo.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL FASCINO PERICOLOSO DEI PARAMETRI ZERO. Leggere la lista degli svincolati 2026 è come sfogliare il catalogo dei sogni proibiti. Vlahovic, Salah, Carvajal: nomi che infiammerebbero il Maradona in un istante. Ma il Napoli deve fare i conti con la realtà. Giovanni Manna sa perfettamente che il “parametro zero” è spesso un’illusione ottica: non paghi il cartellino, ma ti leghi a ingaggi mostruosi e commissioni milionarie che distruggono il monte salari. Tuttavia, in questa lista ci sono profili funzionali che farebbero comodissimo ad Allegri. Malang Sarr o Danilho Doekhi sarebbero innesti perfetti per tappare la falla lasciata da Buongiorno, portando fisicità ed esperienza senza svenarsi. Il Napoli non deve cercare la figurina, ma l’incastro tattico perfetto. Se Manna riuscirà a pescare il jolly giusto da questo calderone, il capolavoro finanziario sarà servito.

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📌 Tutto sul mercato degli svincolati 2026 Perché il Napoli guarda al mercato degli svincolati e chi è in scadenza? Il club deve raggiungere il break even finanziario dettato dall’AD Chiavelli. Con sei big in scadenza nel 2027, gli svincolati rappresentano l’unica via per rinforzi di lusso a basso costo. Quali sono i top player offensivi a parametro zero nel 2026? Spiccano i nomi di Dusan Vlahovic, in rotta con la Juventus e in attesa di offerte, e di Mohamed Salah, che a 34 anni ha chiuso la sua avventura al Liverpool. Ci sono difensori fisici a parametro zero adatti alla Serie A? Malang Sarr e Danilho Doekhi sono profili ideali: il primo è un mancino duttile, il secondo è un colosso imbattibile nel gioco aereo con un salto superiore a quello di Joel Embiid. Quali esterni a tutta fascia sono attualmente senza contratto? Oleksandr Zinchenko, Daniel Carvajal e Filip Kostic sono i nomi di lusso per le corsie esterne, ideali per il 3-5-2 o per garantire esperienza internazionale.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le cifre relative alle cessioni della SSC Napoli (Simeone, Zanoli, Hasa, Zerbin) sono dati di bilancio ufficiali. La lista dei giocatori svincolati è basata sullo status contrattuale degli atleti al 1° luglio 2026. L’accostamento di tali profili al Napoli rappresenta un’analisi tecnico-tattica della nostra redazione e non implica l’esistenza di trattative ufficiali in corso da parte del DS Giovanni Manna. Ultimo aggiornamento: 28 Luglio 2026.