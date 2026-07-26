LA NOTTE DI DIMARO TRA FESTA E MERCATO. La tradizionale presentazione della SSC Napoli nella piazza di Dimaro ha regalato un mix di entusiasmo popolare e retroscena delicati. Il momento più discusso ha visto protagonista Massimiliano Allegri: invitato dai tifosi a saltare al coro “Chi non salta è juventino”, il tecnico ha scelto l’ironia (“Lo sento da 15 anni”), evitando polemiche e ricalcando esattamente la linea di rispetto istituzionale tenuta in passato da Antonio Conte. Sul palco, alla presenza di un acclamato Aurelio De Laurentiis, ha brillato il sorriso di Antonio Vergara per il fresco rinnovo, in netto contrasto con l’atteggiamento gelido e schivo di Zambo Anguissa, sintomo di possibili frizioni legate al suo contratto. Sul fronte del calciomercato, il club ha sbloccato le uscite incassando circa 7,5 milioni di euro dalle cessioni di Ambrosino (Modena), Hasa (Frosinone) e Zerbin. Ma a infiammare la piazza è una clamorosa indiscrezione: un possibile asse con la Juventus che vedrebbe Romelu Lukaku in bianconero e Dusan Vlahovic in azzurro, un’operazione complessa legata anche al futuro di Lorenzo Lucca e alla convivenza tattica con Rasmus Hojlund.

Cosa è successo alla presentazione del Napoli a Dimaro con Allegri, il coro dei tifosi e le ultime notizie di mercato su Vlahovic e Lukaku?

La piazza di Dimaro è storicamente il termometro dell’umore del popolo partenopeo. La serata di presentazione della squadra, culmine del ritiro in Val di Sole, ha registrato il tutto esaurito, con tifosi e club azzurri accorsi da tutto il Centro-Nord Italia (da Bergamo a Trieste, passando per Modena e Novara). Una festa totale, disturbata solo da una musica forse troppo assordante che ha coperto la vera voce della piazza, ma che non ha impedito di cogliere i segnali politici e tattici lanciati dai protagonisti sul palco.

Perché Massimiliano Allegri non ha saltato al coro contro la Juventus?

Il tecnico ha risposto con ironia (“Lo sento da 15 anni”), evitando polemiche e ricalcando la scelta di rispetto istituzionale già fatta in passato da Antonio Conte.

Il copione era ampiamente prevedibile. Quando Massimiliano Allegri è salito sul palco, la piazza ha intonato il classico coro “Chi non salta è juventino”. Una richiesta di “abiura” al passato bianconero che il tecnico livornese ha gestito con grande mestiere, seppur con un pizzico di visibile imbarazzo. Invece di assecondare la pancia del tifo, Allegri ha scelto la via dell’ironia per smontare il caso: “Buonasera a tutti. Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni fortunatamente. Ringrazio tutti, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso”.

Un atteggiamento aziendalista e rispettoso che riporta alla mente un precedente illustre. Anche Antonio Conte, durante il suo ritiro a Dimaro, si trovò di fronte alla stessa richiesta e rispose con fermezza: “Non chiedetemi di fare cose che non farò. Io sarò sempre educato e rispettoso per tutte le squadre”. Allegri ha usato il sorriso anziché la severità, ma il messaggio è identico: la professionalità viene prima del folklore.

Cosa è successo con Anguissa e Vergara sul palco di Dimaro?

Vergara ha festeggiato il rinnovo, mentre Anguissa è apparso freddo e schivo nonostante gli applausi, alimentando i dubbi su possibili frizioni per il suo contratto.

La prossemica sul palco ha raccontato due storie diametralmente opposte. Da un lato, l’entusiasmo contagioso di Antonio Vergara, fresco di rinnovo fino al 2031 e celebrato anche dal capitano Giovanni Di Lorenzo (che ha ribadito le ambizioni Champions del gruppo). Vergara è il punto esclamativo del nuovo progetto giovani, anche se il suo impiego come mezzala nel 4-3-3 di Allegri rischia di limitarne il potenziale offensivo.

Dall’altro lato, il gelo di Zambo Anguissa. Accolto da un boato e dal coro “Zambo, Zambo”, il centrocampista camerunense è apparso schivo, freddo e quasi distaccato nei confronti della piazza. Un atteggiamento anomalo che fa suonare un campanello d’allarme. Nonostante il DS Manna lo abbia definito “al centro del progetto”, questa freddezza lascia presagire che ci sia qualcosa che non va, probabilmente legato alle frizioni per il rinnovo del contratto in scadenza.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’atteggiamento di Anguissa è la spia di un malessere che Allegri dovrà gestire in fretta. Il centrocampo azzurro è una polveriera tattica: quando rientreranno McTominay e De Bruyne, si riproporrà il problema di abbondanza che costrinse Conte a inventarsi il 4-1-4-1. Se Anguissa non è sereno contrattualmente, il rischio di avere un giocatore demotivato in un reparto già affollato è un lusso che il Napoli non può permettersi.

Quali sono le cifre delle cessioni di Ambrosino, Hasa e Zerbin?

Il Napoli ha incassato 7,5 milioni: 500mila per il prestito di Ambrosino, 4 milioni per Hasa (con 50% sulla rivendita) e 3 milioni per il prestito di Zerbin.

Lontano dai riflettori del palco, il mercato in uscita ha finalmente battuto un colpo. Il Napoli aveva un disperato bisogno di sfoltire la rosa e incassare liquidità per finanziare i colpi in difesa (Gatti o Tiago Gabriel). Le operazioni minori hanno portato nelle casse azzurre un tesoretto di circa 7,5 milioni di euro.

Nel dettaglio: Giuseppe Ambrosino passa al Modena in prestito oneroso per 500.000 euro. Luis Hasa viene ceduto a titolo definitivo al Frosinone per 4 milioni di euro, ma il vero capolavoro di Manna è aver inserito una clausola che garantisce al Napoli il 50% sulla futura rivendita del talento. Infine, il prestito di Alessio Zerbin porta in dote altri 3 milioni di euro. Un piccolo tesoretto che sblocca un mercato fino a ieri paralizzato.

Il quadro riassuntivo delle operazioni in uscita e degli incassi generati dalla SSC Napoli:

Tabella 1: Cifre e formule delle cessioni minori della SSC Napoli (Estate 2026) Giocatore Ceduto (SSC Napoli) Squadra Destinazione Formula e Incasso Economico Luis Hasa Frosinone Cessione definitiva: 4 Milioni € (+ 50% su futura rivendita). Alessio Zerbin Da definire Prestito oneroso: 3 Milioni €. Giuseppe Ambrosino Modena Prestito oneroso: 500.000 €.

Il Napoli può prendere Vlahovic?

L’indiscrezione clamorosa vedrebbe Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Napoli, ma l’operazione è legata alle cessioni e alla convivenza tattica con Hojlund.

La vera bomba della giornata non è esplosa sul palco, ma nei corridoi del mercato. Si fa strada una clamorosa indiscrezione, lanciata dal giornalista Manuel Parlato, che vedrebbe un intreccio sull’asse Napoli-Torino: la Juventus sarebbe interessata a Romelu Lukaku, mentre il Napoli starebbe pensando a Dusan Vlahovic.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la logica dietro questo rumors esiste. L’agente di Lukaku ha già fatto sapere che il belga vuole giocare con continuità, uno spazio che a Napoli non può avere a causa della titolarità inamovibile di Rasmus Hojlund. Se il Napoli riuscisse a piazzare sia Lukaku che Lorenzo Lucca (che deve convincere Allegri), si aprirebbe lo spazio per un colpo a effetto. Vlahovic rappresenterebbe un profilo di altissimo livello, ma resterebbe il nodo tattico: come far convivere il serbo e Hojlund nello stesso scacchiere senza snaturare il 4-3-3 provato finora in ritiro?

Come giocherà il Napoli nell’amichevole contro la Carrarese?

Allegri proverà nuove soluzioni tattiche e difensive: attesi test per Beukema e Rafa Marin in coppia con Rrahmani per sopperire all’assenza di Buongiorno.

La risposta ai dubbi tattici arriverà dal campo. L’amichevole contro la Carrarese (l’ultima in Val di Sole prima del trasferimento a Castel di Sangro) sarà il banco di prova per le nuove idee di Allegri. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo, il tecnico è chiamato a registrare la difesa, orfana di Buongiorno.

L’attesa è tutta per le prove al centro della retroguardia. Vedremo Rafa Marin e Marianucci alternarsi al fianco di Rrahmani, ma la vera curiosità riguarda Sam Beukema. Se l’olandese ha superato i suoi problemi fisici, Allegri potrebbe testarlo sul centrosinistra o invertire Rrahmani per trovare la quadratura. Il Napoli ha trattato a lungo Mario Gila proprio perché non era convinto del rinnovo di Rrahmani (su cui ora si sta lavorando): la difesa è un cantiere aperto, e la Carrarese sarà il primo giudice implacabile.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL FANTAMERCATO E LA REALTÀ DEI BILANCI. L’idea di vedere Dusan Vlahovic con la maglia del Napoli stuzzica la fantasia, ma rischia di scontrarsi con la dura realtà dei bilanci. Il DS Manna è stato chiaro: il Napoli deve rientrare nei parametri UEFA. Come si concilia questa necessità con l’ingaggio faraonico del serbo? L’unica via d’uscita sarebbe una maxi-operazione che liberi il club dagli stipendi pesantissimi di Lukaku e De Bruyne. Ma il vero problema è tattico: comprare Vlahovic avendo già speso 50 milioni per Hojlund significa creare un dualismo distruttivo. Allegri ha bisogno di certezze in difesa (Gatti resta la priorità assoluta), non di un’abbondanza ingestibile in attacco. Il gelo di Anguissa sul palco è la prova che i problemi veri sono a centrocampo e nello spogliatoio, non nel reparto offensivo.

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📌 Tutto sulla presentazione a Dimaro e il mercato Perché Massimiliano Allegri non ha saltato al coro contro la Juventus? Il tecnico ha risposto con ironia (“Lo sento da 15 anni”), evitando polemiche e ricalcando la scelta di rispetto istituzionale già fatta in passato da Antonio Conte. Cosa è successo con Anguissa e Vergara sul palco di Dimaro? Vergara ha festeggiato il rinnovo, mentre Anguissa è apparso freddo e schivo nonostante gli applausi, alimentando i dubbi su possibili frizioni per il suo contratto. Quali sono le cifre delle cessioni di Ambrosino, Hasa e Zerbin? Il Napoli ha incassato 7,5 milioni: 500mila per il prestito di Ambrosino, 4 milioni per Hasa (con 50% sulla rivendita) e 3 milioni per il prestito di Zerbin. È vero che il Napoli pensa a Dusan Vlahovic al posto di Lukaku? L’indiscrezione clamorosa vedrebbe Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Napoli, ma l’operazione è legata alle cessioni e alla convivenza tattica con Hojlund.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le dichiarazioni di Massimiliano Allegri e l’atteggiamento dei giocatori (Anguissa, Vergara) sono resoconti diretti della serata di presentazione ufficiale a Dimaro. Le cifre relative alle cessioni di Hasa, Zerbin e Ambrosino sono dati di mercato accertati. L’ipotesi di uno scambio o di un intreccio di mercato tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic rappresenta un’indiscrezione giornalistica non ancora confermata ufficialmente dai club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 25 Luglio 2026.









