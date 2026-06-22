De Laurentiis: “Il Napoli resterà in alto. Ora servono stadio e centro sportivo”

IL FUTURO AZZURRO. Direttamente dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis ha delineato le strategie della SSC Napoli in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il presidente ha rivelato di aver rifiutato offerte per svariati miliardi dal 2017 a oggi, confermando la ferma volontà di mantenere la proprietà per concentrarsi su due obiettivi vitali: il nuovo stadio di proprietà e il centro sportivo. Sul fronte tecnico, dopo aver salutato Antonio Conte (con cui mantiene un rapporto “di famiglia”), ha tracciato l’identikit del nuovo allenatore, chiedendo “personalità, umiltà ed entusiasmo” per guidare una rosa ritenuta ancora da scudetto. Infine, ha lanciato l’allarme sul sistema calcio, proponendo una Serie A a 16 squadre per salvare la Nazionale italiana, reduce dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2026.

Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis sul nuovo allenatore del Napoli, sulla cessione del club e sul nuovo stadio?

Dagli Stati Uniti, dove si trova attualmente per impegni lavorativi, Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e proietta la SSC Napoli verso una nuova era. In una densa e articolata intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il patron azzurro ha affrontato a viso aperto i nodi cruciali del presente e del futuro del club partenopeo. Non si è trattato di semplici dichiarazioni di circostanza, ma di un vero e proprio manifesto programmatico che abbraccia le scelte tecniche imminenti, la solidità finanziaria della società e una visione critica sull’intera industria del calcio italiano e internazionale.

Quanti soldi ha rifiutato De Laurentiis per cedere il Napoli?

Analizzando il contesto societario e finanziario, la rivelazione più clamorosa riguarda le sirene straniere che hanno tentato di acquisire il club. De Laurentiis ha svelato un retroscena pesantissimo: dal 2017 a oggi, ha respinto al mittente offerte per “alcuni miliardi” di euro. Una dichiarazione che certifica non solo l’enorme valore acquisito dal brand Napoli a livello globale, ma anche la volontà ferrea della famiglia De Laurentiis di non cedere il passo ai fondi d’investimento.

Il presidente non si dice preoccupato dall’avanzata dei fondi nel calcio europeo, ma avverte sui rischi di un “contesto stantio”. La sua visione è chiara: il calcio è un’industria di sport e intrattenimento. Per sopravvivere, i club devono bilanciare costi e ricavi, puntando su campionati nazionali d’élite con bacini d’utenza importanti e tutelando la salute dei calciatori. Rifiutare cifre astronomiche significa credere ancora in un modello di business sostenibile e autofinanziato, lo stesso che ha portato il Napoli dal fallimento del 2004 ai vertici del calcio europeo.

Qual è l’identikit del nuovo allenatore del Napoli tracciato dal presidente?

Sviscerando l’aspetto puramente tecnico, l’attenzione dei tifosi è tutta rivolta al successore di Antonio Conte. Pur non facendo nomi (con Massimiliano Allegri che resta il candidato in pectore), De Laurentiis ha delineato un profilo psicologico e professionale precisissimo. Al nuovo tecnico chiede tre doti fondamentali: grande personalità, umiltà ed entusiasmo.

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Non è una richiesta casuale. Chi siederà sulla panchina del Maradona dovrà gestire una piazza esigente e una rosa che il presidente difende a spada tratta. “La nostra squadra resterà in alto”, ha tuonato il patron, ricordando ai 30.000 tifosi napoletani presenti a San Pedro che la società è “forte e sana”. De Laurentiis ha inoltre scagionato l’organico per la mancata vittoria del campionato appena trascorso, sottolineando come, senza le decine di infortuni subiti, il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto fino all’ultima giornata. Un messaggio chiaro al nuovo mister: il materiale umano è di primissima fascia.

Come si è concluso il rapporto tra il Napoli e Antonio Conte?

Valutando le dinamiche relazionali, la separazione da Antonio Conte non ha lasciato strascichi velenosi, a differenza di quanto accaduto in passato con altri tecnici. De Laurentiis ha definito il legame con l’allenatore salentino come un “rapporto di famiglia che resterà intatto nel tempo”. Un epilogo signorile per un biennio intensissimo, culminato con la conquista del memorabile Scudetto del 2025 e della Supercoppa Italiana. Conte ha riportato la mentalità vincente, e il presidente gliene rende pubblicamente merito, ribadendo che l’eredità lasciata è quella di una squadra fortissima.

Quali sono i prossimi obiettivi infrastrutturali della SSC Napoli?

Proiettando le strategie a lungo termine, la vera missione di De Laurentiis per i prossimi anni non si giocherà sul prato verde, ma sui tavoli della burocrazia. Il presidente dedicherà tutte le sue energie a due problemi atavici: la costruzione di uno stadio di proprietà e di un centro sportivo all’avanguardia.

Per colmare il gap con la cultura dello spettacolo americana, De Laurentiis invoca un intervento statale “senza se e senza ma” e una drastica sburocratizzazione. L’accusa ai Comuni e alle Sovrintendenze è durissima: le norme attuali ostacolano la crescita di un’industria che muove milioni di elettori. L’idea di un “supercommissario per gli stadi” è la ricetta proposta per sbloccare l’impasse infrastrutturale italiana.

Perché De Laurentiis vuole ridurre la Serie A a 16 squadre?

Esaminando le riforme di sistema, l’amarezza per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 ha spinto De Laurentiis a rilanciare una sua storica battaglia: la riduzione della Serie A. Il problema, secondo il patron, è l’eccessivo numero di partite. Passare da 20 a 16 squadre significherebbe ridurre i match da 380 a 240 stagionali.

Questa sforbiciata (140 partite in meno) regalerebbe due mesi liberi a fine campionato, permettendo ai commissari tecnici di preparare adeguatamente la Nazionale. Un assist al presidente del CONI, Giovanni Malagò, individuato come la figura giusta per rifondare un sistema che necessita di coraggio e di un profondo mutamento generazionale.

Qual è il bilancio dell’era De Laurentiis dal 2004 al 2026?

In 22 anni, il Napoli è passato dal fallimento in Serie C a vincere 7 trofei (inclusi 2 Scudetti) e a qualificarsi 10 volte per la Champions League.

Le parole di De Laurentiis poggiano su basi storiche inattaccabili. Rilevato nel settembre 2004 dalle ceneri del fallimento, il Napoli è risorto dalla Serie C seguendo il dogma dell’autofinanziamento. In oltre vent’anni, la gestione ADL ha portato in bacheca 7 trofei, culminati con i due storici Scudetti del 2023 e del 2025. Ma è in Europa che il club ha costruito la sua dimensione globale, diventando una presenza fissa nelle competizioni UEFA.

Di seguito il riepilogo ufficiale dei trofei vinti dal Napoli sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis (2004-2026):

Tabella 1: I 7 trofei vinti dalla SSC Napoli nell’era De Laurentiis Competizione Nazionale Numero Vittorie Anni dei Trionfi Scudetto (Serie A) ✅ 2 2023, 2025 Coppa Italia ✅ 3 2012, 2014, 2020 Supercoppa Italiana ✅ 2 2014, 2025

Ecco il dettaglio delle qualificazioni europee ottenute dal Napoli durante la gestione De Laurentiis:

Tabella 2: Il rendimento europeo della SSC Napoli dal 2004 al 2026 Competizione UEFA Qualificazioni Totali Miglior Risultato Storico Champions League 10 Quarti di Finale (2022-2023) Europa League / Coppa UEFA 6 Semifinale (2014-2015) Coppa Intertoto 1 Vittoria (2008)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PARADOSSO DEL VISIONARIO BLOCCATO DALLA BUROCRAZIA. L’intervista di De Laurentiis è la fotografia perfetta del calcio italiano: un potenziale enorme ingabbiato in un sistema obsoleto. Il presidente del Napoli ha ragione su tutta la linea quando parla di “sport entertainment” e della necessità di ridurre la Serie A a 16 squadre. I 7 trofei vinti in 22 anni dimostrano che la sua visione aziendale funziona. Tuttavia, il suo grido d’allarme sugli stadi suona come una resa di fronte alla burocrazia italiana. Rifiutare i miliardi dei fondi americani è un atto d’amore verso la città, ma senza l’aiuto dello Stato per costruire nuove infrastrutture, il Napoli (e tutto il calcio italiano) rischia di rimanere schiacciato dalla potenza economica della Premier League e del nuovo Mondiale per Club. ADL ha tracciato la rotta, ora serve che la politica risponda.

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📌 Tutto sull’intervista di Aurelio De Laurentiis Perché De Laurentiis ha rifiutato le offerte miliardarie per cedere il Napoli? Il presidente ha confermato di aver respinto svariati miliardi dal 2017, esprimendo preoccupazione per le acquisizioni da parte di fondi che non guardano al futuro sportivo del club. Qual è l’identikit del nuovo allenatore e come si è lasciato con Antonio Conte? ADL cerca un tecnico con “personalità, umiltà ed entusiasmo” (un ritratto che calza a pennello per Allegri) e conferma il rapporto “di famiglia” rimasto intatto con Antonio Conte. Perché De Laurentiis vuole ridurre la Serie A a 16 squadre? Il presidente propone di tagliare 140 partite stagionali per tutelare la salute dei calciatori e dare alla Nazionale due mesi di tempo per preparare i grandi tornei internazionali. Qual è la vera missione futura del Napoli: stadio e centro sportivo? La priorità assoluta è costruire uno stadio di proprietà e un nuovo centro sportivo, ma ADL chiede l’intervento dello Stato per abbattere la burocrazia e le sovrintendenze. Qual è il bilancio dell’era De Laurentiis dal 2004 al 2026? In 22 anni, il Napoli è passato dal fallimento in Serie C a vincere 7 trofei (inclusi 2 Scudetti) e a qualificarsi 10 volte per la Champions League.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riportate in questo articolo sono state estratte dall’intervista ufficiale rilasciata dal presidente della SSC Napoli al quotidiano La Gazzetta dello Sport durante il suo soggiorno a Los Angeles. I dati statistici relativi al palmares e alle qualificazioni europee (2004-2026) sono stati verificati incrociando gli archivi storici della Lega Serie A e della UEFA. Ultimo aggiornamento: 22 Giugno 2026.