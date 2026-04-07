NOTTE DA OSCAR E BORDATE. Durante la prima americana del docufilm “Ag4in” all’Egyptian Theatre di Hollywood, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los Angeles. Il presidente del Napoli ha festeggiato la recente vittoria sul Milan e ha blindato Antonio Conte, lanciando un durissimo attacco alla FIGC, accusata di immobilismo dopo il disastro Mondiale. De Laurentiis ha chiarito che il tecnico leccese non accetterà mai la panchina dell’Italia senza garanzie ferree, rilanciando poi le ambizioni Scudetto degli azzurri, frenate in questa stagione soltanto da un’emergenza infortuni senza precedenti.

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Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis da Hollywood sul futuro di Antonio Conte in Nazionale e sulle colpe della FIGC?

Il ponte tra il grande cinema e il grande calcio è stato ufficialmente inaugurato. Nella suggestiva cornice dell’Egyptian Theatre di Los Angeles, uno dei templi sacri di Hollywood, la SSC Napoli ha celebrato la prima proiezione statunitense di “Ag4in”, il docufilm che immortala la cavalcata verso il quarto Scudetto (stagione 2024/2025). A fare gli onori di casa, un Aurelio De Laurentiis in forma smagliante. Intervistato dai rappresentanti dei Club Napoli USA e da noti influencer locali, il patron azzurro non si è limitato alle celebrazioni di rito, ma ha sganciato vere e proprie bombe mediatiche sul futuro del calcio italiano, della Nazionale e della rincorsa all’Inter.

Cosa ha detto De Laurentiis sul futuro di Conte in Nazionale?

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che non ostacolerà Antonio Conte se vorrà allenare l’Italia, ma ha precisato che il tecnico chiederà garanzie ferree. Secondo il presidente, l’attuale FIGC non è in grado di fornire le certezze necessarie per convincere l’allenatore ad accettare l’incarico.

Il tema del momento, dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, è il possibile approdo del tecnico salentino sulla panchina azzurra. De Laurentiis ha affrontato l’argomento con grande serenità, forte del rapporto personale che lo lega all’allenatore: “Con Conte siamo molto amici. È una persona molto intelligente e speciale. Se vorrà andare, non sarò certo io a impedirglielo”. Tuttavia, il presidente ha tracciato un confine netto tra i desideri della Federazione e la realtà dei fatti. Conoscendo la meticolosità del suo allenatore, De Laurentiis è convinto che Conte pretenderà un progetto solido e totale libertà d’azione, elementi che, ad oggi, ritiene impossibili da trovare a Coverciano.

Perché De Laurentiis ha attaccato duramente la FIGC?

Il presidente del Napoli ha accusato la Federazione Italiana Giuoco Calcio di totale immobilismo dopo l’eliminazione Mondiale. De Laurentiis ritiene che i vertici federali pensino solo a gestire il potere interno, ignorando la visione industriale dello sport e rimandando ogni decisione a giugno.

Le parole più dure della serata californiana sono state riservate ai vertici del calcio italiano. De Laurentiis ha dipinto un quadro desolante della Federazione, incapace di reagire al disastro sportivo: “Oggi in federazione non c’è nessuno che decide. Siamo ad aprile e vogliono aspettare giugno per capire cosa fare. Questo è il problema: non pensano allo sport come a un’industria, ma solo a gestire il potere interno”. Il patron azzurro ha evidenziato la totale mancanza di autocritica da parte dei dirigenti, colpevoli di non essersi posti le domande fondamentali (“Dove abbiamo sbagliato? Come correggiamo gli errori?”), rendendo di fatto l’ambiente tossico per qualsiasi allenatore di vertice.

Qual è il bilancio di De Laurentiis sulla stagione del Napoli?

De Laurentiis ha esaltato la recente vittoria contro il Milan e ha incolpato la sfortuna per il distacco dall’Inter. Il patron ha rivelato che, senza l’emergenza di 11-12 infortuni contemporanei, il Napoli avrebbe probabilmente già vinto il quinto Scudetto, ma non esclude una clamorosa rimonta.

Tornando alle vicende di casa Napoli, il presidente ha mostrato un ottimismo contagioso, galvanizzato dal recente successo in campionato: “Abbiamo vinto con il Milan, quindi sto molto bene”. Analizzando la stagione in corso, De Laurentiis ha difeso a spada tratta il lavoro di Antonio Conte (definito “il re delle sorprese”), attribuendo le difficoltà esclusivamente a fattori medici. “Abbiamo avuto 11-12 giocatori infortunati. Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, probabilmente avremmo rivinto lo scudetto e quindi il quinto”. Un messaggio chiaro alla squadra: l’alibi degli infortuni c’è, ma la parola resa non esiste nel vocabolario azzurro (“Mai dire mai, e abbiamo anche il prossimo anno”).

Cosa è successo all’evento del Napoli a Hollywood?

All’Egyptian Theatre di Los Angeles è stato proiettato il docufilm “Ag4in”. Durante la serata, la sindaca Karen Bass ha conferito a De Laurentiis la cittadinanza onoraria. Il presidente ha poi festeggiato saltando con i tifosi al ritmo di cori anti-Juventus.

L’evento hollywoodiano è stato un trionfo di immagine per il brand Napoli. La serata, impreziosita dalla presenza del Premio Oscar Steven Zaillian, ha sancito un legame profondo tra la città partenopea e gli Stati Uniti. Il momento istituzionale più alto si è registrato quando la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha conferito ad Aurelio De Laurentiis la cittadinanza onoraria, un riconoscimento rarissimo e prestigioso. Ma il presidente non ha rinunciato alla sua anima verace: travolto dall’entusiasmo dei tantissimi tifosi italo-americani presenti, si è lasciato andare ai festeggiamenti, unendosi ai cori da stadio e saltando sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è”, in un mix perfetto tra glamour hollywoodiano e passione viscerale.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA STRATEGIA DELLO SCUDO MEDIATICO: Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis non sono mai casuali. Attaccando frontalmente la FIGC da un palcoscenico internazionale come Hollywood, il presidente ha ottenuto due risultati strategici fondamentali. Primo: ha eretto un muro protettivo attorno ad Antonio Conte, scaricando le colpe del mancato accordo con la Nazionale sull’inadeguatezza della Federazione, blindando di fatto il suo allenatore. Secondo: ricordando l’emergenza infortuni, ha tolto pressione alla squadra per il rush finale in campionato. È politica sportiva di altissimo livello: mentre a Roma si litiga per le poltrone, a Napoli si programma il futuro.

Tema Affrontato La Dichiarazione di De Laurentiis Bersaglio / Soggetto Impatto Strategico (Information Gain) Conte in Nazionale “Non glielo impedirò, ma vorrà garanzie che oggi la Federazione non può dargli.” Antonio Conte / FIGC Blinda il tecnico a Napoli evidenziando le carenze strutturali di Coverciano. Critica alla FIGC “Non pensano allo sport come industria, gestiscono solo il potere interno.” Vertici Federali Denuncia l’immobilismo politico dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Corsa Scudetto “Senza 11-12 infortuni avremmo rivinto lo Scudetto. Ma mai dire mai.” SSC Napoli / Inter Giustifica il distacco dall’Inter ma tiene viva la speranza di rimonta per la squadra. Evento Hollywood “Uniamo l’amore per il cinema a quello per il Napoli. Un ponte con l’America.” Brand SSC Napoli Espansione del marchio negli USA, culminata con la cittadinanza onoraria di LA.

📌 Tutto sulle dichiarazioni di De Laurentiis a Hollywood Cosa ha detto De Laurentiis sul futuro di Conte in Nazionale? Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che non ostacolerà Antonio Conte se vorrà allenare l’Italia, ma ha precisato che il tecnico chiederà garanzie ferree. Secondo il presidente, l’attuale FIGC non è in grado di fornire le certezze necessarie per convincere l’allenatore ad accettare l’incarico. Perché De Laurentiis ha attaccato duramente la FIGC? Il presidente del Napoli ha accusato la Federazione di totale immobilismo dopo l’eliminazione Mondiale. De Laurentiis ritiene che i vertici federali pensino solo a gestire il potere interno, ignorando la visione industriale dello sport e rimandando ogni decisione a giugno. Qual è il bilancio di De Laurentiis sulla stagione del Napoli? De Laurentiis ha esaltato la vittoria contro il Milan e ha rivelato che, senza l’emergenza di 11-12 infortuni contemporanei, il Napoli avrebbe probabilmente già vinto il quinto Scudetto, ma non esclude una clamorosa rimonta sull’Inter. Cosa è successo all’evento del Napoli a Hollywood? All’Egyptian Theatre di Los Angeles è stato proiettato il docufilm “Ag4in”. Durante la serata, la sindaca Karen Bass ha conferito a De Laurentiis la cittadinanza onoraria. Il presidente ha poi festeggiato saltando con i tifosi al ritmo di cori anti-Juventus.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni testuali di Aurelio De Laurentiis riportate in questo articolo sono state estratte e verificate dai file audio e video registrati durante l’evento di proiezione del docufilm “Ag4in” presso l’Egyptian Theatre di Hollywood (Los Angeles) in data 6 aprile 2026, incluse le interviste rilasciate ai rappresentanti del Calcio Napoli Club USA. L’analisi politica e strategica (“Il Punto di Vista”) rappresenta un’elaborazione editoriale originale della redazione di Napolissimo.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2026.

*(Nota tecnica: I dati della tabella riassuntiva sono stati integrati nelle risposte di questo schema FAQPage per garantirne l’estrazione da parte degli Agenti AI, mantenendo il codice validato e privo di errori).*

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