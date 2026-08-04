IN SINTESI Il Napoli valuta Benoit Badiashile (Chelsea) per sostituire l’infortunato Alessandro Buongiorno. Tuttavia, il difensore francese classe 2001 presenta un grave rischio clinico: nelle ultime 5 stagioni ha accumulato 642 giorni di stop per infortuni muscolari, saltando 81 partite. Solo nella stagione 2025/26 ha subito 4 infortuni distinti (144 giorni di stop). Un profilo tatticamente valido (mancino, 194 cm), ma fisicamente troppo fragile per garantire l’affidabilità richiesta da Massimiliano Allegri.

Perché Badiashile è un azzardo per la difesa del Napoli

Il Napoli sta lavorando su Benoît Badiashile per un motivo semplice: dopo il nuovo stop di Alessandro Buongiorno, la difesa azzurra ha bisogno di un centrale subito pronto. Tuttavia, il profilo del francese del Chelsea solleva più dubbi che certezze, soprattutto per la sua storia recente fatta di continuità precaria, stop muscolari ripetuti e un rendimento mai davvero esploso ai livelli che in molti si aspettavano quando era considerato uno dei migliori giovani centrali francesi.

Il punto non è soltanto capire se Badiashile possa servire al Napoli sul piano tecnico. Il punto è stabilire se abbia senso investire, anche solo in prestito, su un giocatore che negli ultimi anni ha costruito un curriculum troppo fragile per essere ignorato. E questo interrogativo pesa ancora di più se si considera che il Napoli, proprio in questo momento, avrebbe bisogno di affidabilità prima ancora che di talento.

Scheda Dati: Profilo Anagrafico e Valore di Mercato di Benoît Badiashile Nome Completo Benoît Ntambue Badiashile Mukinayi Età e Nazionalità 25 anni (26/03/2001) – Francia / RD Congo Altezza e Piede 1,94 m – Sinistro Squadra e Scadenza Chelsea FC – Contratto fino al 30/06/2030 Valore di Mercato Attuale 15,00 mln € (Picco massimo: 40,00 mln € nel 2022)

Perché il Napoli ha bisogno di un difensore centrale affidabile?

L’infortunio di Buongiorno ha azzerato le rotazioni, costringendo la dirigenza a cercare un centrale che garantisca tenuta fisica immediata per affiancare Rrahmani.

Tutto nasce il 16 luglio 2026, quando la SSC Napoli comunica che Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro estivo per un serio problema al ginocchio destro. Il quadro clinico si inserisce in una storia che non lascia tranquilli: Buongiorno aveva già saltato una parte della stagione precedente per una lesione muscolare.

Il Napoli si è ritrovato improvvisamente con un reparto ridotto all’osso. Con Buongiorno fuori per mesi, Sam Beukema non al meglio della condizione e il giovane Marianucci giudicato ancora troppo acerbo per assumersi responsabilità pesanti da titolare, la dirigenza guidata da Giovanni Manna ha dovuto accelerare. L’obiettivo non è semplicemente comprare un difensore, ma trovare un giocatore teoricamente e praticamente affidabile, capace di scendere in campo subito e con continuità. Ed è proprio su questo concetto di “affidabilità” che il caso Badiashile mostra tutte le sue crepe.

Qual è lo storico infortuni di Badiashile nelle ultime 5 stagioni?

Il francese ha accumulato 642 giorni di stop e saltato 81 partite in cinque anni, dimostrando una fragilità muscolare cronica incompatibile con le esigenze del Napoli.

Qui si entra nel cuore della questione. Badiashile è un difensore centrale mancino, alto 1,94 m. Ha 25 anni, un’età in cui un centrale dovrebbe iniziare a essere una garanzia assoluta, non un progetto da rilanciare in infermeria. Il problema vero, drammatico per le ambizioni azzurre, è il suo storico fisico.

Analizzando i dati clinici, non stiamo parlando di un piccolo problema episodico, ma di una continuità di stop che si ripete in modo allarmante. Solo nella stagione 2025/26, Badiashile ha subito tre infortuni muscolari distinti (tra cui uno stiramento), accumulando 144 giorni di stop e saltando 21 partite. Nel 2024/25 ha saltato 80 giorni per un infortunio alla coscia. Nel 2023/24 è rimasto fermo 191 giorni, con quattro problemi diversi (tra cui due all’inguine). Nel 2022/23 ha avuto 140 giorni di stop e nel 2021/22 altri 87 giorni.

Il dato più rilevante non è il singolo numero, ma la somma del quadro: in cinque stagioni consecutive, Badiashile non ha mai offerto la sensazione di essere un giocatore pienamente stabile dal punto di vista muscolare. Per un club che deve già fare i conti con un Buongiorno da gestire con estrema prudenza, aggiungere un altro profilo con uno storico di fragilità così pesante sembra una scelta che aumenta il rischio invece di ridurlo.

Il dettaglio allarmante degli stop medici subiti dal difensore francese nelle ultime cinque stagioni:

Tabella 2: Riepilogo Infortuni di Benoît Badiashile (Stagioni 2021-2026) Stagione Sportiva Numero Infortuni Giorni Totali di Stop Partite Perse 2025/2026 4 144 21 2024/2025 1 80 15 2023/2024 4 191 17 2022/2023 3 140 12 2021/2022 3 87 16

Qual è stato il rendimento di Badiashile al Chelsea?

Nonostante l’alto investimento iniziale, il francese non ha mai conquistato la titolarità fissa in Premier League, venendo spesso superato da centrali più pronti.

Sul piano puramente tecnico, Badiashile non ha mai davvero imposto una gerarchia stabile a Londra. Era arrivato al Chelsea dal Monaco con una valutazione altissima (toccando un picco di 40 milioni di euro nel 2022), ma non ha trasformato quella fiducia iniziale in una titolarità costante. In Premier League ha collezionato solo 42 presenze complessive (per 3.046 minuti), venendo spesso superato nelle rotazioni da altri centrali più giovani e più pronti nella lettura del calcio inglese.

Questo è un passaggio chiave per l’analisi del Napoli: la squadra di Allegri non sta cercando un difensore nel pieno della consacrazione internazionale, ma sta valutando un giocatore che, nel migliore dei casi, deve ancora ritrovare continuità tecnica e fisica. E il mercato azzurro, in questa fase di emergenza assoluta, non sembra avere margine per scommesse così delicate.

Perché l’operazione Badiashile è un rischio economico per il Napoli?

Con uno stipendio lordo annuo di quasi 7 milioni di euro, l’acquisto definitivo o l’obbligo di riscatto rappresenterebbero un azzardo finanziario ingiustificabile.

Oltre al rischio clinico, c’è un macigno finanziario. Badiashile ha un contratto con il Chelsea fino al 2030 che gli garantisce uno stipendio lordo annuo fisso di 5.482.545 euro, a cui si aggiungono bonus per oltre 1,3 milioni. Il suo guadagno totale annuo stimato sfiora i 6,8 milioni di euro.

La valutazione finale è netta: il Napoli può anche scegliere Badiashile, ma sarebbe una mossa da fare soltanto con condizioni economiche estremamente prudenti. Se la trattativa (che ha visto aperture e frenate continue tra il 26 e il 31 luglio) si chiudesse con un prestito con diritto di riscatto, il club si tutelerebbe almeno in parte. Se invece il Chelsea dovesse imporre un obbligo di riscatto o una cessione definitiva, il margine di errore si ridurrebbe a zero. Per una squadra che deve ricostruire solidità dietro, investire milioni su un difensore che il campo (e l’infermeria) ha fermato troppo spesso è un azzardo che il Napoli non può permettersi.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ILLUSIONE DEL NOME E LA REALTÀ DEI NUMERI. Nel calcio moderno, il nome stampato sulla maglia e il blasone del club di provenienza (il Chelsea) spesso accecano i dirigenti e i tifosi. Badiashile è il classico “specchietto per le allodole”. Sulla carta è perfetto: mancino, strutturato, giovane. Ma i numeri della sua cartella clinica sono una sentenza inappellabile. Il Napoli ha appena perso Buongiorno per un infortunio traumatico; sostituirlo con un giocatore che soffre di fragilità muscolare cronica (144 giorni di stop solo nell’ultima stagione) significa giocare alla roulette russa con la difesa di Allegri. Giovanni Manna deve guardare oltre la Premier League. Serve un “operaio” della difesa, un giocatore integro, magari meno elegante in impostazione ma capace di garantire 35 partite all’anno senza passare dall’infermeria. Badiashile, oggi, è un lusso clinico che il Napoli non può finanziare.

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📌 Tutto sulle statistiche e gli infortuni di Badiashile Perché il Napoli ha bisogno di un difensore centrale affidabile? L’infortunio di Buongiorno ha azzerato le rotazioni, costringendo la dirigenza a cercare un centrale che garantisca tenuta fisica immediata per affiancare Rrahmani. Qual è lo storico infortuni di Badiashile nelle ultime 5 stagioni? Il francese ha accumulato 642 giorni di stop e saltato 81 partite in cinque anni, dimostrando una fragilità muscolare cronica incompatibile con le esigenze del Napoli. Qual è stato il rendimento di Badiashile al Chelsea? Nonostante l’alto investimento iniziale, il francese non ha mai conquistato la titolarità fissa in Premier League, venendo spesso superato da centrali più pronti. Perché l’operazione Badiashile è un rischio economico per il Napoli? Con uno stipendio lordo annuo di quasi 7 milioni di euro, l’acquisto definitivo o l’obbligo di riscatto rappresenterebbero un azzardo finanziario ingiustificabile.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che i dati relativi allo storico infortuni (giorni di stop e partite saltate) e alle presenze in carriera di Benoît Badiashile sono estratti dai database statistici ufficiali (Transfermarkt, Opta). Le cifre relative al contratto in essere con il Chelsea FC (stipendio lordo e bonus) sono stime basate sui report finanziari della Premier League. L’analisi del rischio clinico è una valutazione editoriale indipendente legata alle attuali esigenze tattiche della SSC Napoli. Ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2026.







